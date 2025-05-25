Уссурийск — это город необыкновенных историй, красивых легенд и ярких личностей.
Здесь можно найти 2 древних городища, множество объектов, связанных с именем Николая Чудотворца, а также центры сохранения культуры и традиций корейцев.
Ещё больше интересных фактов и легенд — на автопешеходной экскурсии по городу с богатой многонациональной историей.
Здесь можно найти 2 древних городища, множество объектов, связанных с именем Николая Чудотворца, а также центры сохранения культуры и традиций корейцев.
Ещё больше интересных фактов и легенд — на автопешеходной экскурсии по городу с богатой многонациональной историей.
Ближайшие даты:25
мая
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Программа экскурсии:
- 09:00 — выезд из Владивостока, путевая информация о крае и его освоении, событиях прошлого и настоящего.
- 10:45 — осмотр Успенского храма Божьей Матери, единственного на территории Приморья, которому удалось уцелеть в 20-е годы 20 века.
- 13:30 — обед в кафе Корейского культурного центра (за доп. плату).
- 14:00 — посещение музея Корейского центра.
- 15:10 — обзорная экскурсия по Уссурийску с осмотром главных достопримечательностей:.
- «Маленький Арбат».
- Театр драмы им. Комиссаржевской.
- Драматический театр.
- Здание первого кинотеатра «Гранд Иллюзион».
- Центральная площадь.
- Первый Пассаж.
- Каменная черепаха с захоронением бахайской принцессы.
- 17:20 — купание в горячем открытом бассейне (температура воды +30℃), сауна.
- 18:00 — выезд во Владивосток.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на транспорте туристического класса — микроавтобусе (6 мест) или автобусе (18 мест), в зависимости от размера группы.
- С вами будет один из гидов нашего агентства.
- Обед проходит в аутентичном корейском кафе: надо учитывать размер блюд и остроту при заказе.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 75 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья. Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членамиЗадать вопрос
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