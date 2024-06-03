1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Владивосток: путешествие по светящемуся городу мостов
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь красотой Владивостока в свете заката. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной тайн и историй
Начало: В центре города
«Вы сможете сделать атмосферные снимки вечернего Владивостока со стороны Морского вокзала и пожелать удачи кораблям, покидающим торговый порт»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Владивостоку: мосты, история и панорамы
Приглашаем на захватывающее путешествие по вечернему Владивостоку, где история и современность переплетаются в незабываемом свете
Начало: В центре города
«Вечером они смотрятся особенно эффектно»
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета
Начало: У вашего отеля
«А в конце прогулки мы согреем вас утренним или вечерним напитком — зелёным чаем или кофе, сваренным в турке здесь же на побережье»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Плыть в лучах заходящего солнца и лакомиться свежими морепродуктами
«Устроим вам незабываемый релакс-вечер: познакомим с чистым и тихим морем, научим управлять сапом и есть морские гребешки»
13 июня в 18:00
14 июня в 18:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Восхититься живописными морскими панорамами и удивиться в подземельях крепостных фортов
«Существует возможность провести вечернюю экскурсию по фортам острова Русский без посещения мыса Тобизина»
Завтра в 09:30
15 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Знакомство с дальневосточной кухней: дары моря и тайги
Узнайте вкус Дальнего Востока на кулинарном мастер-классе
Начало: Рядом с рестораном «Семь футов»
«Вас ждёт вечер-открытие — новые гастрономические вкусы под винное сопровождение в приятной компании»
12 июня в 18:00
21 июня в 19:00
4 700₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов
«⛵ А на обратном пути вас ждёт огненный закат»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4934044 406₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Владивосток на закате солнца
Вдохновиться панорамами и сюжетами морского города на вечерней обзорной экскурсии
Начало: На центральной площади
«На этой экскурсии вы полюбуетесь закатом с высокой видовой точки и вечерним Владивостоком, увидите памятники Корабельной набережной, проедете по Золотому мосту и узнаете о прошлом нашего лиричного города»
12 июня в 19:00
19 июня в 19:00
1 250₽ за человека
Групповая
3 часа
Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память
Начало: Площадь Борцов Революции
«Приглашаем окунуться в удивительную атмосферу ночного Владивостока»
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
1 500₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
Начало: Ул. Катерная, 2В
«Полюбуемся на город в вечерних огнях»
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
от 37002 960₽ за человека
скидка
15%
Групповая
7 часов
Гастротур по островам Японского моря: Розовые Пещеры, Морские котики и вечерний Владивосток
Начало: Бухта Улисс, ул. Катерная 2В
Расписание: Каждый день в 9:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 69005 865₽ за человека
Групповая
2 часа
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная набережная, 6, причал 36, Владивосток
«Только для вас мы проводим автобусную экскурсию по самым интересным, красивым и знаковым местам города V в вечернее время, знакомим с историей города и делаем красивые фото на видовых площадках города под умопомрачительные закаты»
Расписание: с 9 мая в 19:30 ежедневно, кроме воскресенья
Сегодня в 19:30
10 июня в 19:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя прогулка на яхте во Владивостоке
Начало: По договоренности
«Вид на вечерний Владивосток особенно красив с моря»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерний Владивосток: эксклюзивный тур Город V под светом звезд
Откройте волшебство Владивостока ночью: звездное небо, иллюминированные мосты и уникальные панорамы
Начало: Заберу с любой точки города
«В том, что он не похож ни на один другой город России, вы сможете убедиться во время нашей вечерней прогулки»
Расписание: Ежедневно в тёмное время суток
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
7 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная по Владивостоку
Начало: В любом месте города
«Важная информация: Экскурсия возможно и в вечернее время»
Сегодня в 15:00
14 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная Набережная, 1а
«Эта экскурсия чтобы посмотреть на вечерний Владивосток»
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Самые красивые видовые города Владивостока на закате
Начало: Центральная площадь
Расписание: Будни после 19.00, выходные по согласованию
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
Отличная возможность встретить закат и посмотреть на ночной город с моря
Начало: На Катерной улице
«Вы оцените вечерний город, увидите мосты, Токаревский маяк, торговые порты и корабли»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Владивосток: экскурсия с видом на остров Русский
Погрузитесь в атмосферу вечернего Владивостока, где маяки, мосты и закаты создают неповторимую картину
Начало: Ул. Светланская, Центральная площадь, Владивосток
«Многие наши гости сравнивают вечерний Владивосток с Сан-Франциско, а кто-то находит его похожим на Рио-де-Жанейро, но город Владивосток уникален»
Расписание: Ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Вечерний Владивосток
«Полюбуйтесь видами вечернего города»
Расписание: Среда, Пятница в 19:00
от 1 250₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия по Владивостоку: огни, мосты, панорамы
Исследуйте волшебство вечернего Владивостока с его захватывающими панорамами и сияющими мостами в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
«Огни вечернего Владивостока подчеркивают природную красоту и своеобразие города с его старыми зданиями и современными районами, его памятниками и мемориальными комплексами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
«Для ловли кальмара используется стиль «джигинг» и осуществляется только в тёмное время суток(ближе к полуночи), в которое раскрывается вся ночная красота прекрасного города у моря»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе
Начало: В бухте Улисс
«Если наша прогулка придётся на вечернее время, именно тут мы встретим закат»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
3312029 808₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
50 оттенков стейка: групповой кулинарный мастер-класс
Приготовить идеальный стейк под руководством именитого шеф-повара Владивостока
Начало: рядом с рестораном «Семь футов»
«Желаете провести отличный вечер с людьми, влюблёнными в своё дело и готовыми делиться знаниями»
22 июня в 18:00
7 июля в 18:00
4 700₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
В уютной мини-группе отправиться к лучшим видам на город, бухты, мосты и маяк
Начало: На Катерной улице
«Через Золотой мост пройдём к набережной Цесаревича, которая встретит вас отличными видами на город и корабли в вечерних огнях»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
36003 060₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 июня 2024Экскурсия понравилась. Все прошло очень динамично. Гид Виктория - отличный экскурсовод! Спасибо большое за увлекательную экскурсию!
- ССветлана30 мая 2024Отличный гид. Очень приятный в общении. Посмотрели все топовые локации и даже одну секретную. Рекомендую. Вечерний Владивосток обязателен к просмотру.
- ЕЕлена30 мая 2024Очень понравилось.
- ААндрей29 мая 2024Увидел ночной Владивосток со стороны бухты Золотой рог. Показалось только дороговатым данная экскурсия, но я в ценообразовании водных экскурсий не гуру. Возможно, цена и нормальная для такого катера
- ДДмитрий28 мая 2024Владимир отличный гид. прекрасно знает историю,интересный рассказчик и опытный проводник. С ним никуда не страшно идти,в том числе и карабкаться на мыс Тобизина. Кроме незабываемых впечатлений на память осталось много красивых фотографий. сделанных Владимиром.
- ЕЕкатерина28 мая 2024Поднялись на разные сопки города, погуляли по красивым паркам. Очень понравилось! И живописные места и общительность гида: он с удовольствием отвечал на разные вопросы, шутил, рассказывал историю из жизни. Вот такой должна быть экскурсия! Насыщенной и живой))
- ТТатьяна28 мая 2024Сочетание пешей прогулки с автобусными проездами к самым интересным местам города - это самое лучшее решение для экскурсии! Получила массу
- ВВалерий27 мая 2024Великолепные виды ночного Владивостока! Незабываемые впечатления! Отдельное спасибо Дмитрию, великолепный рассказчик и просто душевный человек! Даже непогода (дождь и ветер), не смогли испортить впечатление от экскурсии, только внесли своеобразного дальневосточного колорита.
- ААнастасия27 мая 2024Спасибо большое за познавательную экскурсию, которая провела экскурсовод Елена. Она истинный профессионал и любитель своего города!
- ЕЕлена26 мая 2024Тур по островам, который мы совершили 25 мая с. г. был выше всех похвал! При посадке на катер капитан Павел
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Вечерние»
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