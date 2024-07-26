«Лирика в бутылке»: прогулка по барам с аудиоспектаклем (18+)

Посетить лучшие пабы Владивостока и узнать, как алкоголь повлиял на творчество знаменитых авторов
Прогулка по барам будет сопровождаться виртуальным путешествием в мир литературы. Истории известных писателей и музыка сделают вечер особенным.

Мы позаботились о сочетании ощущений: интерьер заведений и интерфейс маршрута, истории и саундтреки к ним, ароматы и вкусы напитков… Вам останется только открыть маршрут на сайте, включить звук и отправиться на поиски приключений!
«Лирика в бутылке»: прогулка по барам с аудиоспектаклем (18+)
«Лирика в бутылке»: прогулка по барам с аудиоспектаклем (18+)
«Лирика в бутылке»: прогулка по барам с аудиоспектаклем (18+)
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание

  • Паб «Holy hop» задаст тон вечеру вместе с историями американского писателя Чарльза Буковски о приключениях его персонажа в баре
  • Бар «Девочки не плачут» откроет лирику в вине вместе с поэтом Шарлем Бодлером
  • Алкобуфет «Ласточка» завершит путешествие в компании советского писателя Венедикта Ерофеева

С помощью аудиосопровождения вы познакомитесь с фрагментами произведений Чарльза Буковски, Шарля Бодлера, Венедикта Ерофеева, которые зачитают актёры. Текстовая справка раскроет детали из жизни этих авторов. А аудиоспектакль расскажет о влиянии алкоголя на их биографию и творчество.

Пробуя рекомендованные аудиогидом напитки, вы с помощью личного опыта и ощущений лучше поймёте знаменитых писателей.

Организационные детали

  • Экскурсия 18+
  • Напитки и закуски в барах оплачиваются отдельно
  • Вам понадобится смартфон с мобильным интернетом и наушники. С одного устройства проходить маршрут могут одновременно два участника
  • Остаток стоимости необходимо оплатить после бронирования (мы пришлём вам ссылку)

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У бара «Holy hop»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная онлайн-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Владивостока

ИндивидуальныеПешеходныеДля пенсионеровНеобычныеВечерниеНочныеЛетниеНа выходныеГастрономическиеРомантическиеБары и ночная жизньДля студентовАудиогиды

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