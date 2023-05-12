Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Добраться до заповедного мыса Теляковского и искупаться в уединенной бухте
В укрытом от любопытных глаз уголке Приморья притаилась бухта Теляковского… Готовы отправиться в это волшебное место? Нам предстоит увидеть остров Томящегося сердца, насладиться шумом прибоя в бухте Астафьева и попробовать свежайшие дары моря. Признаюсь, вам придется оставить здесь частичку своего сердца — но поверьте, оно того стоит!
Наш путь лежит к полуострову Гамова — одному из самых живописных и труднодоступных мест Приморского края. Только представьте: безудержное море, вековые сосны, буйство растений и абсолютное уединение — здесь вы по-настоящему проникнетесь духом Приморья. Путешествие начнется вкусно: по пути мы заедем в бухту Витязь, чтобы купить еще живого гребешка и отведать его в нашей следующей локации.
Панорамы мыса Теляковского
Запахи, звуки, пейзажи: вас захватит этот хвойно-морской водоворот, который невозможно описать словами. Вдоволь налюбовавшись мысом Теляковского и островом Томящегося сердца, мы отправимся в ближайшую бухту, чтобы попробовать свежих гребешков на берегу моря. Затем совершим небольшой треккинг среди сосен, скал и моря, и окажемся на диком каменном пляже, где даже в самый теплый день не бывает много людей.
Дорога к бухте Астафьева
Затем мы доберёмся до финальной точки маршрута, бухты Астафьева. Белоснежный песок, ласковое море и никаких сооружений вокруг — только вы и дикие волны. Сложно представить более удачное место для перезагрузки души и тела. Немного не доезжая Астафьева, мы можем отправиться в авантюрное путешествие к диким бухтам и пляжам, куда редко ступает нога человека. Правда, придется пройтись пешком, но мы справимся!
Организационные детали
Экскурсия проходит на машине по сезону. Чаще всего мы используем авто Toyota Hilux Surf, Toyota Lite Ace Noah
Я встречу вас в удобном месте в городе
Если вас больше 3 человек, доплата за каждого дополнительного участника — 4000 ₽ (максимум 6 человек)
В посёлке Барабаш мы заедем в «Кофемашину» и заберём там еду, закажем её заранее
В посёлке Витязь можно купить гребешок — 950 ₽/кг (в ракушке) и трепанг. В поселке Андреевка в сезон продаётся варёно-парной краб (клешни) от 2000 ₽/кг
Вход на пляж Астафьева оплачивается отдельно — 350 ₽/чел.
Общее время в пути — около 7 часов. Дорога бывает отвратительная, вы должны быть к этому готовы.
Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает подробный рассказ об истории. Но мы расскажем вам основные важные моменты о жизни Владивостока.
При желании экскурсию можно скорректировать и убрать пешую часть из нашей программы
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
В программу можем добавить:
— Кравцовские водопады + 1500 ₽ с группы + вход оплачивается отдельно — 200 ₽/чел. — берег Парящей Черепахи, высотные качели в пгт Славянка и плавучий космодром «Морской старт» + 7000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провели экскурсии для 4611 туристов
Я представитель авантюрной команды гидов. Мы с коллегами будем рады познакомить вас с потрясающим воображение Приморским краем. Мы делаем то, что любим, чтобы вы полюбили то, что мы покажем!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Потрясающая экскурсия!!! Захватывающие дух виды, интересные локации, незабываемые впечатления. Поездка превзошла все мои ожидания. Спуск к острову Томящегося сердца был для меня экстремальным, но благодаря Андрею я смогла его преодолеть. Огромная благодарность гиду Андрею за терпение, поддержку и помощь в преодолении сложного для меня участка! Узнала много интересных фактов о Владивостоке и Приморском крае. Всем однозначно рекомендую!
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А
Алексей
Посещение мыса Гамова - одно из главных впечатлений от Приморья. Великолепные виды, величественные могильные сосны, голубое море и множество морских обитателей- действительно впечатляет. Также хочется отметить возможность купания в чистом читать дальшеуменьшить
море с песчаным пляжем. Нашим гидом стал прекрасный водитель и человек - Антон, профессиональные и личностные качества были на высоте. Возьмите с собой очки или маски, под водой есть, что посмотреть, а также удобную обувь, для покорения вершин
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Е
Елена
Спасибо большое Константину за блестящую экскурсию. Учел все мои пожелания по маршруту, поэтому поездка прошла на одном дыхании. Посетили все самые интересные места полуострова. И конечно отдельное спасибо за прекрасные фотографии. С удовольствием буду рекомендовать друзьям.
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А
Александр
22/08 были на данной экскурсии. Немного штормило, немного лил дождь, но это все мало помешало. Экскурсию проводил Константин, отдельное ему спасибо еще и за то что помогает сохранить эту красоту в чистоте.
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Алла
Отличная поездка в красивейшие места, ни секунды не пожалели и переезд показался быстрым, несмотря на непростую дорогу. Никакие фотографии не передадут, езжайте смотреть своими глазами.
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Ю
Юрий
Это уже моя вторая экскурсия с Константином и она также, как и первая (на о. Русский) превзошла мои ожидания. Константин показал очень много реально классных мест, много рассказывал интересных вещей, читать дальшеуменьшить
также заехали в несколько локаций, которые изначально в программе экскурсии не значились. Гребешки с фермы просто чудо, жалко что они очень сытные и много их не съешь. Кроме того, что Костя потрясающий гид, он еще и очень классный и опытный водитель, это я бы отдельно хотел подчеркнуть, потому что дорога местами была не очень (скользкая, разбитая), но Костя всегда виртуозно выруливал от потенциальных неприятностей. Благодаря экскурсиям Кости Приморский край, а особенно его природа, мне нравится все больше и больше и хочется возвращаться сюда еще. Однозначно рекомендую эту экскурсию и Константина как гида, не пожалеете, получите впечатлений на месяцы вперед. Огромное спасибо:)))))
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