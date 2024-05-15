Пешие туры-прогулки во Владивостоке с экскурсоводом

Найдено 5 туров в категории «Пешеходные» во Владивостоке, цены от 40 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чудеса Приморского края
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Чудеса Приморского края
Начало: Приморский край, Владивосток
29 июля в 10:00
23 авг в 10:00
от 115 300 за человека
Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
Начало: Приморский край, Владивосток
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 139 700 за человека
Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
Начало: Приморский край, Владивосток
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
40 000 за человека
Приморский край. Активный тур без рюкзаков и палаток
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Приморский край. Активный тур без рюкзаков и палаток
Начало: Приморский край, Владивосток
15 сен в 10:00
от 119 000 за человека
Северное Приморье
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Северное Приморье
Начало: Сбор от места жительства
11 июня в 09:00
12 июня в 05:00
65 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    15 мая 2024
    Приморский край. Активный тур без рюкзаков и палаток
    Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
    Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Приморский край. Активный тур без рюкзаков и палаток
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Е
    Елена
    16 января 2024
    Чудеса Приморского края
    ребята молодцы, очень обаятельные! Точки роста: 1)несколько раз из-за кипиша, связанного с гостями (то гости из другой группы сядут в машину, то
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    еще что), нас забывали в отеле. Проблема решалась мгновенно, находили новую машину, тут претензий нет! Поэтому за решение проблем - пятёрка, за внимательность - незачёт. 2) абсолютно чудесные гиды с нами были по-человечески. Я бы только чуть-чуть их натаскала в экскурсионном плане, чтобы они больше могли рассказать интересного.

  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Приморский край. Активный тур без рюкзаков и палаток
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
    Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
  • Т
    Тамара
    12 декабря 2023
    Заповедное Приморье. Путешествие с юга на север
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой
  • И
    Игорь Владимирович Лифарь
    12 марта 2023
    Треккинг в Аксауте
    Рассказать о впечатлениях, говорите? Это невозможно передать словами! Я вернулся этой ночью, а когда проснулся утром, подумалось, что это всего
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    лишь сон. Но в прихожей стояли лыжи, чемодан… Не сон. Все организовано супер! Встретили. Разместили просто в шикарной гостинице (гостевой дом "Фаворит"). Хозяйка Ирина - милая женщина. Если вы хотите услышать недостатки, то это не ко мне. Если бы даже хотел их наскрести, то у меня бы ничего не получилось.

    Рассказать о впечатлениях, говорите? Это невозможно передать словами! Я вернулся этой ночью, а когда проснулся утромРассказать о впечатлениях, говорите? Это невозможно передать словами! Я вернулся этой ночью, а когда проснулся утромРассказать о впечатлениях, говорите? Это невозможно передать словами! Я вернулся этой ночью, а когда проснулся утром
  • Н
    Наталья
    12 марта 2023
    Треккинг в Аксауте
    Тур оправдал мои ожидания, в т. ч. по нагрузке. Байкал очень красивый, пешие походы супер. У нас в группе были и дети 10+, и старше 60. Все справились и получили удовольствие. Отдельное спасибо гиду, который учитывает особенности участников, погоды и проч.
  • И
    Илья
    7 марта 2023
    Треккинг в Аксауте
    В первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в Наратэй - хорошую турбазу, в
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    уютной гавани, с прекрасным кормлением. Единственный и ожидаемый минус - околонулевая шумоизоляция деревянных домиков) Во второй день поехали в Бугульдейку - хороший был день, но в Мраморном карьере 45 минут - избыточно долго, а вот на льду можно было провести часик-полтора побольше. Возвращаться к 17 часам в турбазу не было смысла (это касается многих дней) На третий день была прогулка на 20 км, к мысу Кобылья голова и гротам, в конце изнурила уже, но терпимо На четвёртый день поездка к мысу Хобой. Этот день я бы немного изменил: стоило проехаться вокруг мыса, высадить там группу, чтобы она вернулась пешком к "стоянке" буханок. А на обратном пути стоило остановиться минут на 20 возле скалы Дракона - всё равно в 100 метрах проезжали, а застать его без людей в дневное время потом маловероятно. Жалко, что смотровая площадка мыса Хобой - недоступно высоко, оттуда прекрасный вид на Байкал. На пятый день был о. Огой и поездка в Хужир, экскурсию по которому я бы развернул наоборот: высадиться и начать стоило к скалы Шаманка, а потом уже неспеша идти по Хужиру на обед, затем вернуться к Шаманке уже по льду - так не было бы бесполезной ходьбы по посёлку туда-обратно и в спешке Шестой день: 20 км прогулка к Ольхонским воротам. Тут мы немного обошли систему, и доехали на такси:D Но ещё лучше ворота выглядели на второй вечер, когда мы, так же самооргазинованно, доехали сюда на "хивусе" в свободное время перед ужином. Место классное и является, на мой взгляд, визитной карточкой всего тура. Седьмой день, встретили рассвет с холма у турбазы. Конечно же это не лучшее место для рассвета, но сойдёт. В идеале было бы доехать до какого-нибудь мыса на берегу Большого Байкала, но это были бы уже другие деньги) Благо дрону эти 6.5км по силам - с него и фото рассвета финального дня.

    В первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в НаратэйВ первый день у нас был очень комфортный трансфер на большом автобусе, потом заселились в Наратэй

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
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