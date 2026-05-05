Приглашаю в легкое и приятное путешествие по ночному Владивостоку. Мы проедем по старинным улицам и поднимемся на несколько смотровых площадок. Вы увидите с высоты Русский и Золотой мосты, бухту Золотой Рог и центр города.
Вечером они смотрятся особенно эффектно! Я не дам вам заскучать в пути и поделюсь занимательными фактами о городе и его жителях.
Вечером они смотрятся особенно эффектно! Я не дам вам заскучать в пути и поделюсь занимательными фактами о городе и его жителях.
Описание экскурсии
Владивосток во всем великолепиии
Мы прокатимся после заката солнца по самым ярким местам города. В программе экскурсии:
- Центральная часть Владивостока — мы проедем по главным историческим улицам Алеутской и Светланской. Вы раскроете историю освоения города и полюбуетесь его фантастической иллюминацией.
- Золотой мост и бухта Золотой Рог — вы увидите их с высоты смотровой площадки. Я расскажу, почему они так называются и какие интересные факты с ними связаны.
- Русский мост — мы сделаем яркие ночные фото на фоне моста с самым длинным пролётом в мире. Поговорим о том, как его строили и какие артефакты прошлого сохранились на одноименном острове.
- Гора Бурачка — новейшая видовая площадка, открытая в 2021 году. Поднявшись по яркой оранжевой лестнице, вы будете вознаграждены роскошными панорамами центра Владивостока и ближайших бухт.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Транспорт включен в стоимость
- Если с вами дети младше 6 лет, сообщите об этом заранее для установки детского кресла
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3437 туристов
Родился и вырос во Владивостоке, активно путешествую по Приморью. Автор блога об интереснейших местах Приморского края. Увлекаюсь скитуром, фрирайдом на сноуборде, альпинизмом, мотоциклами и просто походами в красивые места. Путешествовал
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 78 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Дата посещения: 5 мая 2026
Экскурсия супер! Не первый раз во Владивостоке, но узнали много нового. Михаил прекрасный рассказчик, видно, что знает и любит свой город, слушать было очень интересно. 2 часа пролетели незаметно. Помог сделать красивые фото. Рекомендую данную экскурсию.
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Н
Первый раз в городе и решили начать знакомство именно с вечернего Владивостока. Михаил коренной житель Владивостока и это много значит. Очень интересно и познавательно рассказал нам об истории города с указанием на точки, где город начинался и как развивался и развивается. Показал отличные локации для фото и вообще потрясающие видовые места. Благодаря Михаилу Владивосток полюбился с первого взгляда. Спасибо!
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Потрясающий гид! 🔥 Захватывающая и содержательная экскурсия с живописными локациями. Я получила исчерпывающие ответы на свои вопросы.
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Т
Спасибо большое! Ночной город с высоты птичьего полёта - великолепен. Понравился выбор смотровых площадок, официальных и «секретных», а так же неформальная подача информации.
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Ю
Были сегодня на экскурсии по ночному Владивостоку в компании замечательного гида Михаила. Мы были с детьми, всем очень понравилось. Михаил отвечал на все вопросы, сделал чудесные фотографии, рассказал много интересного,
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В
Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо Михаилу, показал насколько красив Владивосток в тёмное время суток, рассказал много нового, показал фото пляжей, посоветовал, где стоит побывать, сделал красивые фото. К слову, впервые встречаю мужчину, который умеет делать фото, причём настолько шикарно.
Посоветовали знакомым, которые в скором времени поедут в ваш город, обязательно обратятся для проведения экскурсии.
Посоветовали знакомым, которые в скором времени поедут в ваш город, обязательно обратятся для проведения экскурсии.
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