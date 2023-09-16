Оцените величественную красоту Дальнего Востока: экскурсия на полуостров Гамова
Красивые виды, пляжи, гроты, острова, исторические ценности — на этой экскурсии вы в полной мере сможете оценить величественную красоту дальневосточной природы! Мы отправимся на полуостров Гамова, посетим несколько бухт, пройдем по экологической тропе, искупаемся и устроим пикник на пляже.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дом-замок Янковского
- Поселок Витязь
- Бухта Теляковского
- Остров томящегося сердца
- Экологическая тропа
- Бухта Черепахи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетПриморский край — это жемчужина Дальнего Востока! Здешняя природа сочетает в себе разнообразие высокогорий и низин, горные реки, водопады, а также озера и великолепное многообразие морских пляжей.
Одним из таких чудес является полуостров Гамова. Красивые виды, пляжи, гроты, острова, исторические ценности — всё это никого не оставит равнодушным к величественной красоте нашей дальневосточной природы!
В программе поездки у нас посещение таких объектов, как дом-замок Янковского, поселок Витязь, бухта Теляковского, Остров томящегося сердца, экологическая тропа, бухта Черепахи и много всего увлекательного.
Важно знать• Выбирайте одежду в соответствии с погодными условиями. Она должна быть удобна для пешего маршрута и не сковывать движения во время ходьбы. Рекомендуем обуть ботинки (кроссовки), желательно с высоким голеностопом и рельефным протектором.
Возьмите с собой в дорогу рюкзак, 2-3 перекуса, фотоаппарат, пауэрбанк и зарядное устройство для гаджетов, перчатки хб (для подъемов/спусков по верёвке), хобу, воду, термос, личную аптечку, крем от загара, одежду для пляжного отдыха и купания, акватапки, аквашузы.
Каждый день в 6:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортный транспорт
- Услуги гида
- Туристическая страховка
- Билет в бухту Астафьева
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- ул. Трамвайная, 16, ст5
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 6:30Экскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Одежда должна подбираться в соответствии с погодными условиями. 🏖️🌤️🌨️
- Планируя путешествие в тёплое время года рекомендуется одевать удобную одежду👕 для пешего маршрута. 👟 Такую, которая не будет сковывать движения во время ходьбы. 🚶🏻♂️ Необходимо взять ветровку🧥 на случай ветренной погоды. 💨 На ноги рекомендуется надевать ботинки🥾(кроссовки), желательно с высоким голеностопом🧦 и рельефным протектором, которые гарантируют стойкость во время ходьбы. 🏃🏻♀️
- ‼Не рекомендуется брать новую, не разношенную, обувь⛔ Никаких каблуков👠 и танкеток👡❌
- С собой в дорогу:
- Рюкзак🎒, это должен быть современный и вместительный рюкзак, имеющий удобные лямки и специальные мягкие вставки, которые исключают дискомфорт😩.
- 2-3 перекуса🍱, исключая жирную тяжёлую пищу🍔🍟, фотоаппарат📸, повербанк и зарядное устройство для гаджетов📱, по возможности одно максимально универсальное, перчатки хб🧤(для подъемов/спусков по верёвке или иных), хобу (сидушка под попу), воды🥤 1 литр на человека, термос, личную аптечку🩹, крем от загара☀️🔥, одежду для пляжного отдыха и купания 🩱👙🩳 акватапки, аквашузы(для купания, хорошее настроение😃
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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