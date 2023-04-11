Дальневосточная кухня — феномен, родившийся из чистой энергии Тихого океана, свободы уссурийской тайги, а также традиций коренных народов, русских переселенцев и азиатских соседей. Для мастер-класса мы собрали самые знаковые продукты Дальнего Востока.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Узнать вкус Дальнего Востока
Дары моря — приморский гребешок, дальневосточные устрицы, тихоокеанский лосось и чистейшую глубоководную рыбу макрурус. И дары тайги — оленину и папоротник-орляк. Вы откроете секреты их приготовления и продегустируете 5 блюд местной кухни.
На мастер-классе вы узнаете, как самостоятельно открывать ракушки морских моллюсков — это то, что мы умеем делать с детства.
Попробуете неповторимый вкус сырого гребешка и научитесь идеально запекать устрицы. Готовить их будете вместе с шеф-поваром одного из знаменитых ресторанов города.
Что вас ждет?
- Попробуете сырые гребешки и запеченные устрицы.
- Узнаете всё о блюде, которое снискало славу сибирского сашими — строганине из макруруса.
- Научитесь делать тартар из тихоокеанского лосося.
- Под финал вас ждёт соба с олениной и папоротником.
- Безлимитная дегустация вина, специально подобранного к блюдам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Мастер-класс по приготовлению блюд дальневосточной кухни
- Гребешки, устрицы и тартар
- Место начала и завершения?
- ул. Светланская, 7, 3 этаж
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Организационные детали:
- При записи на мастер-класс обязательно сообщите о ваших пищевых ограничениях и аллергии на продукты.
- Если планы изменились, вы можете отменить или перенести бронь не позднее, чем за 3 дня до начала мастер-класса. Мы покупаем продукты своевременно, без вас готовить и пробовать их будет некому
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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