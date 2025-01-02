Приглашаю Вас посетить уникальный приграничный городок Хуньчунь.
Здесь переплетены несколько культур: можно встретить надписи и вывески на русском языке, попробовать корейскую кухню и, конечно же, впечатлиться аутентичной китайской архитектурой. Добраться до
Здесь переплетены несколько культур: можно встретить надписи и вывески на русском языке, попробовать корейскую кухню и, конечно же, впечатлиться аутентичной китайской архитектурой. Добраться до
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тура
Город на стыке границПриглашаем Вас отправиться в китайский Хуньчунь — небольшой город трех границ, который скрывает массу колоритных локаций. Во время тура вы познакомитесь с историей, культурой и бытом города, уникальными благодаря его необычному географическому положению. Мы побываем в горячих источниках, прогуляемся по европейской улице, попробуем местную кухню в корейском ресторане и примем участие в китайской чайной церемонии. Искатели адреналина и острых ощущений смогут пощекотать нервы на Стеклянном мосту, а любителей шоппинга ждут местные торговые центры. Но особенно известен Хуньчунь своей традиционной китайской медициной, поэтому при желании Вы сможете пройти здесь диагностику и лечение. Важная информация:
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- Максимальное количество участников — 20, но можно заказать автобус для группы до 45 человек.
- Детям разрешено ехать в Китай.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала.
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (830+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве. Дополнительные экскурсии на выбор: Экскурсия «Глаза Хуньчунь + Поющий фонтан + мост Хуньчунь» Экскурсия «Аквапарк: Водный мир Юйлон» и «Сад и огород: сбор ягод и фруктов» Экскурсия «Горячий источник и сауна Пияньшань» Экскурсия «Царство динозавтров: крупнейший тематический парк Азии» Экскурсия «Горячий источник + ужин + вечерний Яньцзи» Экскурсия «Стеклянный мост + Экопарк Пияньшань + медвежья ферма» Экскурсия «Дуньхуа: Сокровищница, Манчжурский дворец, Будда» Экскурсия «Спа-центр в корейском стиле Фуган» Экскурсия «Живописный Фанчуань + Музей Хуньчунь» Экскурсия «База МДМ»: на выбор катание на лыжах или горячие источники Экскурсия в г. Яньцзи и экскурсия в г. Тумэнь Экскурсия «Горячие источники Шенлон» Экскурсия «Поселок Эрдаобайхэ + озеро Тянчи + заповеник Чанбайшань» Важная информация: Обратите внимание, что стоимость тура указана при наборе группы от 5 человек и может варьироваться из-за изменений курса юаня и условий принимающей стороны. Обо всех изменениях туристы информируются не позднее, чем за сутки до поездки. Вы можете создать заказ и уточнить у гида стоимость, а также другие интересующие Вас вопросы.
Четверг, Пятница, Суббота
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Визовые формальности
- Проживание в отеле (двухместное размещение)
- Завтраки
- Услуги гида-переводчика
- Встречи и проводы
- Бесплатные экскурсии
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
- Питание (кроме завтраков)
- Доплата на прохождение автовокзала - 20 юаней
- Доплата за проживание в других отелях
- Доплата за одноместное размещение в отелях
- Дополнительные экскурсии (см. список в описании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток (ост. Беляева или автовокзал)
Завершение: Владивосток (автовокзал или Постышева)
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, Пятница, Суббота
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Чтобы связаться с менеджером по турам в Китай, используйте этот номер: 89146644398
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юаней на прохождение автовокзала
- Стоимость тура может меняться в зависимости от курса юаня: на момент бронирования может быть пересчет в рублях или же возможность оплатить оставшуюся часть на руки гиду в валюте (830+20 юаней), поэтому оптимально заранее приобрести юани по актуальному курсу в нужном количестве
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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