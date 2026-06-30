Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе

Миллионка — необычный район Владивостока. В начале 20 века на небольшой площади с запутанным клубком улиц проживали тысячи китайцев.
А казалось, что их миллион! Затеряться в дебрях Миллионки и сейчас легко, поэтому я стану вашим проводником.
Покажу самые интересные места и приглашу внутрь домов: мы зайдём в гости к жильцам и попьём с ними чай.
А казалось, что их миллион! Затеряться в дебрях Миллионки и сейчас легко, поэтому я стану вашим проводником.
Покажу самые интересные места и приглашу внутрь домов: мы зайдём в гости к жильцам и попьём с ними чай.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся в границах улиц Фонтанная, Алеутская, Светланская и Пограничная. Я подробно расскажу об истории и укладе жизни Миллионки. Особую страсть к району питают художники: Миллионка изобилует неформальными кафе, галереями, концептуальными граффити. Я покажу вам места, где можно купить уникальные футболки с авторскими принтами. Зайдём в исторический дом и посмотрим его строение изнутри (5 мин).
Наш путь проляжет мимо колоритных и наиболее типичных для Миллионки домов, где жили корейцы и китайцы. А самое главное — я проведу вас в один из домов старого квартала Миллионки, где мы сможем насладиться зелёным чаем (15 мин).
Организационные детали
- Чайная церемония входит в стоимость экскурсии, она займёт не больше 20 минут
- Цены на футболки — от 1300 до 2500 ₽
в понедельник в 10:00 и 16:00, во вторник в 10:00 и 15:00, в среду в 11:00, в четверг и субботу в 12:00, в пятницу в 11:00 и 15:30
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00 и 16:00, во вторник в 10:00 и 15:00, в среду в 11:00, в четверг и субботу в 12:00, в пятницу в 11:00 и 15:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1917 туристов
Меня зовут Евгения. Я — очень весёлый, творческий и открытый человек. Отучилась на экскурсовода и теперь провожу необычные экскурсии по городу. Передам вам частичку любви к Владивостоку.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 178 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Женечки Большое Спасибо за очень интересную экскурсию. Очень понравилось чайная церемония, я в восторге. Много интересного и познавательного узнала из этой экскурсии и всем рекомендую сходить. 👍
+2
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А
Действительно экстравагантная экскурсия 🔥 Женя провела на по интереснейшему кварталу, дала почувствовать его жизнь и как это место влияло на развитие города в целом.
В процессе экскурсии я узнала несколько интересных местечек для шопинга и получила гастро рекомендации!
Спасибо огромное за экскурсию 🌺🌺🌺
В процессе экскурсии я узнала несколько интересных местечек для шопинга и получила гастро рекомендации!
Спасибо огромное за экскурсию 🌺🌺🌺
Евгения
Ответ организатора:
Спасибо за прекрасный отзыв)))
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Это лучшая моя экскурсия во Владивостоке. Я очень требовательный экскурсант. Но на этой экскурсии - идеально все. Подача и объем материала, речь экскурсовода, маршрут - я была очень рада, что попала на эту экскурсию. Всем рекомендую, обязательно.
Евгения
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное, приезжайте в наш чудесный город. Будем рады))
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В
Экскурсия отличная, чтобы начать знакомство с Миллионкой (а еще успеете и побывать на небольшой чайной церемонии). Евгения супер, креативная и энергичная!
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О
хотя погода нас не совсем порадовала, сама экскурсия была очень познавательная, прошли кривым маршрутом по самым закоулкам центра. Спасибо Евгении!
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интересная яркая экскурсия. прогулка была очень комфортной и легкой. Отдельное спасибо, Евгения, за чай - согрелись и заинтересовались китайской чайной церемонией.
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