Что вас ожидает

Экскурсия по городу в городе

Огромный китайский квартал в центре Владивостока не похож на чайна-тауны с фонариками — он застроен в стиле модерн. Об этой и других особенностях Миллионки я расскажу на экскурсии. Открою историю квартала и покажу его старинные фотографии. Вы узнаете, как китайцы поселились здесь и до какого периода жили. Гулять будем по узким переулкам, представляя, как кипела жизнь этих «трущоб».

Китайцы во Владивостоке

Кто такие ходя и хунзуры? Что такое кумирня, банковки и игра на мясо? Вы познакомитесь с повседневностью Миллионки. Услышите о контрабандистах, фальшивомонетчиках и опиекурильнях, о бянь-фа — гордости китайца. Нитью через экскурсию пройдут китайские традиции. Культура Поднебесной притягивает — о ней я расскажу изнутри, ведь бывала и работала в Китае, поделюсь личной коллекцией мифов и легенд.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия, в конце которой по желанию мы отдохнем за чашечкой кофе и неформальной беседой об увиденном.