Программа рассчитана на взрослых, но на усмотрение родителя можно с ребёнком от 7 лет.

Место встречи, начало экскурсии на ул. Адмирала Фокина. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.

Что вас ожидает: Сперва вы отправитесь на прогулку (1–1,5 часа) с художницей Наташей Коробка, которая проведёт вас по кварталу Миллионка и покажет работы уличных художников, параллельно погружая в историю и жанровые особенности стрит-арта. Всё это время вашей задачей будет фиксировать момент, городские детали, понравившиеся творения. А после экскурсии вас ждёт фотопленэр в художественной мастерской. За чашечкой чая у вас будет шанс продемонстрировать на большом экране получившиеся кадры, получить комментарии от Наташи и обсудить работы других участников. Организационные детали • С собой необходим телефон или фотоаппарат, чтобы делать снимки во время прогулки.