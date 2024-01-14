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Авторский тур
12 дней
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Погулять в уникальных заповедниках, пройти по тайге, изучить животный и растительный мир
Начало: Владивосток, центральная площадь, возле памятника ...
«2 ночи — в 3-й и 4-й дни — в домике на кордоне Лазовского заповедника»
23 июня в 08:00
28 сен в 08:00
140 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Начало: Владивосток
«В деревенском домике недалеко от Лазовского заповедника или в шатре на 6 мест»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
29 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Начало: Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
22 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Морской заповедник в Приморье
Начало: Владивосток
«Экотур на юг Приморского края с посещением уникальных мест нашей страны – единственного морского биосферного заповедника, самого большого океанариума и самого южного острова России»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 82 550₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
Начало: Приморский край, Владивосток
«Посетив заповедник, вы сможете узнать все, или почти все, о жизни и повадках диких зверей из первых уст — от ученых, работающих в тайге»
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
Начало: Выезд в 5 утра, автобус собирает участников по мар...
«На территории заповедника запрещено:мусорить, рвать растения, заходить за границы (всё покажу на месте), рыбачить, охотиться»
9 авг в 05:00
24 авг в 08:00
16 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна14 января 2024Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
- ГГалина3 января 2024Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
- ТТамара12 декабря 2023Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
- РРегина29 октября 2023Все было супер))
- ССветлана30 сентября 2023Нашей семье в этом году посчастливилось побывать во Владивостоке. И нашим гидом в этом незабываемом приключении был Дмитрий. Мы по
- ДДада16 июля 2023Продуманный тур, глэмпинг впечатляет. Если бы погода не подкачала, эх)))
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Заповедники»
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