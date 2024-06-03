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предложил несколько вариантов, объяснив плюсы и минусы каждого места. Так же были предложены пледы, шапки и даже теплые куртки, на случай, если кто замерзнет. Сразу был обозначен маршрут. По пути следования капитан рассказывал о достопримечательностях. Когда мы прибыли к острову, где отдыхают Ларри, их там оказалось очень мало, Павел нас повез ещё и на соседний остров в надежде, что там мы увидим их больше. К сожалению, в этот день ларг было не много, но мы их увидели. Очень хорошо провели время на розовом пляже. Кроме того, нам показали обитателей японского моря, а те, кто ест морепродукты, ещё и отведали дальневосточных деликатесов!!! Затем мы посмотрели на белуху, чудное морское животное! И, в заключении, Павел накормил всех вкусной пастой ч морепродуктами! Мне и моей коллеге очень понравилось путешествие! Благодарю Павла за доставленное удовольствие и за то, что он не просто капитан, а человек с большим сердцем и душой!!!! Жаль, что больше не прийдется сходить с Вами в морское путешествие!!