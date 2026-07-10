Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом
Владивосток - город, где переплетаются Европа и Азия, мощь военно-морской базы и динамика порта.
На индивидуальной экскурсии вы прогуляетесь по владивостокскому Арбату и набережной Спортивной гавани, посетите главную видовую площадку города читать дальшеуменьшить
Орлиное гнездо и проедете по Золотому мосту.
Узнаете историю основания города на Корабельной набережной и посетите романтичный маяк Токаревская кошка. Погружение в атмосферу Владивостока без дополнительных расходов. Забронируйте сейчас и откройте для себя самобытную жизнь значимого центра Дальнего Востока
Лучшие месяцы для экскурсии по топ-5 местам Владивостока - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Арбат
Набережная Спортивной гавани
Старый дворик ГУМа
Орлиное гнездо
Золотой мост
Корабельная набережная
Маяк Токаревская кошка
Описание экскурсии
Яркие грани Владивостока
Вы прогуляетесь по владивостокскому Арбату и набережной Спортивной гавани, погрузитесь в таинственную атмосферу Китайского квартала и европейского уюта Старого дворика ГУМа. Посетите главную видовую площадку города, «Орлиное гнездо», и проедете по Золотому мосту — одному из пяти самых больших вантовых мостов мира. На Корабельной набережной я познакомлю вас с историей основания Владивостока. А также расскажу о романтичном маяке «Токаревская кошка», путь к которому порой становится небольшим приключением!
Интересные факты из жизни города
Наш город основали русские военные, первыми торговцами здесь были китайцы, а шикарные универмаги строились немцами. Вы узнаете, как первый гражданский житель Владивостока города стал олигархом и что объединяет Токаревский маяк и крейсер «Аврора». Какой вокзал в Москве считается близнецом владивостокского ж/д вокзала, почему местный Чайна-таун назвали «Миллионка» и сколько легенд вплелось в его занимательную историю. Также я расскажу, как экипаж подводной лодки С-56 смог продержаться на глубине 6 часов без вентиляции и почему цесаревич Николай в день прибытия не смог сойти на берег.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провела экскурсии для 405 туристов
Любовь к Владивостоку привела меня к любимой профессии. Вместе со мной вы посмотрите на город с восхищением и узнаете о его богатой истории! Современный Владивосток — это мощь военно-морской базы, читать дальшеуменьшить
динамика торгового порта и невероятная атмосфера города у моря! К Владивостоку невозможно оставаться равнодушным, именно поэтому я прошла обучение в Школе экскурсоводов при краеведческом музее им. Арсеньева, тем более за спиной уже имелось историческое образование. Для меня экскурсии — это прежде всего общение с людьми и желание показать им многогранность нашего города. Ведь у каждого путешественника свой Владивосток…
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юрий
02.07.2026 Состоялось первое знакомство с Владивостоком. . Екатерина показала нам его любящими глазами! Живой и интересный рассказ, но, время незаметно пролетело. Спасибо Екатерине за любовь к родному краю, за радость, которую получили от общения с Вами, за чудесную экскурсию, за комфортное управление автомобилем! До новых встреч!!!
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Ч
Черкесова
Екатерина прекрасный экскурсовод и человек. Полная содержания и эмоций экскурсия. На все наши вопросы были ответы. Получили удовольствие. Всем рекомендуем этого замечательного экскусововода. Забрали у места проживания, составили маршрут в соответствии с нашими возможностями и желаниями. Спасибо Екатерине за знакомство и прекрасное впечатление от Владивостока.
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Г
Галина
У нас возникли проблемы с перелетами и мы думали всё отменится, но экскурсия состоялась вечером. Спасибо большое Екатерине за теплоту, душевность, профессионализм. Иы слушали, открыв рты, было очень интересно и познавательно.
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Т
Татьяна
Дата посещения: 1 апр 2025
Экскурсия мне понравилась. Екатерина пунктуальна, общительна, информирована и преподносит информацию интересно и доходчиво. Девушка по-настоящему любит свой город. Буду советовать друзьям экскурсии с Екатериной.
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В
Владимир
Дата посещения: 6 мая 2025
Все было прекрасно. Спасибо Екатерине за хорошую экскурсию.
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С
Сергей
Екатерина - замечательный Гид и привлекательная женщина! Очень эрудированная, позитивная, внимательная к деталям. Грамотная речь, структурированное и последовательное повествование. Большое спасибо за замечательную экскурсию, интересное и познавательное знакомство с Владивостоком! Нам очень понравилось. Однозначно - рекомендуем!!!!
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