Найдено 3 тура в категории « Сафари » во Владивостоке, цены от 95 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности 10 дней 2 отзыва Бархатное Приморье. Весь край за 10 дней с комфортом Приключенческий тур по 4 заповедникам и 2 нацпаркам через весь край в лучшее время года «По дороге заедем в наш знаменитый сафари парк либо оставим время для короткого сити тура по Владивостоку» от 246 000 ₽ за человека 9 дней 9 отзывов Тигры у моря: Приключенческий тур в Приморье с высоким комфортом Эко-сафари-тур по четырём заповедникам и диким морским бухтам. Всё включено «Заночуем в уютном коттедже со всеми удобствами, а если хватит сил с дороги, поедем на вечернее сафари в поисках редких сов, белок-летяг, оленей, медведей и, если повезет, короля тайги - амурского тигра» от 266 000 ₽ за человека На машине 8 дней На Новый год во Владивосток: тайны города, бухты и сопки, сафари-парк и Мариинский театр Побывать в закулисье и Стеклянной бухте, отдохнуть в спа и узнать, как выращивают устриц Начало: Владивосток, холл отеля «Астория», 14:00 «Вас ждут закулисные тайны Приморской сцены Мариинского театра и прогулки по загадочным улочкам Миллионки, шоу в океанариуме и наблюдение за животными в сафари-парке» 95 500 ₽ за человека Все туры Владивостока

