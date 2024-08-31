Игорь — ваша команда гидов во Владивостоке

читать дальше краев 23 года, а также руковожу таёжными походами и пленерами для художников Института Искусств Владивостока в проекте «Арсеньевские походы». Вместе с командой специализируюсь по обзорным экскурсиям во Владивостоке, на острове Русский и во Владивостокской крепости, а также по природным местам края.

Наступает время, когда любознательность превращается в хобби, а хобби в любимое дело. Я живу во Владивостоке 37 лет, увлекаюсь историей Приморского края, занимаюсь сплавами по горным рекам Приморского и Хабаровского