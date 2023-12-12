Маршрут объединяет две заповедных территории — национальный парк «Земля леопарда» на юге и Сихотэ-Алинский заповедник на севере Приморского края.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Обзорная экскурсия по городу
Прибытие во Владивосток.
Самостоятельный трансфер в гостиницу, размещение.
Обзорная экскурсия по Владивостоку, 3 часа.
Морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого
Ранний выезд из гостиницы Владивостока.
07:30–11:00 Доставка автобусом в пос. Славянка Хасанского района. Посадка в катер.
11:00–13:00 Морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого по территории восточного участка Дальневосточного морского заповедника:
- вдоль островов Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново;
- мыс Льва, мыс Сосновый, кекуры Бакаланьи, недалеко от лежбища тюленя ларга, роща сосны густоцветковой, кекур-арка «Штаны».
Выход на берег.
Пешеходная прогулка, отдых на берегу, обед-пикник.
16:00 Посадка в катер, доставка в пос. Славянка, по дороге любование прибрежными гротами и кекурами полуострова Клерка.
К 18:00 Доставка в пос. Барабаш.
Ужин.
Размещение в гостинице национального парка «Центральная усадьба».
Комфортабельные номера с туалетом, ванной, кондиционером.
Остров Фуругельма
Завтрак.
Выезд из гостиницы на автобусе.
Дорога в пос. Посьет Хасанского района, самый юг России, в пути около 2 часов.
Посадка в быстроходный катер.
В течение часа доставка в бух. Западную на заповедный остров Фуругельма, южный участок Дальневосточного морского заповедника.
Пешеходная экскурсия по острову в сопровождении сотрудника заповедника.
Здесь изумительно бирюзовое море с белым песком, птичий базар чернохвостой чайки, красивые заросли островного леса, история освоения и защиты земли русской.
Родник «женского здоровья», «дом с привидениями» и многое другое!
Продолжительность экскурсии 2 часа.
Обед-пикник, отдых на берегу моря, купание.
Доставка катером в пос. Посьет. И далее автобусом в пос. Барбаш.
Ужин и ночлег в «Центральной усадьбе».
Полуостров Гамова
Ранний завтрак.
Доставка в с. Андреевка, Хасанского района.
Экскурсия по полуострову Гамова, отдых с купанием в море.
Обед-пикник.
Видовые площадки, красивые могильные сосны, граница Морского заповедника.
Передвижение по полуострову на проходимом автобусе-«вахта» или внедорожнике.
К 18:00 возвращение в пос. Барабаш, ужин в кафе.
Ночевка в гостинице «Центральная усадьба».
Национальный парк «Земля леопарда»
Завтрак.
Экскурсия по экспозиционному залу, знакомство с домом леопардов, с программой «Хранители леопарда», фотографирование на фоне «Леопардовой стены почета».
Просмотр познавательного фильма.
Обед в кафе.
Пешеходная экскурсия «Тропа леопарда» по территории национального парка «Земля леопарда».
Уссурийская тайга, обилие реликтовых деревьев и лиан, следы диких животных, чистейший воздух.
Опытный гид расскажет о богатой истории этих мест, его легендах и хитросплетениях судьбы национального парка «Земля леопарда».
Ужин в кафе.
Ночлег в «Центральной усадьбе».
Дорога на север Приморья
Ранним утром выезд из гостиницы «Центральная усадьба».
Дорога на север Приморья, в Тернейский район, в пути 700 км, время в пути 12 часов.
Вы проедите через все Приморье, с юга на север!
В пути запланированы остановки — краеведческий музейи вдовая площадка в г. Арсеньев, мост через реку Уссури, перевал Венюкова через хребет Сихотэ-Алинь, музей Камня в г. Дальнегорске.
Маршрут запланирован с опытным водителем, без путевой информации. Экскурсоводы ждут вас в Тернее.
Вечером прибытие в пос. Терней.
Размещение в гостинице — номера с удобствами.
Питание в Тернее предоставляется в кафе, которое расположено на 1 этаже гостиницы, где вы проживаете. Питание за доп. плату, не дорого, по меню.
Экскурсия «Тропа тигров»
Завтрак в гостинице за доп. плату. Обед-пикник с собой.
Знакомство с современным музеем Сихотэ-Алинского заповедника.
Экскурсия «Тропа тигров», по территории Сихотэ-Алинского заповедника.
Вы совершите путешествие в дом полосатого хозяина уссурийской тайги.
Кольцевой пеший маршрут длиной 4,8 км проходит по кедрово-широколиственному лесу и расположен в месте слияния двух красивейших горных рек Майса и Туньша.
Вода в реках такая чистая, что в быстром прозрачном потоке можно увидеть рыб.
Возращение в гостиницу, ужин в кафе за доп. плату.
Экскурсия в урочище Голубичное и к озеру Благодатному
Завтрак в гостинице за доп. плату. Обед-пикник с собой.
Экскурсия в урочище Голубичное и к озеру Благодатному (территория Сихотэ-Алинского заповедника).
Экскурсия знакомит с экосистемами заповедника, лагунным озером Голубичным и морским побережьем.
На обширных лугах и на морской террасе можно наблюдать разные виды копытных животных. Встречаются следы крупных и мелких хищников — тигра, медведя, енотовидной собаки, лисицы.
Экологическая тропа идет вдоль лагунного озера Благодатного.
Здесь можно наблюдать птиц и животных уссурийской тайги со смотровых вышек.
В одной половине озера вода соленоватая, в другой пресная.
Время от времени вода промывает канал из озера в море, и рыба из моря большими косяками заходит в озеро. На этом живописном лагунном озере в сезон миграций собирается множество водоплавающих птиц.
Протяженность маршрута 14 км, продолжительность 7 часов.
Маршрут сложный, рассчитан на физически подготовленных экскурсантов.
Возращение в гостиницу, ужин в кафе.
Экскурсия на мыс Северный
Завтрак в гостинице за доп. плату.
Экскурсия на мыс Северный (территория Сихотэ-Алинского заповедника).
Круговой маршрут с выходом на видовую площадку, и возвращением вдоль берега моря.
Наблюдаем следы лесных животных и лежбище тюленя ларга.
Протяженность маршрута – 4,6 км, продолжительность – 3 часа.
В 13:30 выезд в местный аэропорт. Посадка в самолет малой авиации DHC 6-400.
14:50 – 17 час. Перелет в аэропорт Владивосток.
Самостоятельный трансфер в гостиницу, размещение.
Если по погодным условиям малая авиация не полетит, доставка машиной во Владивосток, в пути 650 км.
Свободный день
Завтрак.
Проживание в гостинице Владивостока.
День вкусных ресторанчиков и сувениров.
Отъезд
Завтрак.
Выезд из гостиницы до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание: 3 ночи в гостинице Владивостока, 4 ночи в гостинице национального парка пос. Барабаш, 3 ночи в гостинице пос. Терней.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница
2-местный номер
1-местный номер
|«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
номер SMART Стандарт
147 550
182 650
Выбор размещения возможен только в гостинице Владивостока на 3 ночи.
Варианты проживания
Гостиница «Моряк»
Гостиница «Моряк» расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.
В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.
Отель «Экватор»
Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море. В числе удобств во всех комфортабельных номерах телевизор со спутниковыми каналами, телефон и собственная ванная комната.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
Отель «Azimut»
Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой.
Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол.
В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.
Гостиница «Центральная усадьба»
Гостиница «Центральная усадьба», пос. Барабаш. Двухэтажное современное здание в усадьбе национального парка. В гостинице на 1 этаже есть общая кухня с микроволновой печью, электрической печкой с духовым шкафом, поттером, обеденным столом, набором тарелок, кружек, рюмок, кастрюль и сковородок.
Комфортабельные номера с туалетом, ванной, кондиционером.
Гостиница в пос. Терней
Размещение в номерах с удобствами.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Проживание (3 ночи в гостинице Владивостока, 4 ночи в гостинице национального парка пос. Барабаш, 3 ночи в гостинице пос. Терней)
- Питание, указанное в программе
- Экскурсии и входные билеты
- Страховка
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратно
- Питание, не включенное в программу (в Тернее и в дороге)
- Место начала и завершения?
- Приморский край, Владивосток
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие заповедники посетим?
Национальный парк «Земля леопарда» знаменит во всем мире благодаря поистине уникальной природе. Находясь на стыке границ трех государств, эта территория обладает самым большим разнообразием видов животных и растений в Северо-Восточной Азии. «Земля леопарда» включает в себя эталонные участки южно-уссурийской тайги, сохранившие реликтовые чернопихтарно-лиановые-широколиственные леса. По видовому разнообразию растений эти места не имеют себе равных на всем Дальнем Востоке. Только здесь можно одновременно увидеть пять видов берез, восемь видов клена, а также немало эндемичных видов растений. 64 вида флоры занесены в Красную Книгу России. Не менее богат животный мир «Земли леопарда». Это место по праву зовется «самой кошачьей» особо охраняемой природной территорией России. Ведь только здесь встречаются сразу четыре вида диких кошек – дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот.
Дальневосточный морской заповедник – первый и единственный в России морской биосферный заповедник, расположенный в западной части Японского моря. Был создан в 1978 г. и охраняет уникальные природные комплексы акватории и островов залива Петра Великого – самой южной и тепловодной акватории дальневосточных морей России. С 2020 года заповедник входит в состав национального парка «Земля леопарда».
На небольших заповедных островах находятся самые крупные в мире колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана, единственные в России места гнездования редчайших для мировой фауны птиц – желтохвостой цапли и малой колпицы. К основным объектам охраны Дальневосточного морского заповедника относятся дальневосточный трепанг, камчатский краб, гигантский осьминог, тюлень ларга, гребешок приморский, колонии морских птиц. В воды заповедника заходят киты малые полосатики, касатки, дельфины. С 2020 года заповедник входит в состав национального парка «Земля леопарда».
Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник — гордость Приморского края. Это самый северный из приморских заповедников, первый природный парк на Дальнем Востоке, включенный в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Первый в России прошедшей сертификацию тигриных местообитаний CA|TS.
В заповеднике обитает 48 видов наземных млекопитающих, как то: амурский тигр, горал, пятнистый олень, бурый и гималайский медведи, кабарга и кабан, изюбрь и лось. А также 390 видов птиц, 9 видов рептилий, 5 видов амфибий, 32 вида пресноводных рыб, 1094 видов растений, в том числе 38 редких и исчезающих (тис, заманиха, рододендрон Фори, башмачок настоящий и другие). Посетив заповедник, туристы смогу узнать все, или почти все, о жизни и повадках диких зверей из первых рук – от ученых, работающих в тайге. Ждем вас на «земле тигра»!
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.