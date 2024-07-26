Прогулка по барам будет сопровождаться виртуальным путешествием в мир литературы. Истории известных писателей и музыка сделают вечер особенным. Мы позаботились о сочетании ощущений: интерьер заведений и интерфейс маршрута, истории и саундтреки к ним, ароматы и вкусы напитков… Вам останется только открыть маршрут на сайте, включить звук и отправиться на поиски приключений!

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание

Паб «Holy hop» задаст тон вечеру вместе с историями американского писателя Чарльза Буковски о приключениях его персонажа в баре

задаст тон вечеру вместе с историями американского писателя Чарльза Буковски о приключениях его персонажа в баре Бар «Девочки не плачут» откроет лирику в вине вместе с поэтом Шарлем Бодлером

откроет лирику в вине вместе с поэтом Шарлем Бодлером Алкобуфет «Ласточка» завершит путешествие в компании советского писателя Венедикта Ерофеева

С помощью аудиосопровождения вы познакомитесь с фрагментами произведений Чарльза Буковски, Шарля Бодлера, Венедикта Ерофеева, которые зачитают актёры. Текстовая справка раскроет детали из жизни этих авторов. А аудиоспектакль расскажет о влиянии алкоголя на их биографию и творчество.

Пробуя рекомендованные аудиогидом напитки, вы с помощью личного опыта и ощущений лучше поймёте знаменитых писателей.

Организационные детали