Экскурсионные туры на 10 дней по Владивостоку

Найдено 5 туров в категории «Туры на 10 дней» во Владивостоке, цены от 71 120 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Панорама Китая: тур в Пекин и Шанхай из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 109 620 за человека
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
9 отзывов
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 94 780 за человека
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
9 отзывов
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 71 120 за человека
Отпуск в Приморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Отпуск в Приморье
Начало: г. Владивосток
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 91 400 за человека
Чудеса Приморского края
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Чудеса Приморского края
Начало: Приморский край, Владивосток
29 июля в 10:00
23 авг в 10:00
от 115 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    16 января 2024
    Чудеса Приморского края
    ребята молодцы, очень обаятельные! Точки роста: 1)несколько раз из-за кипиша, связанного с гостями (то гости из другой группы сядут в машину, то
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    еще что), нас забывали в отеле. Проблема решалась мгновенно, находили новую машину, тут претензий нет! Поэтому за решение проблем - пятёрка, за внимательность - незачёт. 2) абсолютно чудесные гиды с нами были по-человечески. Я бы только чуть-чуть их натаскала в экскурсионном плане, чтобы они больше могли рассказать интересного.

  • В
    Варвара
    11 октября 2023
    В Китай на 10 дней: из Владивостока в Далянь
    Рады и очень благодарны Вас за организацию такого маленького но приятного семейного отдыха! Теперь думаю попробовать полечиться у китайцев)))
  • К
    Кристина
    3 октября 2023
    Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
    Все нормально 👍
  • N
    Natalia
    29 сентября 2023
    Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
    Здравствуйте, очень хорошая программа была, спасибо большое)
  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2023
    Отпуск в Приморье
    Тур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то просто.
    Тур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то простоТур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то простоТур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то простоТур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то простоТур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то простоТур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то простоТур понравился, много интересных и красивых мест, в которые сложно было бы добраться самостоятельно, да и узнать о них не так то просто
  • Е
    Елена
    18 сентября 2023
    Отпуск в Приморье
    Были в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, в оговорённое время. Высококвалифицированные и
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    доброжелательные экскурсоводы и турлидеры, а также водители различных транспортных средств. Повезло, подобралась отличная команда экскурсантов со многих уголков России! Десять дней в Приморье пролетели! Трекинги на островах не тяжелые и интересные, подходят для возрастных туристов. Великолепнейшая природа, красивейшее море, вкуснейшие морепродукты, гостеприимные местные жители, креативный Владивосток и конечно же история освоения и владения, защиты Востока страны! Большое спасибо организаторам!

    Были в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, вБыли в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, вБыли в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, вБыли в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, вБыли в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, вБыли в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, вБыли в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, вБыли в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, вБыли в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, вБыли в июле 2023 года. Тур, хоть и конструктор, но организация отличная. Все по программе, в
  • K
    Karina
    15 сентября 2023
    Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
    Все супер интересно) спасибо
  • О
    Ольга
    12 сентября 2023
    Отпуск в Приморье
    Добрый вечер, поездка прошла отлично, тур очень хороший, спасибо☺️
  • О
    Олег
    2 сентября 2023
    Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
    Спасибо!! самый необычный тур
  • А
    Александра
    1 августа 2023
    В Китай на 10 дней: из Владивостока в Далянь
    Решили мы с подругой провести наш отпуск в Даляне

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Туры на 10 дней»

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  2. Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
  3. Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
  4. Отпуск в Приморье
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Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Туры на 10 дней" можно забронировать 5 авторских туров от 71 120 до 115 300. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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