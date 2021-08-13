Погулять по китайскому кварталу Владивостока и перенестись в его колоритное прошлое

4.8
4 отзыва
Лабиринты переулков и дворов, переплетения истории города и людских судеб — вас ждет Миллионка, старинный китайский квартал в центре Владивостока.

Вы погуляете по загадочному «городу в городе»: с моей помощью представите его многогранную жизнь на рубеже 19-20 веков и прикоснетесь к китайской культуре.
Легенды и мифы Миллионки
Легенды и мифы Миллионки
Легенды и мифы Миллионки
Легенды и мифы Миллионки
Легенды и мифы Миллионки
Легенды и мифы Миллионки
Легенды и мифы Миллионки
Легенды и мифы Миллионки
Легенды и мифы Миллионки
Легенды и мифы Миллионки

Что вас ожидает

Экскурсия по городу в городе

Огромный китайский квартал в центре Владивостока не похож на чайна-тауны с фонариками — он застроен в стиле модерн. Об этой и других особенностях Миллионки я расскажу на экскурсии. Открою историю квартала и покажу его старинные фотографии. Вы узнаете, как китайцы поселились здесь и до какого периода жили. Гулять будем по узким переулкам, представляя, как кипела жизнь этих «трущоб».

Китайцы во Владивостоке

Кто такие ходя и хунзуры? Что такое кумирня, банковки и игра на мясо? Вы познакомитесь с повседневностью Миллионки. Услышите о контрабандистах, фальшивомонетчиках и опиекурильнях, о бянь-фа — гордости китайца. Нитью через экскурсию пройдут китайские традиции. Культура Поднебесной притягивает — о ней я расскажу изнутри, ведь бывала и работала в Китае, поделюсь личной коллекцией мифов и легенд.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия, в конце которой по желанию мы отдохнем за чашечкой кофе и неформальной беседой об увиденном.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на улице Фокина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Наталья
Наталья
Гид-экскурсовод Общества изучения Амурского края, Русского географического общества (Приморское отделение). Во Владивостоке живу с 16 лет. Японское море и Тихий океан покорили настолько, что стала писать картины маслом, «марины»: волны, небо, маяки, прибой и яхты. Мои путешественники увидят это не на картинах, а в городе у моря — во Владивостоке. Я постараюсь влюбить вас в мой город!
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4 настоящих отзыва от туристов

М
13 авг 2021
Достаточно интересная тема экскурсии, но всвязи с тем, что город Владивосток готовится к международному форуму (с3 сентября2021) было шумно, но Наталья достойно провела нашу экскурсию. Огромное спасибо.
Н
9 авг 2021
Спасибо за экскурсию узнали много интересного и познавательного
Ю
29 июля 2021
Отличная экскурсия, интересный маршрут и великолепный лектор
Алексей
23 июля 2021
Благодарим Наталью за интересную экскурсию, раскрывающую все аспекты жизни китайской общины Владивостока. Было очень познавательно, информативно и нескучно, отдельно хотим отметить использование фотоматериалов, которые удачно дополнили подачу информацию, помогли передать атмосферу.

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