Владивосток — вовсе не спокойный курортный город, а крупный порт с ограниченным числом прогулочных зон. Лучшие места для отдыха на природе находятся рядом с ним, в Южном Приморье. Я покажу вам места, мало похожие на привычные российские.
Среди таёжного леса и песчаных пляжей вы удивитесь богатству дальневосточной природы и здешней истории.
Среди таёжного леса и песчаных пляжей вы удивитесь богатству дальневосточной природы и здешней истории.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Южное Приморье постепенно становится новой визитной карточкой туристической России — и всё ещё оставляет возможность насладиться «диким» отдыхом среди первозданной природы. Я составил маршрут, включающий многокилометровые песчаные пляжи, изрезанные маленькими бухточками скалистые побережья, и сразу несколько «водных жемчужин», где потоки вытачивают из камня гигантские колонны и фигуры, пробивая себе путь сквозь отвесные скалы.
Вы увидите
- Каскад Кравцовских водопадов — изумительное природное явление. Рядом с водопадами можно устроить пикник, насладиться живописными пейзажами и чистым воздухом
- Мыс Брюса — место со великолепными видами на архипелаг императрицы Евгении. Будем наслаждаться морским бризом, разглядывая острова вдали
- Мыс Волшебной Черепахи — потрясающие виды на отвесные скалы и извилистые бухты
- Пляж Манчжур — прекрасное место для отдыха и купания на берегу Тихого океана
Вы узнаете
- Каким образом европейцы оказались в самой восточной части азиатского континента
- Почему здесь соседствуют названия на китайском (ЛянчиХэ, Иман), французском (маяк Балюзек) и английском (остров Шкота, мыс Брюса)
- Как проходили экспедиции знаменитого российского и советского путешественника Владимира Арсеньева
Организационные детали
- Поездка проходит на подготовленном внедорожнике
- Программа поездки включает отдых продолжительностью 1 час в кафе в пгт. Славянка. Обед в кафе (от 500 ₽/чел.) оплачивается отдельно
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов во Владивостоке
Наступает время, когда любознательность превращается в хобби, а хобби в любимое дело. Я живу во Владивостоке 37 лет, увлекаюсь историей Приморского края, занимаюсь сплавами по горным рекам Приморского и ХабаровскогоЗадать вопрос
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