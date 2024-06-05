1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Уникальная экскурсия по мысам острова Русский: история и природа
Погрузитесь в мир природных красот и исторических тайн острова Русский, посетив его знаменитые мысы на комфортабельном авто
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
10 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
26 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
12 часов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Начало: Кинотеатр Уссури
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram
Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
Завтра в 15:00
10 июня в 07:00
10 950₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Групповая поездка к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная из Владивостока
Групповая экскурсия до 10 человек к живописным бухтам Приморского края. Неспешные прогулки, красивые пляжи и возможность сделать множество фото
Начало: У остановки «Луговая»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
54004 590₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы
Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:30
11 270₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 490₽ за человека
Мини-группа
2 часа
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Владивосток может похвастаться красивейшими бухтами, которые можно исследовать на сапборде. Присоединяйтесь к групповой экскурсии и наслаждайтесь природой
Начало: В выбранной бухте
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 670₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток
Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания
Начало: У вашего отеля во Владивостоке
Сегодня в 15:30
Завтра в 17:30
12 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по историческим и природным красотам
Погрузитесь в историю и природу Владивостока с экскурсией на Остров Русский и мыс Тобизина. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые виды
Завтра в 05:00
10 июня в 18:00
10 750₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
Погрузитесь в мир природы и истории Владивостока, посетив бухты Шамора, Стеклянная и Десантная. Уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера
Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме...
24 июня в 10:00
26 июня в 10:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока
Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами
Начало: У вашего отеля
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте
Начало: Центр
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
29 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
26 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
В тренде
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
5 900₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: На улице Светланская
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 400₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
1927017 343₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:30
1488012 648₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
15 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады
Сегодня в 12:00
14 июня в 08:00
105009 450₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике
Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас
Начало: Заберу от гостиницы
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
1279911 520₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Провести день на одном из красивейших пляжей Приморского края и искупаться в Японском море
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
21 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций для незабываемого отдыха
Получите уникальный опыт открытия Русского Острова и запечатлейте лучшие моменты во Владивостоке
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1450011 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
Познакомиться с историей и главными достопримечательностями центра Приморского края
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Увидеть лежбище нерп и сивучей, полюбоваться кекурами и водопадами и отыскать старинный маяк
Начало: В городе Фокино
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
39 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
Увидеть памятник природы и отдохнуть среди «приморских джунглей»
Начало: Возле кинотеатра «Уссури»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
13 000₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения
Начало: В районе острова Русский
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 800₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
По Японскому морю на моторной лодке
Полюбоваться фантастическими пейзажами, искупаться и посетить безлюдный пляж
Завтра в 16:30
10 июня в 18:30
11 050₽ за всё до 2 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
6 часов
Популярное предложение
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
1491012 674₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
Посетить знаковые места острова, побывать на мысе Тобизина и полюбоваться Японским морем
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
11 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
День на мысе Брюса
Открыть красивейший уголок Хасанского района и прогуляться по лавовым берегам Японского моря
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
Увидеть первозданную красоту дальневосточной природы и понаблюдать за дикими животными
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
25 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальный трансфер в Владивостоке: от аэропорта до красот природы и города
Встреча в аэропорту и незабываемое путешествие к живописным бухтам и мысу Назимова на комфортабельном авто с личным гидом
Начало: Аэропорт города Владивостока
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Владивосток и Русский остров: полное погружение за один день
Хотите увидеть лучшее из Владивостока и Русского острова всего за один день? Эта экскурсия создана для вас
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
1830016 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
Провести день наедине с природой в живописных местах под Находкой
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Кравцовские водопады, маяк Бюссе и фантастические панорамы Японского моря за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Восхититься живописными морскими панорамами и удивиться в подземельях крепостных фортов
Завтра в 09:30
15 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 июня 2024Михаил вы лучший экскурсовод!!!!! Мы замечательно провели время, много увидели красивых мест, послушали советов где купить вкусных и не дорогих крабов, куда сходить по магазинам, и далее едем в Находку!!!! Спасибо вам огромное, всём советуют Мишаня ты👍💯
- ККсения5 июня 2024Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
- ККонстантин4 июня 2024Вместо Константина нашим гидом в этот раз была прекрасная Алина. Спасибо ей и Мартину за прекрасно проведённое время и впечатления. Было здорово
- ООксана4 июня 2024Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька
- ККсения4 июня 2024Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
- ТТатьяна4 июня 2024Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰
- ММарьяна3 июня 2024Хотим выразить благодарность за шикарную экскурсию👍 Андрей, Вы большой умница. Ваша доброжелательность, воспитание и любовь к своему краю просто восхищают🤝
- ЕЕкатерина3 июня 2024Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы в Приморский рай. Дальний
- ККсения3 июня 2024Михаил прекрасный гид, харизматичный, который действительно любит то, чем занимается, любит свой город и край. Экскурсия прошла легко и очень занимательно, спасибо ☺️
- ВВладимир3 июня 2024Спасибо Петру, что разрешили взять с собой мой инвентарь для наряния В мини группе это было здорово-не торопливо! Бухта Окунёвая более всего понравилась
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Выездные»
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Экскурсии по окрестностям Владивостока и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август