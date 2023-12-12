6 день

Дорога на север Приморья

Ранним утром выезд из гостиницы «Центральная усадьба».

Дорога на север Приморья, в Тернейский район, в пути 700 км, время в пути 12 часов.

Вы проедите через все Приморье, с юга на север!

В пути запланированы остановки — краеведческий музейи вдовая площадка в г. Арсеньев, мост через реку Уссури, перевал Венюкова через хребет Сихотэ-Алинь, музей Камня в г. Дальнегорске.

Маршрут запланирован с опытным водителем, без путевой информации. Экскурсоводы ждут вас в Тернее.

Вечером прибытие в пос. Терней.

Размещение в гостинице — номера с удобствами.

Питание в Тернее предоставляется в кафе, которое расположено на 1 этаже гостиницы, где вы проживаете. Питание за доп. плату, не дорого, по меню.