Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

  1. Россия
  2. Экскурсии

Добро пожаловать во Владивосток!

Посетить самые живописные локации города и услышать любопытные факты из его истории

Екатерина
Екатерина – Гид из Владивостока
Владивосток похож на яркий калейдоскоп, в котором смешались Европа и Азия, мощь военно-морской базы и динамика порта, современные мосты и старые маяки.

Все это в сочетании с морским бризом, туманами и крутым рельефом делает город 🏙️ особенным.

Со мной вы увидите его в лучшем свете и узнаете в деталях о самобытной жизни значимого центра Дальнего Востока.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 850 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Добро пожаловать во Владивосток!
Добро пожаловать во Владивосток!

Что вас ожидает

Яркие грани Владивостока
Вы прогуляетесь 👣 по владивостокскому Арбату и набережной Спортивной гавани, погрузитесь в таинственную атмосферу Китайского квартала и европейского уюта Старого дворика ГУМа. Посетите главную видовую площадку города и проедете по Золотому мосту — одному из пяти самых больших вантовых мостов мира и рекордсмену книги Гиннесса по длине главного пролета. На Корабельной набережной я познакомлю с историей 📖 основания Владивостока. А также расскажу о романтичном маяке «Токаревская кошка», путь к которому порой становится небольшим приключением!

Интересные факты из жизни города
Наш город 🏙️ был основан русскими военными, первыми торговцами здесь были китайцы, а шикарные универмаги строились немцами. Вы узнаете, как первый гражданский житель Владивостока города стал олигархом и что объединяет Токаревский маяк и крейсер «Аврору». Какой вокзал в Москве считается близнецом владивостокского ж/д вокзала, почему местный Чайна-таун назвали «Миллионка» и сколько легенд вплелось в его занимательную историю. Также я расскажу, как экипаж подводной лодки С-56 смог продержаться на глубине 6 часов без вентиляции и почему цесаревич Николай в день прибытия не смог сойти на берег.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.

Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Добро пожаловать во Владивосток!
Добро пожаловать во Владивосток!
Добро пожаловать во Владивосток!
Добро пожаловать во Владивосток!
Добро пожаловать во Владивосток!
Добро пожаловать во Владивосток!
Добро пожаловать во Владивосток!
Добро пожаловать во Владивосток!
Добро пожаловать во Владивосток!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Любовь к Владивостоку, привела меня к любимой профессии. Вместе со мной вы посмотрите на город с восхищением и узнаете о его богатой истории! Современный Владивосток — это мощь военно-морской базы, динамика торгового порта и невероятная атмосфера города у моря! К этому городу невозможно оставаться равнодушным, именно поэтому я прошла обучение в Школе экскурсоводов при краеведческом музее им. Арсеньева, тем более за спиной, уже имелось историческое образование. Для меня экскурсии — это прежде всего общение с людьми и желание показать им многогранность нашего города. Ведь у каждого туриста свой Владивосток...
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

Город у Тихого океана
6 500
3 часа
Город у Тихого океана
80 отзывов
Побывать в лучших панорамных точках Владивостока и познакомиться с историческим центром
Владивосток как на ладони
5 200
3 часа
Владивосток как на ладони
41 отзыв
Вдохновиться красотой портового города с лучших обзорных площадок на авто-пешеходной прогулке
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
От 3 000
2 часа
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
35 отзывов
Узнать город через судьбы людей, которые оказались на окраине империи, — пешеходная прогулка
Путешествие к мысу Тобизина
6 500
3.5 часа
Путешествие к мысу Тобизина
22 отзыва
Побывать в одном из красивейших мест Приморского края
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
3 000
1.5 часа
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
21 отзыв
О важной роли китайцев в жизни Владивостока и их отношениях с коренными жителями
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
6 500
4 часа
Влюбиться во Владивосток за 1 день!
17 отзывов
Посетить главные достопримечательности и насладиться лучшими видами города и острова Русский