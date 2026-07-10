Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

Лучшие месяцы для экскурсии по топ-5 местам Владивостока - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере.

Орлиное гнездо и проедете по Золотому мосту. Узнаете историю основания города на Корабельной набережной и посетите романтичный маяк Токаревская кошка. Погружение в атмосферу Владивостока без дополнительных расходов. Забронируйте сейчас и откройте для себя самобытную жизнь значимого центра Дальнего Востока

Описание экскурсии

Яркие грани Владивостока

Вы прогуляетесь по владивостокскому Арбату и набережной Спортивной гавани, погрузитесь в таинственную атмосферу Китайского квартала и европейского уюта Старого дворика ГУМа. Посетите главную видовую площадку города, «Орлиное гнездо», и проедете по Золотому мосту — одному из пяти самых больших вантовых мостов мира. На Корабельной набережной я познакомлю вас с историей основания Владивостока. А также расскажу о романтичном маяке «Токаревская кошка», путь к которому порой становится небольшим приключением!

Интересные факты из жизни города

Наш город основали русские военные, первыми торговцами здесь были китайцы, а шикарные универмаги строились немцами. Вы узнаете, как первый гражданский житель Владивостока города стал олигархом и что объединяет Токаревский маяк и крейсер «Аврора». Какой вокзал в Москве считается близнецом владивостокского ж/д вокзала, почему местный Чайна-таун назвали «Миллионка» и сколько легенд вплелось в его занимательную историю. Также я расскажу, как экипаж подводной лодки С-56 смог продержаться на глубине 6 часов без вентиляции и почему цесаревич Николай в день прибытия не смог сойти на берег.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.