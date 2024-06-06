Вы погрузитесь в историю квартала через призму одного старинного особняка, в который мы заглянем, и его двора, где много стрит-арта.
Вас ждёт развенчание мифов, реальные факты о заселении этого района китайцами и об их выселении впоследствии. Конечно, не забудем и про чай — с ним тоже связаны интересные истории.
Вас ждёт развенчание мифов, реальные факты о заселении этого района китайцами и об их выселении впоследствии. Конечно, не забудем и про чай — с ним тоже связаны интересные истории.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в историю Миллионки
- 🏛️ Посещение старинного особняка
- 🎨 Знакомство с местным стрит-артом
- 🍵 Интересные факты о чае и китайской культуре
- 🗺️ Прогулка по улицам-лабиринтам
Что можно увидеть
- Старинный особняк
- Двор Миллионки
- Улицы-лабиринты
- Местный стрит-арт
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Поговорим о связи чая и Владивостока, а также о китайских чайных и влиянии китайской культуры на наш город. На примере чайного дома вы познакомитесь с восточной культурой.
Вы погрузитесь в историю конкретного двора Миллионки, узнаете про местный стрит-арт, прогуляетесь по улицам-лабиринтам и побываете внутри старинного особняка, в кладке которого есть императорские кирпичи.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|665 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Адмирала Фокина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов во Владивостоке
Продюсер, междисциплинарный художник, сооснователь группировки Hero4Hero, историк исследователь, общественный деятель в сфере туризма и гостеприимства. Историк-исследователь по образованию, специализация археология. Участвовал в 5 археологических экспедициях. Работал журналистом, ведущим авторских программ радио и ТВ. Участвовал в организации региональных музыкальных рок-фестивалей. Исследовал современное, классическое и этническое искусство региона. Работаю с командой профессиональных гидов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
6 июня 2024
Милейшая ведущая, уютное место, интересная экскурсия. И чая попили, и экскурс послушали. Красота…!
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