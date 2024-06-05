1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Начало: Кинотеатр Уссури
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте
Начало: Центр
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
29 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
26 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
5 900₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Познакомиться с природой, историей и легендами самых живописных мест на юге края
11 июня в 06:00
14 июня в 06:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по пятницам в 07:00
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
6 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
Начало: Улица Светланская, 27
Расписание: ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 100₽ за человека
Мини-группа
14 часов
Тур на полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Начало: Владивосток, ул. Светланская, 31, кинотеатр Уссури
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 990₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
25 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Владивостока к острову Томящего сердца
Начало: В любом месте города
Расписание: Ежедневно в 8:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
15 часов
Райские закоулки Приморья: Полуостров Гамова
Начало: Ул. Трамвайная, 16, ст5
Расписание: Каждый день в 6:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
34 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Посетить самые популярные места полуострова Гамова
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 21 340₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения5 июня 2024Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
- ККонстантин4 июня 2024Вместо Константина нашим гидом в этот раз была прекрасная Алина. Спасибо ей и Мартину за прекрасно проведённое время и впечатления. Было здорово
- EEvgeniia2 июня 2024Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель. Экскурсия длительная, местами
- ССветлана30 мая 2024Очень насыщенный день. Шикарная природа. Советую одевать треккинговые ботинки. Попробовали копченую акулу, свежий гребешок. Очень повезло увидеть цветущий рододендрон Шлиппенбаха. В
- ААнна30 мая 2024Поездка понравилась. Отличные виды.
- ЕЕкатерина29 мая 2024Экскурсия получилась замечательная, гид Юлия просто чудесная девушка, отличный водитель, чуткая и внимательная, очень интересно рассказывает, с ней дорога показалась совсем не утомительной. Однозначно рекомендую 👍👍👍
- ММарина24 мая 2024Марина,Комсомольск на Амуре 21.05.2024 Супер! Сколько же нереально красивых мест мы увидели! Спасибо за замечательную поездку! Олегу Юрьевичу отдельный респект! С
- MMarina21 мая 2024Потрясающая экскурсия (во всех смыслах) с великолепным гидом Екатериной. На полуострове Гамова почти нет дорог, только направления, но это не
- AAleksey17 мая 2024Хорошая экскурсия. Отличные виды. Это минусов — далековато до самого мыса из Владивостока, но тут ничего не поделаешь с этим, дорога
- ДДенис16 мая 2024Посещали в Алексеем полуостров Гамова, полуостров Брюса и Кравцовские водопады. Свежий приморский воздух и красивейшая природа дальнего Востока. Алексей провел
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Теляковского»
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