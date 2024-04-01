В 05:00 отправляемся из Владивостока. На завтрак остановимся в селе Ивановка в 08:00, а к 12:00 прибудем в село Кавалерово и пообедаем. Здесь вы сможете докупить продукты в магазине.

В 20:00 разобьём лагерь на берегу Кемы, приготовим ужин на костре и проведём вечер, сидя у огня под звёздами.