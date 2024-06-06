Погружение в историю квартала Миллионка через старинный особняк и его двор. Стрит-арт, китайская культура и интересные факты о чае ждут вас

за всё до 8 чел.

4 500 ₽ за всё до 8 чел.

Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, исследуя историю и культуру китайского квартала «Миллионка»

за всё до 3 чел.

9 340 ₽ за всё до 3 чел.

Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом

Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в четверг и субботу в 12:00

Начало: У входа в музей

Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией

Расписание: во вторник и субботу в 13:00

Погрузитесь в атмосферу старого Владивостока, пройдя по узким переулкам и воздушным мостикам загадочной Миллионки

за всё до 5 чел.

6 000 ₽ за всё до 5 чел.

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Миллионке, где каждый уголок хранит свои тайны и истории

Погулять с наушниками по старинному китайскому кварталу и раскрыть его тайны

за всё до 4 чел.

9000 8 100 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная

7 часов 3 отзыва

Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов Начало: Центральная площадь г. Владивосток «Мы с вами погуляем по китайскому кварталу Миллионка, познакомимся с его историей и легендами и отправимся на поиски золота Колчака»

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности