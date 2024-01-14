Туры по заповедникам из Владивостока

Найдено 6 туров в категории «Заповедники» во Владивостоке, цены от 16 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
1 отзыв
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Погулять в уникальных заповедниках, пройти по тайге, изучить животный и растительный мир
Начало: Владивосток, центральная площадь, возле памятника ...
«2 ночи — в 3-й и 4-й дни — в домике на кордоне Лазовского заповедника»
23 июня в 08:00
28 сен в 08:00
140 000 за человека
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Начало: Владивосток
«В деревенском домике недалеко от Лазовского заповедника или в шатре на 6 мест»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
29 000 за человека
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Начало: Владивосток, рядом с торговым центром Луговая
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
22 900 за человека
Морской заповедник в Приморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Морской заповедник в Приморье
Начало: Владивосток
«Экотур на юг Приморского края с посещением уникальных мест нашей страны – единственного морского биосферного заповедника, самого большого океанариума и самого южного острова России»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 82 550 за человека
Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
Начало: Приморский край, Владивосток
«Посетив заповедник, вы сможете узнать все, или почти все, о жизни и повадках диких зверей из первых уст — от ученых, работающих в тайге»
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
40 000 за человека
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
Начало: Выезд в 5 утра, автобус собирает участников по мар...
«На территории заповедника запрещено:мусорить, рвать растения, заходить за границы (всё покажу на месте), рыбачить, охотиться»
9 авг в 05:00
24 авг в 08:00
16 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Морской заповедник в Приморье
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Морской заповедник в Приморье
    Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
  • Т
    Тамара
    12 декабря 2023
    Морской заповедник в Приморье
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой
  • Р
    Регина
    29 октября 2023
    Приморье. По следам исследовательских экспедиций
    Все было супер))
  • С
    Светлана
    30 сентября 2023
    Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
    Нашей семье в этом году посчастливилось побывать во Владивостоке. И нашим гидом в этом незабываемом приключении был Дмитрий. Мы по
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    большому счету, мало что знали об этих краях. Дмитрию удалось показать нам свою родную землю так, что мы влюбились в неё. Он абсолютный фанат своего дела. Знает огромное количество уникальных мест, которыми с удовольствием делится. Знает природу и ее обитателей, как свои пять пальцев. Уникальность Дмитрия состояла в том, что с ним всегда во всех ситуациях было комфортно. Не смотря на нашу такую разновозрастную компани, ему удалось ко всем подобрать ключи. За это, конечно мы ему благодарны! Мы сполна насладились не только красотой края, но и местными деликатесами. Это очень здорово, когда все идет, как идет, и ты не задумываешься что да как. Когда ты уверен, что все будет хорошо, и получаешь сумасшедшие эмоции! Нам повезло с погодой, с гидом, мы посетили уникальные места. И хотим пожелать всем таких же замечательных путешествий во Владивосток, не смотря ни на что!

  • Д
    Дада
    16 июля 2023
    Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
    Продуманный тур, глэмпинг впечатляет. Если бы погода не подкачала, эх)))

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Заповедники»

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  3. Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
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  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Заповедники" можно забронировать 6 авторских туров от 16 500 до 140 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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