Сегодня были на экскурсии с Михаилом. Прекрасная программа экскурсии, откорректированная индивидуально под клиента. Проехали по красивейших местам Владивостока и ближайшего пригорода. Какие же красивые виды на город и бухты мы увидели со смотровых площадок, плюс все это сопровождалось интереснейшим рассказом Михаила о городе. Очень удивила бухта Стеклянная. Там можно находится хоть целый день перебирая красивые камушки-стеклышки, одно разочарование то, что не взяли с собой купальные принадлежности, очень хотелось искупаться. Понравилось также на песчаном пляже Шамора, но опять же не искупались, а погода позволяла. Какой же все таки Владивосток красивый. Всю красоту мы увезем в прекраснейших фото с собой. Нам просто выпал счастливый билет побывать в Приморском крае и побывать на экскурсии с прекрасным, эрудированным и знающим гидом Михаилом.