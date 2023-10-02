Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе

Миллионка — необычный район Владивостока. В начале 20 века на небольшой площади с запутанным клубком улиц проживали тысячи китайцев. А казалось, что их миллион! Затеряться в дебрях Миллионки и сейчас легко, поэтому я стану вашим проводником. Покажу самые интересные места и приглашу внутрь домов: мы зайдём в гости к жильцам и попьём с ними чай.

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Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся в границах улиц Фонтанная, Алеутская, Светланская и Пограничная. Я подробно расскажу об истории и укладе жизни Миллионки. Особую страсть к району питают художники: Миллионка изобилует неформальными кафе, галереями, концептуальными граффити. Я покажу вам места, где можно купить уникальные футболки с авторскими принтами.

Наш путь проляжет мимо колоритных и наиболее типичных для Миллионки домов, где живут корейцы и китайцы. А самое главное — я проведу вас в один из домов старого квартала Миллионки, и хозяин квартиры устроит нам чайную церемонию, на которой вы попробуете несколько видов китайского чая.

Организационные детали