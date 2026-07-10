Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

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Топ-5 лучших мест Владивостока

Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом
Владивосток - город, где переплетаются Европа и Азия, мощь военно-морской базы и динамика порта.

На индивидуальной экскурсии вы прогуляетесь по владивостокскому Арбату и набережной Спортивной гавани, посетите главную видовую площадку города
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Орлиное гнездо и проедете по Золотому мосту.

Узнаете историю основания города на Корабельной набережной и посетите романтичный маяк Токаревская кошка. Погружение в атмосферу Владивостока без дополнительных расходов. Забронируйте сейчас и откройте для себя самобытную жизнь значимого центра Дальнего Востока

5
52 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Прогулка по владивостокскому Арбату
  • 🏞 Видовая площадка Орлиное гнездо
  • 🚢 История на Корабельной набережной
  • 🌉 Проезд по Золотому мосту
  • 🌅 Романтичный маяк Токаревская кошка

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии по топ-5 местам Владивостока - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Топ-5 лучших мест Владивостока
Топ-5 лучших мест Владивостока
Топ-5 лучших мест Владивостока

Что можно увидеть

  • Арбат
  • Набережная Спортивной гавани
  • Старый дворик ГУМа
  • Орлиное гнездо
  • Золотой мост
  • Корабельная набережная
  • Маяк Токаревская кошка

Описание экскурсии

Яркие грани Владивостока

Вы прогуляетесь по владивостокскому Арбату и набережной Спортивной гавани, погрузитесь в таинственную атмосферу Китайского квартала и европейского уюта Старого дворика ГУМа. Посетите главную видовую площадку города, «Орлиное гнездо», и проедете по Золотому мосту — одному из пяти самых больших вантовых мостов мира. На Корабельной набережной я познакомлю вас с историей основания Владивостока. А также расскажу о романтичном маяке «Токаревская кошка», путь к которому порой становится небольшим приключением!

Интересные факты из жизни города

Наш город основали русские военные, первыми торговцами здесь были китайцы, а шикарные универмаги строились немцами. Вы узнаете, как первый гражданский житель Владивостока города стал олигархом и что объединяет Токаревский маяк и крейсер «Аврора». Какой вокзал в Москве считается близнецом владивостокского ж/д вокзала, почему местный Чайна-таун назвали «Миллионка» и сколько легенд вплелось в его занимательную историю. Также я расскажу, как экипаж подводной лодки С-56 смог продержаться на глубине 6 часов без вентиляции и почему цесаревич Николай в день прибытия не смог сойти на берег.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провела экскурсии для 405 туристов
Любовь к Владивостоку привела меня к любимой профессии. Вместе со мной вы посмотрите на город с восхищением и узнаете о его богатой истории! Современный Владивосток — это мощь военно-морской базы,
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динамика торгового порта и невероятная атмосфера города у моря! К Владивостоку невозможно оставаться равнодушным, именно поэтому я прошла обучение в Школе экскурсоводов при краеведческом музее им. Арсеньева, тем более за спиной уже имелось историческое образование. Для меня экскурсии — это прежде всего общение с людьми и желание показать им многогранность нашего города. Ведь у каждого путешественника свой Владивосток…

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
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3
2
1
Юрий
02.07.2026 Состоялось первое знакомство с Владивостоком. . Екатерина показала нам его любящими глазами! Живой и интересный рассказ, но, время незаметно пролетело.
Спасибо Екатерине за любовь к родному краю, за радость, которую получили от общения с Вами, за чудесную экскурсию, за комфортное управление автомобилем!
До новых встреч!!!
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Ч
Екатерина прекрасный экскурсовод и человек. Полная содержания и эмоций экскурсия. На все наши вопросы были ответы. Получили удовольствие. Всем рекомендуем этого замечательного экскусововода. Забрали у места проживания, составили маршрут в соответствии с нашими возможностями и желаниями. Спасибо Екатерине за знакомство и прекрасное впечатление от Владивостока.
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Г
У нас возникли проблемы с перелетами и мы думали всё отменится, но экскурсия состоялась вечером. Спасибо большое Екатерине за теплоту, душевность, профессионализм. Иы слушали, открыв рты, было очень интересно и познавательно.
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Т
Дата посещения: 1 апр 2025
Экскурсия мне понравилась. Екатерина пунктуальна, общительна, информирована и преподносит информацию интересно и доходчиво. Девушка по-настоящему любит свой город. Буду советовать друзьям экскурсии с Екатериной.
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В
Дата посещения: 6 мая 2025
Все было прекрасно. Спасибо Екатерине за хорошую экскурсию.
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С
Екатерина - замечательный Гид и привлекательная женщина! Очень эрудированная, позитивная, внимательная к деталям. Грамотная речь, структурированное и последовательное повествование. Большое спасибо за замечательную экскурсию, интересное и познавательное знакомство с Владивостоком! Нам очень понравилось. Однозначно - рекомендуем!!!!
Екатерина - замечательный Гид и привлекательная женщина! Очень эрудированная, позитивная, внимательная к деталям. Грамотная речь, структурированное
Екатерина - замечательный Гид и привлекательная женщина! Очень эрудированная, позитивная, внимательная к деталям. Грамотная речь, структурированное
Екатерина - замечательный Гид и привлекательная женщина! Очень эрудированная, позитивная, внимательная к деталям. Грамотная речь, структурированное
Екатерина - замечательный Гид и привлекательная женщина! Очень эрудированная, позитивная, внимательная к деталям. Грамотная речь, структурированное
Екатерина - замечательный Гид и привлекательная женщина! Очень эрудированная, позитивная, внимательная к деталям. Грамотная речь, структурированное
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