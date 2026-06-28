Когда: во вторник в 08:00 и 16:30, в среду в 18:30, в четверг в 09:00 и 18:15, в пятницу в 09:30, в субботу в 18:15, в воскресенье в 09:00 и 18:30

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала