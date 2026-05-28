Представьте себе город, где каждый уголок хранит тайны прошлого, а каждый камень на улице Светланской в Владивостоке может рассказать удивительную историю.
Во время этой экскурсии вы погрузитесь в мир историй о
Во время этой экскурсии вы погрузитесь в мир историй о
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать истории известных меценатов и просветителей
- 🏛 Прогуляться по самой респектабельной улице Владивостока
- 📜 Открыть для себя секреты успеха крупнейших торговых домов
- 🎭 Услышать о жизни и приключениях местных знаменитостей
- 🏙 Погрузиться в атмосферу старого Владивостока
Лучшее время для посещения
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Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии «Люди дела: бизнесмены старого Владивостока». В это время года можно максимально насладиться прогулкой по Светланской улице и погрузиться в истории о знаменитых бизнесменах.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памятник Якову Семёнову
- Особняк Юлия Бринера
- Доходный дом братьев Пьянковых
- Первая городская аптека
- Гостиницы Карла Гольденштедта и Ивана Галецкого
- Здания торговых домов "Лангелитье и Ко", "Кунст и Альберс", "Чурин и Ко"
Описание экскурсии
Вместе с гидом вы пройдёте по такому маршруту:
- У памятника Якову Семёнову, первому жителю Владивостока и королю морской капусты, вы услышите историю его жизни, полную риска и упорства, и узнаете, где стоял его дом.
- Зайдёте во двор особняка, построенного Юлием Бринером — одним из пяти богатейших людей города. Кстати, через год после его смерти здесь родился другой Юлий Бринер — его внук и будущий знаменитый голливудский актёр.
- Пройдёте мимо доходного дома братьев Пьянковых, чья фамилия так удивительно гармонировала с направлением их бизнеса.
- Узнаете о путешествии через полмира отважных финнов Фридольфа Гека и Акселя Вальдена и первой городской аптеке.
- Послушаете истории об абсолютных противоположностях друг друга: Карле Гольденштедте и Иване Галецком, чьи гостиницы смотрели друг другу в окна через улицу.
- И конечно же, увидите здания крупнейших торговых домов того времени: «Лангелитье и Ко», «Кунст и Альберс», «Чурин и Ко», выясните секреты их успеха и особенности подхода к ведению бизнеса.
Кому подойдёт экскурсия
Это экскурсия для тех, кто способен в памятниках видеть образы живых людей. Кто хочет понять, какими были личности, по чьим следам мы идём, и кто желает через них вообразить ушедшую эпоху.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Прогулка не предполагает дополнительных расходов
в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 19:00, в пятницу и субботу в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
|Дети до 16 лет
|1000 ₽
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Семёновского сквера
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 19:00, в пятницу и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 884 туристов
Что может быть чудеснее, чем разделить с кем-то радость открытия? Дать человеку узнать тайны твоих любимых мест и почувствовать их так, как чувствуешь их ты? Честно говоря, я не знаю, что может быть чудеснее этого, по-моему — ничего. Именно для этого мы с друзьями и водим для вас наши экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Спасибо Александру!
Профессионал своего дела. Историческое образование, интеллегентность, добрая ирония все это в одном лице.
После экскурсии смотришь на город другими глазами.
В целом после таких рассказов хочется достигать в жизни большего, не
Профессионал своего дела. Историческое образование, интеллегентность, добрая ирония все это в одном лице.
После экскурсии смотришь на город другими глазами.
В целом после таких рассказов хочется достигать в жизни большего, не
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Тот редкий случай, когда за два с лишним часа экскурсии я ни разу не посмотрела на часы! Не смотря на ветер и моросящий дождь время пролетело незаметно. Александр прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора, умеет увлечь и удержать внимание. Очень рекомендую!
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Сказать, что мы в восторге - это ничего не сказать.
Александр подает информацию в развеквтельно-познавательном формате, приправленном изрядной порцией юмора. Однозначно советуем
Александр подает информацию в развеквтельно-познавательном формате, приправленном изрядной порцией юмора. Однозначно советуем
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М
Интересная экскурсия с замечательным гидом. Прекрасная возможность увидеть город с несколько неожиданного ракурса, небанальная информация. Большое спасибо за прекрасно проведенное время!
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В
ждём новые маршруты и экскурсии от организатора🤝
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Экскурсия по истории Владивостока через судьбы предпринимателей оставила очень приятное впечатление. Очевидно, что Александр - профессионал и глубоко знает историю города и его обитателей. Рассказ изобиловал интересными деталями, и все это было дополнено прекрасными видами города на закате. Большое спасибо!
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