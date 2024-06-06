1 чел.
По популярности
скидка
35%
Мини-группа
1 час
Искусство, чай и криминал - квинтэссенция Миллионки
Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас
Начало: На улице Адмирала Фокина
«Вы погрузитесь в историю конкретного двора Миллионки, узнаете про местный стрит-арт, прогуляетесь по улицам-лабиринтам и побываете внутри старинного особняка, в кладке которого есть императорские кирпичи»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
800520₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
История китайского квартала «Миллионка» во Владивостоке
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, исследуя историю и культуру китайского квартала «Миллионка»
«По приукрашенным, с претензией на европейский стандарт, улочкам и обшарпанным переулкам — отголоскам китайской «Миллионки»»
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
4 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Топ-5 лучших мест Владивостока: индивидуальная экскурсия
Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом
Начало: По договоренности
«Какой вокзал в Москве считается близнецом владивостокского ж/д вокзала, почему местный Чайна-таун назвали «Миллионка» и сколько легенд вплелось в его занимательную историю»
12 июня в 10:00
14 июня в 14:00
9 340₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Экскурсия в Миллионку Владивостока с чайной церемонией
Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией
Начало: У входа в музей
«Я подробно расскажу об истории и укладе жизни Миллионки»
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в четверг и субботу в 12:00
11 июня в 10:00
12 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Таинственная Миллионка: уникальное путешествие по историческому кварталу Владивостока
Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, пройдя по узким переулкам и воздушным мостикам загадочной Миллионки
Начало: На улице Адмирала Фокина
«Вы раскроете подноготную Миллионки: поймете, как и отчего появился этот квартал, почему приобрел такое имя»
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
Сегодня в 13:00
11 июня в 13:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды и мифы Миллионки: уникальное путешествие по Владивостоку
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Миллионке, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: на улице Фокина
«Об этой и других особенностях Миллионки я расскажу на экскурсии»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Погулять с наушниками по старинному китайскому кварталу и раскрыть его тайны
Начало: На ул. Адмирала Фокина
«Вы наденете высокотехнологичные наушники и пойдёте гулять по китайскому кварталу Миллионка, построенному более 100 лет назад»
Завтра в 20:00
14 июня в 19:30
1 800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Начало: По договоренности
«Настоящий криминальный район Владивостока, та самая «Миллионка»»
Расписание: По договоренности
2 авг в 09:00
90008 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
«Мы с вами погуляем по китайскому кварталу Миллионка, познакомимся с его историей и легендами и отправимся на поиски золота Колчака»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Начало: По договоренности
«Старый китайский квартал - Миллионка Мы пройдем через улочки старого китайского квартала, наполненного легендами и тайнами»
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за человека
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Начало: Ул. Адмирала фокина, д. 4
«Стоимость: 1600 руб, возраст 12+ Прогулка "Тени Миллионки" ведет вас по историческому маршруту китайского квартала с сопровождением мистики»
Завтра в 20:00
14 июня в 19:30
1 800₽ за человека
Групповая
2 часа
Миллионка - старый китайский квартал
«Отправляйтесь знакомиться с историей китайского квартала Миллионка, расположенном в историческом центре Владивостока»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
550₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей6 июня 2024Милейшая ведущая, уютное место, интересная экскурсия. И чая попили, и экскурс послушали. Красота…!
- ДДмитрий1 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Она была очень интересная и информативная и душевная. Время пролетело не заметно.
- ВВалентин30 мая 2024Замечательная экскурсия для погружения в прошлое Владивостока и Дального Востока в целом. Гид Марина, эрудированный, знающий историю своего края, легко,
- ММарина30 мая 2024Было очень интересно! Мне понравилось знакомство с миллионкой!)
- ЮЮлия26 мая 2024Спасибо Жене за ликбез в историю Владивостока. Узнала много нового, чувствуется, что рассказчик увлечен сам историей, корнями и очень любит
- ООльга25 мая 2024Отличная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Ольга нам рассказывала увлекательную историю Миллионки, провела нас по местам, которые находятся за фасадами домов главных улиц, и куда мы бы и не догадались заглянуть самостоятельно. А настоящая история как раз там! Огромное спасибо!
- ЛЛюдмила21 мая 2024Прекрасная, интересная, информативная экскурсия! Евгения - просто чудо!
- ЕЕвгения8 мая 2024Всем советую!!
- ММарина8 мая 2024Спасибо Константину за обзорную экскурсию. Хорошие впечатления остались после прогулки по миллионке, интересных рассказах об исторических фактах и живописных мест портового города.
- ЕЕлена6 мая 2024Всё прошло замечательно. Экскурсия должна была проходить на улице, Екатерина заранее посмотрела прогноз погоды и предложила перенести время, что было нам комфортно. Были в основных местах Владивостока, много интересных фактов во время рассказа.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Миллионка»
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