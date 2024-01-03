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Остров Фуругельма
Программа тура включается в себя 4 экскурсии в Хасанском районе, очередность экскурсий определяет туроператор.
В первый день — ранний выезд с центральной части Владивостока.
Выезд может быть в 06:00! Точное время выезда вам будет сообщено накануне.
Рекомендуем прибыть во Владивосток за 1–2 дня до начала тура для временной адаптации. Основной багаж (чемодан или рюкзак объемом от 45 л) необходимо заранее оставить в камере хранения в вашем отеле или в камере хранения на ж/д вокзале Владивостока.
Доставка в пос. Посьет Хасанского района (в пути около 230 км в одну сторону).
Посадка в быстроходный прогулочный катер.
В течение часа доставка на заповедный остров Фуругельма, самый южный остров России.
Пешеходная экскурсия по острову занимает до 2,5 часов.
Здесь изумительно бирюзовое море с белым песком, птичий базар чернохвостой чайки, красивые заросли островного леса, история освоения и защиты земли русской.
Обед-пикник, отдых на берегу моря.
Доставка катером в пос. Посьет, в пути ориентировочно 1 час.
Вечером заселение в гостиницу в Хасанском районе.
Полуостров Гамова
Посадка во внедорожник, доставка на полуостров Гамова.
Красивейший уголок Хасанского района, самого южного в Приморье.
Маршрут проходит с остановками на видовых площадках для любования живописными панорамами островов и мысов, бухт и пляжей Восточного участка Дальневосточного морского заповедника.
Посещение побережья заповедных бухт, отдых на берегу моря.
Обед-пикник.
Прогулка вдоль побережья полуострова, любование обрывистыми скалами, поросшими вечнозелёными густоцветковыми соснами.
Дальневосточный морской заповедник
Посадка в быстроходный катер.
Морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого по территории Дальневосточного морского заповедника (около 2 часов): острова Антипенко и Сибирякова, с остановкой на кекуре Колонна, недалеко от лежбища тюленей ларга.
Вдоль островов Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново.
Мыс Льва, мыс Сосновый, кекуры Бакаланьи, недалеко от лежбища тюленя ларга, роща сосны густоцветковой, кекур-арка «Штаны».
Высадка на берег в заповедной бухте.
Обед-пикник.
Отдых на берегу, купание.
Посадка в катер, возвращение в пос. Славянка, по дороге любование прибрежными гротами и кекурами полуострова Клерка.
Маршрут «Три границы»
Доставка в пос. Хасан к месту, где сходятся три границы — России, Китая и Северной Кореи.
В прямой видимости пограничная вышка Китая, железнодорожный мост Дружбы через который идёт сообщение с Северной Кореей, памятный знак трех границ, река Туманная.
Обед-пикник.
Отдых у моря, купание.
Вечером ориентировочно к 21:00–22:00 возвращение во Владивосток, в центр города.
Внимание! На данный маршрут допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Хасанском районе (3 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Одноместное
|Двухместное
|Трехместное
|76 400
|67 400
|64 600
Подселения нет. Если вы путешествуете один (одна), то необходимо бронировать одноместное размещение.
Варианты проживания
Гостиница в Хасанском районе
Гостиница «Паллада», без звёзд. Находится в поселке Славянка, в 190 км от г. Владивостока.
Шестиэтажное панельное здание, рассчитанное на размещение 40 человек.
Лифта — нет, номера для проживания с 3 по 6 этажи.
Диспенсеры для питьевой воды на каждом этаже. Кондиционеры не во всех номерах, заранее не гарантируются.
Стандартный 2-местный номер — две 1-1,5-спальные кровати, большое окно, 2 тумбочки, 2 кресла + журнальный столик, ТВ, холодильник мини-бар, шкаф, письменный стол, совмещенные душ, туалет, умывальник.
На полу – ковровое покрытие. Смена постельного белья каждые три дня, ежедневная уборка номера и смена полотенец.
Каждый номер укомплектован индивидуальным набором — тапочки, зубная щетка, мыло, шампунь.
На первом этаже кафе, завтрак входит в стоимость номера.
Возможна замена гостиницы на равноценную в Хасанском районе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в Хасанском районе (3 ночи)
- Питание: 3 завтрака, 4 обеда-пикника
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Питание: ужины
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- тёплые вещи на случай холодной или ветреной погоды;
- одежда и обувь должны быть разношены (не новые);
- дождевик;
- сменная одежда, которую оденете после маршрута (ее можно оставить в автобусе).;
- плащ от дождя/морских брызг;
- кроссовки или туристические ботинки для походов;
- сменная обувь и носки на случай промоченных ног;
- принадлежности для личной гигиены;
- индивидуальные лекарства, если имеете какие-либо заболевания;
- фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр);
- купальник и маленькое полотенце;
- крем от загара;
- тапочки для купания.
Во избежание воздействия ультрафиолетового излучения (солнечного удара), используйте средства индивидуальной защиты: крема, одежду, закрывающую тело, руки, ноги, солнцезащитные очки, рекомендуется иметь легкий головной убор.
В жаркий день возьмите с собой на экскурсию запас питьевой воды. Обязательно с собой воду (не менее 1 л) на каждый день.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая погода в туре?
Летом погода преимущественно теплая, средняя температура равняется +20,7°C. Самый холодный летний месяц июнь с температурой (+17,0°C), самый теплый — август (+23,0°C). Среднее количество осадков весной составляет до 6 дней с дождем за месяц. Относительная влажность 23%. Ветер летом слабый и равен 3 м/с.
В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12,0°C. Наиболее холодный осенний месяц — ноябрь со значениями температуры (+3,0°C), теплый — сентябрь (+20,0°C).
Есть ли ограничения для иностранных туристов?
В пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы — России, Китая и Северной Кореи, допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!
Есть ли ограничения по возрасту?
В связи со сложностью программы на данный тур действует возрастное ограничение — от 10 до 60 лет.
Туристы должны иметь определенную физическую форму.
Сложность в морских экскурсиях. На островах и заповедниках нет пирсов, приходится садиться и выходить на берег высоко поднимая ногу, спрыгивая с катера, проходя по шатающемуся трапу.
В заповеднике не оборудованы тропы, грунтовая тропа, подъемы–спуски.
Обязательно нужно взять с собой кроссовки!
Максимальное количество человек: на катере — 10 чел., в джипе — 6 чел.
Какие особенности проведения экскурсий?
Ваш тур — конструктор. Он состоит из отдельных однодневных экскурсий и логически скомпонован по удобной транспортной схеме и проживанию. Это значит, что у вас не будет единого турлидера по всему маршруту и состав участников-туристов и экскурсоводов может меняться каждый день. На природных приключенческих турах вы можете быть в составе группы — от 3 до 30 человек. Это позволяет экономить бюджет туристов, нет затрат на обслуживание и зарплату персонального турлидер. Но это обстоятельство возлагает на участников ответственность за своё путешествие.
Если есть вопросы их всегда можно задать виртуальному турлидеру, экскурсоводу на маршруте, своим попутчикам, местным жителям. Всю необходимую контактную информацию мы сообщаем за 1 день по СМС или WhatsApp. Оповещения поступают по каждому экскурсионному дню!
Как организовано питание?
В первый день — ранний выезд. Ранний завтрак в гостинице рекомендуем заказать заранее (его можно взять с собой).
Обед-пикник включен по программе. Перекус в ланч-боксах или в индивидуальных упаковках. Без выбора по меню.
Если вам требуется специальное питание (вегетарианское, диетическое и т. п.), то просим сообщать об этом при бронировании тура, чтобы мы исключили для вас обед-пикник из программы. В этом случае — организация перекуса полностью ваша.
Каждому необходимо иметь бутылку с водой, не менее 1 литра на каждого человека на день!
Рекомендации: на каждый день захватить с собой на маршрут перекус — конфеты, сухофрукты (курага, чернослив), шоколад, питьевую воду, лучше термос с чаем, овощи, фрукты и т. п., мусорный пакет. Не брать много, не брать скоропортящихся продуктов!
На маршруте нет кафе. В гостинице, где вы живете — есть кафе.
Завтрак включен в стоимость проживания в гостинце. Обед-пикник вам предоставит турлидер на маршруте. Ужинаете вы в гостинице, заказ по меню и оплата самостоятельно.
В поселке, где расположена ваша гостиница, есть магазины и рынок, можно купить нескоропортящиеся продукты, для дополнительного перекуса в пути.
С осторожностью отнеситесь к новым продуктам. Особенно морепродуктам! Не экспериментируйте на маршруте. Попробуйте новый продукт в кафе или ресторане в небольшом количестве.
Какие особенности транспорта на маршруте?
Хасанский район расположен удаленно от Владивостока. В зависимости от посещаемых объектов, дорога из Владивостока может составлять более 4 часов в одну сторону. В пути планируются технические и фото остановки. Сами дороги не лучшего качества, асфальт с неровностями, ямами, вздутиями. Часть дороги с грунтовым пыльным покрытием. Комфортабельный транспорт на данное направление не едет, поэтому используется доступный, туристического класса — 20-местные автобусы, 6-14-местные микроавтобусы, авто повышенной проходимости, кондиционер в транспорте может отсутствовать.
На данном маршруте используются микроавтобусы/автобусы/авто, где нет отдельного багажного отделения и специальных мест для большого багажа! Берём только самое необходимое в небольшом рюкзачке или в небольшой сумке! Ваш основной чемодан (или рюкзак объемом от 35 л) необходимо заранее оставить в камере хранения во Владивостоке при гостинице или воспользоваться камерой хранения на ж/д вокзале. Для передвижения по маршруту требуется удобная, не стесняющая движений одежда. Для отдыха на берегу: кепка, крем от загара, купальник, подстилка или коврик, тапочки для купания. Во время пешеходной экскурсии обязательно наличие удобной обуви с протектором (кроссовки). Рекомендуется иметь дождевик, на случай дождливой погоды или для защиты от брызг на морской прогулке.
Быстроходный катер рассчитан на группу до 12 человек. Катер от ветра не закрыт. Погода на море переменчивая, обязательно взять с собой куртку или теплый свитер с капюшоном, дождевик! На катере обязательно надевать спасательный жилет! Нужно быть готовым залазить и слазить с катера без трапа — крутой нос, подаем руку, помогаем друг другу. Может быть проблемой для людей с ограниченными движениями ног и спины. При движении по морю на волнах катер может качать и подбрасывать. В Морском заповеднике нет пирсов, поэтому высадка туристов будет происходить в мелкое море. Для высадки/посадки снимается обувь, подкатываются до колена штаны. Для пешей прогулки лучше кроссовки, для купания в море — сланцы или тапочки для купания. Рекомендуем хороший плащ не только от дождя, но и от морских брызг, которые в ветреную погоду захлестывают в катер.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
В случае штормового предупреждения, неблагоприятных метеоусловий турфирма имеет право изменить экскурсионную программу. Если по метеоусловиям морская экскурсия не состоится, то фирма предлагает сухопутную экскурсию, либо свободный день при гостинице в Хасанском районе.
Какие есть особенности тура?
Наш тур является приключенческим!
Это значит, что программа может меняться в зависимости от обстоятельств — погоды, ветра, тумана, аварийной обстановки на дороге, растягиваться по времени из-за качества дорог и т. п.
Это связано, прежде всего, с тем, что мы значительно удаляемся от Владивостока на большие расстояния, более 4 часов в пути в одну сторону, одна треть дорог грунтовые. Именно поэтому мы не рекомендуем вам на данный маршрут брать с собой детей до 10 лет.
По туру планируются маршруты к чистому, красивому морю. Но пляжи не оборудованы! Нет туалетов, переодевалок, кафе и магазинов. Все берем с собой — подстилку полежать, полотенце или пончо, шляпу, крем от загара, воду, обед-пикник. Не берите много.
Посещение заповедных территорий так же имеют свои особенности — требуют оформления разрешительных документов, очередности и другие особенности.
По возвращении, туристов во Владивостоке высаживают в центре города, у площади Борцов революции. Сбора и развоза по отелям — нет! Если мы прибываем поздно — вам необходимо будет позаботиться о том, чтобы вас встретили или вызвать такси.
Инструктаж по технике безопасности
- Одежда и обувь туриста должны быть удобными, соответствовать сезону и погоде и не стеснять движений. Категорически запрещается ношение открытой, не фиксирующей ступню, обуви, обуви на каблуке.
- Если у туристов имеются дорогие предметы, документы, нахождение которых на маршруте не обязательно, то рекомендуется оставить их дома. Организаторы тура не несут ответственность за сохранность ваших вещей. Если вы берете на маршрут дорогостоящую фото-видеоаппаратуру — позаботьтесь о непромокаемой, небьющейся упаковке!
- Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не рекомендуется пить воду из открытых водоёмов.
- В траве и на скалах встречаются змеи. Поэтому будьте внимательны, не ходите по траве босиком, смотрите под ноги. Увидев змею, не трогайте ее, отойдите подальше. Змея никогда не нападет на вас первой. Помните — она у себя дома, а Вы у неё в гостях. В случае укуса, немедленно обратитесь к руководителю.
- Нельзя пробовать на вкус какие-либо грибы, растения и их плоды.
- Помните, что вы идёте на маршрут в группе. Вы — команда! Здесь один за всех и все за одного! Помогите слабому, проявите терпение, будьте сильным! Думайте о своем здоровье прежде, чем решиться на необдуманный шаг. Ваши действия (травмы) могут нарушить планы всей группы!
- Обращаем внимание, что туристы должны иметь среднюю физическую подготовку для избранного маршрута. Она обеспечивает уверенное прохождение маршрута. Распределяйте силы на переходах, отдыхайте на привалах, рационально передвигайтесь, ориентируйтесь на местности, выбирайте оптимальный путь, осуществляйте страховку и самостраховку.
- Запрещается находиться в алкогольном и наркотическом опьянении. В противном случае турист снимается с маршрута и лишается права продолжать движение по нему без восстановления материальных затрат.
- Турист должен выполнять распоряжение своего руководителя! Только слаженная группа, выполняющая инструкции, проходит маршрут без происшествий!
- Турист самостоятельно несет полную ответственность за состояние собственного здоровья. Во избежание ситуаций, влекущих ухудшение здоровья, турист обязан заранее уведомить руководителя о хронических и/или специфических заболеваниях, если таковые у него имеются, фобиях, особенностях развития своих или ваших спутников. Обо всём, что может помешать безопасному прохождению маршрута, необходимо сообщить турлидеру/руководителю! В случае ухудшения состояния здоровья или возникновения травм турист обязан своевременно информировать об этом руководителя.
- Во время пешеходной экскурсии по острову запрещается отлучаться от группы. Время посадки в катер (выхода с острова) строго обозначено руководителем группы. Если вы потеряли свою группу, возвращайтесь тем путем, которым вы шли. Позвоните руководителю группы. Все дополнительные затраты по вашим поискам — за ваш же счет!
- В Морском заповеднике запрещено нырять и доставать или трогать морских обитателей! Нельзя собирать камни и ракушки, рвать цветы! Смотрим, слушаем, фотографируем!
Правила поведения во время морских прогулок на катерах
Правила нахождения на борту судна:
- Соблюдение «Правил техники безопасности и поведения на маломерных судах» необходимо для безопасного хождения на них и создания комфортной и дружеской атмосферы на борту судна. Исполнение «Правил техники безопасности и поведения на плавсредствах» является обязательным и безоговорочным для всех.
- Капитан — ответственное лицо, имеющее квалификацию рулевого. Он руководит экипажем судна и отвечает за его и вашу безопасность. Капитан обладает полномочиями по принятию решений на борту руководимого им судна, абсолютно по всем вопросам. Решения капитана обязательны для всех членов экипажа, гостей и выполняются безоговорочно.
- Все находящиеся на судне должны надеть спасательные жилеты. Запрещается снимать спасательный жилет в течение всей морской прогулки.
- Обязательно внимательно осмотрите судно для того, чтобы узнать все выходы для спасения.
- При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо точно выполнять все указания помощников и экипажа судна.
На борту судна категорически запрещается:
- начинать самостоятельную высадку или посадку до полной швартовки судна и без указания экипажа;
- двигаться вдоль борта судна на причал или подниматься с причала на борт корабля не по специальному трапу;
- самостоятельно заходить в служебные помещения и технические помещения;
- самовольно покидать судно, выходить за ограждения судна, нырять с борта и купаться в непосредственной близости от него;
- на ходу и во время стоянки перегибаться через леерное ограждения открытых палуб, сидеть на леерных ограждениях;
- оставлять ребёнка, находящегося на Вашем попечении, без присмотра;
- проносить на борт судна вещи, относящиеся к категории опасных и запрещённых (сжатые газы, едкие вещества, оружие, взрывчатые и горючие вещества, наркотики и т. д.);
- подниматься на борт судна в одежде и обуви, способных загрязнить или повредить имущество других пассажиров или отделку судна и его палубу;
- бросать за борт мусор и любые другие предметы, для сбора мусора на судне имеется мусоросборник;
- самовольно использовать на судне любые световые и пиротехнические средства (факелы, петарды, фейерверки, бенгальские огни, звуковые и огневые ракеты, лазерные устройства и т. п.);
- находиться на борту в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- курить в местах, не отведенных для этого специально.
Если была объявлена массовая эвакуация, следует делать следующее:
- пропустить к спасательным средствам детей и женщин;
- взять с собой только самые необходимые вещи (деньги, документы);
- не спеша опускаться в спас средства
Человек за бортом:
- Чтобы не оказаться за бортом судна, вам необходимо держаться за неподвижные, надежно закреплённые
конструкции. Такие, как: леерные ограждения, леерные стойки, ванты.
- Сидеть следует на одном из бортов, не перемещать центр тяжести за леерные ограждения.
- Если вы оказались в воде, не паникуйте! Ваше отсутствие сразу же заметят и поднимут на борт или члены вашей команды или катер, работающий на дистанции.
- Если вы заметили человека за бортом, незамедлительно сообщите об этом капитану.
Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность. Вдоль берега океаническое течение, опасно заплывать далеко от берега, нельзя плавать на кругах и матрасах! Спасателей нет!
При ознакомлении с обитателями моря, турист по разрешению сотрудника заповедника может зайти в море соблюдая правила:
- не заходить в море разгоряченным, резкое охлаждение может вызвать простуду, судорогу, потерю сознания;
- не заходите в воду в течение часа после приема пищи;
- не заходите в море далее 50 метров от берега;
- не прыгать со скал, не подавать ложные сигналы тревоги.
Какие локации посетим?
Дальневосточный морской заповедник — единственный в России. Расположен на юге Дальнего Востока, свыше 98% площади составляет акватория залива Петра Великого Японского моря. На небольших заповедных островах находятся самые крупные в мире колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана, единственные в России места гнездования редчайших для мировой фауны птиц — желтохвостой цапли и малой колпицы. К основным объектам охраны Дальневосточного морского заповедника относятся дальневосточный трепанг, камчатский краб, гигантский осьминог, тюлень ларга, гребешок приморский, колонии морских птиц. В воды заповедника заходят киты малые полосатики, касатки, дельфины. В 2003 году заповедник получил международный статус биосферного резервата.
Экскурсия «Берег поющих сосен» (по акватории):
Экскурсия знакомит с достопримечательностями Восточного района морского заповедника. Во время морской прогулки Вы познакомитесь с геологическими памятниками побережья, представленными скалами, гротами и кекурами. Маршрут экскурсии пролегает между островами Большой Пелис и Матвеева, затем проходит южнее группы островов Де-Ливрона, Гильдебранта и Дурново к мысу Сосновому. Узкие выступы мыса сплошь увенчаны кронами красивейшего представителя третичной флоры — величественной густоцветковой сосны и зарослями рододендрона Шлиппенбаха — одного из самых красиво цветущих кустарников в мире. Перед Вами откроется панорама кекуров Бакланьих — места, где находится самое большое в заливе Петра Великого лежбище тюленей ларга. Вы увидите кекур «Арка» — одну из «визитных карточек» заповедника.
Остров Фуругельма относится к южному району научно-экспериментальной зоны заповедника. Здесь проводятся постоянные научные исследования, связанные с разработкой основ сохранения и восстановления морских и островных сообществ. Кордоны расположены на м. Островок Фальшивый, о. Фуругельма, бух. Пемзовая.
Остров Фуругельма — самый южный остров России. Здесь расположена крупнейшая в мире колония чернохвостой чайки — 30 000 пар! С ней соседствуют поселения очковых чистиков, тонкококлювых кайр, тупиков-носорогов. Остров служит местом отдыха некоторых перелетных птиц, занесенных в Красную книгу, таких как буревестники, орланы, поморники. Во время прогулки вы познакомитесь с реликтовыми растениями, узнаете историю острова и посетите береговую батарею. Вас поразит красота природных ландшафтов и ослепительная прозрачность воды!
Описание активного маршрута на внедорожниках:
Машина едет по лесной дороге, по ходу движения преодолевает различные препятствия (ямы, бугры, броды, сложные участки дороги). Во время движения запрещается высовываться из машины, вставать. В пути предусмотрены технические остановки и остановки в красивых местах для фотографирования. Перед пешеходной частью маршрута внимательно выслушайте инструкции проводника, поправьте всю одежду, упакуйте вещи. Ненужные вещи можно оставить в машине. Группа движется компактно (убегать вперед, отставать, сходить с тропы без предупреждения запрещается).
Какие опасности могут быть на маршруте?
Наш край не опасен! Мы так считаем! Но о чем нужно знать гостям?
Во-первых, если вы планируете, путешествие в уссурийскую тайгу, знайте, у нас есть энцефалитные клещи. Самый опасный период — май–июнь, далее клещи идут на убыль, в августе-октябре их практически нет. Так же клещи обычно не живут на побережье и на островах. Но всегда есть «везучие» туристы, которые находят их везде! Поэтому лучше подготовиться к посещению тайги. Если нет противопоказаний — сделайте прививку от клещевого энцефалита. Но это требование не обязательное — на ваш страх и риск. Как одеться? Ваша одежда должна иметь как можно меньше открытых участков. Футболки с длинными рукавами, брюки, а не шорты. Понизу одежды желательно манжеты или резинка, футболки заправлены в брюки. Одежда гладкая, без начеса и ворса. Брюки можно заправить в носки. Мы не должны дать возможность клещу зацепиться за вашу одежду. Как правило, этот маленький жучок, прежде чем укусить вас 30–40 минут ползает по одежде, ищет «вкусное нежное место». Поэтому в тайге нужно осматриваться каждые 40 минут и снимать клещей с одежды. Куда их девать? Просто сняли и выбросили подальше от себя, в кусты, не в соседа…. На голову повязываем косынку, так чтобы ваши волосы полностью были убраны. Избегайте высокой травы, кустов, передвигайтесь по открытой местности. Очень эффективны репелленты («Reftamid» или другие) главное активное вещество альфаметрин, альфаципометрин. Во Владивостоке можно купить в магазинах косметики или аптеках.
Медуза крестовик. Как правило, приплывает в мелкие хорошо прогретые бухты в августе. Главное условие — тёплая вода, водоросли, часто не самое чистое море. Медузы очень маленькие, не больше 5-копеечной монеты и увидеть их сложно. Если почувствовали на открытом участке тела боль, как от ожога — это очень похоже на укус медузы крестовика! Нужно обязательно выйти из моря, промыть место ожога пресной водой. Можно принять антигистаминные средства. Если почувствовали аллергическую реакцию организма — отправляйтесь в медицинское учреждение. Наши врачи знают как помочь. Неприятно, но не смертельно.
Змеи. В траве, на камнях, на тропинках встречаются змеи. Будьте внимательны, не ходите босиком, смотрите под ноги. Увидев змею, не трогайте ее, отойдите подальше. Змея никогда не нападет на вас первой. В Приморье только один вид ядовитой змеи — щитомордник. От его укуса развивается аллергическая реакция, но яд не смертельно опасен. После укуса принимаем антигистаминные средства и двигаемся в медучреждение.
На наших маршрутах туристы всегда находятся под присмотром экскурсовода, турлидера. Он обязательно предупредит вас об опасности, он знает, что делать в критической ситуации. Следуем его рекомендациям и никогда на маршруте не обгоняем гида. Пусть все опасности достанутся ему, как самому опытному.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Во время поездки турфирма страхует туристов от несчастного случая в страховой компании «Энергогарант».
Под несчастным случаем понимается фактически происшедшее на маршруте внезапное, непредвиденное событие, в результате которого наступило расстройство здоровья туриста или его смерть (механические травмы, ожоги, случайные отравления ядовитыми растениями, клещевой энцефалит, утопление и т. п.).
Размер страхового возмещения зависит от диагноза и выражается в процентах от максимального покрытия — 50 000 рублей.
При наступлении несчастного случая турист обращается в ближайшее к месту нахождения медицинское учреждение.
По возвращении к месту постоянного проживания застрахованный обращается в «Энергогарант» и предоставляет следующие документы: заявление, акт о страховом случае подписанный турфирмой, справку из медучреждения.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур позволил мне побывать там, где я хотела - на острове Фуругельма, на островах Римского-Корсакова, на полуострове Гамова. Это, действительно, места, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни! Уникальные пейзажи, бухты с кристально чистой водой… Возможность увидеть живых морских звезд и морских ежей, тюленей….
Первые 2 дня с нами был гид Александр Петрович. В дороге из Владивостока в Хасанский район он рассказал нам много интересного. Большое ему спасибо!
На третий день, когда нас на внедорожниках везли от Андреевки в сторону бухты Теляковского, хочется отметить виртуозную работу нашего водителя-гида. Спасибо ему!
Жили в гостинице "Паллада" в Славянке. В целом нормальные условия, просторный номер со всеми удобствами.
Однако есть и негативные впечатления:
1) От Посьета до Славянки нас (21 пассажир) посадили на 21 место в микроавтобус, где совершенно нет мест для рюкзаков. А мы при этом везли с собой в рюкзаках все вещи, которые по инструкции туроператора мы должны были взять с собой на 4 дня (запасные кроссовки, теплый свитер или толстовку, дождевик, купальные принадлежности, вьетнамки и/или коралловые тапочки, маленькое пляжное полотенце, запасные брюки, смену футболок и балья на 4 дня, головной убор, 1 л воды, термос с чаем, крем от загара, кошелек, паспорт), кстати, очень полезно взять с собой маску с трубкой. А еще мы везли с собой обед сухим пайком. Все эти вещи, действительно, необходимо взять с собой. Они занимают приблизительно рюкзак объемом 50 л + дамская сумка или пакет (для обеда сухим пайком). Все пассажиры вынуждены были везти такой немаленький рюкзак у себя на коленях около полутора часов. Это просто пытка! Нужно либо сначала заселять туристов в гостиницу (чтобы они оставили часть вещей в номере), либо оставлять в автобусе несколько незанятых мест для того, чтобы на них можно было разместить рюкзаки.
Мы с сестрой представили себе, что в последний день тура нас вот так набьют в микроавтобус и повезут от Славянки до места пересечения 3 границ, а вечером - во Владивосток (больше 3.5 часов в дороге), и решили просто отказаться от последней экскурсии - взяли такси из Славянки и сами доехали до Владивостока. (Иначе ужасная дорога обратно испортила бы все впечатление от природных красот.)
К тому же экскурсионный микроавтобус мог бы быть не таким обшарпанным внутри (края некоторых сидений были ободраны, и из них торчал металлический каркас).
2) В гостинице "Паллада" можно было бы практически без всяких капиталовложений сделать следующие улучшения, которые бы сильно изменили впечатление к лучшему:
- к шторке в душе нужно пришить утяжелители, чтобы вода из душа не разливалась по всему полу сан. узла
- сиденье на унитаз нужно подбирать по форме унитаза (это стоит совсем не дорого)
- когда сиденье на унитазе начинает пахнуть мочой, его нужно снимать и мыть с дезинфицирующими средствами
этого не делалось!
- не только мне, но и другим туристам, хотелось бы, чтобы завтрак "шведский стол" включал какую-нибудь кашу и/или творог
- официанты в ресторане (и даже в столовой!) должны стремиться скорее обслужить клиента, а не поболтать со своими знакомыми - все-таки, официант работает для клиента, а не клиент для официанта
Вообще очень хочется, чтобы в ПРиморском крае туристический бизнес развивался. Там есть столько привлекательного для туриста! Столько уникальных объектов, которые не увидишь больше нигде на просторах нашей большой страны! Вот поучиться бы туроператорам Приморья у крымчан! Кстати, как прекрасно было бы, если бы из Владивостока в Славянку ходил паром и/или быстрые суда на подводных крыльях (это бы решало проблему долгой некомфортной дороги), но я понимаю, что это требует больших капиталовложений
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем ра