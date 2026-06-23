Миллионка во Владивостоке - это место, где история оживает на каждом шагу. Пройдите по старинным дворикам и узнайте о первых китайских мигрантах, банковках и морфиниловках. Погрузитесь в атмосферу ушедшей эпохи, где криминал и культура тесно переплетались.



Откройте для себя удивительные факты о китайском театре и бане Аморандоса, которые были неотъемлемой частью жизни квартала

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода во Владивостоке наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться экскурсиями на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холодный климат и подготовиться к низким температурам.

Сейчас июнь — это идеальное время.