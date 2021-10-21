Топ-8 инстаграмных мест Владивостока!

Сделать лучшие кадры в Стеклянной бухте, на острове Русский, у маяка и в других точках города

5
6 отзывов
Мы покажем вам Владивосток так, как показываем его лучшим друзьям: без исторических глубин и набора дат — зато с фантастическими панорамами и яркими локациями, которые украсят ленту любого инстаграма.

За один день вы объедете главные места притяжения Владивостока, от маяка до загадочного купола.

И всё это — в сопровождении любопытных историй и легенд города.
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока!
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока!
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока!
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока!
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока!
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока!
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока!
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока!
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока!
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока!
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока!
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока!

Что вас ожидает

Самые знаковые точки Владивостока

Мы прокатимся по городу и окрестностям, а по пути конечно поговорим о Владивостоке. Пробежимся по разным граням города — от военного прошлого до приморской кухни. В программе:

  • Маяк Токаревского: самая южная точка города — и, безусловно, его главная визитная карточка! К красно-белому маяку мы пройдем сквозь волны по подводной косе, а по пути обсудим морские хроники Владивостока.
  • Крестовая сопка: поднимемся на обзорную площадку с панорамой всего города-порта и бухты Золотой Рог. А я дополню пейзажи историями Владивостока.
  • Памятник Кириллу и Мефодию на еще одной роскошной смотровой. Здесь вы не только запечатлеете виды города, но и сможете прокатиться на фуникулере.
  • Радиопрозрачный купол — одно из самых фактурных, таинственных и аутентичных мест города. На сопке Монастырская, где раньше располагалась военная часть, вы осмотрите купол, который сегодня превратился в современный арт-объект, рассмотрите граффити внутри него и сделаете интересные снимки.
  • Новосильцевская батарея на острове Русский. Вы прокатитесь по знаменитым вантовым мостам — Золотому и Русскому, посмотрите на них снизу и сверху и окажетесь вплотную к Владивостокской крепости.
  • Вид на Русский мост, который красуется на купюре 2000 рублей. Фото-хит в этой локации — снимок на фоне моста с синей банкнотой в руке.
  • Каменный лабиринт на горе Поспелова: вы услышите легенды этого места и оцените вид отсюда на кампус ДВФУ острова Русский.
  • Бухта Стеклянная, берег которой усыпан разноцветными стеклышками, отшлифованными морем. Сюда стремятся охотники за яркими кадрами — и мы последуем их примеру.

Организационные детали

  • Это автомобильно-пешеходный тур по Владивостоку и окрестностям, транспорт входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По желанию мы остановимся на перекус в одном из кафе Владивостока
  • Дополнительно вы сможете прокатиться на фуникулере на смотровой у памятника Кириллу и Мефодию. Стоимость — 20 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Гид заберет вас из отеля и привезет обратно
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Михаил
Михаил
Родился и живу во Владивостоке, объездил и обходил вдоль и поперек весь Приморский край и знаю, что вам показать! Увлекаюсь фрирайдом, скитуром, альпинизмом, роупджампингом, клиффдайвингом, велосипедом, мотоциклами и просто походами в красивые места. Люблю Владивосток и готов показать его главные плюсы.
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6 реальных отзывов от туристов

О
21 окт 2021
5 часов пролетели незаметно, это была прогулка в дружеской компании по красивейшим местам города, приправленная интересными историями. Даже тучки и моросящий дождик не испортили впечатлений. Если вам хочется полюбоваться природой, красивыми видами и не загружать мозг сухими историческими фактами и датами, то вам точно понравится) Рекомендую однозначно!
Е
20 окт 2021
Михаил-очень общительный человек, пунктуальный, вежливый. рассказывал и показывал всё весело и непринуждённо. Остались очень довольны экскурсией, Владивостоком и Михаилом)))будем советовать друзьям и знакомым однозначно и всенепременно)))
Оксана
10 окт 2021
В гости к Владивостоку приехали в первый раз. Хотелось по максимуму посмотреть все достопримечательности. Заказали экскурсию на tripster интересовала прогулка на автомобиле. Гид забрал нас по указанному нами адресу, что очень удобно и мы покатились🙂 Наш гид Михаил, интересный парень с интересными историями, с правильными манерами, в доброжелательной обстановке провели время и не заметили как прошел день. Экскурсия соответствует описанию, побывали на самых панарамных видах Владивостока, в разных уголках города, фотографии получились💥 Для тех кто хочет, зарядиться положительными эмоциями и с пользой провести время РЕКОМЕНДУЕМ!
Р. s По окончанию экскурсии Михаил подсказал нам где вкусно и качественно покушать, места где преобрести памятные сувениры и подарки для друзей, родственников, места для самостоятельных прогулок! Экскурсия👌
Е
3 окт 2021
Отличная экскурсия с гидом Михаилом, увидели все местные достопримечательности, Михаил отличный фотограф и хороший собеседник
Е
28 сен 2021
Сегодня были на экскурсии с Михаилом. Прекрасная программа экскурсии, откорректированная индивидуально под клиента. Проехали по красивейших местам Владивостока и ближайшего пригорода. Какие же красивые виды на город и бухты мы увидели со смотровых площадок, плюс все это сопровождалось интереснейшим рассказом Михаила о городе. Очень удивила бухта Стеклянная. Там можно находится хоть целый день перебирая красивые камушки-стеклышки, одно разочарование то, что не взяли с собой купальные принадлежности, очень хотелось искупаться. Понравилось также на песчаном пляже Шамора, но опять же не искупались, а погода позволяла. Какой же все таки Владивосток красивый. Всю красоту мы увезем в прекраснейших фото с собой. Нам просто выпал счастливый билет побывать в Приморском крае и побывать на экскурсии с прекрасным, эрудированным и знающим гидом Михаилом.
М
28 сен 2021
Отличная, интересная экскурсия. Очень насыщенная красивыми и необычными местами, при этом не перегруженная и не утомительная. Михаил, очень комфортный гид, всю экскурсию поддерживал беседу на интересующие нас темы, помогал на сложных подъемах/спусках. Если хотите небанальные фотографии и море впечатлений, советую обращаться к этому гиду.

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