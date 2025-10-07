Бархатное Приморье. Весь край за 10 дней с комфортом
Приключенческий тур по 4 заповедникам и 2 нацпаркам через весь край в лучшее время года
«По дороге заедем в наш знаменитый сафари парк либо оставим время для короткого сити тура по Владивостоку»
21 сен в 10:00
от 246 000 ₽ за человека
Тигры у моря: Приключенческий тур в Приморье с высоким комфортом
Эко-сафари-тур по четырём заповедникам и диким морским бухтам. Всё включено
«Заночуем в уютном коттедже со всеми удобствами, а если хватит сил с дороги, поедем на вечернее сафари в поисках редких сов, белок-летяг, оленей, медведей и, если повезет, короля тайги - амурского тигра»
15 авг в 10:00
4 июл в 10:00
от 266 000 ₽ за человека
На Новый год во Владивосток: тайны города, бухты и сопки, сафари-парк и Мариинский театр
Побывать в закулисье и Стеклянной бухте, отдохнуть в спа и узнать, как выращивают устриц
Начало: Владивосток, холл отеля «Астория», 14:00
«Вас ждут закулисные тайны Приморской сцены Мариинского театра и прогулки по загадочным улочкам Миллионки, шоу в океанариуме и наблюдение за животными в сафари-парке»
29 дек в 14:00
95 500 ₽ за человека
