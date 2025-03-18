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Мы покажем вам Владивосток так, как показываем его лучшим друзьям: без исторических глубин и набора дат — зато с фантастическими панорамами и яркими локациями, которые украсят ленты ваших соцсетей. За один день вы объедете главные места притяжения Владивостока. И всё это — в сопровождении любопытных историй и легенд города.