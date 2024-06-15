На комфортабельном катере вы отправитесь к живописному острову в 20 км от города. По пути полюбуетесь морскими пейзажами и красивыми скалами. Прогуляетесь по необитаемому острову или отдохнёте на пляже, пока наш дайвер ловит для вас обед — вкуснейших морских ежей, устриц и мидий. Мы расскажем историю этой земли и покажем, где живут ларги.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

09:00 — выход из Владивостока на быстроходном катере

Пройдём мимо Русского острова, острова Скрыплёва и океанариума. Сделаем остановку возле мыса Тобизина, обойдём вокруг красных скал и гротов. Вы увидите лежбище дальневосточных тюленей — их называют ларги — это невероятное зрелище!

10:30 — высадка на берег острова Шкота

Наш дайвер отправится за свежайшими морепродуктами, а вы погуляете по острову с гидом или останетесь отдыхать на пляже.

13:30 — обед

На горячее мы предложим вок, рис с мидиями или рамен — точное блюдо будет известно за день до путешествия. На закуску будут гребешки, устрицы, морские ежи и мидии — эти продукты можно есть сырыми, но по желанию мы поджарим их на открытом огне. А дополнит вкусный обед бокал белого сухого вина.

16:30 — отправление во Владивосток

На обратном пути пройдём через пролив Старка мимо острова Попова. Сделаем остановку возле Токарёвского маяка, где получаются атмосферные фото. И в 18:00–18:30 судно уже причалит к пирсу.

Организационные детали

В стоимость включено: водная прогулка, обед с вином

Прогулка проходит на быстроходных катерах Yamaha FR 27 и Yamaha PC30

Время и программа путешествия могут меняться в зависимости от погодных условий и на усмотрение капитана. Также экскурсия может быть отменена из-за непогоды

С вами будет один из гидов нашей команды и капитан

Важное об острове Шкота

На острове нет никакой инфраструктуры — туалетов, раздевалок, магазинов. Сход на берег и обратно на катер осуществляется по трапу или со ступенькой или прямо на берег — пирса для причаливания тоже нет.