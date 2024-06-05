Полуостров Гамова – экскурсии во Владивостоке

Найдено 13 экскурсий в категории «Полуостров Гамова» во Владивостоке, цены от 5 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
96 отзывов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Начало: Кинотеатр Уссури
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 200 за человека
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте
Начало: Центр
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
29 990 за всё до 3 чел.
Из Владивостока - на юг Приморья
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
26 500 за всё до 3 чел.
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
33 отзыва
Популярное предложение
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
5 900 за человека
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750 за всё до 4 чел.
Из Владивостока - в заповедное Приморье
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Познакомиться с природой, историей и легендами самых живописных мест на юге края
11 июня в 06:00
14 июня в 06:00
30 000 за всё до 3 чел.
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
13 часов
7 отзывов
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по пятницам в 07:00
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
6 500 за человека
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
Мини-группа
12 часов
15 отзывов
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
Начало: Улица Светланская, 27
Расписание: ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 100 за человека
Тур на полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Мини-группа
14 часов
1 отзыв
Тур на полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Начало: Владивосток, ул. Светланская, 31, кинотеатр Уссури
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 990 за человека
На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
25 900 за всё до 3 чел.
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
14 отзывов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Ежедневно в 7.20
Завтра в 07:20
10 июня в 07:20
5 700 за человека
Райские закоулки Приморья: Полуостров Гамова
🚶 Пешая
Индивидуальная
15 часов
Райские закоулки Приморья: Полуостров Гамова
Начало: Ул. Трамвайная, 16, ст5
Расписание: Каждый день в 6:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
34 000 за всё до 6 чел.
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Посетить самые популярные места полуострова Гамова
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 21 340 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
    Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
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    путь открываются богически прекрасные виды на море, красивейшие бухты с кристально чистой водой, а необычные могильные сосны дополняют образ. Райское местечко, практически без людей, так как такую экстремальную дорогу осилит далеко не каждая машина. Прекрасное, удаленно-уединенное место 👍

  • К
    Константин
    4 июня 2024
    Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
    Вместо Константина нашим гидом в этот раз была прекрасная Алина. Спасибо ей и Мартину за прекрасно проведённое время и впечатления. Было здорово
  • E
    Evgeniia
    2 июня 2024
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель. Экскурсия длительная, местами
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    выматывающая. Но она необходимая. С нами был Александр. Его машина — монстр. Мы проходило по таким местам, на которые страшно взглянуть. Экскурсия длительная. Нас забрали в 7, вернули к 21. Очень много ходили (кроссовки хорошо, но если есть трекинговые ботинки — будет отлично). Ни разу не пожалела. Экскурсия — бомба

    Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Очень насыщенный день. Шикарная природа. Советую одевать треккинговые ботинки. Попробовали копченую акулу, свежий гребешок. Очень повезло увидеть цветущий рододендрон Шлиппенбаха. В
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    пути есть небольшой кусочек сложной дороги, но наш гид Петр прекрасно с ней справился. Отличный пикник на пляже. Сам гид очень позитивны, веселый.

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Поездка понравилась. Отличные виды.
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
    Экскурсия получилась замечательная, гид Юлия просто чудесная девушка, отличный водитель, чуткая и внимательная, очень интересно рассказывает, с ней дорога показалась совсем не утомительной. Однозначно рекомендую 👍👍👍
  • М
    Марина
    24 мая 2024
    Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
    Марина,Комсомольск на Амуре 21.05.2024 Супер! Сколько же нереально красивых мест мы увидели! Спасибо за замечательную поездку! Олегу Юрьевичу отдельный респект! С
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    шутками,песнями,а главное профессионально провез нас по таким сложным дорогам, рассказал столько интересного про Владивосток и места,которые проезжали, а панорама вечернего города в подарок это неожиданный сюрприз 😍 Замечательный день в прекрасной компании!

  • M
    Marina
    21 мая 2024
    Из Владивостока - на юг Приморья
    Потрясающая экскурсия (во всех смыслах) с великолепным гидом Екатериной. На полуострове Гамова почти нет дорог, только направления, но это не
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    препятствие для такого отличного водителя как Катя. Благодаря ее мастерству мы добрались до всех объектов нашего маршрута и увидели незабываемые пейзажи, услышали интересный рассказ. Стоит отметить, что для этого маршрута нужна достаточно хорошая физическая подготовка, иначе самые интересные места будут недоступны. Спасибо большое организаторам и Екатерине лично.

  • A
    Aleksey
    17 мая 2024
    Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
    Хорошая экскурсия. Отличные виды. Это минусов — далековато до самого мыса из Владивостока, но тут ничего не поделаешь с этим, дорога
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    по большей части нормальная, но уже ближе к мысу уже совсем плохая. Для полного маршрута нужна небольшая физическая подготовка, иначе все не увидите. Михаил отличный экскурсовод, поймал даже морских ежей)

  • Д
    Денис
    16 мая 2024
    Из Владивостока - в заповедное Приморье
    Посещали в Алексеем полуостров Гамова, полуостров Брюса и Кравцовские водопады. Свежий приморский воздух и красивейшая природа дальнего Востока. Алексей провел
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    нас по маршруту, хорошо и доступно рассказывая про каждое из посещенных мест. Интересный, веселый и позитивный человек. Хоть были и не выспавшимися после перелета, но экскурсия и позитивная энергетика Алексея нас разбудила. В итоге прекрасно провели время. После экскурсии Алексей завез нас в дом, где мы пили чай и дегустировали гребешков, купленных после экскурсии на ферме. Впечатления от гида исключительно положительные. Рекомендую — не пожалеете!

    Посещали в Алексеем полуостров Гамова, полуостров Брюса и Кравцовские водопады. Свежий приморский воздух и красивейшая природаПосещали в Алексеем полуостров Гамова, полуостров Брюса и Кравцовские водопады. Свежий приморский воздух и красивейшая природа

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Полуостров Гамова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
  2. Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
  3. Из Владивостока - на юг Приморья
  4. Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
  5. Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Полуостров Гамова" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 5 100 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 214 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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