Экскурсия из Владивостока: Заповедный полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Мы отправимся в двухдневное путешествие, чтобы насладиться настоящей дальневосточной красотой за пределами города.
В центре нашего внимания — побережье полуострова Гамова и Славянки с их живописными бухтами, гротами и островами.
Увидим скалистые берега мыса Парящей черепахи, прогуляемся по экотропе к Кравцовским водопадам и попробуем деликатесы на ферме морепродуктов.
В центре нашего внимания — побережье полуострова Гамова и Славянки с их живописными бухтами, гротами и островами.
Увидим скалистые берега мыса Парящей черепахи, прогуляемся по экотропе к Кравцовским водопадам и попробуем деликатесы на ферме морепродуктов.
Ближайшие даты:
30
апр
апр
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
7
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Полуостров Гамова
- Бухта Астафьева
- Мыс Брюса
- Мыс Парящей черепахи
- Остров Томящегося сердца
- Грот «Череп»
- Бухта Орлинка
- Кравцовские водопады
- Национальный парк «Земля леопарда» (по желанию)
Описание
Южное Приморье за два дня Двухдневный тур по югу Приморья с насыщенной программой. Мы покажем Вам самые живописные места! Что Вас ждет:
- Заповедный полуостров Гамова: белоснежная бухта Астафьева, пеший спуск к необычному гроту в виде черепа, заброшенный военный дельфинарий, остров Томящегося сердца с его шикарными танцующими соснами. Проедем на авто по хребту до бухты Орлинка, откуда открываются шикарные виды на акваторию! Летом возможно купание.
- Кравцовские водопады – уютная экотропа посреди леса.
- Мыс Парящей черепахи – отвесные скалы, головокружительный пейзаж, здесь точно стоит побывать, чтобы почувствовать море!
- Мыс Брюса — пешая прогулка к столбчатому мысу, за которым прячется дом маячника.
- Посещение фермы морепродуктов.
- Море впечатлений от дороги.
- Знакомство с потрясающей природой Южного Приморья.
- Весёлые и не очень истории о больших кошках. Важная информация • Экскурсия проводится для группы 1-4 человек, но за дополнительную стоимость можно организовать транспорт для большего количества участников.
- При желании можно посетить национальный парк «Земля леопарда».
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Полуостров Гамова
- Бухта Астафьева
- Мыс Брюса
- Мыс Парящей черепахи
- Остров Томящегося сердца
- Грот «Череп»
- Бухта Орлинка
- Кравцовские водопады
- Национальный парк «Земля леопарда» (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Гид свяжется с Вами для уточнения деталей экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
1 авг 2023
За 4 года поездок по всей России - тут лучшие гиды! Все экскурсии согласовывались и видоизменялись так, как нам хотелось, в итоге за несколько дней мы побывали в самых разных частях Приморья. Одна экскурсия была, кажется, на пределе сил организаторов - мы очень тронуты. Если бы знали заранее, насколько для вас это будет сложно, то взяли бы вариант полегче - просто на момент обсуждения не знали, что наши запросы превышают разумное. Комфортная машина, отличное вождение! А еще нас на каждой экскурсии вкусно кормили, причем включали в меню местные продукты)))
О
Ольга
12 июня 2023
Очень благодарна Маше и Косте, нашим экскурсоводам, за организацию и проведение экскурсий! Я заказывала у ребят экскурсию по югу Приморья и осталась довольна! Благодаря вам Владивосток узнали с разных сторон 👍🏻 от встречи в аэропорту до посещения островов! Большое вам спасибо
Похожие туры из Владивостока
Авторский тур
12 дней
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Погулять в уникальных заповедниках, пройти по тайге, изучить животный и растительный мир
Владивосток, центральная площадь, возле памятника ...
23 июня
140 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Всё самое интересное на юге Приморья
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя
Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас от вашей гости...
13 мая
27 мая
10 июня
24 июня
27 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Владивосток
14 мая
22 мая
30 мая
3 июня
29 000₽ за человека