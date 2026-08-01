Предлагаем вам открыть самобытный квартал Миллионка с творческой стороны. Причём творчество будет не только чужое, но и ваше собственное.
В компании художницы Наташи Коробка вы отыщете образцы уличного искусства, обсудите владивостокский стрит-арт и погрузитесь в историю мирового. А затем всё, что во время прогулки вы запечатлите на фото, будет показано на фотопленэре!
В компании художницы Наташи Коробка вы отыщете образцы уличного искусства, обсудите владивостокский стрит-арт и погрузитесь в историю мирового. А затем всё, что во время прогулки вы запечатлите на фото, будет показано на фотопленэре!
Описание экскурсии
Мы осветим историю Миллионки с очень необычных сторон: через чай и искусство. Вы погрузитесь в историю квартала через призму одного старинного особняка, в который мы заглянем, а так же нескольких известных двориков. Вас ждёт развенчание мифов, реальные факты о заселении этого района китайцами и об их выселении впоследствии. Конечно, не забудем и про чай — с ним тоже связаны интересные истории. Что вас ожидает:
- Поговорим о связи чая и Владивостока, а также о китайских чайных и влиянии китайской культуры на наш город. На примере чайного дома вы познакомитесь с восточной культурой.
- Вы погрузитесь в историю дворов Миллионки, узнаете про местный стрит-арт, прогуляетесь по улицам-лабиринтам и побываете внутри старинного особняка, в кладке которого есть императорские кирпичи.
- В конце программы мы проведём для вас чайную церемонию для более плотного погружения в тему чая.
В конце программы мы проведём для вас чайную церемонию для более плотного погружения в тему чая.
*В конце программы мы проведём для вас чайную церемонию для более плотного погружения в тему чая.
По воскресеньям в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворы Миллионки
- Чайный Дом «Колодец Дракона»
Что включено
- Услуги гида/nЧайная церемония
Место начала и завершения?
Ул. Адмирала Фокина, д. 4 Б
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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