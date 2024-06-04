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вершины, с которых можно попробовать объять необъятное хотя бы глазами);тур с вами- это про любовь к месту в котором живёшь и к делу, которым занимаешься, это помогает быть включённым в процесс. А есть места где слова излишне (бухта стеклянная, там за Вас с любовью говорит море). Тур с Вами это также про хорошую, ненавязчивую, грамотную и интересную компанию) и отличные фотографии) пусть и дальше все получается))) Успехов и развития) Буду рекомендовать обязательно)