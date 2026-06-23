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Китайский квартал: Миллионка вне закона (в мини-группе)

Путешествие в прошлое Владивостока через криминальные истории Китайского квартала. Узнайте о банковках, морфиниловках и судьбе короля Миллионки
Миллионка во Владивостоке - это место, где история оживает на каждом шагу. Пройдите по старинным дворикам и узнайте о первых китайских мигрантах, банковках и морфиниловках. Погрузитесь в атмосферу ушедшей эпохи, где криминал и культура тесно переплетались.

Откройте для себя удивительные факты о китайском театре и бане Аморандоса, которые были неотъемлемой частью жизни квартала
4.9
115 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Узнать о первых китайских мигрантах
  • 🎲 Понять, что такое банковки
  • 🏛️ Посетить памятник предсказателю
  • 📸 Увидеть фото облав
  • 🎭 Узнать о китайском театре
  • 🛁 Посетить баню Аморандоса

Лучшее время для посещения

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мар
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода во Владивостоке наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться экскурсиями на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холодный климат и подготовиться к низким температурам.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Китайский квартал: Миллионка вне закона (в мини-группе)
Китайский квартал: Миллионка вне закона (в мини-группе)
Китайский квартал: Миллионка вне закона (в мини-группе)

Что можно увидеть

  • Памятник предсказателю
  • Дворики Куперов
  • Китайский театр
  • Баня Аморандоса

Описание экскурсии

  • Первые мигранты — как китайцы появились во Владивостоке
  • Игра на мясо — что это, и почему игорные притоны звали банковками
  • Памятник предсказателю — начало владивостокского чайнатауна и запрет на деревянные постройки
  • Дворики Куперов — когда земля продавалась за копейки и почему
  • Малая Миллионка и опий — фото облав, как Уссурийский край стал центром наркотрафика
  • Большая Миллионка — кто такие хунхузы и почему они рыжебородые? Был ли Король Миллионки на самом деле?
  • Китайский театр — культурный сюрприз среди криминальных историй
  • Баня Аморандоса — проституция: кто контролировал 2/3 рынка и место женщин в диаспоре
  • Конец Миллионки — как и почему её ликвидировали + шокирующая статистика

Погружаемся в тёмное прошлое Владивостока!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Стоимость в этом случае составит 8400 ₽ (до 8 человек)

во вторник и четверг в 18:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный1600 ₽
Дети до 12 лет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Фокина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1557 туристов
Я краевед, ведущая исторического подкаста и, по вашим отзывам, — прекрасный рассказчик. С 2020 года занимаюсь архивными исследованиями и на их основе создаю уникальные авторские экскурсии по Владивостоку. Моя изюминка — история в лицах, история города через судьбы его жителей.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 115 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
106
4
6
3
1
2
2
1
Оксана
Спасибо за интересную прогулку по туристическому центру с интересными историями и историческими подробностями.
Спасибо за интересную прогулку по туристическому центру с интересными историями и историческими подробностями.
Спасибо за интересную прогулку по туристическому центру с интересными историями и историческими подробностями.
Спасибо за интересную прогулку по туристическому центру с интересными историями и историческими подробностями.
Спасибо за интересную прогулку по туристическому центру с интересными историями и историческими подробностями.
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В
Дата посещения: 10 сен 2025
Очень подробный профессиональный рассказ об истории, жителях Миллионки. Елена отличный гид и историк!
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Оксана
Были в апреле 2026 года. Экскурсия понравилась. Познавательная, исторически и архитектурно интересная. Без Елены самостоятельно такого бы не увидели и не узнали. Обязательно рекомендую.
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Елена
"Миллионка вне закона" с Еленой - экскурсия, которую стоит посетить обязательно. Я была самостоятельно в этой части города в прошлом году и что-то читала на информационных стендах, что-то смотрела в
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инете. . Но с Еленой эта история из прошлого города Владивостока раскрылась по полной, было много разной информации, которая не пролетела мимо, а как-то осела в памяти. Елена прекрасный рассказчик, говорит структурированно, интересно, не как на лекции, а получая постоянно обратную связь от нас, слушателей, дополняя рассказ фотографиями прошлых лет, отвечая на вопросы. Темп прогулки и сам маршрут вполне комфортные, я бы всем рекомендовала эту экскурсию для знакомства с прошлым Владивостока.

"Миллионка вне закона" с Еленой - экскурсия, которую стоит посетить обязательно. Я была самостоятельно в этой
"Миллионка вне закона" с Еленой - экскурсия, которую стоит посетить обязательно. Я была самостоятельно в этой
"Миллионка вне закона" с Еленой - экскурсия, которую стоит посетить обязательно. Я была самостоятельно в этой
"Миллионка вне закона" с Еленой - экскурсия, которую стоит посетить обязательно. Я была самостоятельно в этой
"Миллионка вне закона" с Еленой - экскурсия, которую стоит посетить обязательно. Я была самостоятельно в этой
"Миллионка вне закона" с Еленой - экскурсия, которую стоит посетить обязательно. Я была самостоятельно в этой
"Миллионка вне закона" с Еленой - экскурсия, которую стоит посетить обязательно. Я была самостоятельно в этой
Вам был полезен этот отзыв?
П
Отличная экскурсия! Подача материала лëгкая, но больший плюс гида в знании закоулков, где расположены памятники/здания для придании атмосферы рассказу. Некоторые так спрятаны, что найти их случайно - это надо постараться
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Н
Очень интересная прогулка, материал максимально емкий, поэтому легко все запоминается. По времени ~1,5 часа, что очень комфортно (не устанешь)
Большое спасибо Елене за экскурсию 🌷
Очень интересная прогулка, материал максимально емкий, поэтому легко все запоминается. По времени ~1,5 часа, что очень комфортно (не устанешь)
Очень интересная прогулка, материал максимально емкий, поэтому легко все запоминается. По времени ~1,5 часа, что очень комфортно (не устанешь)
Очень интересная прогулка, материал максимально емкий, поэтому легко все запоминается. По времени ~1,5 часа, что очень комфортно (не устанешь)
Очень интересная прогулка, материал максимально емкий, поэтому легко все запоминается. По времени ~1,5 часа, что очень комфортно (не устанешь)
Очень интересная прогулка, материал максимально емкий, поэтому легко все запоминается. По времени ~1,5 часа, что очень комфортно (не устанешь)
Очень интересная прогулка, материал максимально емкий, поэтому легко все запоминается. По времени ~1,5 часа, что очень комфортно (не устанешь)
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