Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

Что вас ожидает

Яркие грани Владивостока

Вы прогуляетесь 👣 по владивостокскому Арбату и набережной Спортивной гавани, погрузитесь в таинственную атмосферу Китайского квартала и европейского уюта Старого дворика ГУМа. Посетите главную видовую площадку города и проедете по Золотому мосту — одному из пяти самых больших вантовых мостов мира и рекордсмену книги Гиннесса по длине главного пролета. На Корабельной набережной я познакомлю с историей 📖 основания Владивостока. А также расскажу о романтичном маяке «Токаревская кошка», путь к которому порой становится небольшим приключением!

Интересные факты из жизни города

Наш город 🏙️ был основан русскими военными, первыми торговцами здесь были китайцы, а шикарные универмаги строились немцами. Вы узнаете, как первый гражданский житель Владивостока города стал олигархом и что объединяет Токаревский маяк и крейсер «Аврору». Какой вокзал в Москве считается близнецом владивостокского ж/д вокзала, почему местный Чайна-таун назвали «Миллионка» и сколько легенд вплелось в его занимательную историю. Также я расскажу, как экипаж подводной лодки С-56 смог продержаться на глубине 6 часов без вентиляции и почему цесаревич Николай в день прибытия не смог сойти на берег.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.