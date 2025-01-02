читать дальше Хуньчуня не составит труда — всего несколько часов пути на автобусе.



Мы позаботимся о Вашем проживании, а также подготовим несколько экскурсий, которые раскроют Вам местные кулинарные секреты и покажут, как проходит чайная китайская церемония.

Приглашаю Вас посетить уникальный приграничный городок Хуньчунь.Здесь переплетены несколько культур: можно встретить надписи и вывески на русском языке, попробовать корейскую кухню и, конечно же, впечатлиться аутентичной китайской архитектурой. Добраться до