Миллионка во Владивостоке - это место, где история оживает на каждом шагу. Пройдите по старинным дворикам и узнайте о первых китайских мигрантах, банковках и морфиниловках. Погрузитесь в атмосферу ушедшей эпохи, где криминал и культура тесно переплетались.
Откройте для себя удивительные факты о китайском театре и бане Аморандоса, которые были неотъемлемой частью жизни квартала
Откройте для себя удивительные факты о китайском театре и бане Аморандоса, которые были неотъемлемой частью жизни квартала
6 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнать о первых китайских мигрантах
- 🎲 Понять, что такое банковки
- 🏛️ Посетить памятник предсказателю
- 📸 Увидеть фото облав
- 🎭 Узнать о китайском театре
- 🛁 Посетить баню Аморандоса
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода во Владивостоке наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться экскурсиями на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холодный климат и подготовиться к низким температурам.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памятник предсказателю
- Дворики Куперов
- Китайский театр
- Баня Аморандоса
Описание экскурсии
- Первые мигранты — как китайцы появились во Владивостоке
- Игра на мясо — что это, и почему игорные притоны звали банковками
- Памятник предсказателю — начало владивостокского чайнатауна и запрет на деревянные постройки
- Дворики Куперов — когда земля продавалась за копейки и почему
- Малая Миллионка и опий — фото облав, как Уссурийский край стал центром наркотрафика
- Большая Миллионка — кто такие хунхузы и почему они рыжебородые? Был ли Король Миллионки на самом деле?
- Китайский театр — культурный сюрприз среди криминальных историй
- Баня Аморандоса — проституция: кто контролировал 2/3 рынка и место женщин в диаспоре
- Конец Миллионки — как и почему её ликвидировали + шокирующая статистика
Погружаемся в тёмное прошлое Владивостока!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Стоимость в этом случае составит 8400 ₽ (до 8 человек)
во вторник и четверг в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Дети до 12 лет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Фокина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1557 туристов
Я краевед, ведущая исторического подкаста и, по вашим отзывам, — прекрасный рассказчик. С 2020 года занимаюсь архивными исследованиями и на их основе создаю уникальные авторские экскурсии по Владивостоку. Моя изюминка — история в лицах, история города через судьбы его жителей.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 115 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо за интересную прогулку по туристическому центру с интересными историями и историческими подробностями.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Дата посещения: 10 сен 2025
Очень подробный профессиональный рассказ об истории, жителях Миллионки. Елена отличный гид и историк!
Вам был полезен этот отзыв?
Были в апреле 2026 года. Экскурсия понравилась. Познавательная, исторически и архитектурно интересная. Без Елены самостоятельно такого бы не увидели и не узнали. Обязательно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
"Миллионка вне закона" с Еленой - экскурсия, которую стоит посетить обязательно. Я была самостоятельно в этой части города в прошлом году и что-то читала на информационных стендах, что-то смотрела в
Вам был полезен этот отзыв?
П
Отличная экскурсия! Подача материала лëгкая, но больший плюс гида в знании закоулков, где расположены памятники/здания для придании атмосферы рассказу. Некоторые так спрятаны, что найти их случайно - это надо постараться
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень интересная прогулка, материал максимально емкий, поэтому легко все запоминается. По времени ~1,5 часа, что очень комфортно (не устанешь)
Большое спасибо Елене за экскурсию 🌷
Большое спасибо Елене за экскурсию 🌷
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Китайский квартал: Миллионка вне закона (в мини-группе)»
Мини-группа
до 10 чел.
Миллионка - город в городе
Узнайте о тайнах Миллионки, пройдя по её улочкам. Погрузитесь в атмосферу прошлого, открыв для себя интриги и истории этого уникального района
Начало: На улице Фокина
Расписание: во вторник, среду и четверг в 16:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
30 июн в 16:00
1350 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе
Погулять по Китайскому кварталу, зайти в дома коренных жителей и побывать на чайной церемонии
Начало: У входа в музей
Сегодня в 12:00
29 июн в 10:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны квартала «Миллионка». 18+
Отправиться за отголосками загадочного, злачного и самого аутентичного места старого Владивостока
Начало: На улице Адмирала Фокина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
История китайского квартала Миллионка во Владивостоке
Прогулка по загадочному району Владивостока раскроет секреты китайского квартала и его влияние на историю города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7270 ₽ за всё до 8 чел.
1600 ₽ за человека