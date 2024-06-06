Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Гид Раиса очень много знает про историю Владивостока и очень интересно про нее рассказывает)

Маршрут хороший, переезды и пешие переходы оптимально чередуются, золотая середина — и посмотрели много всего, и сильно устать не успели)))

А ещё бонусом к экскурсии мы получили ещё кучу полезных рекомендаций — куда ещё сходить, что посмотреть, где поесть)

Рекомендуем!)

С уважением, Юля и Вадим