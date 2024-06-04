1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие из Владивостока на остров Русский: история и природа
Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1186010 674₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Кравцовские водопады, маяк Бюссе и фантастические панорамы Японского моря за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лучшие панорамы Владивостока и остров Русский: экскурсия за 1 день
Погрузитесь в красоту Приморского края с экскурсией, которая откроет вам секретные места и захватывающие виды Владивостока
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
Посетить старинные военные укрепления и открыть вдохновляющие панорамы Японского моря
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
«С этой локации мы увидим шикарную панораму на залив Петра Великого и гряду островов императрицы Евгении»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 14 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерний Владивосток: эксклюзивный тур Город V под светом звезд
Откройте волшебство Владивостока ночью: звездное небо, иллюминированные мосты и уникальные панорамы
Начало: Заберу с любой точки города
«С лучшим обзорных площадок перед вами откроются самые захватывающие панорамы ночного города»
Расписание: Ежедневно в тёмное время суток
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
7 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
«Я заберу вас на авто и покажу красивые места во Владивостоке и панорамы Японского моря — нам будет на что посмотреть»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий4 июня 2024Гид Екатерина нам очень понравилась. Активная, инициативная, отлично знает предмет экскурсии, прекрасно ориентируется в исторических фактах, детально, с увлечением рассказывает
- ММарина31 мая 2024Однозначно считаю, что нам очень повезло с Екатериной. Экскурсия очень активная, содержательная, при этом всё проходило максимально комфортно. Было достаточно
- ССергей30 мая 2024Обязательная экскурсия для тех, кто впервые в городе, потому как своими силами вы все это не осмотрите не то, что за день, но и, наверное, за два дня. Отличный гид, отличные панорамы, отличная экскурсия.
- ММаргарита29 мая 2024Спасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском крае. Потрясающий по красоте маршрут! Если есть силы, обязательно посетите остров Шкота.
- ЛЛариса25 мая 2024Валентин прекрасно знает город и его историю, ответит на любой вопрос. Данная экскурсия не перегружена впечатлениями: наслаждение природой в ее
- ННаталья12 мая 2024Тур с Вами-это про насыщенность (отличная подборка мест, выбор локаций позволяет качественнее познакомится с городом, доехать и подняться на те
- ДДмитрий27 апреля 2024Интересно за сутки побывать в знаковые местах Владивостока и острова Русский. Ознакомились и с историей и живописными местами, ощутили колорит местной кухни, узнали много интересного от местного жителя.
- AANASTASIIAVIKTOROVNAKUPRIIANOVA10 апреля 2024Незабываемая поездка!!! Вызов природе и себе. Сказочные виды! Большое спасибо экскурсоводу Анне, все было замечательно.
- РРушания21 февраля 2024Спасибо Дмитрию за интересную прогулку по ночному городу, интересные рассказы о достопримечательностях города.
- ВВалерия12 февраля 2024Дмитрий, был у нас экскурсоводом. Все понравилось, все посмотрели. Классный гид
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Панорамы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Панорамы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 7 100 до 22 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 245 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий во Владивостоке на 2024 год по теме «Панорамы», 245 ⭐ отзывов, цены от 7100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август