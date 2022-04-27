Вечерний Владивосток: must-see места

Владивосток по праву считается автомобильной столицей России, а индивидуальная экскурсия по вечернему

5
1 оценка
Индивидуальная
Владивосток по праву считается автомобильной столицей России, а индивидуальная экскурсия по вечернему и ночному городу на авто — прекрасная возможность увидеть город с самых необычных ракурсов: иллюминация вантовых мостов и панорамы ночного города поражают воображение.
Вечерний Владивосток: must-see места
Вечерний Владивосток: must-see места
Вечерний Владивосток: must-see места
Вечерний Владивосток: must-see места
Вечерний Владивосток: must-see места
Вечерний Владивосток: must-see места

Что вас ожидает 🤩

  • Набережные: Цесаревича и Корабельная
  • Триумфальная арка
  • Мемориальная подводная лодка С-56
  • Вантовые мосты: Золотой и Русский
  • Видовые площадки: Фуникулер, Театр оперы и балета, сопка Бурачка

Что вас ожидает:

    Вечером, по самым атмосферным местам
    Автомобильная экскурсия понравится всем желающим познакомиться с Владивостоком в дружественной атмосфере без глубокого погружения в историю. Наша экскурсия начнется с пешей прогулки от Морского вокзала к мемориальной подводной лодке С-56 и далее на Набережную Цесаревича. По пути вы увидите боевые корабли Тихоокеанского флота, ошвартованные в самом центре города и удивительную красоту Золотого моста.
    Далее мы продолжим путь на автомобиле. Вы проедете по мостам — Золотому и Русскому, полюбуетесь панорамами города с видовых площадок Фуникулера, Театра оперы и балета, подниметесь на сопку Бурачка, а также сделаете потрясающие фотографии в самых атмосферных местах!

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспорт
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: ул. Алеутская, 2, Владивосток
    Завершение: Место окончания по договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно по предварительной договоренности
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно по предварительной договоренности

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