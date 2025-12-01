Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Этот тур мы создали специально под нашу восхитительную приморскую осень. Мало кто в западной части страны знает, что сентябрь и октябрь - лучшее время для путешествий по Приморью.

Погода стоит теплая, максимально комфортная для путешествий, температура воздуха в среднем +20+22 С, дождей практически нет, море ярко-синего цвета, осенние краски леса с нашим разнообразием кленов не уступают Канаде и Японии, воздух в тайге терпкий и вкусный, пахнет лимонником и калиной, людей на маршрутах практически нет, просто рай интроверта!

Приезжайте быстрее, пока это не стало мейнстримом!