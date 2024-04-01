Посидеть у костра под звёздами, искупаться в горячем источнике и покорить гору
Будем жить в палатках и готовить на костре, проводить вечера под звёздным небом и рассказывать истории у огня.
Вас ждут несложный треккинг по порогам реки Кема и настоящее восхождение на гору Курортная, после которого мы обязательно расслабимся в тёплом источнике Святой Елены, лечащем суставы. И конечно же будем провожать невероятные закаты и ловить первые лучи солнца!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|40 000 ₽
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 10 лет.
Программа тура по дням
Первая ночь под звёздами
В 05:00 отправляемся из Владивостока. На завтрак остановимся в селе Ивановка в 08:00, а к 12:00 прибудем в село Кавалерово и пообедаем. Здесь вы сможете докупить продукты в магазине.
В 20:00 разобьём лагерь на берегу Кемы, приготовим ужин на костре и проведём вечер, сидя у огня под звёздами.
Водопады Чёрный Шаман и Иван Царевич
Встанем в 08:00, позавтракаем, соберём лагерь и отправимся на маршрут. Побываем на первом пороге Кемы — Такунхже. Здесь вы сможете помедитировать, насладиться видами и пофотографироваться.
В 12:00 устроим пикник на поляне из собственных запасов, а затем прогуляемся к водопаду Чёрный Шаман — самому большому в Приморье. Здесь пообедаем, а желающие смогут искупаться. Дальше побываем у водопада со сказочным названием Иван Царевич.
Разобьём лагерь в 18:00, поужинаем и вновь устроим посиделки у костра.
Горячий источник Святой Елены
После завтрака соберём лагерь и поедем на новое место. Установим палатки и побываем у тёплого источника Святой Елены. Вода здесь оказывает лечебное действие на суставы. Затем у вас будет свободное время, чтобы погулять или порыбачить. Обедаем своими запасами.
В 19:00 поужинаем у костра.
Восхождение на гору Курортная
Отправляемся на восхождение на гору Курортная. Подъём подойдёт для подготовленных, поэтому остальные смогут провести день на своё усмотрение: погулять, отдохнуть или порыбачить.
На маршрут выйдем в 08:00 после завтрака, обязательно возьмём с собой рюкзак, солнцезащитный крем, воду и перекус. В сентябре нам повезёт застать здесь целые поля брусники!
После восхождения искупаемся в источнике Святой Елены, восстановим силы и поужинаем у костра. В 22:00 — отбой.
Пороги реки Кема
Проснёмся позже обычного — в 10:00. После завтрака соберём лагерь и поедем на пороги реки Кема: Горелый, Бейца, Тройной и Труба. Будем гулять в спокойном темпе и останавливаться в самых живописных локациях для фотографий.
В 18:00 заселимся в гостиницу в селе Пласнут (за свой счёт).
Сихотэ-Алинский заповедник и закат у кекура Два Брата
В 10:00 отправимся на пешую экскурсию по Сихотэ-Алинскому заповеднику. Затем поедем на побережье Японского моря и полюбуемся маяком на Рудной пристани. Здесь поставим лагерь и посидим у костра, а закат проводим у кекура Два Брата.
Рассвет у маяка, кекур Белая Церковь и возвращение во Владивосток
Проснёмся в 06:00, чтобы застать невероятный рассвет у маяка на мысе Бринера. После завтрака соберём лагерь и поедем в сторону Владивостока.
В 10:00 прогуляемся по тропе здоровья длиной 5 км и выйдем на побережье к кекуру Белая церковь. У вас будет время искупаться и перекусить своими запасами, а затем продолжим обратный путь. В 16:00 заедем на ужин в посёлок Кавалерово, а в 17:00 — поедем во Владивосток.