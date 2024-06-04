Красивые виды и панорамы Владивостока

Найдено 7 экскурсий в категории «Панорамы» во Владивостоке, цены от 7 100 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие из Владивостока на остров Русский
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
178 отзывов
Популярное предложение
Путешествие из Владивостока на остров Русский: история и природа
Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1186010 674 за всё до 4 чел.
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Кравцовские водопады, маяк Бюссе и фантастические панорамы Японского моря за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 300 за всё до 3 чел.
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Лучшие панорамы Владивостока и остров Русский: экскурсия за 1 день
Погрузитесь в красоту Приморского края с экскурсией, которая откроет вам секретные места и захватывающие виды Владивостока
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 3 чел.
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
Посетить старинные военные укрепления и открыть вдохновляющие панорамы Японского моря
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 600 за всё до 4 чел.
Русский и Шкота: поездка по двум островам за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
3 отзыва
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
«С этой локации мы увидим шикарную панораму на залив Петра Великого и гряду островов императрицы Евгении»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 14 900 за всё до 3 чел.
Город V под светом звезд (вечерний Владивосток)
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Вечерний Владивосток: эксклюзивный тур Город V под светом звезд
Откройте волшебство Владивостока ночью: звездное небо, иллюминированные мосты и уникальные панорамы
Начало: Заберу с любой точки города
«С лучшим обзорных площадок перед вами откроются самые захватывающие панорамы ночного города»
Расписание: Ежедневно в тёмное время суток
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
7 100 за всё до 4 чел.
Топ-8 мест Владивостока для фото
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
«Я заберу вас на авто и покажу красивые места во Владивостоке и панорамы Японского моря — нам будет на что посмотреть»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Гид Екатерина нам очень понравилась. Активная, инициативная, отлично знает предмет экскурсии, прекрасно ориентируется в исторических фактах, детально, с увлечением рассказывает
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    историю края. Судя по всему настоящий патриот Приморья. Отлично водит автомобиль, в т. ч. по бездорожье. Кипит идеями… Рекомендую, не пожалеете.

  • М
    Марина
    31 мая 2024
    Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Однозначно считаю, что нам очень повезло с Екатериной. Экскурсия очень активная, содержательная, при этом всё проходило максимально комфортно. Было достаточно
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    ветрено, Екатерина нас согрела куртками и дождевиками, угостила чаем из термоса, это очень было приятно. Большое спасибо за позитив, внимание, заботу и такую насыщенную программу!

  • С
    Сергей
    30 мая 2024
    Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
    Обязательная экскурсия для тех, кто впервые в городе, потому как своими силами вы все это не осмотрите не то, что за день, но и, наверное, за два дня. Отличный гид, отличные панорамы, отличная экскурсия.
  • М
    Маргарита
    29 мая 2024
    Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Спасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском крае. Потрясающий по красоте маршрут! Если есть силы, обязательно посетите остров Шкота.
    Спасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском краеСпасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском краеСпасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском краеСпасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском крае
  • Л
    Лариса
    25 мая 2024
    Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
    Валентин прекрасно знает город и его историю, ответит на любой вопрос. Данная экскурсия не перегружена впечатлениями: наслаждение природой в ее
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    первозданном виде. Прохождение по тропе не отнимет много сил, но подарит массу приятных впечатлений и, конечно же, фотографий) Гид встретит и вернет обратно с комфортом

    Валентин прекрасно знает город и его историю, ответит на любой вопрос. Данная экскурсия не перегружена впечатлениями:
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Топ-8 мест Владивостока для фото
    Тур с Вами-это про насыщенность (отличная подборка мест, выбор локаций позволяет качественнее познакомится с городом, доехать и подняться на те
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    вершины, с которых можно попробовать объять необъятное хотя бы глазами);тур с вами- это про любовь к месту в котором живёшь и к делу, которым занимаешься, это помогает быть включённым в процесс. А есть места где слова излишне (бухта стеклянная, там за Вас с любовью говорит море). Тур с Вами это также про хорошую, ненавязчивую, грамотную и интересную компанию) и отличные фотографии) пусть и дальше все получается))) Успехов и развития) Буду рекомендовать обязательно)

  • Д
    Дмитрий
    27 апреля 2024
    Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
    Интересно за сутки побывать в знаковые местах Владивостока и острова Русский. Ознакомились и с историей и живописными местами, ощутили колорит местной кухни, узнали много интересного от местного жителя.
  • A
    ANASTASIIAVIKTOROVNAKUPRIIANOVA
    10 апреля 2024
    Русский и Шкота: поездка по двум островам за один день
    Незабываемая поездка!!! Вызов природе и себе. Сказочные виды! Большое спасибо экскурсоводу Анне, все было замечательно.
  • Р
    Рушания
    21 февраля 2024
    Город V под светом звезд (вечерний Владивосток)
    Спасибо Дмитрию за интересную прогулку по ночному городу, интересные рассказы о достопримечательностях города.
  • В
    Валерия
    12 февраля 2024
    Город V под светом звезд (вечерний Владивосток)
    Дмитрий, был у нас экскурсоводом. Все понравилось, все посмотрели. Классный гид

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Панорамы»

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  1. Путешествие из Владивостока на остров Русский
  2. Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
  3. Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
  4. Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
  5. Русский и Шкота: поездка по двум островам за один день
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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