Выездные экскурсии из Владивостока

Найдено 164 экскурсии в категории «Выездные» во Владивостоке, цены от 2 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ-5 мысов острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
35 отзывов
Популярное предложение
Уникальная экскурсия по мысам острова Русский: история и природа
Погрузитесь в мир природных красот и исторических тайн острова Русский, посетив его знаменитые мысы на комфортабельном авто
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
10 990 за всё до 4 чел.
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
26 000 за всё до 10 чел.
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
96 отзывов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Начало: Кинотеатр Уссури
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 200 за человека
Топ-8 мест для фото во Владивостоке
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
281 отзыв
Популярное предложение
Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram
Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
Завтра в 15:00
10 июня в 07:00
10 950 за всё до 3 чел.
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
🚌 На автобусе
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
13 отзывов
Групповая поездка к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная из Владивостока
Групповая экскурсия до 10 человек к живописным бухтам Приморского края. Неспешные прогулки, красивые пляжи и возможность сделать множество фото
Начало: У остановки «Луговая»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
54004 590 за человека
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
129 отзывов
Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы
Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:30
11 270 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать на остров Русский
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Добро пожаловать на остров Русский - индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на остров Русский на внедорожнике, посетите лучшие смотровые площадки, искупайтесь в Японском море и узнайте интересные легенды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Необитаемый остров Шкота: треккинг к маяку
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
22 отзыва
Треккинг к маяку на острове Шкота: приключение во Владивостоке
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 490 за человека
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Мини-группа
2 часа
86 отзывов
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Владивосток может похвастаться красивейшими бухтами, которые можно исследовать на сапборде. Присоединяйтесь к групповой экскурсии и наслаждайтесь природой
Начало: В выбранной бухте
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 670 за человека
Едем на живописный остров Шкота
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток
Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания
Начало: У вашего отеля во Владивостоке
Сегодня в 15:30
Завтра в 17:30
12 670 за всё до 3 чел.
Остров Русский и мыс Тобизина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
58 отзывов
Остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по историческим и природным красотам
Погрузитесь в историю и природу Владивостока с экскурсией на Остров Русский и мыс Тобизина. Вас ждут удивительные открытия и незабываемые виды
Завтра в 05:00
10 июня в 18:00
10 750 за всё до 3 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
44 отзыва
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за всё до 4 чел.
Топ-места в окрестностях Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
50 отзывов
Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 500 за всё до 4 чел.
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
47 отзывов
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
Погрузитесь в мир природы и истории Владивостока, посетив бухты Шамора, Стеклянная и Десантная. Уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, старый маяк и походная атмосфера
Начало: От вашей гостиницы или в другом удобном для вас ме...
24 июня в 10:00
26 июня в 10:00
13 500 за всё до 4 чел.
Приморский сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
40 отзывов
Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока
Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами
Начало: У вашего отеля
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте
Начало: Центр
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
29 990 за всё до 3 чел.
Из Владивостока - на юг Приморья
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
26 500 за всё до 3 чел.
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
🚤 На катере
Групповая
10 часов
2 отзыва
В тренде
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме
Начало: На ул. Катерной, 6в
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за человека
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
33 отзыва
Популярное предложение
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
5 900 за человека
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
6 отзывов
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: На улице Светланская
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 400 за человека
Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
178 отзывов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
1927017 343 за всё до 6 чел.
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:30
1488012 648 за всё до 5 чел.
На остров Шкота - с фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
11 отзывов
Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
15 990 за всё до 3 чел.
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады
Сегодня в 12:00
14 июня в 08:00
105009 450 за всё до 4 чел.
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 500 за всё до 3 чел.
Топ-8 локаций острова Русский: поездка на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике
Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас
Начало: Заберу от гостиницы
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
1279911 520 за всё до 3 чел.
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750 за всё до 4 чел.
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Приморские Мальдивы: путешествие в бухту Триозерье
Провести день на одном из красивейших пляжей Приморского края и искупаться в Японском море
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
21 800 за всё до 3 чел.
10 мест для фото на Русском Острове
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
13 отзывов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций для незабываемого отдыха
Получите уникальный опыт открытия Русского Острова и запечатлейте лучшие моменты во Владивостоке
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1450011 600 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
Познакомиться с историей и главными достопримечательностями центра Приморского края
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Увидеть лежбище нерп и сивучей, полюбоваться кекурами и водопадами и отыскать старинный маяк
Начало: В городе Фокино
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
39 000 за всё до 4 чел.
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
Увидеть памятник природы и отдохнуть среди «приморских джунглей»
Начало: Возле кинотеатра «Уссури»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
13 000 за человека
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
🚲 На велосипеде
Мини-группа
2.5 часа
35 отзывов
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
Добраться до самых красивых природных мест на необычном средстве передвижения
Начало: В районе острова Русский
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 800 за человека
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2.5 часа
22 отзыва
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000 за человека
По Японскому морю на моторной лодке
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
По Японскому морю на моторной лодке
Полюбоваться фантастическими пейзажами, искупаться и посетить безлюдный пляж
Завтра в 16:30
10 июня в 18:30
11 050 за всё до 2 чел.
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
6 часов
12 отзывов
Популярное предложение
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
1491012 674 за всё до 6 чел.
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Остров Русский: история, природа и волшебные виды
Посетить знаковые места острова, побывать на мысе Тобизина и полюбоваться Японским морем
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
11 700 за всё до 3 чел.
День на мысе Брюса
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
15 отзывов
День на мысе Брюса
Открыть красивейший уголок Хасанского района и прогуляться по лавовым берегам Японского моря
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
25 000 за всё до 2 чел.
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
Увидеть первозданную красоту дальневосточной природы и понаблюдать за дикими животными
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
25 990 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальный трансфер в Владивостоке: от аэропорта до красот природы и города
Встреча в аэропорту и незабываемое путешествие к живописным бухтам и мысу Назимова на комфортабельном авто с личным гидом
Начало: Аэропорт города Владивостока
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
7 500 за всё до 4 чел.
Владивосток и Русский остров за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Владивосток и Русский остров: полное погружение за один день
Хотите увидеть лучшее из Владивостока и Русского острова всего за один день? Эта экскурсия создана для вас
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
1830016 470 за всё до 4 чел.
Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
Провести день наедине с природой в живописных местах под Находкой
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Кравцовские водопады, маяк Бюссе и фантастические панорамы Японского моря за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 300 за всё до 3 чел.
Мыс Тобизина и форты острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
14 отзывов
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Восхититься живописными морскими панорамами и удивиться в подземельях крепостных фортов
Завтра в 09:30
15 июня в 09:00
11 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Михаил вы лучший экскурсовод!!!!! Мы замечательно провели время, много увидели красивых мест, послушали советов где купить вкусных и не дорогих крабов, куда сходить по магазинам, и далее едем в Находку!!!! Спасибо вам огромное, всём советуют Мишаня ты👍💯
  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
    Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
    читать дальше

    путь открываются богически прекрасные виды на море, красивейшие бухты с кристально чистой водой, а необычные могильные сосны дополняют образ. Райское местечко, практически без людей, так как такую экстремальную дорогу осилит далеко не каждая машина. Прекрасное, удаленно-уединенное место 👍

  • К
    Константин
    4 июня 2024
    Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
    Вместо Константина нашим гидом в этот раз была прекрасная Алина. Спасибо ей и Мартину за прекрасно проведённое время и впечатления. Было здорово
  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька
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    ну а ты огонь- всегда со всеми на связи. вам процветания и туристов . Обязательно кто поедет к вам в гости рекомендую эту экскурсию. Большая Медведица, я вас люблю

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
    Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
    Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Остров Русский и бухта Стеклянная
    Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰
    Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер
  • М
    Марьяна
    3 июня 2024
    Топ-5 мысов острова Русский
    Хотим выразить благодарность за шикарную экскурсию👍 Андрей, Вы большой умница. Ваша доброжелательность, воспитание и любовь к своему краю просто восхищают🤝
    читать дальше

    Мы остались довольны всем, начиная от заказа экскурсии до невероятных видов, ради них стоит преодолеть тысячи километров. Ребята, успехов вашей команде👌

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
    Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы в Приморский рай. Дальний
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    восток безумно понравился, сюда хочется возвращаться. Мыс Лисученко очень красочен и насыщен зеленью, море добавляет свой бирюзовый цвет. Оля потрясающая гид, великолепная девушка!! Она действительно знает свое дело. Сразу видно и чувствуется, как она любит свой край и старается эту любовь передать путешественнику. Проведет по тропам лучших локаций! Даёт время насытится красотой природной. Много расскажет интересных вещей. С ней хочется встретится снова и обязательно это сделаю на других экскурсиях!!! 🥰 Спасибо большое!!! 🌹И очень повезло с солнечным днём! Локаций красивых много и все было видно.

    Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Михаил прекрасный гид, харизматичный, который действительно любит то, чем занимается, любит свой город и край. Экскурсия прошла легко и очень занимательно, спасибо ☺️
  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
    Спасибо Петру, что разрешили взять с собой мой инвентарь для наряния В мини группе это было здорово-не торопливо! Бухта Окунёвая более всего понравилась

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Топ-5 мысов острова Русский
  2. К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
  3. Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
  4. Топ-8 мест для фото во Владивостоке
  5. Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Выездные" можно забронировать 164 экскурсии от 2 000 до 65 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии по окрестностям Владивостока и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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