Нетуристический Владивосток прячется за фасадами центра. В скрытых двориках и полутёмных коридорах Миллионки до сих пор витает дух ушедшей эпохи.
Здесь на стыке азиатской и русской культур рождались преступления и легенды, в которые верится с трудом. И мы проведём вас по этим потаённым маршрутам. А затем осмыслим увиденное в месте, пропитанном ароматом китайского чая.
Здесь на стыке азиатской и русской культур рождались преступления и легенды, в которые верится с трудом. И мы проведём вас по этим потаённым маршрутам. А затем осмыслим увиденное в месте, пропитанном ароматом китайского чая.
Описание экскурсии
- Вы познакомитесь с Владивостоком, в котором многолетняя азиатская история стала неотъемлемой частью облика.
- Подниметесь по узкой лестнице и осмотрите квартал сверху, как когда-то делали жители Миллионки.
- Заглянете в коридоры старинных домов.
- Завершите прогулку в аутентичном месте, пропитанном ароматом китайского чая.
Вы узнаете:
- о местных жителях: кто заселял этот квартал, чем жили простые обитатели и бандиты.
- женском вопросе (щекотливая тема для портового города тех лет).
- домах Миллионки, которые служили укрытием для воров, контрабандистов и фальшивомонетчиков.
- подземном ходе, по которому опиум с прибывающих ночью шаланд незаметно переправлялся прямо в сердце квартала.
- главаре банд хунхузов, терроризирующих местное население — Чжан Цзолине.
- авторитете преступного мира города — Чжан Цзунчане, который убил хозяина часового магазина в Харбине, бежал в Россию и контролировал здесь китайские публичные дома, игорные притоны и опиекурильни.
Организационные детали
- Обед в китайском кафе или чайной оплачивается дополнительно.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
во вторник в 08:00 и 16:30, в среду в 18:30, в четверг в 09:00 и 18:15, в пятницу в 09:30, в субботу в 18:15, в воскресенье в 09:00 и 18:30
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Светланской, 11
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:00 и 16:30, в среду в 18:30, в четверг в 09:00 и 18:15, в пятницу в 09:30, в субботу в 18:15, в воскресенье в 09:00 и 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 590 туристов
Меня зовут Виктория. Я родилась и живу во Владивостоке, это мой город. Работаю с командой гидов. Мы хотим, чтобы вы смогли понять и полюбить этот город, узнать его судьбу, побродить
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
г
Спасибо Виктории за прекрасный, очень интересный рассказ о Миллионке. Приятный человек и интересный рассказчик.
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М
Очень понравилась экскурсия и история Миллионки. Много нового узнали о истории Владивостока. Маршрут продуман. Благодарим за прекрасную экскурсию нашего гида Викторию.
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