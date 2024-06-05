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выматывающая. Но она необходимая. С нами был Александр. Его машина — монстр. Мы проходило по таким местам, на которые страшно взглянуть. Экскурсия длительная. Нас забрали в 7, вернули к 21. Очень много ходили (кроссовки хорошо, но если есть трекинговые ботинки — будет отлично). Ни разу не пожалела. Экскурсия — бомба