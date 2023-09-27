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двух лет могу сказать однозначно, что путешествие на полуостров Гамова стало лучшим выездом по этим краям! Если еще приеду, первым делом поеду на Гамова!!! Это безумная красота, поражающая взгляд, бередящая сердце и запавшая в душу навсегда.



Да, часто бывает, что красоты нашей страны спрятаны где-то далеко, и до них трудно добраться с комфортом. Дорога на Гамова если не убита, то разбита (привет дорожникам), а под конец вьется тропой по лесу. К счастью для нас, туристов, организаторы туров не щадят свой транспорт и доставляют нас практически до самого конца, где еще можно проехать.



Мы ехали всего одной машиной с гидом Петром, я считаю, что это был лучший вариант для такой поездки. Небольшая машина, всего 7 человек, у нас была возможность останавливаться по санитарным нуждам чаще, чем это бывает в больших турах. Собралась отличная компания, мы вели непринужденную приятную беседу со всеми, кто был в машине. Петр отвечал на все вопросы, рассказывал много интересных фактов о Приморье.



Программа тура очень обширная, и как это часто бывает - везде понемногу. Наша группа приняла совместное решение - не спускаться к острову Томящегося сердца по канату, чтобы сэкономить время и подольше покупаться в бухте Астафьева. Сам остров мы увидели сверху на смотровой точке. Иначе и там бы торопились, и там не хватило бы времени. В этом еще один плюс небольшой группы - можем сами корректировать программу тура.



В бухте Астафьева была очень прозрачная вода, хоть немного и прохладная. Все, кто любит плавать с маской, обязательно берите ее туда, там очень богатый подводный мир, есть, что посмотреть!



Кульминацией и вкусной точкой экскурсии был заезд на ферму, где мы попробовали морского гребешка!!! Спасибо Петру, что у него был с собой соевый соус, это было волшебно и так колоритно для этих мест. Петр научил открывать гребешка и объяснил, какие части можно есть. Было просто волшебно вкусно!



Хочется писать еще больше, мне очень понравился этот выезд. Главное, не ждать супер комфорта, его там нет, и в этом вся соль. Были бы дороги, место перестало бы быть таким потрясающим. Увы, большие потоки туристов очень быстро засоряют природу, пока можно наслаждаться ее первозданной красотой. Надеюсь, отзывы помогут другим туристам составить правильное впечатление от предстоящей поездки, чтобы потом не разочаровываться.



Я люблю экстрим, путешествия, легко переживаю длинные дороги, физические нагрузки. Мне ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕ, что было! Спасибо организатору Юлии, что я смогла за два дня купить этот тур! Спасибо Петру за выезд, безопасную езду, приятную беседу в машине, сопровождение на всех точках и, конечно, за вкуснейшую дегустацию морского гребешка. Если приеду в следующем году, на Гамова только с вами! Скучаю!