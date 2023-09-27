Полуостров Гамова в Приморском крае - настоящий рай для любителей природы.
Скалистые берега, уникальные сосны, уютные бухты и бирюзовое море создают атмосферу уединения и спокойствия.
Во время этой поездки в мини-группе до
Скалистые берега, уникальные сосны, уютные бухты и бирюзовое море создают атмосферу уединения и спокойствия.
Во время этой поездки в мини-группе до
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Лазурное теплое море
- 🏞 Живописные тропы
- 🏖 Белоснежный песок бухты Астафьева
- ⛵ Заброшенные шхуны
- 🌲 Диковинные сосны
- 📸 Великолепные виды для фотографий
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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Лучшее время для поездки на полуостров Гамова - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь тепло, море прогревается, а природа радует буйством красок. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но могут быть прохладнее, что не всегда комфортно для купания. В остальное время года, особенно зимой, погодные условия и холодное море могут ограничить возможности для полноценного отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Бухта Витязь
- Дом Яна Янковского
- Заброшенные шхуны
- Бухта Теляковского
- Бухта Астафьева
Описание экскурсии
Мы выезжаем из Владивостока рано утром, чтобы успеть за один день посетить самые выразительные локации полуострова Гамова:
- Бухта Витязь: с видовой площадки вы взглянете на грозные морские скалы и изумрудные волны. И непременно поймете, за что это место так любят жители Приморья.
- Дом Яна Янковского, сохранивший колорит дореволюционной эпохи. Вы рассмотрите здание с узкими, почти средневековыми окнами-бойницами и дом Михаила Янковского — отца-основателя научного Общества изучения Амурского края.
- Бухта Теляковского — первозданный уголок природы с лазурной водой, окруженный могильными соснами. Не убирайте далеко камеры!
- Бухта Астафьева с белым песком и ярко-бирюзовым морем, возможно, напомнит вам о рекламе «Баунти». В любом случае, это отличное место, чтобы побыть наедине с морем. Посещаем за дополнительную плату, если согласится большая часть группы.
Программа поездки
- Выезд из Владивостока в 7:30
- Дорога занимает 3,5 часа (с перерывами на отдых)
- Пеший маршрут — 2 часа (с перерывами на пикник у моря)
- Прибытие вечером ориентировочно в 19:00-21:00 (не рекомендуем брать обратные билеты заранее, время прибытия может меняться)
Организационные детали
Что важно знать
- Обратите внимание: это не экскурсия с исторической информацией, а обзорная поездка по красивым местам с пляжным отдыхом в компании сопровождающего. Водитель не является гидом, но с удовольствием вас довезёт и покажет все локации (услуги гида-историка оплачиваются отдельно)
- После бронирования, пожалуйста, самостоятельно свяжитесь с нами и сообщите своё имя, дату поездки и название экскурсии
- Точная информация о выезде (время, номер машины, телефон водителя) сообщается за день до выезда вечером (создаётся группа в WhatsApp)
- Сопровождать вас буду я или другой гид-водитель из нашей команды
- Групповая поездка проходит на семиместном микроавтобусе Toyota Town Ace Noah
- Если вас укачивает, позаботьтесь о нужных лекарствах заранее
Что взять с собой
- Рюкзак (пожалуйста, не берите сумки на одно плечо)
- Перекус на 2 раза (орехи, бутерброды, печенье, банан, каша), вода из расчета литр на человека, термос с чаем/кофе
- Аптечка с нужными вам лекарствами
- Купальник, полотенце по желанию и солнцезащитный крем
- Наденьте удобную спортивную одежду, головной убор, кроссовки — желательно взять с собой ветровку. Возьмите запасные кроссовки, футболку, носки и штаны, их можно оставить в машине.
- Также можно взять с собой хозяйственные перчатки, аквашузы или доп. пару кроссовок для перехода вброд на остров Томящегося сердца (переход не обязателен, по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Кинотеатр Уссури
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1889 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 133 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
12.09.2023 г. отправились на полуостров Гамова, водителем был Дмитрий. Группа у нас и правда вышла мини, зато все очень позитивные и отзывчивые. Погода выдалась отличная, чего никто вначале не ожидал.
+2
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Я счастливчик!
Отдыхала в Приморье 12 дней!
Благодаря Юле и её команде (водители Семен,Андрей, Александр, Алёна, Петя) я увидела очень много красивых мест.
Моему восторга нет предела. Гамова, Триозерье,Окуневая,Спокойная,Аскольд, Путятина,Милоградовка,Тобизина,Владивосток, Русский.
Не было времени
Отдыхала в Приморье 12 дней!
Благодаря Юле и её команде (водители Семен,Андрей, Александр, Алёна, Петя) я увидела очень много красивых мест.
Моему восторга нет предела. Гамова, Триозерье,Окуневая,Спокойная,Аскольд, Путятина,Милоградовка,Тобизина,Владивосток, Русский.
Не было времени
+2
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Замечательная поездка, насыщенная прекрасными локациями, чудесными видами. Смотришь на море, окруженное зеленью, парящими в небе чайками и отдыхаешь, заряжаешься энергией, забывая о заботах и повседневной рутине.
Дорога, непосредственно к полуострову сложная,
Дорога, непосредственно к полуострову сложная,
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Пишу отзыв уже по возвращении домой - в Москве. Езжу в Приморье в таком формате уже второй год: живу во Владивостоке и выезжаю каждый день на экскурсии. По итогам этих
+2
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Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель.
Экскурсия длительная, местами выматывающая. Но она необходимая.
С нами был Александр. Его машина —
Экскурсия длительная, местами выматывающая. Но она необходимая.
С нами был Александр. Его машина —
+1
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Ю
Отличная экскурсия, прекрасная организация самой поездки. Виды просто завораживают. Переезд долгий, но он чередуется небольшими пешими походами к красивым местам. Есть возможность даже искупаться, если с погодой повезет, но это
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