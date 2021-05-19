Полезная информация о Владивостоке
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Популярные экскурсии во Владивостоке
4.7
7 отзывов
3000
₽
за чел.
Мы пройдёмся по самым сокровенным местам Владивостока и узнаем о том, как зарождался город на окраине огромной империи. Я проведу вас сквозь самые обы...
4.8
5 отзывов
4000
₽
за чел.
Остров Русский – небольшой остров в заливе Петра Великого в Японском море, недалеко от Владивостока. России он стал принадлежать лишь во второй полови...
4.7
9 отзывов
4000
₽
за чел.
Вас ждет прогулка по Владивостоку, на которой мы погрузимся в историю города и изучим его необычную архитектуру. Я расскажу о местных традициях и влад...
5
2 отзыва
9000
₽
за чел.
Приглашаю вас совершить путешествие в незабываемый Сафари–парк, где вы сможете увидеть животных уссурийской тайги. Если вы любите природу, то эта экск...
5
43 отзыва
от
3000
₽
за чел.
Узнать город через судьбы людей, которые оказались на окраине империи, — пешеходная прогулка