Такой разный Уссурийск

Сравнить, чем отличается второй по численности город в Приморье от Владивостока
Уссурийск — это город необыкновенных историй, красивых легенд и ярких личностей.

Здесь можно найти 2 древних городища, множество объектов, связанных с именем Николая Чудотворца, а также центры сохранения культуры и традиций корейцев.

Ещё больше интересных фактов и легенд — на автопешеходной экскурсии по городу с богатой многонациональной историей.
Такой разный Уссурийск
Такой разный Уссурийск
Такой разный Уссурийск
Ближайшие даты:
25
мая
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Программа экскурсии:

  • 09:00 — выезд из Владивостока, путевая информация о крае и его освоении, событиях прошлого и настоящего.
  • 10:45 — осмотр Успенского храма Божьей Матери, единственного на территории Приморья, которому удалось уцелеть в 20-е годы 20 века.
  • 13:30 — обед в кафе Корейского культурного центра (за доп. плату).
  • 14:00 — посещение музея Корейского центра.
  • 15:10 — обзорная экскурсия по Уссурийску с осмотром главных достопримечательностей:.
  • «Маленький Арбат».
  • Театр драмы им. Комиссаржевской.
  • Драматический театр.
  • Здание первого кинотеатра «Гранд Иллюзион».
  • Центральная площадь.
  • Первый Пассаж.
  • Каменная черепаха с захоронением бахайской принцессы.
  • 17:20 — купание в горячем открытом бассейне (температура воды +30℃), сауна.
  • 18:00 — выезд во Владивосток.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на транспорте туристического класса — микроавтобусе (6 мест) или автобусе (18 мест), в зависимости от размера группы.
  • С вами будет один из гидов нашего агентства.
  • Обед проходит в аутентичном корейском кафе: надо учитывать размер блюд и остроту при заказе.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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