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Магия вечернего Владивостока за 2 часа

Посетить лучшие смотровые площадки города и полюбоваться им в свете ночных огней
Приглашаю в легкое и приятное путешествие по ночному Владивостоку. Мы проедем по старинным улицам и поднимемся на несколько смотровых площадок. Вы увидите с высоты Русский и Золотой мосты, бухту Золотой Рог и центр города.

Вечером они смотрятся особенно эффектно! Я не дам вам заскучать в пути и поделюсь занимательными фактами о городе и его жителях.
5
78 отзывов
Магия вечернего Владивостока за 2 часа
Магия вечернего Владивостока за 2 часа
Магия вечернего Владивостока за 2 часа

Описание экскурсии

Владивосток во всем великолепиии

Мы прокатимся после заката солнца по самым ярким местам города. В программе экскурсии:

  • Центральная часть Владивостока — мы проедем по главным историческим улицам Алеутской и Светланской. Вы раскроете историю освоения города и полюбуетесь его фантастической иллюминацией.
  • Золотой мост и бухта Золотой Рог — вы увидите их с высоты смотровой площадки. Я расскажу, почему они так называются и какие интересные факты с ними связаны.
  • Русский мост — мы сделаем яркие ночные фото на фоне моста с самым длинным пролётом в мире. Поговорим о том, как его строили и какие артефакты прошлого сохранились на одноименном острове.
  • Гора Бурачка — новейшая видовая площадка, открытая в 2021 году. Поднявшись по яркой оранжевой лестнице, вы будете вознаграждены роскошными панорамами центра Владивостока и ближайших бухт.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • Если с вами дети младше 6 лет, сообщите об этом заранее для установки детского кресла

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3437 туристов
Родился и вырос во Владивостоке, активно путешествую по Приморью. Автор блога об интереснейших местах Приморского края. Увлекаюсь скитуром, фрирайдом на сноуборде, альпинизмом, мотоциклами и просто походами в красивые места. Путешествовал
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на автомобиле по всей России. Проехал на личном автомобиле от Владивостока до Стамбула, от пролива Босфор Восточный до пролива Босфор и обратно. Сейчас организую экскурсии вместе с командой надёжных гидов. Все мы любим Владивосток и готовы показать вам его главные плюсы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
2
3
2
1
М
Дата посещения: 5 мая 2026
Экскурсия супер! Не первый раз во Владивостоке, но узнали много нового. Михаил прекрасный рассказчик, видно, что знает и любит свой город, слушать было очень интересно. 2 часа пролетели незаметно. Помог сделать красивые фото. Рекомендую данную экскурсию.
Экскурсия супер! Не первый раз во Владивостоке, но узнали много нового. Михаил прекрасный рассказчик, видно, что
Экскурсия супер! Не первый раз во Владивостоке, но узнали много нового. Михаил прекрасный рассказчик, видно, что
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Н
Первый раз в городе и решили начать знакомство именно с вечернего Владивостока. Михаил коренной житель Владивостока и это много значит. Очень интересно и познавательно рассказал нам об истории города с указанием на точки, где город начинался и как развивался и развивается. Показал отличные локации для фото и вообще потрясающие видовые места. Благодаря Михаилу Владивосток полюбился с первого взгляда. Спасибо!
Первый раз в городе и решили начать знакомство именно с вечернего Владивостока. Михаил коренной житель Владивостока
Первый раз в городе и решили начать знакомство именно с вечернего Владивостока. Михаил коренной житель Владивостока
Первый раз в городе и решили начать знакомство именно с вечернего Владивостока. Михаил коренной житель Владивостока
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Оксана
Потрясающий гид! 🔥 Захватывающая и содержательная экскурсия с живописными локациями. Я получила исчерпывающие ответы на свои вопросы.
Потрясающий гид! 🔥 Захватывающая и содержательная экскурсия с живописными локациями. Я получила исчерпывающие ответы на свои вопросы.
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Т
Спасибо большое! Ночной город с высоты птичьего полёта - великолепен. Понравился выбор смотровых площадок, официальных и «секретных», а так же неформальная подача информации.
Спасибо большое! Ночной город с высоты птичьего полёта - великолепен. Понравился выбор смотровых площадок, официальных и
Спасибо большое! Ночной город с высоты птичьего полёта - великолепен. Понравился выбор смотровых площадок, официальных и
Спасибо большое! Ночной город с высоты птичьего полёта - великолепен. Понравился выбор смотровых площадок, официальных и
Спасибо большое! Ночной город с высоты птичьего полёта - великолепен. Понравился выбор смотровых площадок, официальных и
Спасибо большое! Ночной город с высоты птичьего полёта - великолепен. Понравился выбор смотровых площадок, официальных и
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Ю
Были сегодня на экскурсии по ночному Владивостоку в компании замечательного гида Михаила. Мы были с детьми, всем очень понравилось. Михаил отвечал на все вопросы, сделал чудесные фотографии, рассказал много интересного,
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показал красивые места, всё прошло чудесно и даже не заметно пролетело время. Я с удовольствием рекомендую данную экскурсию: это и замечательные впечатления, и красивые фото на память и даже сувениры! Все прошло отлично!

Были сегодня на экскурсии по ночному Владивостоку в компании замечательного гида Михаила. Мы были с детьми,
Были сегодня на экскурсии по ночному Владивостоку в компании замечательного гида Михаила. Мы были с детьми,
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В
Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо Михаилу, показал насколько красив Владивосток в тёмное время суток, рассказал много нового, показал фото пляжей, посоветовал, где стоит побывать, сделал красивые фото. К слову, впервые встречаю мужчину, который умеет делать фото, причём настолько шикарно.
Посоветовали знакомым, которые в скором времени поедут в ваш город, обязательно обратятся для проведения экскурсии.
Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо Михаилу, показал насколько красив Владивосток в тёмное время суток, рассказал много
Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо Михаилу, показал насколько красив Владивосток в тёмное время суток, рассказал много
Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо Михаилу, показал насколько красив Владивосток в тёмное время суток, рассказал много
Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо Михаилу, показал насколько красив Владивосток в тёмное время суток, рассказал много
Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо Михаилу, показал насколько красив Владивосток в тёмное время суток, рассказал много
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