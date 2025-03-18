Мы покажем вам Владивосток так, как показываем его лучшим друзьям: без исторических глубин и набора дат — зато с фантастическими панорамами и яркими локациями, которые украсят ленты ваших соцсетей. За один день вы объедете главные места притяжения Владивостока. И всё это — в сопровождении любопытных историй и легенд города.
Описание экскурсии
Самые знаковые точки Владивостока
В программе:
- Парк Орлиное гнездо (видовая Кирилла и Мефодия) — еще одна роскошная смотровая города. Здесь вы не только запечатлеете виды города.
- Назимовская батарея на острове Русский. Вы прокатитесь по знаменитым вантовым мостам — Золотому и Русскому, посмотрите на них снизу и сверху и окажетесь вплотную к Владивостокской крепости.
- Вид на Русский мост, который красуется на купюре 2000 рублей. Фото-хит в этой локации — снимок на фоне моста с синей банкнотой в руке.
- Гора Бурачка — современная видовая площадка, открытая в 2021 году. Поднявшись по яркой оранжевой лестнице, вы будете вознаграждены роскошными панорамами центра Владивостока и ближайших бухт.
На экскурсии вы узнаете:
- почему почти у всех мест в городе 3 названия.
- как связан Владивосток с неочевидными Турцией, Сан-Франциско и Грецией.
- с чего началась новейшая история современного Владивостока.
Организационные детали
- Это автомобильно-пешеходный тур по Владивостоку и окрестностям, транспорт входит в стоимость экскурсии.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- На экскурсию можно с детьми от 5 лет — сообщите об этом заранее, для установки бустера.
- Это программа на 2 часа, также есть расширенная программа на пол дня — «Топ-8 мест для фото во Владивостоке».
- По запросу можно поменять маршрут или изменить время начала, включить в программу посещение Нагорного парка, Токаревского маяка, фуникулера, бухты Стеклянной, острова Русский, мыса Тобизина и других мест — подробности уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кинотеатра Уссури
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 2242 туристов
Родился и вырос во Владивостоке, активно путешествую по Приморью более 20 лет. Автор блога об интереснейших местах Приморского края. Увлекаюсь скитуром, фрирайдом на сноуборде, альпинизмом, мотоциклами и просто походами вЗадать вопрос
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