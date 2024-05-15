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Авторский тур
10 дней
Чудеса Приморского края
Начало: Приморский край, Владивосток
29 июля в 10:00
23 авг в 10:00
от 115 300₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
Начало: Приморский край, Владивосток
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 139 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
Начало: Приморский край, Владивосток
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Приморский край. Активный тур без рюкзаков и палаток
Начало: Приморский край, Владивосток
15 сен в 10:00
от 119 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Северное Приморье
Начало: Сбор от места жительства
11 июня в 09:00
12 июня в 05:00
65 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ССергей15 мая 2024Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЕЕлена16 января 2024ребята молодцы, очень обаятельные! Точки роста: 1)несколько раз из-за кипиша, связанного с гостями (то гости из другой группы сядут в машину, то
- ТТатьяна14 января 2024Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ГГалина3 января 2024Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
- ТТамара12 декабря 2023Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
- ИИгорь Владимирович Лифарь12 марта 2023Треккинг в АксаутеРассказать о впечатлениях, говорите? Это невозможно передать словами! Я вернулся этой ночью, а когда проснулся утром, подумалось, что это всего
- ННаталья12 марта 2023Треккинг в АксаутеТур оправдал мои ожидания, в т. ч. по нагрузке. Байкал очень красивый, пешие походы супер. У нас в группе были и дети 10+, и старше 60. Все справились и получили удовольствие. Отдельное спасибо гиду, который учитывает особенности участников, погоды и проч.
- ИИлья7 марта 2023Треккинг в АксаутеВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в Наратэй - хорошую турбазу, в
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Пешеходные»
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