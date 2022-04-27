Что вас ожидает:

Вечером, по самым атмосферным местам

Автомобильная экскурсия понравится всем желающим познакомиться с Владивостоком в дружественной атмосфере без глубокого погружения в историю. Наша экскурсия начнется с пешей прогулки от Морского вокзала к мемориальной подводной лодке С-56 и далее на Набережную Цесаревича. По пути вы увидите боевые корабли Тихоокеанского флота, ошвартованные в самом центре города и удивительную красоту Золотого моста.

Далее мы продолжим путь на автомобиле. Вы проедете по мостам — Золотому и Русскому, полюбуетесь панорамами города с видовых площадок Фуникулера, Театра оперы и балета, подниметесь на сопку Бурачка, а также сделаете потрясающие фотографии в самых атмосферных местах!

Важная информация: