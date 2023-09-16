Что вас ждетПриморский край — это жемчужина Дальнего Востока! Здешняя природа сочетает в себе разнообразие высокогорий и низин, горные реки, водопады, а также озера и великолепное многообразие морских пляжей.

Одним из таких чудес является полуостров Гамова. Красивые виды, пляжи, гроты, острова, исторические ценности — всё это никого не оставит равнодушным к величественной красоте нашей дальневосточной природы!

В программе поездки у нас посещение таких объектов, как дом-замок Янковского, поселок Витязь, бухта Теляковского, Остров томящегося сердца, экологическая тропа, бухта Черепахи и много всего увлекательного.

Важно знать• Выбирайте одежду в соответствии с погодными условиями. Она должна быть удобна для пешего маршрута и не сковывать движения во время ходьбы. Рекомендуем обуть ботинки (кроссовки), желательно с высоким голеностопом и рельефным протектором.

Возьмите с собой в дорогу рюкзак, 2-3 перекуса, фотоаппарат, пауэрбанк и зарядное устройство для гаджетов, перчатки хб (для подъемов/спусков по верёвке), хобу, воду, термос, личную аптечку, крем от загара, одежду для пляжного отдыха и купания, акватапки, аквашузы.