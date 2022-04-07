Вторник в 16:00

Отправляйтесь знакомиться с историей китайского квартала Миллионка, расположенном в историческом центре Владивостока!

История Миллионки удивительна и полна тайн. Легендарное золото Колчака, подземный городе эпохи государства Бохай и Золотой империи чжурчжэней – вы погрузитесь в загадочный мир лабиринтов и таинственных историй. В ходе экскурсии Миллионка откроется по-новому даже для тех, кто уже не раз бывал на ее улочках и знает их историю!

Миллионкой назвали «китайский квартал», который стихийно образовался во Владивостоке в конце XIX — первой половине XX вв. Квартал считался наиболее злачным и необычным местом старого города, где в густонаселенных трущобах нашла пристанище китайская диаспора. Здесь можно было встретить контрабандистов, фальшивомонетчиков, уголовников и других обитателей дна социальной лестницы. Легенда гласит о том, что где-то здесь были спрятаны ящики с колчаковским золотом, не найденные до сих пор…