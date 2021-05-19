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Полезная информация о Владивостоке

Что нужно знать о Владивостоке: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Кневичи, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 53 экскурсии
Местное время во Владивостоке
05:5333
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаВладивосток
По-английскиVladivostok
Столица регионаВладивосток является столицей региона
Население города587 022 чел.
АэропортКневичи VVO
Часовой поясAsia/Vladivostok
Средняя высота40 м. от уровня моря

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