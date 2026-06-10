На остров Путятина, к сивучам и ларгам - из Владивостока
Отправиться к живописным местам Приморья: маяку посреди моря, бухтам Мраморная и Черепаха
Вас ждёт весьма насыщенная однодневная поездка в глубины Приморского края.
На катере мы дойдём до одинокого маяка, стоящего посреди моря, понаблюдаем за ларгами на неприступных скалах, а после высадимся в Мраморной бухте и насладимся купанием. Отправимся к сивучам, рассмотрим их на расстоянии вытянутой руки и отдохнём в бухте Черепаха.
07:00 — выезд из Владивостока. Сбор начинается на остановке «Луговая», далее — по маршруту: «Центр», «Гоголя», «Заря». По дороге предусмотрены санитарные остановки — возьмите с собой наличные.
В пути вы погрузитесь в историю Приморского края и острова Путятина. Узнаете, как происходило его освоение в 19 веке, и познакомитесь с фигурами, сыгравшими ключевую роль в развитии региона — от дипломатов и предпринимателей до первооткрывателей и исследователей.
10:00 — прибытие в посёлок Дунай. На пирсе — инструктаж по технике безопасности, выдача спасательных жилетов и посадка на прогулочные катера. Катера открытые — во время движения перемещаться по палубе нельзя.
Морская часть маршрута
Первой остановкой станет Бакланий камень с маяком — навигационным знаком, который со всех сторон омывается водами пролива Аскольд
Затем направимся к скалам Унковского — именно здесь живут ларги, которых в народе ласково зовут морскими котиками. В ясную погоду они греются на камнях, а при волне — плавают у берега
Остров Путятина
Далее — курс на остров Путятина. Если позволит море — высадимся в бухте Мраморной. Там можно будет найти осколки природного зелёного мрамора и просто насладиться побережьем Японского моря
Если волна сильная, прогуляемся в бухту пешком из соседней — туда-обратно это займёт около часа. Тропа крутая, для подстраховки натянута верёвка. Можно остаться на пляже или дойти только до смотровой точки — всё по самочувствию и желанию
Кекуры Пять пальцев — живописные скалы, где обитают сивучи и ларги. Это их дом. Кто-то плавает, кто-то ныряет за добычей, кто-то просто загорает и с интересом смотрит на людей. Помните: это дикие животные. Мы не вмешиваемся в их жизнь, а просто наблюдаем и ждём удачных кадров.
Бухта Черепаха — основная высадка для отдыха. Здесь можно перекусить и прогуляться к видовой. Еду берите с собой.
16:30 — посадка на катер. Обойдём остров по кругу, любуясь бухтами Слона и Петуха — только с воды они раскрываются во всей красе.
17:00 — возвращение в посёлок Дунай, посадка в автобус.
17:10 — выезд обратно во Владивосток.
20:30 — ориентировочное прибытие в город.
Время приблизительное и может меняться в зависимости от погоды и ситуации на маршруте.
Организационные детали
Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
Поедем на комфортабельном микроавтобусе, а поплывём — на быстроходном катере со всеми средствами безопасности
Протяженность пешеходного маршрута — около 5 км
Обратите внимание: маршрут проходит по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах)
Воду и перекус необходимо взять с собой или купить на одной из остановок по пути. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Трамвайной улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 816 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дарина
Замечательная экскурсия! Несмотря на довольно непростой пеший маршрут - дорога показалась приятной прогулкой - гид Олеся не торопила группу, не бежала вперёд, чувствовала темп и подстраивалась под каждого участника прогулки. читать дальшеуменьшить
Интересная и полная подача материала, чувствуются познания во многих областях - краеведение, история, ботаника и много другое. С погодой также повезло. На протяжении всего маршрута чувствовали заботу организатора, начиная с максимально полной инструкции о предстоящем путешествии, заканчивая потребностями каждого туриста. Необычайной красоты места! Сивучи и ларги - восторг и восхищение! 😍
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С
Сухогузова
Дата посещения: 11 сен 2025
Отличная экскурсия! Очень повезло с погодой, увидели и ларгов, и сивучей, накупались, получили море позитива, интересной информации и отличного настроения
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А
Анна
Экскурсия очень понравилась, гид Александр отличный рассказчик, все прошло супер!
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Татьяна
Классная экскурсия! Прекрасный гид Олеся, знает свой край отлично - история, география, флора и фауна - есть ответ на любой вопрос. Рассказывает интересно и по-существу. Умница! Ну а эмоции о читать дальшеуменьшить
местах и их обитателей, которые мы увидели - это просто глаз не оторвать. Ларги хороши, сивучи просто обалденны в своей дикой природной стихии. Остров Путятина необыкновенно прекрасен, залив Стрелок Японского моря прозрачен и чарует мелодией волн! Экскурсию однозначно рекомендую!)
+2
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И
Ирина
Экскурсия интересная и стоит вашего внимания из-за прекрасных видов и возможность понаблюдать за морскими обитателями, организация на хорошем уровне: подсказали ближайшую к отелю точку отправки, отравление и прибытие без опозданий.
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Козлова
30 сентября 2025 совершили путешествие из Владивостока на остров Путятина. Сказать, что мы довольны- ничего не сказать! Поездка удалась на все 100% даже несмотря на то, что сивучей мы не читать дальшеуменьшить
увидели в тот день ("ребята" ушли на "рыбалку", им не до позирования туристам было). Зато ларгами и красивейшими видами налюбовались всласть! Наш гид Олеся - умница-разумница! С шутками-прибаутками рассказывала об острове, его обитателях, достопримечательностях… Водитель Дмитрий - профессионал своего дела! Перемещаться на микроавтобусе было очень комфортно. Темп движения был очень комфортный. Рекомендую эту поездку от души!
+1
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