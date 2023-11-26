Стрит-арт экскурсия по Миллионке с фотопленэром

Описание
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Ответы на вопросы
Предлагаем вам открыть самобытный квартал Миллионка с творческой стороны. Причём творчество будет не только чужое, но и ваше собственное.

В компании художницы Наташи Коробка вы отыщете образцы уличного искусства, обсудите владивостокский стрит-арт и погрузитесь в историю мирового. А затем всё, что во время прогулки вы запечатлите на фото, будет показано на фотопленэре!
Стрит-арт экскурсия по Миллионке с фотопленэром
Стрит-арт экскурсия по Миллионке с фотопленэром
Стрит-арт экскурсия по Миллионке с фотопленэром
Ближайшие даты:
26
ноя
3
дек
10
дек
17
дек
24
дек
31
дек
7
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает: Сперва вы отправитесь на прогулку (1–1,5 часа) с художницей Наташей Коробка, которая проведёт вас по кварталу Миллионка и покажет работы уличных художников, параллельно погружая в историю и жанровые особенности стрит-арта. Всё это время вашей задачей будет фиксировать момент, городские детали, понравившиеся творения. А после экскурсии вас ждёт фотопленэр в художественной мастерской. За чашечкой чая у вас будет шанс продемонстрировать на большом экране получившиеся кадры, получить комментарии от Наташи и обсудить работы других участников. Организационные детали • С собой необходим телефон или фотоаппарат, чтобы делать снимки во время прогулки.
  • Программа рассчитана на взрослых, но на усмотрение родителя можно с ребёнком от 7 лет.
  • Место встречи, начало экскурсии на ул. Адмирала Фокина. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.

По воскресеньям в 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
ул. Адмирала Фокина, д. 4 Б
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • С собой необходим телефон или фотоаппарат, чтобы делать снимки во время прогулки.
  • Программа рассчитана на взрослых, но на усмотрение родителя можно с ребёнком от 7 лет.
  • Место встречи, начало экскурсии на ул. Адмирала Фокина. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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