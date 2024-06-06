Вы погрузитесь в историю квартала через призму одного старинного особняка, в который мы заглянем, и его двора, где много стрит-арта. Вас ждёт развенчание мифов, реальные факты о заселении этого района китайцами и об их выселении впоследствии. Конечно, не забудем и про чай — с ним тоже связаны интересные истории.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Поговорим о связи чая и Владивостока, а также о китайских чайных и влиянии китайской культуры на наш город. На примере чайного дома вы познакомитесь с восточной культурой.

Вы погрузитесь в историю конкретного двора Миллионки, узнаете про местный стрит-арт, прогуляетесь по улицам-лабиринтам и побываете внутри старинного особняка, в кладке которого есть императорские кирпичи.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.