Автомобильная экскурсия понравится всем желающим познакомиться с Владивостоком в дружественной атмосфере без глубокого погружения в историю. Наша экскурсия начнется с пешей прогулки от Морского вокзала к мемориальной подводной лодке С-56 и далее на Набережную Цесаревича. По пути вы увидите боевые корабли Тихоокеанского флота, ошвартованные в самом центре города и удивительную красоту Золотого моста.
Далее мы продолжим путь на автомобиле. Вы проедете по мостам — Золотому и Русскому, полюбуетесь панорамами города с видовых площадок Фуникулера, Театра оперы и балета, подниметесь на сопку Бурачка, а также сделаете потрясающие фотографии в самых атмосферных местах!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Алеутская, 2, Владивосток
Завершение: Место окончания по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно по предварительной договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно по предварительной договоренности
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока