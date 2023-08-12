Послушать истории о доходных домах, чае, табаке, золоте и морской капусте
Вы прогуляетесь по старейшей и самой респектабельной улице города, Светланской.
Именно здесь оживут истории о меценатах и просветителях, о террористах и водочных королях, о жестокой и грязной подковёрной борьбе торговых компаний, а также о «русском Монтекристо» и двух гамбуржцах, превративших свою бакалейную лавку в транснациональную корпорацию.
Именно здесь оживут истории о меценатах и просветителях, о террористах и водочных королях, о жестокой и грязной подковёрной борьбе торговых компаний, а также о «русском Монтекристо» и двух гамбуржцах, превративших свою бакалейную лавку в транснациональную корпорацию.
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Описание
Что вас ожидает
Вместе с гидом вы пройдёте по такому маршруту:
- У памятника Якову Семёнову, первому жителю Владивостока и королю морской капусты, вы услышите историю его жизни, полную риска и упорства, и узнаете, где стоял его дом.
- Зайдёте во двор особняка, построенного Юлием Бринером — одним из пяти богатейших людей города. Кстати, через год после его смерти здесь родился другой Юлий Бринер — его внук и будущий знаменитый голливудский актёр.
- Пройдёте мимо доходного дома братьев Пьянковых, чья фамилия так удивительно гармонировала с направлением их бизнеса.
- Узнаете о путешествии через полмира отважных финнов Фридольфа Гека и Акселя Вальдена и первой городской аптеке.
- Послушаете истории об абсолютных противоположностях друг друга: Карле Гольденштедте и Иване Галецком, чьи гостиницы смотрели друг другу в окна через улицу.
- И конечно же, увидите здания крупнейших торговых домов того времени: «Лангелитье и Ко», «Кунст и Альберс», «Чурин и Ко», выясните секреты их успеха и особенности подхода к ведению бизнеса.
Кому подойдёт экскурсия
Это экскурсия для тех, кто способен в памятниках видеть образы живых людей. Кто хочет понять, какими были личности, по чьим следам мы идём, и кто желает через них вообразить ушедшую эпоху.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Прогулка не предполагает дополнительных расходов
в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 18:30, в субботу и воскресенье в 12:00 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Семёновского сквера
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 18:30, в субботу и воскресенье в 12:00 и 18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 211 туристов
Что может быть чудеснее, чем разделить с кем-то радость открытия? Дать человеку узнать тайны твоих любимых мест и почувствовать их так, как чувствуешь их ты? Честно говоря, я не знаю, что может быть чудеснее этого, по-моему — ничего. Именно для этого мы с друзьями и водим для вас наши экскурсии.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
12 авг 2023
Абсолютно нестандартная тема: ни в одном из городов не была представлена (а путешествуем мы по РФ много)
Сам экскурсовод - историк, и это о многом свидетельствует: увлечённо, с жаром он ведёт рассказ о том, что знает и делится этим ярко, местами с юмором, порой даже с долей иронии, без которой сложно говорить о печальных событиях, происходивших в начале XX века…
Интересно было узнать о судьбах людей, в хорошем смысле этого слова" поднимавших" этот край, приехавших из разных точек мира и ставших впоследствии коренными, а многие и почетными жителями Владивостока, нераздельно связав свою жизнь и жизнь потомков с Приморским краем.
Сам экскурсовод - историк, и это о многом свидетельствует: увлечённо, с жаром он ведёт рассказ о том, что знает и делится этим ярко, местами с юмором, порой даже с долей иронии, без которой сложно говорить о печальных событиях, происходивших в начале XX века…
Интересно было узнать о судьбах людей, в хорошем смысле этого слова" поднимавших" этот край, приехавших из разных точек мира и ставших впоследствии коренными, а многие и почетными жителями Владивостока, нераздельно связав свою жизнь и жизнь потомков с Приморским краем.
Сергей
7 авг 2023
История любого города – это история людей, его создавших. В принципе можно так посмотреть на любой город. Но любая система это действие множества сил, в том числе противоречивых и взаимоисключающих. И это делает такое исследование сложным и запутанным. С этой точки зрения Владивосток – благодатное поле, так как городу всего 160 лет и его отцы – основатели все были вынуждены преодолевать серьезные сложности. У них было мало возможности расслабиться и почевать на лаврах. Тут и климатические условия, и удалённость от центра (помощь быстро не придёт), и турбулентная история последние 150 лет. Александру удалось через свои истории раскрыть главные движущие силы феноменального развития города. Вообще сторителлинг – лучший способ донесения информации. Есть ещё с чем работать, но экскурсия во многом уникальна и задевает самые глубинные чувства и эмоции. Александр сам увлечён историей Дальнего Востока, и это передается на бессознательном уровне. Спасибо огромное за эту возможность прикоснуться к основам истории! 🙏
Кристина
1 авг 2023
Очень грамотный специалист, с историческим образованием, сразу видно. Разбирается и в старых картах, и в истории жизни видных жителей города. Рассказывает то, что вам вряд ли расскажут в другом месте, так как его самого интересует тема о которой он рассказывает. Очень хороший рассказчик)
Наташа
28 июля 2023
Кажется, подобных экскурсий по Владивостоку немного. Безусловно, многие упоминают в своих рассказах о Семёнове, Бриннерах, Геке. Но Александр выстроил рассказ очень логично, содержательно. Мы переходили не просто от дома к дому, а от судьбы к судьбе, от человека к человеку. Прекрасно, когда начинают говорить стены домов, когда открываются потрясающие истории тех, кто закладывал Владивосток, определял векторы его развития. Мужество и энергия людей, о которых поведал Александр, поражают. Большое спасибо за экскурсию!
Анна
23 июля 2023
Лучшая городская экскурсия по Владивостоку! Мы наконец-то нашли то, что так долго искали. Нам максимально подробно рассказали о первых жителях-бизнесменах Владивостока, по нашей просьбе рассказали об освоении города (чего толком не сделали в музее Арсеньева). Формат очень похож на питерские экскурсии, но если там изобилие подобных предложений, то здесь это, по сути, редкая жемчужина среди бесконечных экскурсий по миллионке и дорогих поездок на мысы. Александр разибрается в теме, не привирает, а честно говорит, если информация не указана в биографических книгах, говорит громко и ясно, имеет историческое образование. Нам не очень повезло с погодой, но Александр был внимателен, и предлагал, по возможности, укромные уголки, а когда дождь разбушевался, предложил зайти в небольшую кофейню для нашего комфорта. Понравилось просто невероятно, жаль, что у Александра нет еще пока материала для других подобных экскурсий, с удовольствием сходили бы еще
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