Узнать вкус Дальнего Востока

Дары моря — приморский гребешок, дальневосточные устрицы, тихоокеанский лосось и чистейшую глубоководную рыбу макрурус. И дары тайги — оленину и папоротник-орляк. Вы откроете секреты их приготовления и продегустируете 5 блюд местной кухни.

На мастер-классе вы узнаете, как самостоятельно открывать ракушки морских моллюсков — это то, что мы умеем делать с детства.

Попробуете неповторимый вкус сырого гребешка и научитесь идеально запекать устрицы. Готовить их будете вместе с шеф-поваром одного из знаменитых ресторанов города.

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