Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова

Добраться до заповедного мыса Тельяковского, увидеть морских котиков и искупаться в бухте

4.7
3 отзыва
В укрытом от любопытных глаз уголке Приморья притаилась бухта Тельяковского… Готовы отправиться в это волшебное место? Нам предстоит увидеть остров Томящегося сердца, приблизиться к лежбищу нерп, насладиться шумом прибоя в бухте Астафьева и попробовать свежайшие дары моря.

Признаюсь, вам придется оставить здесь частичку своего сердца — но поверьте, оно того стоит!
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова

Что вас ожидает

Первозданное Приморье

Наш путь лежит к полуострову Гамова — одному из самых живописных и труднодоступных мест Приморского края. Только представьте: безудержное море, вековые сосны, буйство растений и абсолютное уединение — здесь вы по-настоящему проникнетесь духом Приморья. Путешествие начнется вкусно: по пути мы заедем в бухту Витязь, чтобы купить еще живого гребешка и отведать его в нашей следующей локации.

Алексеевские камни: панорамы, маяк и морские котики

Здесь вы увидите не только потрясающее побережье, но и лежбище морских котиков — если повезет, мы застанем их на скалах. У вас будет время прогуляться вдоль моря и впитать красоту этих мест. Мы исследуем окрестности маяка Гамова, а затем отправимся на знаменитую Батарею № 220, откуда вам откроется панорама архипелага южных островов.

И, наконец, мыс Тельяковского.

Запахи, звуки, пейзажи: вас захватит этот хвойно-морской водоворот, который невозможно описать словами. Вдоволь налюбовавшись мысом Тельяковского, мы доберемся до финальной точки маршрута, бухты Астафьева. Белоснежный песок, ласковое море и никаких сооружений вокруг — только вы и дикие волны. Сложно представить более удачное место для перезагрузки души и тела.

Организационные детали

  • Будьте готовы к насыщенному маршруту: 3-4 часа езды в одну сторону + небольшие пешие маршруты по 2-5 км
  • Я заберу вас от гостиницы и привезу обратно, трансфер входит в стоимость экскурсии
  • Перекусы и другие личные расходы оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
центр
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Константин
Константин
Всем привет! Меня зовут Костя и я с юных лет пропитан экстримом. Родился и живу по Владивостоке, катаюсь на велосипеде, серфе, сап-серфе. Хожу в увлекательные и порой авантюрные походы. Имею в арсенале проходимый внедорожник. Хотите встретить рассвет в горах или где-нибудь в безлюдной бухте? Пишите, буду рад придумать новый маршрут, который принесет нам удовольствие! А если вам вдруг нужны красивые фото и видео, у меня в запасе есть коптер, экшн камера и один из топовых телефонов: яркие снимки будут обеспечены!:)
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3 настоящих отзыва от туристов

Н
22 окт 2021
Константин отличный гид, готов пересмотреть маршрут исходя из ваших пожеланий, аккуратный водитель и интересный собеседник, много знает об окрестностях Владивостока.
И
19 сен 2021
Константин провел нам отличную супер экскурсию! Весь день был очень насыщенным и полным впечатлениями, увидели такую красоту, что фото и видео не в состоянии передать. Самостоятельно бы мы не добрались до этих красочных бухт, без внедорожника там делать нечего. Спасибо Константин от всей нашей компании! Дети тоже в восторге. Все было супер!
Анна
14 сен 2021
Экскурсия продолжительная, начинается рано, заканчивается поздно, много времени в дороге, но оно несомненно стоит того. Во время экскурсии, уже непосредственно на самом полуострове Гамова, много остановок, в т. ч. на разных пляжах (каменистом и песчаном), где можно отдохнуть, искупаться и перекусить, и на обзорных площадках, откуда открываются невероятные панорамы с видами на красивейшее Японское море из разных точек с разных ракурсов. Безусловно, это одна из самых впечатляющих экскурсий в Приморском крае. Здесь много локаций, где можно сделать кучу эффектных фотографий, зарядиться впечатлениями и получить яркие эмоции на годы вперед.
Единственное, иногда гид сильно заикается, из-за чего его бывает тяжело слушать. Но в целом он довольно дружелюбен и заботлив, организовывает перекусы во время привалов, а также мастерски водит машину по бездорожью. Спасибо за экскурсию!

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