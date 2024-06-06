Исследовать пейзажи Владивостока и его морских окрестностей — значит по-настоящему понять дух города.
Путешествуя на комфортабельном автомобиле, вы услышите самое интересное об уникальных местных ландшафтах и оборонительных сооружениях.
А на острове Русский окунётесь в атмосферу морской романтики среди фотогеничных маяков, мостов и крепости на фоне архипелага.
Путешествуя на комфортабельном автомобиле, вы услышите самое интересное об уникальных местных ландшафтах и оборонительных сооружениях.
А на острове Русский окунётесь в атмосферу морской романтики среди фотогеничных маяков, мостов и крепости на фоне архипелага.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
По городу — за лучшими видами на мосты и набережные
- Начнём экскурсию с осмотра маяка Токаревского, постренному в 1913 году на живописной косе. Гид поделится интересными фактами об этом месте, в том числе раскроет секрет названия косы — Токаревская кошка.
- Затем прокатимся через центр Владивостока: вы полюбуетесь архитектурой и услышите историю города.
- Горный трамвайчик отвезёт нас на смотровую площадку, где мы насладимся панорамой бухты Золотой Рог и обсудим, что роднит Владивосток со Стамбулом.
Остров Русский — прогулка по крепости
- По дороге нас встретит архипелаг Императрицы Евгении — наш национальный морской парк и рай для любителей изумительных пейзажей.
- Проехав по двум вантовым мостам, мы попадём на остров Русский. Здесь расположены форты самой сильной и неприступной морской крепости в мире. Мы пройдём по форту Поспелова, спустимся к Новосильцевской батарее, сфотографируемся на фоне Русского моста и пушек, увидим университет ДВФУ. И конечно, вы прогуляетесь по берегу моря, подышите солёным воздухом и послушаете крики чаек.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Поездка проходит на автомобиле комфорт-класса: Honda HR-V или Toyota Hiace.
- Перекус можно взять с собой или заранее запланировать остановку в кафе (по договорённости с другими участниками).
- Дополнительные расходы: вход на объекты Владивостокской крепости — 200 руб. /чел., подъём на горном трамвайчике — 25 руб. /чел.
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле площади Борцов за Власть Советов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 419 туристов
Директор турагентства по китайскому и приморскому направлению более 10 лет, путешественница, фотограф, участник проекта "Школа экскурсовода" музея им. Арсеньева. Влюбляю в город с восточными нотками, организатор эксклюзивных авторских туров иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
6 июня 2024
Все супёр. Искурсия понравилась.
Ю
Юлия
3 июня 2024
Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает)
Маршрут хороший, переезды и пешие переходы оптимально чередуются, золотая середина — и посмотрели много всего, и сильно устать не успели)))
А ещё бонусом к экскурсии мы получили ещё кучу полезных рекомендаций — куда ещё сходить, что посмотреть, где поесть)
Рекомендуем!)
С уважением, Юля и Вадим
Маршрут хороший, переезды и пешие переходы оптимально чередуются, золотая середина — и посмотрели много всего, и сильно устать не успели)))
А ещё бонусом к экскурсии мы получили ещё кучу полезных рекомендаций — куда ещё сходить, что посмотреть, где поесть)
Рекомендуем!)
С уважением, Юля и Вадим
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