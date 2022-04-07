Миллионка - старый китайский квартал

Пешеходная экскурсия

Групповая
Пешеходная экскурсия.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем взять с собой на экскурсию: теплую одежду, плащ и зонт.
Миллионка - старый китайский квартал
Миллионка - старый китайский квартал
Миллионка - старый китайский квартал
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 8 дней до наступления даты экскурсии.

Отправляйтесь знакомиться с историей китайского квартала Миллионка, расположенном в историческом центре Владивостока!

История Миллионки удивительна и полна тайн. Легендарное золото Колчака, подземный городе эпохи государства Бохай и Золотой империи чжурчжэней – вы погрузитесь в загадочный мир лабиринтов и таинственных историй. В ходе экскурсии Миллионка откроется по-новому даже для тех, кто уже не раз бывал на ее улочках и знает их историю!

Миллионкой назвали «китайский квартал», который стихийно образовался во Владивостоке в конце XIX — первой половине XX вв. Квартал считался наиболее злачным и необычным местом старого города, где в густонаселенных трущобах нашла пристанище китайская диаспора. Здесь можно было встретить контрабандистов, фальшивомонетчиков, уголовников и других обитателей дна социальной лестницы. Легенда гласит о том, что где-то здесь были спрятаны ящики с колчаковским золотом, не найденные до сих пор…

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Вторник в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник в 16:00

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