В гости к Владивостоку приехали в первый раз. Хотелось по максимуму посмотреть все достопримечательности. Заказали экскурсию на tripster интересовала прогулка на автомобиле. Гид забрал нас по указанному нами адресу, что очень удобно и мы покатились🙂 Наш гид Михаил, интересный парень с интересными историями, с правильными манерами, в доброжелательной обстановке провели время и не заметили как прошел день. Экскурсия соответствует описанию, побывали на самых панарамных видах Владивостока, в разных уголках города, фотографии получились💥 Для тех кто хочет, зарядиться положительными эмоциями и с пользой провести время РЕКОМЕНДУЕМ!
Р. s По окончанию экскурсии Михаил подсказал нам где вкусно и качественно покушать, места где преобрести памятные сувениры и подарки для друзей, родственников, места для самостоятельных прогулок! Экскурсия👌