Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
Групповой тур во Владивостоке

Посидеть у костра под звёздами, искупаться в горячем источнике и покорить гору

Встречали ли вы рассвет на побережье с видом на маяк? Срочно исправляем ситуацию и отправляемся в большое путешествие по Приморью.

Будем жить в палатках и готовить на костре, проводить вечера под звёздным небом и рассказывать истории у огня.

Вас ждут несложный треккинг по порогам реки Кема и настоящее восхождение на гору Курортная, после которого мы обязательно расслабимся в тёплом источнике Святой Елены, лечащем суставы. И конечно же будем провожать невероятные закаты и ловить первые лучи солнца!
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы.
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Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Первая ночь под звёздами

В 05:00 отправляемся из Владивостока. На завтрак остановимся в селе Ивановка в 08:00, а к 12:00 прибудем в село Кавалерово и пообедаем. Здесь вы сможете докупить продукты в магазине.

В 20:00 разобьём лагерь на берегу Кемы, приготовим ужин на костре и проведём вечер, сидя у огня под звёздами.

Первая ночь под звёздами
2 день

Водопады Чёрный Шаман и Иван Царевич

Встанем в 08:00, позавтракаем, соберём лагерь и отправимся на маршрут. Побываем на первом пороге Кемы — Такунхже. Здесь вы сможете помедитировать, насладиться видами и пофотографироваться.

В 12:00 устроим пикник на поляне из собственных запасов, а затем прогуляемся к водопаду Чёрный Шаман — самому большому в Приморье. Здесь пообедаем, а желающие смогут искупаться. Дальше побываем у водопада со сказочным названием Иван Царевич.

Разобьём лагерь в 18:00, поужинаем и вновь устроим посиделки у костра.

Водопады Чёрный Шаман и Иван ЦаревичВодопады Чёрный Шаман и Иван ЦаревичВодопады Чёрный Шаман и Иван Царевич
3 день

Горячий источник Святой Елены

После завтрака соберём лагерь и поедем на новое место. Установим палатки и побываем у тёплого источника Святой Елены. Вода здесь оказывает лечебное действие на суставы. Затем у вас будет свободное время, чтобы погулять или порыбачить. Обедаем своими запасами.

В 19:00 поужинаем у костра.

Горячий источник Святой ЕленыГорячий источник Святой Елены
4 день

Восхождение на гору Курортная

Отправляемся на восхождение на гору Курортная. Подъём подойдёт для подготовленных, поэтому остальные смогут провести день на своё усмотрение: погулять, отдохнуть или порыбачить.

На маршрут выйдем в 08:00 после завтрака, обязательно возьмём с собой рюкзак, солнцезащитный крем, воду и перекус. В сентябре нам повезёт застать здесь целые поля брусники!

После восхождения искупаемся в источнике Святой Елены, восстановим силы и поужинаем у костра. В 22:00 — отбой.

Восхождение на гору КурортнаяВосхождение на гору КурортнаяВосхождение на гору КурортнаяВосхождение на гору Курортная
5 день

Пороги реки Кема

Проснёмся позже обычного — в 10:00. После завтрака соберём лагерь и поедем на пороги реки Кема: Горелый, Бейца, Тройной и Труба. Будем гулять в спокойном темпе и останавливаться в самых живописных локациях для фотографий.

В 18:00 заселимся в гостиницу в селе Пласнут (за свой счёт).

Пороги реки КемаПороги реки КемаПороги реки КемаПороги реки КемаПороги реки Кема
6 день

Сихотэ-Алинский заповедник и закат у кекура Два Брата

В 10:00 отправимся на пешую экскурсию по Сихотэ-Алинскому заповеднику. Затем поедем на побережье Японского моря и полюбуемся маяком на Рудной пристани. Здесь поставим лагерь и посидим у костра, а закат проводим у кекура Два Брата.

Сихотэ-Алинский заповедник и закат у кекура Два БратаСихотэ-Алинский заповедник и закат у кекура Два БратаСихотэ-Алинский заповедник и закат у кекура Два БратаСихотэ-Алинский заповедник и закат у кекура Два БратаСихотэ-Алинский заповедник и закат у кекура Два Брата
7 день

Рассвет у маяка, кекур Белая Церковь и возвращение во Владивосток

Проснёмся в 06:00, чтобы застать невероятный рассвет у маяка на мысе Бринера. После завтрака соберём лагерь и поедем в сторону Владивостока.

В 10:00 прогуляемся по тропе здоровья длиной 5 км и выйдем на побережье к кекуру Белая церковь. У вас будет время искупаться и перекусить своими запасами, а затем продолжим обратный путь. В 16:00 заедем на ужин в посёлок Кавалерово, а в 17:00 — поедем во Владивосток.

Рассвет у маяка, кекур Белая Церковь и возвращение во ВладивостокРассвет у маяка, кекур Белая Церковь и возвращение во ВладивостокРассвет у маяка, кекур Белая Церковь и возвращение во Владивосток

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, 05:00
Завершение: Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.

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