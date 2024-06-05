1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Уникальная экскурсия по мысам острова Русский: история и природа
Погрузитесь в мир природных красот и исторических тайн острова Русский, посетив его знаменитые мысы на комфортабельном авто
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
10 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
26 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город у Тихого океана: эксклюзивная экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от исторических памятников до захватывающих видов Тихого океана и Сихотэ-Алиня
Начало: От гостиницы
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы
Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:30
11 270₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Владивостоку: мосты, история и панорамы
Приглашаем на захватывающее путешествие по вечернему Владивостоку, где история и современность переплетаются в незабываемом свете
Начало: В центре города
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе
Начало: Центр города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия «Едем на живописный остров Шкота» - Владивосток
Вас ждет путешествие по острову Шкота с уникальными пейзажами, заброшенным маяком и возможностью купания
Начало: У вашего отеля во Владивостоке
Сегодня в 15:30
Завтра в 17:30
12 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
26 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
1927017 343₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фото-прогулка на остров Шкота: живописные виды и старый маяк
Погрузитесь в мир природной красоты острова Шкота с профессиональным фотографом. Запечатлейте незабываемые моменты на фоне величественных пейзажей
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
15 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций для незабываемого отдыха
Получите уникальный опыт открытия Русского Острова и запечатлейте лучшие моменты во Владивостоке
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
1450011 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Трансфер из аэропорта в Владивосток на комфортабельном авто
Выберите удобный трансфер в Владивостоке: встреча у терминала, помощь с багажом, комфортная поездка
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
Познакомиться с историей и главными достопримечательностями центра Приморского края
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Плыть в лучах заходящего солнца и лакомиться свежими морепродуктами
13 июня в 18:00
14 июня в 18:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
Увидеть первозданную красоту дальневосточной природы и понаблюдать за дикими животными
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
25 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальный трансфер в Владивостоке: от аэропорта до красот природы и города
Встреча в аэропорту и незабываемое путешествие к живописным бухтам и мысу Назимова на комфортабельном авто с личным гидом
Начало: Аэропорт города Владивостока
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Живописные бухты Находка, Триозерье и Ежовая: экскурсия на внедорожнике
Приглашаем в увлекательное путешествие по бухтам Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике. Почувствуйте дух приключений и красоту дикой природы
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
27 930₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владивосток и его живописные окрестности: от маяка до сопок
Погрузитесь в уникальный мир Владивостока: от портовой жизни до захватывающих видов с сопок
Начало: Г. Владивосток
Завтра в 05:00
10 июня в 18:00
10 750₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока: уникальное путешествие
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией, где вас ждут невероятные встречи и захватывающие виды
Начало: У места вашего проживания во Владивостоке
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1999918 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия
Начало: На улице Светланской
Расписание: во вторник в 18:30
11 июня в 18:30
25 июня в 18:30
1 700₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Топ-5 смотровых площадок Владивостока: путешествие по секретным местам
Приглашаем на уникальную экскурсию по Владивостоку, где вы увидите город с новых высот и откроете для себя неизведанные места
Завтра в 06:00
10 июня в 19:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на гидроцикле: безопасно, комфортно, необычно
Приручите водные просторы Японского моря
Начало: Недалеко от Токаревского маяка
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Все видовые Владивостока за 4 часа
Увидеть город как на ладони с разных ракурсов
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
10 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Хайкинг по горному хребту Сихотэ-Алиня: треккинг к вершине Фалаза
Покорите одну из самых живописных вершин Сихотэ-Алиня, наслаждаясь видами Ливадийского хребта и чистым горным воздухом
Начало: Возле вашей гостиницы
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
25 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Необитаемый остров Шкота и мысы Русского острова
Изучить самые интересные места двух островов за 1 день на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
Путешествие в алкогольную историю города - от первого коктейля до первого сухого закона
Начало: На улице Светланской
Завтра в 18:00
20 июня в 19:00
4 400₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерний Владивосток: эксклюзивный тур Город V под светом звезд
Откройте волшебство Владивостока ночью: звездное небо, иллюминированные мосты и уникальные панорамы
Начало: Заберу с любой точки города
Расписание: Ежедневно в тёмное время суток
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
7 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Островок Китая» во Владивостоке
Познакомьтесь с историческим наследием Владивостока через увлекательные рассказы и загадки прошлого
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная Набережная, 1а
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Самые красивые видовые города Владивостока на закате
Начало: Центральная площадь
Расписание: Будни после 19.00, выходные по согласованию
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
Отличная возможность встретить закат и посмотреть на ночной город с моря
Начало: На Катерной улице
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Фалаза: восхождение на вершину с видом на море
Забраться на высоту 1279 метров ради невероятно живописных видов. Поездка из Владивостока
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 10:00
11 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владивосток и его живописные окрестности
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия по Владивостоку: огни, мосты, панорамы
Исследуйте волшебство вечернего Владивостока с его захватывающими панорамами и сияющими мостами в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка на край земли
Начало: Удобное вам
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Быль и сказка о Чайна-тауне во Владивостоке
Начало: Музей им. Арсеньева
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе
Начало: В бухте Улисс
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
3312029 808₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский на лодке
Прокатиться на моторной лодке по бухтам острова Русский и полюбоваться фантастическими пейзажами
Начало: В районе верхней станции фуникулёра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
9 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с экскурсией: остров Русский, бухта Стеклянная и мыс Назимова
С комфортом добраться до отеля и познакомиться с достопримечательностями региона
Начало: У аэропорта Владивостока
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
8 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Наслаждаться морскими видами целых 5 часов
Начало: Ул. Катерная 6В
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
42 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Владивосток: экскурсия с видом на остров Русский
Погрузитесь в атмосферу вечернего Владивостока, где маяки, мосты и закаты создают неповторимую картину
Начало: Ул. Светланская, Центральная площадь, Владивосток
Расписание: Ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина5 июня 2024Неожиданный и непривычный формат экскурсии, но тем она и удивила, захватила и оставила неизгладимые впечатления! Лидия - наш экскурсовод - человек, влюбленный в свой город, дело, которым она занимается! Слушать ее можно бесконечно!!! Огромная благодарность за полученное удовольствие!
- ММарьяна3 июня 2024Хотим выразить благодарность за шикарную экскурсию👍 Андрей, Вы большой умница. Ваша доброжелательность, воспитание и любовь к своему краю просто восхищают🤝
- ВВалерий31 мая 2024Понравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсии. Анна прекрасно владеет материалом, оперирует множеством деталей и подробностей по истории и текущих событиях во Владивостоке. Рекомендую этого Гида всем.
- ССветлана30 мая 2024Отличный гид. Очень приятный в общении. Посмотрели все топовые локации и даже одну секретную. Рекомендую. Вечерний Владивосток обязателен к просмотру.
- ВВладимир30 мая 2024Прекрасная поездка несмотря на дождик, приятная атмосфера, душевная обстановка располагающая к общению, комфортный автомобиль! По пути в аэропорт посетили множество локаций, попробовали местные гастрономические вкусности!!! Спасибо огромное, супруга в восторге и впечатлениях!!! Рекомендуем всем, Александр, вы МОЛОДЕЦ!!! Спасибо
- ААлександр29 мая 2024Отличный вариант экскурсии когда приезжаешь в город первый раз, особенно понравилось что гид Анна добрая, приветливая и позитивная девушка, много беседовали на разные темы, а так же она подсказала куда можно сходить вечером погулять и что еще посмотреть самостоятельно)
- ДДарья28 мая 2024Прекрасная экскурсия! Красивые панорамные виды на море, Андрей замечательный молодой человек, который вам расскажет очень много интересного. Теперь захотелось посетить все остальные экскурсии.
- ММихаил28 мая 2024Богдан провёл экскурсию на высшем уровне, как и сама организация от самого начала, как созвонились с Кристиной. Советую однозначно.
- ЕЕкатерина28 мая 2024Поднялись на разные сопки города, погуляли по красивым паркам. Очень понравилось! И живописные места и общительность гида: он с удовольствием отвечал на разные вопросы, шутил, рассказывал историю из жизни. Вот такой должна быть экскурсия! Насыщенной и живой))
- ТТатьяна28 мая 2024Сочетание пешей прогулки с автобусными проездами к самым интересным местам города - это самое лучшее решение для экскурсии! Получила массу
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Ночные»
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