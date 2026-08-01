Мы осветим историю Миллионки с очень необычных сторон: через чай и искусство. Вы погрузитесь в историю квартала через призму одного старинного особняка, в который мы заглянем, а так же нескольких известных двориков. Вас ждёт развенчание мифов, реальные факты о заселении этого района китайцами и об их выселении впоследствии. Конечно, не забудем и про чай — с ним тоже связаны интересные истории. Что вас ожидает:

Поговорим о связи чая и Владивостока, а также о китайских чайных и влиянии китайской культуры на наш город. На примере чайного дома вы познакомитесь с восточной культурой.

Вы погрузитесь в историю дворов Миллионки, узнаете про местный стрит-арт, прогуляетесь по улицам-лабиринтам и побываете внутри старинного особняка, в кладке которого есть императорские кирпичи.

В конце программы мы проведём для вас чайную церемонию для более плотного погружения в тему чая.

В конце программы мы проведём для вас чайную церемонию для более плотного погружения в тему чая.

*В конце программы мы проведём для вас чайную церемонию для более плотного погружения в тему чая.