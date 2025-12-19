Мои заказы

Перезагрузка в шале из сруба на берегу заповедной бухты Петрова. Всё включено

Отдохнуть у Японского моря и на острове Петрова, поговорить о тиграх, маралах, драконах и чжурчжэнях
Отправимся далеко за пределы популярных маршрутов — на север Приморья. Тут, на территории Лазовского заповедника, для вас подготовлены уютные видовые коттеджи из дерева.

Вы сможете любоваться Японским морем прямо из домика
читать дальше

— из панорамных окон или с террасы, расслабиться в купели или бане-бочке на берегу и ни о чём не беспокоиться: мы позаботились обо всех деталях, включая трёхразовое питание.

Вам останется только взять удобную одежду и обувь для прогулок, ведь тут есть на что посмотреть! Вы посетите многочисленные бухты и мысы, съездите на радоновые источники, на острове Петрова отыщете следы кочевников-чжурчжэней и узнаете, как мифические драконы обратились в скалы.

А также услышите много интересного об обитателях этих краёв — тиграх, маралах, гималайских медведях, изюбрях, кабанах.

Перезагрузка в шале из сруба на берегу заповедной бухты Петрова. Всё включено
Перезагрузка в шале из сруба на берегу заповедной бухты Петрова. Всё включено
Перезагрузка в шале из сруба на берегу заповедной бухты Петрова. Всё включено

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
- на жаркую погоду (шорты, футболки, юбки, головной убор, солнечные очки и т. д.)
- купальные принадлежности
- треккинговая обувь
- кроссовки лёгкие
- обувь для дома (кроксы)
- треккинговые палки
- штаны, футболки (с длинным рукавом)
- флиска
- дождевик
- ветровка
- пауэр-банк
- крем от солнца
- аптечка индивидуальная, личная гигиена
- средство от комаров/клещей

Рекомендуем взять мягкие чемоданы, сумки или рюкзаки. С собой маленький рюкзачок для радиальных прогулок.

Программа тура по дням

1 день

Бухты Стеклянная, Петрова, Тасовая, мараловая ферма

Утром вы встретитесь с гидом во Владивостоке, послушаете инструктаж, план путешествия, правила поведения на маршруте, получите бутилированную воду. Затем отправитесь в долгий, но невероятно живописный путь на север Приморья. Дорога займёт большую часть дня, но будет нескучно: вы полюбуетесь плывущими за окном пейзажами и узнаете много интересных фактов.

Каждые 2,5-3 часа запланированы технические остановки у придорожных кафе. Также посетим бухту Стеклянную на берегу Японского моря, где пляж усыпан разноцветными осколками бутылок и керамики. Под шум прибоя здесь можно собрать целую коллекцию сокровищ и сделать яркие кадры.

Обедать будем на мараловой ферме. На экскурсии вам расскажут об этих животных, особенностях их содержания и сбора пантов (рогов). А на стол подадут наваристую ароматную шурпу.

Вечером мы доберёмся на базу отдыха в заповедной бухте Петрова. Для вас подготовлены уютные домики или номера в гостевом доме. Завершающим аккордом дня станет прогулка вдоль бухты Тасовой: свежий бриз, умиротворяющие пейзажи и шёпот волн — то, что нужно после долгой дороги.

Бухты Стеклянная, Петрова, Тасовая, мараловая фермаБухты Стеклянная, Петрова, Тасовая, мараловая фермаБухты Стеклянная, Петрова, Тасовая, мараловая фермаБухты Стеклянная, Петрова, Тасовая, мараловая фермаБухты Стеклянная, Петрова, Тасовая, мараловая фермаБухты Стеклянная, Петрова, Тасовая, мараловая ферма
2 день

Остров Петрова: тисовая роща, осколки государства Цзинь

Завтракаем, удобно одеваемся и обуваемся, берём с собой воду и головные уборы и начинаем приключения. Под крики чаек на катере мы доберёмся к острову Петрова, любуясь заповедными скалами, густыми лесами и изумрудными водами вокруг.

По суше преодолеем 3 км (4 часа), тропа несложная, но с плавными подъёмами и спусками. Вы узнаете о легендах этих мест и средневековом государстве чжурчжэней Цзинь, которое использовало остров как крепость. Погуляете по роще среди могучих тисов с причудливо изогнутыми стволами, образующими арки и беседки. Встретим самшит, дикий виноград, актинидию, лианы и насладимся просторами Японского моря с видовых площадок.

К обеду вернёмся на базу — после активного отдыха еда покажется ещё вкуснее! Далее — свободное время: можно пройтись по пляжу, поискать крабов среди валунов, почитать на берегу, а вечером посидеть у костра.

Остров Петрова: тисовая роща, осколки государства ЦзиньОстров Петрова: тисовая роща, осколки государства ЦзиньОстров Петрова: тисовая роща, осколки государства ЦзиньОстров Петрова: тисовая роща, осколки государства Цзинь
3 день

Тропа тигра, Парк драконов, радоновые источники

Сегодня снова предстоит много ходить, поэтому важно плотно позавтракать. Сначала пройдём Тропой тигра — маршрутом, где регулярно фиксируют следы амурского тигра. Преодолеем по тайге 3 км (3 часа): дорога комфортная, но с постоянными подъёмами и спусками, иногда — с деревянными мостиками через ручьи.

Побеседуем о многом: как отличить след тигра от следа другого зверя, какие у этих хищников повадки, диета, образ жизни, что такое поскрёбы и задиры. Поговорим и о других обитателях заповедного леса — гималайских медведях, изюбрях, кабанах. Периодически будем выходить к открытым площадкам с впечатляющими видами.

Обратите внимание: в случае появления тигра на тропе экскурсия может быть заменена на мыс Столбовой и бухту Тасовую.

Вернёмся на базу, чтобы пообедать, и отправимся в село Чистоводное. Окажемся у подножия необычного массива — Парка драконов. Это комплекс причудливых скал из песчаника, которые ветер и дожди за тысячи лет превратили в фантастические фигуры, напоминающие то ли драконов, то ли динозавров, то ли застывших великанов. Пройдём по тропе среди каменных изваяний и раскроем предания о каждом.

Финальная точка на сегодня — радоновые источники, в которых можно умыться или искупаться. К ужину вернёмся к месту проживания.

Тропа тигра, Парк драконов, радоновые источникиТропа тигра, Парк драконов, радоновые источникиТропа тигра, Парк драконов, радоновые источникиТропа тигра, Парк драконов, радоновые источники
4 день

Прощание с бухтой, возвращение во Владивосток

Неторопливо завтракаем и едем на ближайший мыс, чтобы красиво попрощаться с бухтой Петрова и сделать финальное фото на память. До 12:00 необходимо собрать вещи и освободить домики. Во Владивосток вернёмся к вечеру.

Прощание с бухтой, возвращение во ВладивостокПрощание с бухтой, возвращение во ВладивостокПрощание с бухтой, возвращение во ВладивостокПрощание с бухтой, возвращение во Владивосток

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении120 000 ₽
1-местное проживание140 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту
  • Работа гида
  • Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты во Владивосток и обратно в ваш город
  • 1-местное проживание
  • Обратите внимание: стоимость указана за человека при группе до 4 участников. При увеличении количества участников стоимость будет рассчитана индивидуально в сторону уменьшения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, 8:00, место по договорённости
Завершение: Владивосток, 20:00, место по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1674 туристов
Всем привет! Меня зовут Андрей, за многолетний опыт работы в туризме я собрал целую команду гидов-энтузиастов, прекрасно знающих наш родной город и край. Мы с радостью поделимся секретами и лайфхаками
читать дальше

о городе, а также посоветуем путешественникам всё: начиная от того, в каком ресторане лучшая еда и морепродукты, и заканчивая рекомендациями по посещению тех или иных достопримечательностей города. С нами вам будет интересно и познавательно:)

Тур входит в следующие категории Владивостока

Похожие туры из Владивостока

Северное Приморье: Бухта Дубовая, Мыс 4-х скал, Мыс и маяк Балюзек
Пешая
2 дня
1 отзыв
Северное Приморье: Бухта Дубовая, Мыс 4-х скал, Мыс и маяк Балюзек
Начало: Сбор от места жительства
23 мар в 05:00
24 мар в 05:00
79 000 ₽ за всё до 5 чел.
Японское море и Владивосток
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Японское море и Владивосток
Начало: Г. Владивосток
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
от 68 000 ₽ за человека
Морской заповедник в Приморье
Пешая
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Морской заповедник в Приморье
Начало: Владивосток
12 июн в 10:00
19 июн в 10:00
от 86 100 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владивостоке
Все туры из Владивостока