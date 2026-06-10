Вас ждёт весьма насыщенная однодневная поездка в глубины Приморского края. На катере мы дойдём до одинокого маяка, стоящего посреди моря, понаблюдаем за ларгами на неприступных скалах, а после высадимся в Мраморной бухте и насладимся купанием. Отправимся к сивучам, рассмотрим их на расстоянии вытянутой руки и отдохнём в бухте Черепаха.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

07:00 — выезд из Владивостока. Сбор начинается на остановке «Луговая», далее — по маршруту: «Центр», «Гоголя», «Заря». По дороге предусмотрены санитарные остановки — возьмите с собой наличные.

В пути вы погрузитесь в историю Приморского края и острова Путятина. Узнаете, как происходило его освоение в 19 веке, и познакомитесь с фигурами, сыгравшими ключевую роль в развитии региона — от дипломатов и предпринимателей до первооткрывателей и исследователей.

10:00 — прибытие в посёлок Дунай. На пирсе — инструктаж по технике безопасности, выдача спасательных жилетов и посадка на прогулочные катера. Катера открытые — во время движения перемещаться по палубе нельзя.

Морская часть маршрута

Первой остановкой станет Бакланий камень с маяком — навигационным знаком, который со всех сторон омывается водами пролива Аскольд

Затем направимся к скалам Унковского — именно здесь живут ларги, которых в народе ласково зовут морскими котиками. В ясную погоду они греются на камнях, а при волне — плавают у берега

Остров Путятина

Далее — курс на остров Путятина. Если позволит море — высадимся в бухте Мраморной. Там можно будет найти осколки природного зелёного мрамора и просто насладиться побережьем Японского моря

Если волна сильная, прогуляемся в бухту пешком из соседней — туда-обратно это займёт около часа. Тропа крутая, для подстраховки натянута верёвка. Можно остаться на пляже или дойти только до смотровой точки — всё по самочувствию и желанию

Кекуры Пять пальцев — живописные скалы, где обитают сивучи и ларги. Это их дом. Кто-то плавает, кто-то ныряет за добычей, кто-то просто загорает и с интересом смотрит на людей. Помните: это дикие животные. Мы не вмешиваемся в их жизнь, а просто наблюдаем и ждём удачных кадров.

Бухта Черепаха — основная высадка для отдыха. Здесь можно перекусить и прогуляться к видовой. Еду берите с собой.

16:30 — посадка на катер. Обойдём остров по кругу, любуясь бухтами Слона и Петуха — только с воды они раскрываются во всей красе.

17:00 — возвращение в посёлок Дунай, посадка в автобус.

17:10 — выезд обратно во Владивосток.

20:30 — ориентировочное прибытие в город.

Время приблизительное и может меняться в зависимости от погоды и ситуации на маршруте.

Организационные детали