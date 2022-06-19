Вы приезжаете во Владивосток и добираетесь до гостиницы:
• заказав трансфер за доп.плату к указанному Вами времени с ж/д вокзала или аэропорта (заказ заранее);
• самостоятельно.
Гарантированное время заселения в отель – 14:00.
Свободное время.
Отдых.
Завтрак в гостинице.
10:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Посадка в автобус, выезд на маршрут.
Посещение единственного в мире Музея трепанга.
Экскурсия рассказывает о морском организме, живущем на дне Японского моря, имеющего много полезных свойств.
Во Владивостоке трепанга называют «морским женьшенем».
Сувениры и подарочная продукция для укрепления иммунитета.
Доставка на оконечность полуостров Шкота, к мысу Эгершельд.
Здесь расположено небольшое уютное кафе с прекрасным видом на пролив Босфор Восточный, остров Русский и Токаревский маяк.
Мы расположимся на веранде второго этажа.
Небольшой рассказ о морепродуктах.
Мастер-класс по разделыванию моллюсков.
Дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа.
За дополнительную плату обед из морепродуктов.
13:30 возвращение на центральную площадь города.
14:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока.
14:00 – 18:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку с двумя мостами.
В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56», памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост, пролив Босфор Восточный, Русский мост, Уссурийский залив, проездом кампус ДВФУ.
Возвращение на центральную площадь к 18:00.
Завтрак в гостинице.
14:00 Сбор группы на центральной площади.
Выезд из Владивостока на автобусе, путевая информация.
15:30 Прибытие в Шкотовский район.
15:30 – 18:30 Экскурсия по Сафари-парку, посещение Парка амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей, Парка хищников и птиц.
В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.
Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т.п.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.
Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.
Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гости гарантированно наблюдают тигров (с моста без решёток, прямо перед глазами).
По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.
Прибытие во Владивосток к 20:00.
За дополнительную плату: посещение парка львов.
Экскурсия за дополнительную плату (бронировать при покупке тура):
Во вторник с 10 до 13 часов морская прогулка с морепродуктами. Доставка катером на остров Русский в кафе на берегу моря, здесь подают самые свежие морепродукты, прямо из моря.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока.
10:00 – 14:00 - экскурсия на остров Русский.
Маршрут: центральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея – кампус ДВФУ (проездом) – музей «Ворошиловская батарея» – центральная площадь.
По окончании экскурсии возможно посещение Университетской набережной на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты) или посещение Океанариума (входной билет за дополнительную плату, оплачивать билет необходимо заранее, на месте наличие билетов не гарантируется).
Возвращение в гостиницу самостоятельное на общественном транспорте или такси.
Завтрак в гостинице.
8:00 – сбор группы.
Морская экскурсия – Три острова.
Маршрут: Корабельная набережная – остров Пахтусова, остров Желтухина, остров Рикорда – Корабельная набережная Выход в море на быстроходном катере.
Морская прогулка, в пути около 1,5 часов.
Высадка на необитаемые острова архипелага Императрицы Евгении.
Пешеходная прогулка по островам Желтухина и Пахтусова занимает 40-60 минут на каждом.
Продолжительный отдых запланирован на острове Рикорда, с обедом и купанием.
На необитаемых островах нет пирса, высаживаемся на необорудованный берег, спуск по крутому трапу-лестнице.
Обед-пикник берём с собой из Владивостока.
К 19:00 часам – доставка катером во Владивосток.
Выселение из номера во Владивостоке, ненужные вещи оставляем в камере хранения при гостинице.
Завтрак рекомендуем запросить в гостинице на вынос в ланч-боксе.
6:30 – выезд из Владивостока на автобусе.
Во время движения – интересная путевая информация от экскурсовода, доставка в пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи.
Рассказ об истории и природе этих мест.
Остановка у озера Лотос.
К 14 часам доставка в пос. Посьет.
Посадка в катер.
Морская экскурсия «Берег каменной сказки» – красивые морские панорамы, гроты, кекурсы, ларги (тюлени).
Высадка на берег чистого моря.
Отдых и купание.
Обед-пикник берём с собой.
17:30 – посадка в катер, доставка к автобусу.
ВНИМАНИЕ! На данный маршрут допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!
По окончании маршрута вы не возвращаетесь во Владивосток.
Размещение в гостинице в посёлке Хасанского района.
Ужин за дополнительную плату.
10:30 – посадка в микроавтобус/автобус, доставка в пос.Посьет Хасанского района.
Посадка в быстроходный прогулочный катер.
Доставка в течение часа на заповедный остров Фуругельма, самый южный остров России.
Пешеходная экскурсия по острову занимает 2.5 часа.
Здесь изумительно бирюзовое море с белым песком, птичий базар чернохвостой чайки, красивые заросли островного леса, история освоения и защиты земли русской.
Обед-пикник из собственных продуктов, отдых на берегу моря.
Доставка катером в пос. Посьет, в пути ориентировочно 1 час.
18:00 – 20:00 час. – доставка микроавтобусом/автобусом в гостиницу в Хасанском районе.
11:00 Доставка в пос.Славянка Хасанского района.
Посадка в быстроходный катер.
11:00 – 13:00 – морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого по территории Дальневосточного морского заповедника, восточный участок:
Выход на берег, обед-пикник из собственных продуктов.
Отдых на берегу.
Посадка в катер, доставка в пос.Славянка, по дороге любование прибрежными гротами и кекурами полуострова Клерка.
18:00 – размещение в гостинице в Хасанском районе.
Выселение из гостиницы в Хасанском районе.
10:00 – посадка во внедорожник, доставка на полуостров Гамова – красивейший уголок Хасанского района, самого южного в Приморье.
Маршрут проходит с остановками на видовых площадках для любования живописными панорамами островов и мысов, бухт и пляжей Восточного участка Дальневосточного морского заповедника.
Посещение побережья заповедных бухт, отдых на берегу моря, обед-пикник из собственных продуктов.
Прогулка вдоль побережья полуострова, любование обрывистыми скалами, поросшими вечнозелёными густоцветковыми соснами, видом на легендарный островок «Томящегося сердца».
Знакомство с домом-замком в пос. Витязь и историей знаменитой семьи Янковских – пионеров освоения Приморья.
Возвращение во Владивостоке к 23:00 час.
Заселение в гостиницу Владивостока.
Завтрак.
Выселение из гостиницы самостоятельно.
Освобождение номеров до 12:00.
Тур предусматривает проживание во Владивостоке и в Хасанском районе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб.:
|Гостиница
|Действие цены
|2-местный номер
|1-местный номер
|Хостел в центре города (без завтрака) + 3 ночи в Хасанском районе
|июль – сентябрь
|72 000
|93 200
|Мини-отель (без завтрака) + 3 ночи в Хасанском районе
|июль – август
|75 850
|100 800
|Моряк 2* + 3 ночи в Хасанском районе
|03.07 – 15.07.2022
|79 650
|104 700
|16.07 – 16.09.2022
|82 300
|107 700
|Версаль 3* + 3 ночи в Хасанском районе
|июль
|86 850
|112 050
|1-15 августа 2022
|95 850
|126 450
|Экватор 3* + 3 ночи в Хасанском районе
|июль
|88 650
|119 250
|август – сентябрь
|92 250
|126 450
|AZIMUT- Владивосток 4* + 3 ночи в Хасанском районе
|июль – август
|98 700
|123 150
Стоимость тура на 1 человека без гостиницы во Владивостоке:
Форма одежды спортивная; удобная, по-погоде. Обувь – лучше кроссовки. Брюки, которые можно закатать до колена, т. к. пирсов в заповеднике нет, может быть, нужно будет высаживаться в мелкое море. Рекомендуем хороший плащ. Не только от дождя, но и от морских брызг, которые в ветреную погоду захлестывают в катер.
Для экскурсий по экологическим тропам заповедника специального снаряжения не требуется, но необходимы удобная для походов одежда и обувь, головной убор. Для защиты от клещей — брюки и футболка с длинным рукавом, репелленты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Летом погода преимущественно теплая, средняя температура равняется +20,7°C. Самый холодный летний месяц июнь с температурой (+17,0°C), самый теплый – август (+23,0°C). Среднее количество осадков весной составляет до 6 дней с дождем за месяц. Относительная влажность 23%. Ветер летом слабый и равен 3м/с.
В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12,0°C. Наиболее холодный осенний месяц - ноябрь со значениями температуры (+3,0°C), теплый - сентябрь (+20,0°C).
Место встречи каждой экскурсии указано в программе. За 1 час до начала экскурсии (или вечером накануне) туристам приходит смс-оповещение с именем и телефоном гида для оперативной связи. Автобусные экскурсии – встреча с группой на центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры), ул. Светланская 22.
Транспорт: автобус/микроавтобус, быстроходный катер.
На маршрут по Хасанскому району допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!