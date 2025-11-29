Мои заказы

Вкусный и яркий Владивосток за три часа

Обзорная экскурсия по Владивостоку для тех, у кого мало времени.

Всего за три часа вы увидите основные достопримечательности: полюбуетесь видом на Владивосток со смотровой площадки Орлиное гнездо, увидите знаменитый фуникулёр, Новосильцевскую батарею и подводную лодку С-56. А после вас ждёт обед на берегу моря.
Вкусный и яркий Владивосток за три часа

Описание экскурсии

Весь Владивосток за 3 часа Обзорная экскурсия по Владивостоку, во время которой гид расскажет об истории города, военных сооружениях, известных личностях и современных локациях. Завершается экскурсия пикником у моря в бухте Стеклянная — уникальном месте со «стеклянным» пляжем на берегу Уссурийского залива. Что вас ожидает в этой программе:
  • Владивостокский фуникулёр — единственный в России, функционирующий как общественный транспорт.
  • Подводная лодка С-56 — легендарный музей на Корабельной набережной.
  • Николаевские триумфальные ворота — памятник русского зодчества. Были построены в честь приезда на Дальний Восток наследника российского престола — цесаревича Николая.
  • Красный вымпел — мемориальный корабль-памятник.
  • Обелиск — памятный знак в честь основания города.
  • Орлиное гнездо — смотровая площадка на высоте 199 метров над уровнем моря. С неё открывается потрясающий вид на бухту Золотой Рог, остров Русский и вантовые мосты.
  • Новосильцевская батарея — входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости.

Каждый день в 10.00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Пикник
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Билеты
Место начала и завершения?
Владивосток, ул. Светланская, 31
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Владивостока

