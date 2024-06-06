Миллионка – экскурсии во Владивостоке

Найдено 13 экскурсий в категории «Миллионка» во Владивостоке, цены от 520 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
🚶 Пешая
скидка
35%
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас
Начало: На улице Адмирала Фокина
«Вы погрузитесь в историю конкретного двора Миллионки, узнаете про местный стрит-арт, прогуляетесь по улицам-лабиринтам и побываете внутри старинного особняка, в кладке которого есть императорские кирпичи»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
800520 за человека
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
История китайского квартала «Миллионка» во Владивостоке
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, исследуя историю и культуру китайского квартала «Миллионка»
«По приукрашенным, с претензией на европейский стандарт, улочкам и обшарпанным переулкам — отголоскам китайской «Миллионки»»
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
4 500 за всё до 8 чел.
Топ-5 лучших мест Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Топ-5 лучших мест Владивостока: индивидуальная экскурсия
Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом
Начало: По договоренности
«Какой вокзал в Москве считается близнецом владивостокского ж/д вокзала, почему местный Чайна-таун назвали «Миллионка» и сколько легенд вплелось в его занимательную историю»
12 июня в 10:00
14 июня в 14:00
9 340 за всё до 3 чел.
Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
38 отзывов
Экскурсия в Миллионку Владивостока с чайной церемонией
Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией
Начало: У входа в музей
«Я подробно расскажу об истории и укладе жизни Миллионки»
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в четверг и субботу в 12:00
11 июня в 10:00
12 июня в 11:00
1 500 за человека
Таинственная Миллионка: город в городе
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
96 отзывов
Таинственная Миллионка: уникальное путешествие по историческому кварталу Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, пройдя по узким переулкам и воздушным мостикам загадочной Миллионки
Начало: На улице Адмирала Фокина
«Вы раскроете подноготную Миллионки: поймете, как и отчего появился этот квартал, почему приобрел такое имя»
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
Сегодня в 13:00
11 июня в 13:00
1 300 за человека
Легенды и мифы Миллионки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Легенды и мифы Миллионки: уникальное путешествие по Владивостоку
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Миллионке, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: на улице Фокина
«Об этой и других особенностях Миллионки я расскажу на экскурсии»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
3 отзыва
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Погулять с наушниками по старинному китайскому кварталу и раскрыть его тайны
Начало: На ул. Адмирала Фокина
«Вы наденете высокотехнологичные наушники и пойдёте гулять по китайскому кварталу Миллионка, построенному более 100 лет назад»
Завтра в 20:00
14 июня в 19:30
1 800 за человека
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Начало: По договоренности
«Настоящий криминальный район Владивостока, та самая «Миллионка»»
Расписание: По договоренности
2 авг в 09:00
90008 100 за всё до 4 чел.
Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
«Мы с вами погуляем по китайскому кварталу Миллионка, познакомимся с его историей и легендами и отправимся на поиски золота Колчака»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Начало: По договоренности
«Старый китайский квартал - Миллионка Мы пройдем через улочки старого китайского квартала, наполненного легендами и тайнами»
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за человека
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
13 отзывов
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Начало: Ул. Адмирала фокина, д. 4
«Стоимость: 1600 руб, возраст 12+ Прогулка "Тени Миллионки" ведет вас по историческому маршруту китайского квартала с сопровождением мистики»
Завтра в 20:00
14 июня в 19:30
1 800 за человека
Миллионка - старый китайский квартал
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Миллионка - старый китайский квартал
«Отправляйтесь знакомиться с историей китайского квартала Миллионка, расположенном в историческом центре Владивостока»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
550 за человека
Гранд-экскурсия по Владивостоку
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Миллионка»

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  1. Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
  2. История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв
  3. Топ-5 лучших мест Владивостока
  4. Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе
  5. Таинственная Миллионка: город в городе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Миллионка" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 520 до 15 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 364 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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