Приглашаю вас на сап-прогулку по самым красивым морским локациям Владивостока. Мы увидим город с воды, поплывём вдоль скалистых берегов и окажемся в местах, недоступных с суши. Маршрут подбирается индивидуально под погоду и ваш уровень, а инструктор всегда рядом. Спокойный темп, морская атмосфера и обучение для новичков.
Описание экскурсииМаршрут под погоду и настроение Главная особенность этой прогулки — вариативность маршрутов. В зависимости от погоды, состояния моря и уровня группы мы выбираем лучший путь. В один день это может быть спокойная бухта с прозрачной водой и отражениями заката. В другой — маршрут вдоль скалистого побережья с видами на маяк Басаргина, куда можно попасть только с воды. Иногда путь проходит мимо островов и знаковых точек Владивостока, включая Русский мост и необычные прибрежные ландшафты. Подходит даже новичкам Перед стартом проводится подробный инструктаж, поэтому участие подходит даже тем, кто впервые встаёт на сап-доску. Во время прогулки я всегда рядом: помогаю, контролирую безопасность и подстраиваю темп под участников, чтобы каждый чувствовал себя уверенно. Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет:
- увидеть Владивосток с необычной стороны;
- провести время на воде без спешки;
- почувствовать атмосферу настоящего морского города;
— получить не просто прогулку, а опыт. Важная информация:
- Прогулка подходит для новичков — перед стартом проводится инструктаж.
- Все участники обеспечиваются сап-доской, веслом и спасательным жилетом.
- В прохладную погоду предоставляется гидроодежда.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Основные места сап-прогулок:
- Маяк Басаргина
- Бухта Труда и остров Папенберга
- Бухта Парис и Приморский океанариум
- Остров Узкий Камень
- Русский мост
Что включено
- Сап-доска и весло
- Спасательный жилет
- Гермомешок для телефона
- Гидроодежда в прохладную погоду
- Инструктаж перед выходом
- Сопровождение инструктора
- Помощь новичкам
- Остановки и фотопаузы на маршруте
Что не входит в цену
- Трансфер до места старта
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток
Завершение: Одна из бухт Владивостока или острова Русский - в точке выхода на воду. Место завершения прогулки совпадает с начальной локацией маршрута и зависит от выбранного направления и погодных условий
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Прогулка подходит для новичков - перед стартом проводится инструктаж
- Все участники обеспечиваются сап-доской, веслом и спасательным жилетом
- В прохладную погоду предоставляется гидроодежда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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