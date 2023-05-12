В укрытом от любопытных глаз уголке Приморья притаилась бухта Теляковского… Готовы отправиться в это волшебное место? Нам предстоит увидеть остров Томящегося сердца, насладиться шумом прибоя в бухте Астафьева и попробовать свежайшие дары моря. Признаюсь, вам придется оставить здесь частичку своего сердца — но поверьте, оно того стоит!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Первозданное Приморье

Наш путь лежит к полуострову Гамова — одному из самых живописных и труднодоступных мест Приморского края. Только представьте: безудержное море, вековые сосны, буйство растений и абсолютное уединение — здесь вы по-настоящему проникнетесь духом Приморья. Путешествие начнется вкусно: по пути мы заедем в бухту Витязь, чтобы купить еще живого гребешка и отведать его в нашей следующей локации.

Панорамы мыса Теляковского

Запахи, звуки, пейзажи: вас захватит этот хвойно-морской водоворот, который невозможно описать словами. Вдоволь налюбовавшись мысом Теляковского и островом Томящегося сердца, мы отправимся в ближайшую бухту, чтобы попробовать свежих гребешков на берегу моря. Затем совершим небольшой треккинг среди сосен, скал и моря, и окажемся на диком каменном пляже, где даже в самый теплый день не бывает много людей.

Дорога к бухте Астафьева

Затем мы доберёмся до финальной точки маршрута, бухты Астафьева. Белоснежный песок, ласковое море и никаких сооружений вокруг — только вы и дикие волны. Сложно представить более удачное место для перезагрузки души и тела. Немного не доезжая Астафьева, мы можем отправиться в авантюрное путешествие к диким бухтам и пляжам, куда редко ступает нога человека. Правда, придется пройтись пешком, но мы справимся!

Организационные детали

Экскурсия проходит на машине по сезону. Чаще всего мы используем авто Toyota Hilux Surf, Toyota Lite Ace Noah

Я встречу вас в удобном месте в городе

Если вас больше 3 человек, доплата за каждого дополнительного участника — 4000 ₽ (максимум 6 человек)

В посёлке Барабаш мы заедем в «Кофемашину» и заберём там еду, закажем её заранее

В посёлке Витязь можно купить гребешок — 950 ₽/кг (в ракушке) и трепанг. В поселке Андреевка в сезон продаётся варёно-парной краб (клешни) от 2000 ₽/кг

Вход на пляж Астафьева оплачивается отдельно — 350 ₽/чел.

Общее время в пути — около 7 часов. Дорога бывает отвратительная, вы должны быть к этому готовы.

Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает подробный рассказ об истории. Но мы расскажем вам основные важные моменты о жизни Владивостока.

При желании экскурсию можно скорректировать и убрать пешую часть из нашей программы

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В программу можем добавить:

— Кравцовские водопады + 1500 ₽ с группы + вход оплачивается отдельно — 200 ₽/чел.

— берег Парящей Черепахи, высотные качели в пгт Славянка и плавучий космодром «Морской старт» + 7000 ₽