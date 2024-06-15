Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)

Полакомиться морепродуктами с бокалом вина и восхититься невероятной природой Дальнего Востока
На комфортабельном катере вы отправитесь к живописному острову в 20 км от города. По пути полюбуетесь морскими пейзажами и красивыми скалами.

Прогуляетесь по необитаемому острову или отдохнёте на пляже, пока наш дайвер ловит для вас обед — вкуснейших морских ежей, устриц и мидий. Мы расскажем историю этой земли и покажем, где живут ларги.
Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

09:00 — выход из Владивостока на быстроходном катере

Пройдём мимо Русского острова, острова Скрыплёва и океанариума. Сделаем остановку возле мыса Тобизина, обойдём вокруг красных скал и гротов. Вы увидите лежбище дальневосточных тюленей — их называют ларги — это невероятное зрелище!

10:30 — высадка на берег острова Шкота

Наш дайвер отправится за свежайшими морепродуктами, а вы погуляете по острову с гидом или останетесь отдыхать на пляже.

13:30 — обед

На горячее мы предложим вок, рис с мидиями или рамен — точное блюдо будет известно за день до путешествия. На закуску будут гребешки, устрицы, морские ежи и мидии — эти продукты можно есть сырыми, но по желанию мы поджарим их на открытом огне. А дополнит вкусный обед бокал белого сухого вина.

16:30 — отправление во Владивосток

На обратном пути пройдём через пролив Старка мимо острова Попова. Сделаем остановку возле Токарёвского маяка, где получаются атмосферные фото. И в 18:00–18:30 судно уже причалит к пирсу.

Организационные детали

  • В стоимость включено: водная прогулка, обед с вином
  • Прогулка проходит на быстроходных катерах Yamaha FR 27 и Yamaha PC30
  • Время и программа путешествия могут меняться в зависимости от погодных условий и на усмотрение капитана. Также экскурсия может быть отменена из-за непогоды
  • С вами будет один из гидов нашей команды и капитан

Важное об острове Шкота

На острове нет никакой инфраструктуры — туалетов, раздевалок, магазинов. Сход на берег и обратно на катер осуществляется по трапу или со ступенькой или прямо на берег — пирса для причаливания тоже нет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный12 000 ₽
Дети 8-12 лет6 000 ₽
Дети до 7 лет4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Катерной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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