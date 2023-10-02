Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе

Погулять по Китайскому кварталу, зайти в дома коренных жителей и побывать на чайной церемонии
Миллионка — необычный район Владивостока. В начале 20 века на небольшой площади с запутанным клубком улиц проживали тысячи китайцев.
А казалось, что их миллион! Затеряться в дебрях Миллионки и сейчас легко, поэтому я стану вашим проводником.
Покажу самые интересные места и приглашу внутрь домов: мы зайдём в гости к жильцам и попьём с ними чай.
А казалось, что их миллион! Затеряться в дебрях Миллионки и сейчас легко, поэтому я стану вашим проводником.
Покажу самые интересные места и приглашу внутрь домов: мы зайдём в гости к жильцам и попьём с ними чай.
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Описание
Что вас ожидает
Мы прогуляемся в границах улиц Фонтанная, Алеутская, Светланская и Пограничная. Я подробно расскажу об истории и укладе жизни Миллионки. Особую страсть к району питают художники: Миллионка изобилует неформальными кафе, галереями, концептуальными граффити. Я покажу вам места, где можно купить уникальные футболки с авторскими принтами.
Наш путь проляжет мимо колоритных и наиболее типичных для Миллионки домов, где живут корейцы и китайцы. А самое главное — я проведу вас в один из домов старого квартала Миллионки, и хозяин квартиры устроит нам чайную церемонию, на которой вы попробуете несколько видов китайского чая.
Организационные детали
- Чайная церемония входит в стоимость экскурсии
- Цены на футболки — от 1300 до 2500 руб.
в понедельник в 09:00, во вторник и четверг в 10:30, в среду в 11:00, в пятницу в 08:00, в субботу в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у музея Арсеньева
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 09:00, во вторник и четверг в 10:30, в среду в 11:00, в пятницу в 08:00, в субботу в 14:00Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 106 туристов
Меня зовут Евгения. Я — очень весёлый и открытый человек. Играю в театре. Отучилась на экскурсовода и теперь провожу необычные экскурсии по городу. Передам вам частичку любви к Владивостоку.
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Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
2 окт 2023
Спасибо Жене за столь увлекательное утро! Она открыла нам ту часть города, о которой даже не подозреваешь! Вся экскурсия прошла интересно и в дружеской атмосфере! А чашечка кофе в конце экскурсии гармонично завершила приятную прогулку!
А
Альбина
29 сен 2023
Хотя группа не набралась, милейшая Евгения решила провести экскурсию только для меня одной, тк назавтра я уже улетала в Москву, и мой заказ был последней возможностью узнать что-то про знаменитую Миллионку, в центре которой я и жила в гостинице. Мы исследовали все интересные окрестности, я многое узнала и поняла про Владивосток, и Женя иногда даже фотографировала меня в центре каких-то дворов, а я -ее. Знающая, добрая и красивая девушка стала для меня теперь «лицом Владивостока», последние впечатления от города теперь навсегда будут связаны с ней и ее историями. Спасибо Трипстеру, что находите таких замечательных экскурсоводов!
Е
Екатерина
23 сен 2023
Было очень интересно и познавательно, Евгения все рассказала в мельчайших подробностях и ответила на все вопросы.
М
Мария
21 сен 2023
Очень понравилась экскурсия!!! Много интересной информации по теме и по вопросам:) экскурсия прошла на одном дыхании, даже ребенок 10 лет был заинтересован! Спасибо большое!!!
Е
Елена
21 сен 2023
В сентябре были на замечательной экскурсии по Миллионке! Всё очень понравилось! И прогулка и рассказ экскурсовода и вкусный чай и кофе в тёплой дружной компании.
С
Светлана
20 сен 2023
Спасибо за экскурсию!
М
Марина
17 сен 2023
Самый интересный район Владивостока с удивительной историей. Экскурсию проводила не Евгения, а ее коллега. Желаю ему больше уверенности!
Марина
14 сен 2023
Весьма любопытная и необычная экскурсия! Гид Евгения не только умело и ярко излагает материал, но и прекрасно ориентируется в хитросплетениях закоулков Миллионки. Замечательный рассказчик! Искренний респект! Наше путешествие прошло очень динамично. В заключение Евгения пригласила нас в уютный домик, где угостила экзотическим чаем с конфетами Приморской кондитерской фабрики. Это была "вишенка на торте"😊
Большое Вам спасибо за потрясающую экскурсию!
Рекомендую всем!
Большое Вам спасибо за потрясающую экскурсию!
Рекомендую всем!
У
Ульяна
6 сен 2023
Здравствуйте, Евгения очень Грамотный специалист в своей сфере. Провела экскурсию на высшем уровне.
Т
Татьяна
4 сен 2023
Отличная утренняя прогулка, посмотрели интересные дворы удобным маршрутом, который потом смогли повторить сами. Евгения отличный рассказчик, видно, что она очень увлечена темой. Спасибо за вкусный чай!
Л
Лариса
1 сен 2023
Наш гид - Евгения, очень увлекательно рассказала про историю Миллионки, провела и провезла по кварталам, мы побывали даже внутри бывших квартир, в которых жили прежние жители. Плюсом, нам показала еще другие достопримечательности Владивостока и напоила свежим вареным кофе!!! Огромное спасибо за проведенное с нами время!!
Елена
29 авг 2023
Мне очень понравилось. Я люблю нетиповые экскурсии. Евгения провела по району, рассказала об основных принципах устройства и быта. Я попала в вечерний слот и не пожалела. Подворотни нужно смотреть вечером, это очень атмосферно)
После прогулки Евгения угостила кофе и рассказала о Владивостоке и его жителях.
Трудно передать в тексте ощущения и эмоции от прогулки. Но могу сказать точно, что она останется у меня в памяти о Владивостоке. Я запомню его именно таким: вечер, кофе, фонарики в подворотнях, лето, разговоры. Об остальных городских экскурсиях я так сказать не могу, они лишены какой-то индивидуальности и душевности, а у Евгении по-другому.
Поэтому однозначно стоит посетить именно эту. Я сразу посоветовала всем друзьям, которые были на тот момент во Владивостоке, сходить к Евгении на эту экскурсию.
После прогулки Евгения угостила кофе и рассказала о Владивостоке и его жителях.
Трудно передать в тексте ощущения и эмоции от прогулки. Но могу сказать точно, что она останется у меня в памяти о Владивостоке. Я запомню его именно таким: вечер, кофе, фонарики в подворотнях, лето, разговоры. Об остальных городских экскурсиях я так сказать не могу, они лишены какой-то индивидуальности и душевности, а у Евгении по-другому.
Поэтому однозначно стоит посетить именно эту. Я сразу посоветовала всем друзьям, которые были на тот момент во Владивостоке, сходить к Евгении на эту экскурсию.
Наталья
24 авг 2023
Отличная экскурсия! Были с детьми и Евгения подбирала материал для восприятия и детям и взрослым, хотя это сложно из-за специфики Миллионки. В конце экскурсии был вкусный чай с местными конфетами.
О
Оксана
19 авг 2023
Очень общительный,позитивный экскурсовод,с душой и любовью расказывает о родном городе. Время пронеслось очень быстро. Спасибо за проведенное время
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