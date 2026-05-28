Представьте себе город, где каждый уголок хранит тайны прошлого, а каждый камень на улице Светланской в Владивостоке может рассказать удивительную историю.Во время этой экскурсии вы погрузитесь в мир историй о

меценатах и просветителях, о борьбе за власть и о людях, которые смогли превратить свои мечты в реальность, создавая историю города. Вас ждут рассказы о первом жителе Владивостока, о богатейших людях того времени и о том, как обычная бакалейная лавка превратилась в транснациональную корпорацию. Эта экскурсия - идеальный способ взглянуть на город под новым углом и увидеть, как история Владивостока переплетается с историями людей, которые его создавали

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для экскурсии «Люди дела: бизнесмены старого Владивостока». В это время года можно максимально насладиться прогулкой по Светланской улице и погрузиться в истории о знаменитых бизнесменах.

Сейчас август — это идеальное время.