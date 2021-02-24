Мыс Тобизина

Приморский край считается лучшим местом, как для спокойного, так и для активного отдыха. Получить максимум удовольствия от путешествия и потратить немного денег, можно спланировав поездку в Андреевку. Местность славится пейзажами необыкновенной красоты и экологичностью, поэтому идеально подходит для отдыха ценителями здорового образа жизни и эстетичности.

Чем примечательна Андреевка

Туристов и отдыхающих Андреевка привлекает чистым морем и свежим воздухом без признаков загрязнений промышленными компаниями. Вблизи поселка отсутствуют производственные объекты и поэтому его территория отнесена к категории экологически чистой местности. Здесь можно снять недорогое жилье, которое любезно предоставляют базы отдыха Андреевка, гостиницы и мини-отели. В непосредственной близости от них расположен пляж Японского моря. В Андреевке можно купаться, загорать, рыбачить или развлечься, воспользовавшись одним из пляжных сервисов.

Пляжный отдых

Пляжи в Андреевке

Андреевка расположена неподалеку от береговой линии моря. Пляж песчаный, а у входа в воду мелкая галька. Здесь можно арендовать зонтики и шезлонги. Отдыхающие могут выбрать, где им лучше провести время – на диком пляже или в его цивилизованной версии. Второй вариант предполагает возможность переодеться в раздевалках, сходить в туалет, а также прогуляться по набережной.

Дно на пляже ровное без обрывов. Поэтому заходить в воду удобно. Место идеальное для семейного отдыха с детьми. Они могут играть на берегу в песке или плескаться в воде. Найдут чем себя занять и люди, которые не умеют плавать. Поскольку дно пологое и не сразу глубоко, то они могут попрыгать на волнах или просто принять морские или солнечные ванны. В местах неорганизованных пляжей берег может быть устелен камнями.

Какие развлечения

В Андреевке много зеленых насаждений. В поселке можно погулять в скверах, насладиться чистым воздухом, видом на пальмы, экзотические растения и морских обитателей.

Из пляжных развлечений отдыхающим предлагается катание на бананах, таблетках, катамаранах и на водных мотоциклах. Можно заняться дайвингом или поплавать с маской и ластами. Любителям порыбачить предлагаются уютные бухты для организованной рыбалки.

Одним из преимуществ пляжного отдыха является сравнительная немногочисленность отдыхающих на берегу моря. Здесь много морских обитателей, а на закате с крутого обрыва приятно наблюдать, как солнце садится в море.

В условиях плохой погоды, когда пляжный отдых неактуален, можно запланировать экскурсии по местным достопримечательностям. Их в поселке и его окрестностях несколько:

архитектурные памятники;

постройка начала 20 века;

маяк Гамовский.

Специфика отдыха в Андреевке

Андреевка с высоты птичьего полёта

Отдых в поселке ориентирован на пляжные развлечения и на наслаждения природными видами. Кафе и увеселительных заведений здесь немного. Продукты можно приобрести в рядом расположенных магазинах или на местном рынке.

Отдыхая на диком пляже, стоит учесть, что вдоль моря в этой местности обрывистый берег. Не рекомендуется подходить к нему в непогоду ввиду вероятности оползней. На цивилизованном пляже такого риска нет. Дикие пляжи располагаются на некотором удалении от центральных дорог и к некоторым из них нужно добираться по бездорожью. Чтобы доехать до таких мест, понадобится сервис полноприводной машины с высоким клиренсом.

Выводы