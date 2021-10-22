Что вас ожидает

Первозданное Приморье

Наш путь лежит к полуострову Гамова — одному из самых живописных и труднодоступных мест Приморского края. Только представьте: безудержное море, вековые сосны, буйство растений и абсолютное уединение — здесь вы по-настоящему проникнетесь духом Приморья. Путешествие начнется вкусно: по пути мы заедем в бухту Витязь, чтобы купить еще живого гребешка и отведать его в нашей следующей локации.

Алексеевские камни: панорамы, маяк и морские котики

Здесь вы увидите не только потрясающее побережье, но и лежбище морских котиков — если повезет, мы застанем их на скалах. У вас будет время прогуляться вдоль моря и впитать красоту этих мест. Мы исследуем окрестности маяка Гамова, а затем отправимся на знаменитую Батарею № 220, откуда вам откроется панорама архипелага южных островов.

И, наконец, мыс Тельяковского.

Запахи, звуки, пейзажи: вас захватит этот хвойно-морской водоворот, который невозможно описать словами. Вдоволь налюбовавшись мысом Тельяковского, мы доберемся до финальной точки маршрута, бухты Астафьева. Белоснежный песок, ласковое море и никаких сооружений вокруг — только вы и дикие волны. Сложно представить более удачное место для перезагрузки души и тела.

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