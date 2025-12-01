Описание тура
Этот тур мы создали специально под нашу восхитительную приморскую осень. Мало кто в западной части страны знает, что сентябрь и октябрь - лучшее время для путешествий по Приморью.
Погода стоит теплая, максимально комфортная для путешествий, температура воздуха в среднем +20+22 С, дождей практически нет, море ярко-синего цвета, осенние краски леса с нашим разнообразием кленов не уступают Канаде и Японии, воздух в тайге терпкий и вкусный, пахнет лимонником и калиной, людей на маршрутах практически нет, просто рай интроверта!
Приезжайте быстрее, пока это не стало мейнстримом!
Программа тура по дням
Трансфер на север. Владивосток - Терней
Мы забираем вас в аэропорту Владивостока либо в отеле, где вы остановились заранее. Рекомендуем приехать во Владивосток за 1-2 дня до старта, чтобы акклиматизироваться и справиться с джетлагом.
Сегодня нам предстоит проехать 9 часов на север края без учета остановок. Но эта логистическая жертва скрашивается таежными видами за окном и комфортным транспортом, природа будет сменяться каждые два часа. Пообедаем в дороге в деревенском кафе домашней кухни.
Вечером разместимся в одном из деревенских гостевых домов или в мотеле в поселке Терней, где начинается самый мистический и самый большой заповедник Приморья Сихотэ-Алинский, а также самый большой тигриный заповедник России.
Терней. Сихотэ-Алинский заповедник. Мыс Северный
После завтрака в деревенском кафе домашней кухни мы отправимся на прогулку по маршруту Мыс Северный. Время прохождения порядка 3 часов
. С июня по октябрь на лугах можно наблюдать обильное цветение трав и цветов, многие из которых занесены в Красную книгу. Луга являются местами кормежки и отдыха косули, пятнистого оленя, изюбря, кабана, а соответственно и местом прохода тигров.
Визитная карточка мыса Северного лежбище пятнистого тюленя ларги. За жизнью морских обитателей удобно наблюдать с оборудованной смотровой площадки. От наблюдательного пункта тропа спускается к морю и исследуем следы диких обитателей. Пройдя около километра по побережью, тропа снова ныряет в дубняк. Здесь в начале 19 века на берегу ручья Сухого стояли китайские фанзы (временные жилища). В одной из них останавливался Колумб Дальнего Востока Владимир Арсеньев с проводником, известным гольдом Дерсу Узала.
Пикник на кордоне.
Вторую половину дня мы проведем в окрестностях Тернея: отправимся на лодочную прогулку по нерестовой реке либо отправимся в лес на пешую экскурсию по маршруту Тропа Тигров в гости к хозяину тайги.
Ужин в кафе Тернея. Ночь проведем в гостевом доме.
Озеро Благодатное и Бухта Голубичная
После завтрака в селе мы отправимся к озеру Благодатному, рай для бердвотчеров. Здесь можно застать осеннюю миграцию тысяч птиц.
Далее путь проходит через леса из монгольского дуба, где можно встретить пятнистого оленя, косулю, горала, медведя, тигра и следы мелких хищников. Протяжённость маршрута составит 13 км по тайге и побережью, время в пути — около 7 часов. Звучит устрашающе, но маршрут легкий и самый красивый в заповеднике.
Здесь мы полюбуемся скалами Японского моря, озером Голубичным, отрогами Сихотэ-Алинского хребта и песчаной бухтой. Пикник на маршруте. Ужин и ночёвка в гостевом доме посёлка Терней.
Водопад Черный Шаман. Тернейский район
Завтрак. Отправляемся на машине к водопаду, время в пути составит порядка 2,5 часов.
Водопад Черный Шаман - один из самых живописных водопадов Приморья, скрытый в глубине Уссурийской тайги. Его воды падают по базальтовым скалам, что и дало ему название. Место окружено густыми кедровом-широколиственными лесами, где можно встретить редких птиц и зверей. Тропа к водопаду несложная и проходит через красивые лесные пейзажи. Легенды местных народов связывают Черного Шамана с древними духами тайги, что придает этому месту особую атмосферу таинственности.
Пикник у водопада. Ужин и ночёвка в гостевом доме посёлка Терней.
Ольгинский район. Мыс четыре Скал. Маяк Балюзек
Завтрак. С утра мы отправимся в следующее место дислокации Мыс Балюзек на базу отдыха со всеми удобствами у моря, а по дороге будем заедем в самые живописные места этого побережья: Маяк Балюзек и Мыс Четырех Скал. Здесь нас встретят невероятные скальные образования и безлюдные пляжи на фоне осеннего леса. Обед и ужин на базе отдыха либо в поселке Ольга. Вечером насладимся невероятными закатами над заливом Владимир.
Нацпарк Зов Тигра. Река Милоградовка
Завтрак. Отправление в нацпарк Зов Тигра (4 часа до первой остановки), по пути пересаживаемся на подготовленные джипы. На сегодняшний день в парке обитают порядка 15 особей амурского тигра.
Отдых у реки Милоградовки, самой красивой реки Приморья. Этот день вы проведете в самом сердце тайги, где нет деревень в округе, а из постоянных жителей только два инспектора заповедника. Река Милоградовка потрясает своими голубыми и розовыми порогами. Вы вдохнете лесного воздуха, отключитесь от связи, поймаете таежный дзен. Места здесь невероятной красоты, здесь нет ни отелей, ни баз отдыха, только скромные избушки егерей в лучших традициях первооткрывателей из книг Арсеньева. Следы тигра и тигрят здесь повсюду, есть также возможность увидеть гималайского медведя. Стада диких оленей будут перебегать вам дорогу.
Трекинг вдоль реки Милоградовки, каньоны, водопады, купание в реке. Походный пикник у реки.
Вечером заночуем в нашем секретном охотхозяйстве с комфортными условиями проживания и восхитительной едой из дичи и локальных продуктов. Банька для желающих.
Бухты Заря и Проселочная (Тачингоуза)
Завтрак. Трансфер в самые красивые бухты Приморского края: Заря и ПроселочнаяЛазовского заповедника (1 час в пути). Здесь можно увидеть свежие следы тигра и, кто знает, возможно, и самого тигра. Невероятные скальные образования на берегу захватывают дух.
Пикник на пляже. Треккинг с инспектором заповедника. Озеро Заря. Прогулка по бухтам, видовым площадкам. Если позволит погода, понежимся на солнышке и искупаемся в заповедных морских заводях.
Бухты Заря и Проселочная славятся своей водой неописуемого цвета и каменными останцами на берегу моря, связанные с различными легендами об исчезнувшей цивилизации Атлантов, существовавшей ранее на территории Приморского края. Здесь также нет ни баз отдыха, ни домов, так как эти бухты входят в территорию заповедника, здесь туристам нельзя находиться без инспектора, тем самым сохраняется первозданность этих мест.
Ужин и ночь в охотхозяйстве.
Бухта Петрова. Остров Петрова. Бухта Песчаная
Завтрак. Трансфер в бухту Петрова (2 часа), часть Лазовского заповедника. Это одна из самых красивых, диких и энергетически сильных бухт Приморского края. Здесь невероятные закаты, белоснежный песок, кристально чистая морская вода и олени, иногда выбегающие к пляжу. По дороге к этой бухте на последних 10 километрах туристы, сидя в машинах, иногда встречают тигров. Здесь самая большая концентрация оленя в Лазовском районе, поэтому тигры чувствуют себя здесь сыто и вальяжно.
Сам остров Петрова имеет невероятную историю древних цивилизаций, а также азиатских пиратов, которые сражались с местными аборигенами в 6-10 веках нашей эры. Но попасть на него на катере не так уж просто, будем смотреть по погоде и высоте волн. Перекус на пляже.
Треккинг в бухту Песчаную, излюбленное место обитания семьи амурских тигров и стада оленей. По дороге также можно будет увидеть останки поселений чжурчженей, древних жителей нашего региона.
На бухте Песчаной снимали знаменитые кадры National Geographic охоты амурского тигра на оленей, жующих морскую капусту на берегу моря.
Ужин и ночь в пляжных домах заповедника.
Возвращение во Владивосток
Завтрак. Трансфер во Владивосток (5 часов). Обед в кафе в пути. По дороге заедем в наш знаменитый сафари парк либо оставим время для короткого сити тура по Владивостоку. Размещение в отеле Тфл либо Азимут 4 в историческом центре в номерах с видом на море. Ужин в грузинском ресторане Супра с примесью Приморья, навряд ли вы где-то в России ели хинкали с гребешком и хачапури с крабом, а сама Супра признана лучшим грузинским рестораном России.
Пора домой
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Заедем в магазин по дороге и посоветуем, где и каких морепродуктов и азиатских презентов взять с собой домой. Если вы остаетесь во Владивостоке дальше, можем по запросу организовать вам обзорную экскурсию по самым интересным местам, таким, как Золотой мост, маяк на Эгершельде, Подводная лодка, Набережная Цесаревича, Площадь борцов за власть советов, Корабельная Набережная, Остров Русский, океанариум или морскую рыбалку. Владивосток очень красивый город, утопающий в тумане и портовой романтике.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Что включено
- Работа гидов, инспекторов, водителей
- 3-разовое питание каждый день
- Проживание 9 ночей
- Морепродукты
- Транспорт бизнес-класса
- Пропуски и сборы заповедников
- Все экскурсии, включенные в программу
Что не входит в цену
- Авиабилет
- Алкоголь
- Туристическая страховка
- Сувениры
О чём нужно знать до поездки
Что взять с собой?
Удобную одежду: футболки, худи, спортивные штаны, шорты, осеннюю куртку, купальный костюм. Треккинговую обувь, желательно непромокаемую и не скользящую по мокрым камням, кроксы или сланцы. Крем от загара. Головной убор. Солнечные очки. Небольшой рюкзак для дневных походов. Индивидуальную аптечку, если вы принимаете лекарства.
Пожелания к путешественнику
Адекватность, любовь к природе.