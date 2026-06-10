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На остров Путятина, к сивучам и ларгам - из Владивостока

Отправиться к живописным местам Приморья: маяку посреди моря, бухтам Мраморная и Черепаха
Вас ждёт весьма насыщенная однодневная поездка в глубины Приморского края.

На катере мы дойдём до одинокого маяка, стоящего посреди моря, понаблюдаем за ларгами на неприступных скалах, а после высадимся в Мраморной бухте и насладимся купанием. Отправимся к сивучам, рассмотрим их на расстоянии вытянутой руки и отдохнём в бухте Черепаха.
4.9
40 отзывов
На остров Путятина, к сивучам и ларгам - из Владивостока
На остров Путятина, к сивучам и ларгам - из Владивостока
На остров Путятина, к сивучам и ларгам - из Владивостока

Описание экскурсии

07:00 — выезд из Владивостока. Сбор начинается на остановке «Луговая», далее — по маршруту: «Центр», «Гоголя», «Заря». По дороге предусмотрены санитарные остановки — возьмите с собой наличные.

В пути вы погрузитесь в историю Приморского края и острова Путятина. Узнаете, как происходило его освоение в 19 веке, и познакомитесь с фигурами, сыгравшими ключевую роль в развитии региона — от дипломатов и предпринимателей до первооткрывателей и исследователей.

10:00 — прибытие в посёлок Дунай. На пирсе — инструктаж по технике безопасности, выдача спасательных жилетов и посадка на прогулочные катера. Катера открытые — во время движения перемещаться по палубе нельзя.

Морская часть маршрута

  • Первой остановкой станет Бакланий камень с маяком — навигационным знаком, который со всех сторон омывается водами пролива Аскольд
  • Затем направимся к скалам Унковского — именно здесь живут ларги, которых в народе ласково зовут морскими котиками. В ясную погоду они греются на камнях, а при волне — плавают у берега

Остров Путятина

  • Далее — курс на остров Путятина. Если позволит море — высадимся в бухте Мраморной. Там можно будет найти осколки природного зелёного мрамора и просто насладиться побережьем Японского моря
  • Если волна сильная, прогуляемся в бухту пешком из соседней — туда-обратно это займёт около часа. Тропа крутая, для подстраховки натянута верёвка. Можно остаться на пляже или дойти только до смотровой точки — всё по самочувствию и желанию

Кекуры Пять пальцев — живописные скалы, где обитают сивучи и ларги. Это их дом. Кто-то плавает, кто-то ныряет за добычей, кто-то просто загорает и с интересом смотрит на людей. Помните: это дикие животные. Мы не вмешиваемся в их жизнь, а просто наблюдаем и ждём удачных кадров.

Бухта Черепаха — основная высадка для отдыха. Здесь можно перекусить и прогуляться к видовой. Еду берите с собой.

16:30 — посадка на катер. Обойдём остров по кругу, любуясь бухтами Слона и Петуха — только с воды они раскрываются во всей красе.

17:00 — возвращение в посёлок Дунай, посадка в автобус.

17:10 — выезд обратно во Владивосток.

20:30 — ориентировочное прибытие в город.

Время приблизительное и может меняться в зависимости от погоды и ситуации на маршруте.

Организационные детали

  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе, а поплывём — на быстроходном катере со всеми средствами безопасности
  • Протяженность пешеходного маршрута — около 5 км
  • Обратите внимание: маршрут проходит по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах)
  • Воду и перекус необходимо взять с собой или купить на одной из остановок по пути. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник и воскресенье в 08:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 33 раза на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Трамвайной улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 816 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
3
3
1
2
1
Дарина
Замечательная экскурсия! Несмотря на довольно непростой пеший маршрут - дорога показалась приятной прогулкой - гид Олеся не торопила группу, не бежала вперёд, чувствовала темп и подстраивалась под каждого участника прогулки.
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Интересная и полная подача материала, чувствуются познания во многих областях - краеведение, история, ботаника и много другое. С погодой также повезло. На протяжении всего маршрута чувствовали заботу организатора, начиная с максимально полной инструкции о предстоящем путешествии, заканчивая потребностями каждого туриста. Необычайной красоты места! Сивучи и ларги - восторг и восхищение! 😍

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С
Дата посещения: 11 сен 2025
Отличная экскурсия! Очень повезло с погодой, увидели и ларгов, и сивучей, накупались, получили море позитива, интересной информации и отличного настроения
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А
Экскурсия очень понравилась, гид Александр отличный рассказчик, все прошло супер!
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Татьяна
Классная экскурсия! Прекрасный гид Олеся, знает свой край отлично - история, география, флора и фауна - есть ответ на любой вопрос. Рассказывает интересно и по-существу. Умница! Ну а эмоции о
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местах и их обитателей, которые мы увидели - это просто глаз не оторвать. Ларги хороши, сивучи просто обалденны в своей дикой природной стихии. Остров Путятина необыкновенно прекрасен, залив Стрелок Японского моря прозрачен и чарует мелодией волн! Экскурсию однозначно рекомендую!)

Классная экскурсия! Прекрасный гид Олеся, знает свой край отлично - история, география, флора и фауна -
Классная экскурсия! Прекрасный гид Олеся, знает свой край отлично - история, география, флора и фауна -
Классная экскурсия! Прекрасный гид Олеся, знает свой край отлично - история, география, флора и фауна -
Классная экскурсия! Прекрасный гид Олеся, знает свой край отлично - история, география, флора и фауна -
Классная экскурсия! Прекрасный гид Олеся, знает свой край отлично - история, география, флора и фауна -
Классная экскурсия! Прекрасный гид Олеся, знает свой край отлично - история, география, флора и фауна -
Классная экскурсия! Прекрасный гид Олеся, знает свой край отлично - история, география, флора и фауна -
Классная экскурсия! Прекрасный гид Олеся, знает свой край отлично - история, география, флора и фауна -+2
Классная экскурсия! Прекрасный гид Олеся, знает свой край отлично - история, география, флора и фауна -
Классная экскурсия! Прекрасный гид Олеся, знает свой край отлично - история, география, флора и фауна -
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И
Экскурсия интересная и стоит вашего внимания из-за прекрасных видов и возможность понаблюдать за морскими обитателями, организация на хорошем уровне: подсказали ближайшую к отелю точку отправки, отравление и прибытие без опозданий.
Экскурсия интересная и стоит вашего внимания из-за прекрасных видов и возможность понаблюдать за морскими обитателями, организация
Экскурсия интересная и стоит вашего внимания из-за прекрасных видов и возможность понаблюдать за морскими обитателями, организация
Экскурсия интересная и стоит вашего внимания из-за прекрасных видов и возможность понаблюдать за морскими обитателями, организация
Экскурсия интересная и стоит вашего внимания из-за прекрасных видов и возможность понаблюдать за морскими обитателями, организация
Экскурсия интересная и стоит вашего внимания из-за прекрасных видов и возможность понаблюдать за морскими обитателями, организация
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Козлова
30 сентября 2025 совершили путешествие из Владивостока на остров Путятина. Сказать, что мы довольны- ничего не сказать! Поездка удалась на все 100% даже несмотря на то, что сивучей мы не
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увидели в тот день ("ребята" ушли на "рыбалку", им не до позирования туристам было).
Зато ларгами и красивейшими видами налюбовались всласть!
Наш гид Олеся - умница-разумница! С шутками-прибаутками рассказывала об острове, его обитателях, достопримечательностях… Водитель Дмитрий - профессионал своего дела! Перемещаться на микроавтобусе было очень комфортно.
Темп движения был очень комфортный.
Рекомендую эту поездку от души!

30 сентября 2025 совершили путешествие из Владивостока на остров Путятина. Сказать, что мы довольны- ничего не
30 сентября 2025 совершили путешествие из Владивостока на остров Путятина. Сказать, что мы довольны- ничего не
30 сентября 2025 совершили путешествие из Владивостока на остров Путятина. Сказать, что мы довольны- ничего не
30 сентября 2025 совершили путешествие из Владивостока на остров Путятина. Сказать, что мы довольны- ничего не
30 сентября 2025 совершили путешествие из Владивостока на остров Путятина. Сказать, что мы довольны- ничего не
30 сентября 2025 совершили путешествие из Владивостока на остров Путятина. Сказать, что мы довольны- ничего не
30 сентября 2025 совершили путешествие из Владивостока на остров Путятина. Сказать, что мы довольны- ничего не
30 сентября 2025 совершили путешествие из Владивостока на остров Путятина. Сказать, что мы довольны- ничего не+1
30 сентября 2025 совершили путешествие из Владивостока на остров Путятина. Сказать, что мы довольны- ничего не
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