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М Марина Экскурсия супер! Не первый раз во Владивостоке, но узнали много нового. Михаил прекрасный рассказчик, видно, что знает и любит свой город, слушать было очень интересно. 2 часа пролетели незаметно. Помог сделать красивые фото. Рекомендую данную экскурсию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Первый раз в городе и решили начать знакомство именно с вечернего Владивостока. Михаил коренной житель Владивостока и это много значит. Очень интересно и познавательно рассказал нам об истории города с указанием на точки, где город начинался и как развивался и развивается. Показал отличные локации для фото и вообще потрясающие видовые места. Благодаря Михаилу Владивосток полюбился с первого взгляда. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Оксана Потрясающий гид! 🔥 Захватывающая и содержательная экскурсия с живописными локациями. Я получила исчерпывающие ответы на свои вопросы. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Спасибо большое! Ночной город с высоты птичьего полёта - великолепен. Понравился выбор смотровых площадок, официальных и «секретных», а так же неформальная подача информации. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия читать дальше уменьшить показал красивые места, всё прошло чудесно и даже не заметно пролетело время. Я с удовольствием рекомендую данную экскурсию: это и замечательные впечатления, и красивые фото на память и даже сувениры! Все прошло отлично! Были сегодня на экскурсии по ночному Владивостоку в компании замечательного гида Михаила. Мы были с детьми, всем очень понравилось. Михаил отвечал на все вопросы, сделал чудесные фотографии, рассказал много интересного, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет