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Поездка на полуостров Гамова

Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Полуостров Гамова в Приморском крае - настоящий рай для любителей природы.

Скалистые берега, уникальные сосны, уютные бухты и бирюзовое море создают атмосферу уединения и спокойствия.

Во время этой поездки в мини-группе до
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10 человек вы исследуете самые живописные уголки полуострова: от бухты Витязь с её морскими скалами до бухты Астафьева с белоснежным песком.

Помимо пляжного отдыха, вас ждет знакомство с историческими местами, такими как дом Яна Янковского и заброшенные шхуны. Эта поездка станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем путешествии во Владивосток

4.8
133 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Лазурное теплое море
  • 🏞 Живописные тропы
  • 🏖 Белоснежный песок бухты Астафьева
  • ⛵ Заброшенные шхуны
  • 🌲 Диковинные сосны
  • 📸 Великолепные виды для фотографий

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для поездки на полуостров Гамова - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь тепло, море прогревается, а природа радует буйством красок. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но могут быть прохладнее, что не всегда комфортно для купания. В остальное время года, особенно зимой, погодные условия и холодное море могут ограничить возможности для полноценного отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Поездка на полуостров Гамова
Поездка на полуостров Гамова
Поездка на полуостров Гамова

Что можно увидеть

  • Бухта Витязь
  • Дом Яна Янковского
  • Заброшенные шхуны
  • Бухта Теляковского
  • Бухта Астафьева

Описание экскурсии

Мы выезжаем из Владивостока рано утром, чтобы успеть за один день посетить самые выразительные локации полуострова Гамова:

  • Бухта Витязь: с видовой площадки вы взглянете на грозные морские скалы и изумрудные волны. И непременно поймете, за что это место так любят жители Приморья.
  • Дом Яна Янковского, сохранивший колорит дореволюционной эпохи. Вы рассмотрите здание с узкими, почти средневековыми окнами-бойницами и дом Михаила Янковского — отца-основателя научного Общества изучения Амурского края.
  • Бухта Теляковского — первозданный уголок природы с лазурной водой, окруженный могильными соснами. Не убирайте далеко камеры!
  • Бухта Астафьева с белым песком и ярко-бирюзовым морем, возможно, напомнит вам о рекламе «Баунти». В любом случае, это отличное место, чтобы побыть наедине с морем. Посещаем за дополнительную плату, если согласится большая часть группы.

Программа поездки

  • Выезд из Владивостока в 7:30
  • Дорога занимает 3,5 часа (с перерывами на отдых)
  • Пеший маршрут — 2 часа (с перерывами на пикник у моря)
  • Прибытие вечером ориентировочно в 19:00-21:00 (не рекомендуем брать обратные билеты заранее, время прибытия может меняться)

Организационные детали

Что важно знать

  • Обратите внимание: это не экскурсия с исторической информацией, а обзорная поездка по красивым местам с пляжным отдыхом в компании сопровождающего. Водитель не является гидом, но с удовольствием вас довезёт и покажет все локации (услуги гида-историка оплачиваются отдельно)
  • После бронирования, пожалуйста, самостоятельно свяжитесь с нами и сообщите своё имя, дату поездки и название экскурсии
  • Точная информация о выезде (время, номер машины, телефон водителя) сообщается за день до выезда вечером (создаётся группа в WhatsApp)
  • Сопровождать вас буду я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Групповая поездка проходит на семиместном микроавтобусе Toyota Town Ace Noah
  • Если вас укачивает, позаботьтесь о нужных лекарствах заранее

Что взять с собой

  • Рюкзак (пожалуйста, не берите сумки на одно плечо)
  • Перекус на 2 раза (орехи, бутерброды, печенье, банан, каша), вода из расчета литр на человека, термос с чаем/кофе
  • Аптечка с нужными вам лекарствами
  • Купальник, полотенце по желанию и солнцезащитный крем
  • Наденьте удобную спортивную одежду, головной убор, кроссовки — желательно взять с собой ветровку. Возьмите запасные кроссовки, футболку, носки и штаны, их можно оставить в машине.
  • Также можно взять с собой хозяйственные перчатки, аквашузы или доп. пару кроссовок для перехода вброд на остров Томящегося сердца (переход не обязателен, по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Кинотеатр Уссури
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1889 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 133 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
107
4
11
3
7
2
5
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3
И
12.09.2023 г. отправились на полуостров Гамова, водителем был Дмитрий. Группа у нас и правда вышла мини, зато все очень позитивные и отзывчивые. Погода выдалась отличная, чего никто вначале не ожидал.
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Всю дорогу Дмитрий рассказывал истории про край и места, которые мы проезжали, хотя в начале предупредил что он не гид и может чего-то не знать. Как водитель просто 100 баллов, т. к. местами дорога была размыта после августовских дождей. Места просто потрясающие. К острову Томящегося сердца никто спускаться не стал, но это и не требовалось. Так что путешествием остались очень довольны, куча впечатлений от увиденного, и от общения. Есть что вспоминать холодными зимними вечерами. Огромное спасибо организаторам и отдельное спасибо Дмитрию. ВСЕ ПРОСТО КЛАСС. Если опять будет случай приехать, обязательно повторю эту поездку и выберу что-то еще.

12.09.2023 г. отправились на полуостров Гамова, водителем был Дмитрий. Группа у нас и правда вышла мини,
12.09.2023 г. отправились на полуостров Гамова, водителем был Дмитрий. Группа у нас и правда вышла мини,
12.09.2023 г. отправились на полуостров Гамова, водителем был Дмитрий. Группа у нас и правда вышла мини,
12.09.2023 г. отправились на полуостров Гамова, водителем был Дмитрий. Группа у нас и правда вышла мини,
12.09.2023 г. отправились на полуостров Гамова, водителем был Дмитрий. Группа у нас и правда вышла мини,
12.09.2023 г. отправились на полуостров Гамова, водителем был Дмитрий. Группа у нас и правда вышла мини,
12.09.2023 г. отправились на полуостров Гамова, водителем был Дмитрий. Группа у нас и правда вышла мини,
12.09.2023 г. отправились на полуостров Гамова, водителем был Дмитрий. Группа у нас и правда вышла мини,+2
12.09.2023 г. отправились на полуостров Гамова, водителем был Дмитрий. Группа у нас и правда вышла мини,
12.09.2023 г. отправились на полуостров Гамова, водителем был Дмитрий. Группа у нас и правда вышла мини,
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Надежда
Я счастливчик!
Отдыхала в Приморье 12 дней!
Благодаря Юле и её команде (водители Семен,Андрей, Александр, Алёна, Петя) я увидела очень много красивых мест.
Моему восторга нет предела. Гамова, Триозерье,Окуневая,Спокойная,Аскольд, Путятина,Милоградовка,Тобизина,Владивосток, Русский.
Не было времени
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скучать!
Перед покупкой тура, я тоже изучала комментарии и набором решила быстрее приобрести тур.
Потому что у них больше всего комментариев, из которых несколько плохих и нелепых.
Какой гид, какая история.?! Там нет дорог и когда ты видишь как ловко управляет автомобилем, где не каждый мужчина может, диву даешься. Я сама с Сахалина.
И для меня привычны такие туры.
Великолепная в Приморье дорога, а главное отношение людей.
У меня даже получилось договориться с Юлией и проживать у неё дома по цене хостела в личной комнате, где меня радушно встретили и возили каждый день в красоту!
В тайге мы ездили вообще на уазике без кондиционера, потому что там главное безопасность.
По городу микроавтобус Ноах на семь человек.
По богаче туристы заказывали себе отдельную машину, дорогой джип.
Но я из простых и ценю труд человека.
Все 12 дней наблюдала, как они с мужем,как пчёлка,работают.
Каждый день много туристов, и к каждому найти подход..

Люди! Вам пора научиться просто любить природу, а не писать тут бред..

Я только вернулась домой, а снова хочется хочется назад Потому что я ещё не успела съездить в Дубовую, Краббе, Тачингоуза, Сафари-Парк, мыс четырёх скал, Парк Драконов, Радоновые источники, Белый город, Беневские водопады и много всего!

С удовольствием делюсь с Вами фотографиями!

Спасибо Юлечка, за семейный приём Спасибо за то, что Вы делаете людей счастливыми!

Я счастливчик!
Я счастливчик!
Я счастливчик!
Я счастливчик!
Я счастливчик!
Я счастливчик!
Я счастливчик!
Я счастливчик!+2
Я счастливчик!
Я счастливчик!
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Руслан
Замечательная поездка, насыщенная прекрасными локациями, чудесными видами. Смотришь на море, окруженное зеленью, парящими в небе чайками и отдыхаешь, заряжаешься энергией, забывая о заботах и повседневной рутине.
Дорога, непосредственно к полуострову сложная,
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возможно для кого-то покажется утомительной, но то что Вас ждет впереди стоит того, к тому же водитель мастерски справляется с труднодоступными местами, автомобиль проходимый. С нами был Петр, с которым было информативно, комфортно и весело.
Берите с собой купальные принадлежности, море располагает, проверено на себе! Однозначно рекомендую! Спасибо команде!

Замечательная поездка, насыщенная прекрасными локациями, чудесными видами. Смотришь на море, окруженное зеленью, парящими в небе чайками
Замечательная поездка, насыщенная прекрасными локациями, чудесными видами. Смотришь на море, окруженное зеленью, парящими в небе чайками
Замечательная поездка, насыщенная прекрасными локациями, чудесными видами. Смотришь на море, окруженное зеленью, парящими в небе чайками
Замечательная поездка, насыщенная прекрасными локациями, чудесными видами. Смотришь на море, окруженное зеленью, парящими в небе чайками
Замечательная поездка, насыщенная прекрасными локациями, чудесными видами. Смотришь на море, окруженное зеленью, парящими в небе чайками
Замечательная поездка, насыщенная прекрасными локациями, чудесными видами. Смотришь на море, окруженное зеленью, парящими в небе чайками
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Марина
Пишу отзыв уже по возвращении домой - в Москве. Езжу в Приморье в таком формате уже второй год: живу во Владивостоке и выезжаю каждый день на экскурсии. По итогам этих
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двух лет могу сказать однозначно, что путешествие на полуостров Гамова стало лучшим выездом по этим краям! Если еще приеду, первым делом поеду на Гамова!!! Это безумная красота, поражающая взгляд, бередящая сердце и запавшая в душу навсегда.

Да, часто бывает, что красоты нашей страны спрятаны где-то далеко, и до них трудно добраться с комфортом. Дорога на Гамова если не убита, то разбита (привет дорожникам), а под конец вьется тропой по лесу. К счастью для нас, туристов, организаторы туров не щадят свой транспорт и доставляют нас практически до самого конца, где еще можно проехать.

Мы ехали всего одной машиной с гидом Петром, я считаю, что это был лучший вариант для такой поездки. Небольшая машина, всего 7 человек, у нас была возможность останавливаться по санитарным нуждам чаще, чем это бывает в больших турах. Собралась отличная компания, мы вели непринужденную приятную беседу со всеми, кто был в машине. Петр отвечал на все вопросы, рассказывал много интересных фактов о Приморье.

Программа тура очень обширная, и как это часто бывает - везде понемногу. Наша группа приняла совместное решение - не спускаться к острову Томящегося сердца по канату, чтобы сэкономить время и подольше покупаться в бухте Астафьева. Сам остров мы увидели сверху на смотровой точке. Иначе и там бы торопились, и там не хватило бы времени. В этом еще один плюс небольшой группы - можем сами корректировать программу тура.

В бухте Астафьева была очень прозрачная вода, хоть немного и прохладная. Все, кто любит плавать с маской, обязательно берите ее туда, там очень богатый подводный мир, есть, что посмотреть!

Кульминацией и вкусной точкой экскурсии был заезд на ферму, где мы попробовали морского гребешка!!! Спасибо Петру, что у него был с собой соевый соус, это было волшебно и так колоритно для этих мест. Петр научил открывать гребешка и объяснил, какие части можно есть. Было просто волшебно вкусно!

Хочется писать еще больше, мне очень понравился этот выезд. Главное, не ждать супер комфорта, его там нет, и в этом вся соль. Были бы дороги, место перестало бы быть таким потрясающим. Увы, большие потоки туристов очень быстро засоряют природу, пока можно наслаждаться ее первозданной красотой. Надеюсь, отзывы помогут другим туристам составить правильное впечатление от предстоящей поездки, чтобы потом не разочаровываться.

Я люблю экстрим, путешествия, легко переживаю длинные дороги, физические нагрузки. Мне ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕ, что было! Спасибо организатору Юлии, что я смогла за два дня купить этот тур! Спасибо Петру за выезд, безопасную езду, приятную беседу в машине, сопровождение на всех точках и, конечно, за вкуснейшую дегустацию морского гребешка. Если приеду в следующем году, на Гамова только с вами! Скучаю!

Пишу отзыв уже по возвращении домой - в Москве. Езжу в Приморье в таком формате уже
Пишу отзыв уже по возвращении домой - в Москве. Езжу в Приморье в таком формате уже
Пишу отзыв уже по возвращении домой - в Москве. Езжу в Приморье в таком формате уже
Пишу отзыв уже по возвращении домой - в Москве. Езжу в Приморье в таком формате уже
Пишу отзыв уже по возвращении домой - в Москве. Езжу в Приморье в таком формате уже
Пишу отзыв уже по возвращении домой - в Москве. Езжу в Приморье в таком формате уже
Пишу отзыв уже по возвращении домой - в Москве. Езжу в Приморье в таком формате уже
Пишу отзыв уже по возвращении домой - в Москве. Езжу в Приморье в таком формате уже+2
Пишу отзыв уже по возвращении домой - в Москве. Езжу в Приморье в таком формате уже
Пишу отзыв уже по возвращении домой - в Москве. Езжу в Приморье в таком формате уже
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Evgeniia
Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель.
Экскурсия длительная, местами выматывающая. Но она необходимая.
С нами был Александр. Его машина —
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монстр. Мы проходило по таким местам, на которые страшно взглянуть.
Экскурсия длительная. Нас забрали в 7, вернули к 21. Очень много ходили (кроссовки хорошо, но если есть трекинговые ботинки — будет отлично).
Ни разу не пожалела. Экскурсия — бомба

Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель.
Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель.
Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель.
Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель.
Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель.
Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель.
Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель.
Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель.+1
Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель.
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Ю
Отличная экскурсия, прекрасная организация самой поездки. Виды просто завораживают. Переезд долгий, но он чередуется небольшими пешими походами к красивым местам. Есть возможность даже искупаться, если с погодой повезет, но это
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был к сожалению не наш случай. Немного устали, но это того стоило. . отдельное спасибо нашему водителю Петру, он же гид, он же сопровождающий. Узнали много нового и интересного о местах где побывали. Еще раз спасибо организаторам.

Отличная экскурсия, прекрасная организация самой поездки. Виды просто завораживают. Переезд долгий, но он чередуется небольшими пешими
Отличная экскурсия, прекрасная организация самой поездки. Виды просто завораживают. Переезд долгий, но он чередуется небольшими пешими
Отличная экскурсия, прекрасная организация самой поездки. Виды просто завораживают. Переезд долгий, но он чередуется небольшими пешими
Отличная экскурсия, прекрасная организация самой поездки. Виды просто завораживают. Переезд долгий, но он чередуется небольшими пешими
Отличная экскурсия, прекрасная организация самой поездки. Виды просто завораживают. Переезд долгий, но он чередуется небольшими пешими
Отличная экскурсия, прекрасная организация самой поездки. Виды просто завораживают. Переезд долгий, но он чередуется небольшими пешими
Отличная экскурсия, прекрасная организация самой поездки. Виды просто завораживают. Переезд долгий, но он чередуется небольшими пешими
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