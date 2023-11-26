Предлагаем вам открыть самобытный квартал Миллионка с творческой стороны. Причём творчество будет не только чужое, но и ваше собственное.
В компании художницы Наташи Коробка вы отыщете образцы уличного искусства, обсудите владивостокский стрит-арт и погрузитесь в историю мирового. А затем всё, что во время прогулки вы запечатлите на фото, будет показано на фотопленэре!
В компании художницы Наташи Коробка вы отыщете образцы уличного искусства, обсудите владивостокский стрит-арт и погрузитесь в историю мирового. А затем всё, что во время прогулки вы запечатлите на фото, будет показано на фотопленэре!
Ближайшие даты:
26
ноя
ноя
3
дек
дек
10
дек
дек
17
дек
дек
24
дек
дек
31
дек
дек
7
янв
янв
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даты
даты
Описание
Что вас ожидает: Сперва вы отправитесь на прогулку (1–1,5 часа) с художницей Наташей Коробка, которая проведёт вас по кварталу Миллионка и покажет работы уличных художников, параллельно погружая в историю и жанровые особенности стрит-арта. Всё это время вашей задачей будет фиксировать момент, городские детали, понравившиеся творения. А после экскурсии вас ждёт фотопленэр в художественной мастерской. За чашечкой чая у вас будет шанс продемонстрировать на большом экране получившиеся кадры, получить комментарии от Наташи и обсудить работы других участников. Организационные детали • С собой необходим телефон или фотоаппарат, чтобы делать снимки во время прогулки.
- Программа рассчитана на взрослых, но на усмотрение родителя можно с ребёнком от 7 лет.
- Место встречи, начало экскурсии на ул. Адмирала Фокина. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
По воскресеньям в 17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- ул. Адмирала Фокина, д. 4 Б
- Когда и сколько длится?
- Когда: По воскресеньям в 17:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- С собой необходим телефон или фотоаппарат, чтобы делать снимки во время прогулки.
- Программа рассчитана на взрослых, но на усмотрение родителя можно с ребёнком от 7 лет.
- Место встречи, начало экскурсии на ул. Адмирала Фокина. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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