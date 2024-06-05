🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 35 отзывов Популярное предложение Уникальная экскурсия по мысам острова Русский: история и природа Погрузитесь в мир природных красот и исторических тайн острова Русский, посетив его знаменитые мысы на комфортабельном авто Начало: По договоренности 10 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Популярное предложение К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере Начало: На ул. Катерная 6В 26 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 96 отзывов Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас Начало: Кинотеатр Уссури Расписание: ежедневно в 07:30 5 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 281 отзыв Популярное предложение Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог... 10 950 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 15% скидка Мини-группа 12 часов 13 отзывов Групповая поездка к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная из Владивостока Групповая экскурсия до 10 человек к живописным бухтам Приморского края. Неспешные прогулки, красивые пляжи и возможность сделать множество фото Начало: У остановки «Луговая» Расписание: ежедневно в 07:30 5400 4 590 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 129 отзывов Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое Начало: По договоренности 11 270 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 15 отзывов Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 5 часов 22 отзыва Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении Начало: На ул. Светланской Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00 5 490 ₽ за человека

Мини-группа 2 часа 86 отзывов На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский Владивосток может похвастаться красивейшими бухтами, которые можно исследовать на сапборде. Присоединяйтесь к групповой экскурсии и наслаждайтесь природой Начало: В выбранной бухте Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00 2 670 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 17 отзывов Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания Начало: У вашего отеля во Владивостоке 12 670 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 58 отзывов Остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по историческим и природным красотам Погрузитесь в историю и природу Владивостока с экскурсией на Остров Русский и мыс Тобизина. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые виды 10 750 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Фотопрогулка 12 часов 44 отзыва Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас 49 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 50 отзывов Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас Начало: Отель туристов 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 47 отзывов Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная Погрузитесь в мир природы и истории Владивостока, посетив бухты Шамора, Стеклянная и Десантная. Уникальные места ждут вас Начало: По договоренности 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 47 отзывов Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам 982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме... 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 40 отзывов Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами Начало: У вашего отеля 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 14 отзывов Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте Начало: Центр 29 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 23 отзыва Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии Начало: У вашего отеля 26 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Групповая 10 часов 2 отзыва В тренде Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме Начало: На ул. Катерной, 6в 6 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 13 часов 33 отзыва Популярное предложение Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе Начало: На Светланской улице Расписание: ежедневно в 07:00 5 900 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 6 часов 6 отзывов Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе Начало: На улице Светланская Расписание: ежедневно в 07:30 6 400 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 178 отзывов Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике Начало: Заберем от гостиницы 19270 17 343 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки 15% скидка Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края Начало: У вашего отеля 14880 12 648 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 5 часов 11 отзывов Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей 15 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады 10500 9 450 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета Начало: У вашего отеля 4 500 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 5 часов 16 отзывов Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас Начало: Заберу от гостиницы 12799 11 520 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Полуостров Гамова и Кравцовские водопады Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке 23 750 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье Провести день на одном из красивейших пляжей Приморского края и искупаться в Японском море 21 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4.5 часа 13 отзывов Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций для незабываемого отдыха Получите уникальный опыт открытия Русского Острова и запечатлейте лучшие моменты во Владивостоке Начало: По договоренности 14500 11 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком Познакомиться с историей и главными достопримечательностями центра Приморского края 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей Увидеть лежбище нерп и сивучей, полюбоваться кекурами и водопадами и отыскать старинный маяк Начало: В городе Фокино 39 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 7 часов 1 отзыв Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день Увидеть памятник природы и отдохнуть среди «приморских джунглей» Начало: Возле кинотеатра «Уссури» Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00 13 000 ₽ за человека

🚲 На велосипеде Мини-группа 2.5 часа 35 отзывов Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения Начало: В районе острова Русский Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 3 800 ₽ за человека

🚣 Прогулки на каяках Мини-группа 2.5 часа 22 отзыва Прогулка на каяке в бухте острова Русский Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком Начало: В центре города Расписание: ежедневно в 09:30 5 000 ₽ за человека

Индивидуальная 4 часа 2 отзыва По Японскому морю на моторной лодке Полюбоваться фантастическими пейзажами, искупаться и посетить безлюдный пляж 11 050 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 15% скидка Фотопрогулка 6 часов 12 отзывов Популярное предложение Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края 14910 12 674 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Остров Русский: история, природа и волшебные виды Посетить знаковые места острова, побывать на мысе Тобизина и полюбоваться Японским морем 11 700 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 15 отзывов День на мысе Брюса Открыть красивейший уголок Хасанского района и прогуляться по лавовым берегам Японского моря 25 000 ₽ за всё до 2 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк Увидеть первозданную красоту дальневосточной природы и понаблюдать за дикими животными Начало: От места вашего проживания 25 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Индивидуальный трансфер в Владивостоке: от аэропорта до красот природы и города Встреча в аэропорту и незабываемое путешествие к живописным бухтам и мысу Назимова на комфортабельном авто с личным гидом Начало: Аэропорт города Владивостока 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Владивосток и Русский остров: полное погружение за один день Хотите увидеть лучшее из Владивостока и Русского острова всего за один день? Эта экскурсия создана для вас 18300 16 470 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко Провести день наедине с природой в живописных местах под Находкой 28 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 8 отзывов Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи Кравцовские водопады, маяк Бюссе и фантастические панорамы Японского моря за 1 день 22 300 ₽ за всё до 3 чел.