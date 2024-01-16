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Авторский тур
10 дней
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 109 620₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 94 780₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 71 120₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Отпуск в Приморье
Начало: г. Владивосток
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 91 400₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Чудеса Приморского края
Начало: Приморский край, Владивосток
29 июля в 10:00
23 авг в 10:00
от 115 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена16 января 2024ребята молодцы, очень обаятельные! Точки роста: 1)несколько раз из-за кипиша, связанного с гостями (то гости из другой группы сядут в машину, то
- ВВарвара11 октября 2023В Китай на 10 дней: из Владивостока в ДаляньРады и очень благодарны Вас за организацию такого маленького но приятного семейного отдыха! Теперь думаю попробовать полечиться у китайцев)))
- ККристина3 октября 2023Все нормально 👍
- NNatalia29 сентября 2023Здравствуйте, очень хорошая программа была, спасибо большое)
- ТТатьяна24 сентября 2023Тур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то просто.
- ЕЕлена18 сентября 2023Были в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, в оговорённое время. Высококвалифицированные и
- KKarina15 сентября 2023Все супер интересно) спасибо
- ООльга12 сентября 2023Добрый вечер, поездка прошла отлично, тур очень хороший, спасибо☺️
- ООлег2 сентября 2023Спасибо!! самый необычный тур
- ААлександра1 августа 2023В Китай на 10 дней: из Владивостока в ДаляньРешили мы с подругой провести наш отпуск в Даляне
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Туры на 10 дней»
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