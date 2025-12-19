Утром вы встретитесь с гидом во Владивостоке, послушаете инструктаж, план путешествия, правила поведения на маршруте, получите бутилированную воду. Затем отправитесь в долгий, но невероятно живописный путь на север Приморья. Дорога займёт большую часть дня, но будет нескучно: вы полюбуетесь плывущими за окном пейзажами и узнаете много интересных фактов.

Каждые 2,5-3 часа запланированы технические остановки у придорожных кафе. Также посетим бухту Стеклянную на берегу Японского моря, где пляж усыпан разноцветными осколками бутылок и керамики. Под шум прибоя здесь можно собрать целую коллекцию сокровищ и сделать яркие кадры.

Обедать будем на мараловой ферме. На экскурсии вам расскажут об этих животных, особенностях их содержания и сбора пантов (рогов). А на стол подадут наваристую ароматную шурпу.

Вечером мы доберёмся на базу отдыха в заповедной бухте Петрова. Для вас подготовлены уютные домики или номера в гостевом доме. Завершающим аккордом дня станет прогулка вдоль бухты Тасовой: свежий бриз, умиротворяющие пейзажи и шёпот волн — то, что нужно после долгой дороги.