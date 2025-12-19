Вы сможете любоваться Японским морем прямо из домика
Список вещей:
- на жаркую погоду (шорты, футболки, юбки, головной убор, солнечные очки и т. д.)
- купальные принадлежности
- треккинговая обувь
- кроссовки лёгкие
- обувь для дома (кроксы)
- треккинговые палки
- штаны, футболки (с длинным рукавом)
- флиска
- дождевик
- ветровка
- пауэр-банк
- крем от солнца
- аптечка индивидуальная, личная гигиена
- средство от комаров/клещей
Рекомендуем взять мягкие чемоданы, сумки или рюкзаки. С собой маленький рюкзачок для радиальных прогулок.
Программа тура по дням
Бухты Стеклянная, Петрова, Тасовая, мараловая ферма
Утром вы встретитесь с гидом во Владивостоке, послушаете инструктаж, план путешествия, правила поведения на маршруте, получите бутилированную воду. Затем отправитесь в долгий, но невероятно живописный путь на север Приморья. Дорога займёт большую часть дня, но будет нескучно: вы полюбуетесь плывущими за окном пейзажами и узнаете много интересных фактов.
Каждые 2,5-3 часа запланированы технические остановки у придорожных кафе. Также посетим бухту Стеклянную на берегу Японского моря, где пляж усыпан разноцветными осколками бутылок и керамики. Под шум прибоя здесь можно собрать целую коллекцию сокровищ и сделать яркие кадры.
Обедать будем на мараловой ферме. На экскурсии вам расскажут об этих животных, особенностях их содержания и сбора пантов (рогов). А на стол подадут наваристую ароматную шурпу.
Вечером мы доберёмся на базу отдыха в заповедной бухте Петрова. Для вас подготовлены уютные домики или номера в гостевом доме. Завершающим аккордом дня станет прогулка вдоль бухты Тасовой: свежий бриз, умиротворяющие пейзажи и шёпот волн — то, что нужно после долгой дороги.
Остров Петрова: тисовая роща, осколки государства Цзинь
Завтракаем, удобно одеваемся и обуваемся, берём с собой воду и головные уборы и начинаем приключения. Под крики чаек на катере мы доберёмся к острову Петрова, любуясь заповедными скалами, густыми лесами и изумрудными водами вокруг.
По суше преодолеем 3 км (4 часа), тропа несложная, но с плавными подъёмами и спусками. Вы узнаете о легендах этих мест и средневековом государстве чжурчжэней Цзинь, которое использовало остров как крепость. Погуляете по роще среди могучих тисов с причудливо изогнутыми стволами, образующими арки и беседки. Встретим самшит, дикий виноград, актинидию, лианы и насладимся просторами Японского моря с видовых площадок.
К обеду вернёмся на базу — после активного отдыха еда покажется ещё вкуснее! Далее — свободное время: можно пройтись по пляжу, поискать крабов среди валунов, почитать на берегу, а вечером посидеть у костра.
Тропа тигра, Парк драконов, радоновые источники
Сегодня снова предстоит много ходить, поэтому важно плотно позавтракать. Сначала пройдём Тропой тигра — маршрутом, где регулярно фиксируют следы амурского тигра. Преодолеем по тайге 3 км (3 часа): дорога комфортная, но с постоянными подъёмами и спусками, иногда — с деревянными мостиками через ручьи.
Побеседуем о многом: как отличить след тигра от следа другого зверя, какие у этих хищников повадки, диета, образ жизни, что такое поскрёбы и задиры. Поговорим и о других обитателях заповедного леса — гималайских медведях, изюбрях, кабанах. Периодически будем выходить к открытым площадкам с впечатляющими видами.
Обратите внимание: в случае появления тигра на тропе экскурсия может быть заменена на мыс Столбовой и бухту Тасовую.
Вернёмся на базу, чтобы пообедать, и отправимся в село Чистоводное. Окажемся у подножия необычного массива — Парка драконов. Это комплекс причудливых скал из песчаника, которые ветер и дожди за тысячи лет превратили в фантастические фигуры, напоминающие то ли драконов, то ли динозавров, то ли застывших великанов. Пройдём по тропе среди каменных изваяний и раскроем предания о каждом.
Финальная точка на сегодня — радоновые источники, в которых можно умыться или искупаться. К ужину вернёмся к месту проживания.
Прощание с бухтой, возвращение во Владивосток
Неторопливо завтракаем и едем на ближайший мыс, чтобы красиво попрощаться с бухтой Петрова и сделать финальное фото на память. До 12:00 необходимо собрать вещи и освободить домики. Во Владивосток вернёмся к вечеру.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|120 000 ₽
|1-местное проживание
|140 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все трансферы по маршруту
- Работа гида
- Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты во Владивосток и обратно в ваш город
- 1-местное проживание
- Обратите внимание: стоимость указана за человека при группе до 4 участников. При увеличении количества участников стоимость будет рассчитана индивидуально в сторону уменьшения