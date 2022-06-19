Отпуск в Приморье

Классическая программа для знакомства с городом и с отдыхом на юге Приморья! Изюминкой тура станут: дегустация

4.7
3 отзыва
Классическая программа для знакомства с городом и с отдыхом на юге Приморья! Изюминкой тура станут: дегустация морепродуктов, сафари-парк, катерные прогулки с отдыхом на берегу и купанием, а также бухты морского заповедника и прекрасные панорамы.
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Отпуск в Приморье
Ближайшие даты:
03
июл
10
июл
17
июл
24
июл
31
июл
07
авг
14
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Вкуснейшие дары моря
Вкуснейшие дары моря
Попробуем живого гребешка, мидии, морского ежа и научимся разделывать моллюсков
Райский уголок Приморья
Райский уголок Приморья
Съездим на внедорожнике на полуостров Гамова – красивейший уголок Хасанского района, самого южного в Приморье
Дальневосточный Сафари-парк
Дальневосточный Сафари-парк
Понаблюдаем за тиграми и леопардами без решеток, а также познакомимся с ручными обитателями парка, их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом
Остров Русский
Остров Русский
Познакомимся с историей острова, по желанию прогуляемся по очаровательной набережной или посетим знаменитый Океанариум
Прекрасный Владивосток
Прекрасный Владивосток
Нас ждет обзорная экскурсия по красивому городу с проездом по двум мостам
Заповедный остров Фуругельма
Заповедный остров Фуругельма
Отдохнем на берегу изумительно бирюзового моря с белым песком

Программа тура по дням

1 день
Прибытие во Владивосток. Отдых

Вы приезжаете во Владивосток и добираетесь до гостиницы:

• заказав трансфер за доп.плату к указанному Вами времени с ж/д вокзала или аэропорта (заказ заранее);

• самостоятельно.

Гарантированное время заселения в отель – 14:00.

Свободное время.

Отдых.

Прибытие во Владивосток. ОтдыхПрибытие во Владивосток. ОтдыхПрибытие во Владивосток. ОтдыхПрибытие во Владивосток. Отдых
2 день
Музей трепанга. Мастер-класс по разделыванию моллюсков. Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице.

10:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Посадка в автобус, выезд на маршрут.

Посещение единственного в мире Музея трепанга.

Экскурсия рассказывает о морском организме, живущем на дне Японского моря, имеющего много полезных свойств.

Во Владивостоке трепанга называют «морским женьшенем».  

Сувениры и подарочная продукция для укрепления иммунитета.

Доставка на оконечность полуостров Шкота, к мысу Эгершельд.

Здесь расположено небольшое уютное кафе с прекрасным видом на пролив Босфор Восточный, остров Русский и Токаревский маяк.

Мы расположимся на веранде второго этажа.

Небольшой рассказ о морепродуктах.

Мастер-класс по разделыванию моллюсков.

Дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа.

За дополнительную плату обед из морепродуктов.

13:30 возвращение на центральную площадь города.

14:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока.

14:00 – 18:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку с двумя мостами.

В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56», памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост, пролив Босфор Восточный, Русский мост, Уссурийский залив, проездом кампус ДВФУ.

Возвращение на центральную площадь к 18:00.

Музей трепанга. Мастер-класс по разделыванию моллюсков. Обзорная экскурсия по ВладивостокуМузей трепанга. Мастер-класс по разделыванию моллюсков. Обзорная экскурсия по ВладивостокуМузей трепанга. Мастер-класс по разделыванию моллюсков. Обзорная экскурсия по ВладивостокуМузей трепанга. Мастер-класс по разделыванию моллюсков. Обзорная экскурсия по ВладивостокуМузей трепанга. Мастер-класс по разделыванию моллюсков. Обзорная экскурсия по ВладивостокуМузей трепанга. Мастер-класс по разделыванию моллюсков. Обзорная экскурсия по Владивостоку
3 день
Экскурсия по Сафари-парку

Завтрак в гостинице.

14:00 Сбор группы на центральной площади. 

Выезд из Владивостока на автобусе, путевая информация.

15:30 Прибытие в Шкотовский район.

15:30 – 18:30 Экскурсия по Сафари-парку, посещение Парка амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей, Парка хищников и птиц.

В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т.п.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.

Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.

Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров (с моста без решёток, прямо перед глазами).

По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.

Прибытие во Владивосток к 20:00.

За дополнительную плату: посещение парка львов. 

Экскурсия за дополнительную плату (бронировать при покупке тура):

Во вторник с 10 до 13 часов морская прогулка с морепродуктами. Доставка катером на остров Русский в кафе на берегу моря, здесь подают самые свежие морепродукты, прямо из моря. 

Экскурсия по Сафари-паркуЭкскурсия по Сафари-паркуЭкскурсия по Сафари-паркуЭкскурсия по Сафари-паркуЭкскурсия по Сафари-паркуЭкскурсия по Сафари-паркуЭкскурсия по Сафари-паркуЭкскурсия по Сафари-паркуЭкскурсия по Сафари-парку
4 день
Экскурсия на остров Русский

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока.

10:00 – 14:00 - экскурсия на остров Русский.

Маршрут: центральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея – кампус ДВФУ (проездом) – музей «Ворошиловская батарея» – центральная площадь.

По окончании экскурсии возможно посещение Университетской набережной на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты) или посещение Океанариума (входной билет за дополнительную плату, оплачивать билет необходимо заранее, на месте наличие билетов не гарантируется).

Возвращение в гостиницу самостоятельное на общественном транспорте или такси.

Экскурсия на остров РусскийЭкскурсия на остров РусскийЭкскурсия на остров РусскийЭкскурсия на остров РусскийЭкскурсия на остров Русский
5 день
Морская экскурсия – Три острова

Завтрак в гостинице.

8:00 – сбор группы.

Морская экскурсия – Три острова.

Маршрут: Корабельная набережная – остров Пахтусова, остров Желтухина, остров Рикорда  – Корабельная набережная Выход в море на быстроходном катере.

Морская прогулка, в пути около 1,5 часов.

Высадка на необитаемые острова архипелага Императрицы Евгении.

Пешеходная прогулка по островам Желтухина и Пахтусова занимает 40-60 минут на каждом.

Продолжительный отдых запланирован на острове Рикорда, с обедом и купанием.

На необитаемых островах нет пирса, высаживаемся на необорудованный берег, спуск по крутому трапу-лестнице.

Обед-пикник берём с собой из Владивостока.

К 19:00 часам – доставка катером во Владивосток.

Морская экскурсия – Три островаМорская экскурсия – Три островаМорская экскурсия – Три островаМорская экскурсия – Три острова
6 день
Морская экскурсия «Берег каменной сказки». Прибытие в Хасанский район

Выселение из номера во Владивостоке, ненужные вещи оставляем в камере хранения при гостинице.

Завтрак рекомендуем запросить в гостинице на вынос в ланч-боксе.

6:30 – выезд из Владивостока на автобусе.

Во время движения – интересная путевая информация от экскурсовода, доставка в пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи.

Рассказ об истории и природе этих мест.

Остановка у озера Лотос.

К 14 часам доставка в пос. Посьет.

Посадка в катер.

Морская экскурсия «Берег каменной сказки» – красивые морские панорамы, гроты, кекурсы, ларги (тюлени).

Высадка на берег чистого моря.

Отдых и купание.

Обед-пикник берём с собой.

17:30 – посадка в катер, доставка к автобусу.

ВНИМАНИЕ! На данный маршрут допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!

По окончании маршрута вы не возвращаетесь во Владивосток.

Размещение в гостинице в посёлке Хасанского района.

Ужин за дополнительную плату.

Морская экскурсия «Берег каменной сказки». Прибытие в Хасанский районМорская экскурсия «Берег каменной сказки». Прибытие в Хасанский районМорская экскурсия «Берег каменной сказки». Прибытие в Хасанский районМорская экскурсия «Берег каменной сказки». Прибытие в Хасанский район
7 день
Заповедный остров Фуругельма

10:30 – посадка в микроавтобус/автобус, доставка в пос.Посьет Хасанского района.

Посадка в быстроходный прогулочный катер.

Доставка в течение часа на заповедный остров Фуругельма, самый южный остров России.

Пешеходная экскурсия по острову занимает 2.5 часа.

Здесь изумительно бирюзовое море с белым песком, птичий базар чернохвостой чайки, красивые заросли островного леса, история освоения и защиты земли русской.

Обед-пикник из собственных продуктов, отдых на берегу моря.

Доставка катером в пос. Посьет, в пути ориентировочно 1 час.

18:00 – 20:00 час. – доставка микроавтобусом/автобусом в гостиницу в Хасанском районе.

Заповедный остров ФуругельмаЗаповедный остров ФуругельмаЗаповедный остров ФуругельмаЗаповедный остров Фуругельма
8 день
Дальневосточный морской заповедник

11:00 Доставка в пос.Славянка Хасанского района.

Посадка в быстроходный катер.

11:00 – 13:00 – морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого по территории Дальневосточного морского заповедника, восточный участок:

  • вдоль островов Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново
  • мыс Льва, мыс Сосновый, кекуры Бакаланьи, недалеко от лежбища тюленя ларга, роща сосны густоцветковой, кекур-арка «Штаны».

Выход на берег, обед-пикник из собственных продуктов.

Отдых на берегу. 

Посадка в катер, доставка в пос.Славянка, по дороге любование прибрежными гротами и кекурами полуострова Клерка.

18:00 – размещение в гостинице в Хасанском районе.

Дальневосточный морской заповедникДальневосточный морской заповедникДальневосточный морской заповедникДальневосточный морской заповедник
9 день
Полуостров Гамова

Выселение из гостиницы в Хасанском районе.

10:00 – посадка во внедорожник, доставка на полуостров Гамова – красивейший уголок Хасанского района, самого южного в Приморье.

Маршрут проходит с остановками на видовых площадках для любования живописными панорамами островов и мысов, бухт и пляжей Восточного участка Дальневосточного морского заповедника.

Посещение побережья заповедных бухт, отдых на берегу моря, обед-пикник из собственных продуктов.

Прогулка вдоль побережья полуострова, любование обрывистыми скалами, поросшими вечнозелёными густоцветковыми соснами, видом на легендарный островок «Томящегося сердца».

Знакомство с домом-замком в пос. Витязь и историей знаменитой семьи Янковских – пионеров освоения Приморья.

Возвращение во Владивостоке к 23:00 час.

Заселение в гостиницу Владивостока.

Полуостров ГамоваПолуостров ГамоваПолуостров ГамоваПолуостров Гамова
10 день
Отъезд

Завтрак.

Выселение из гостиницы самостоятельно.

Освобождение номеров до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание во Владивостоке и в Хасанском районе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб.: 

ГостиницаДействие цены2-местный номер1-местный номер
Хостел в центре города (без завтрака) + 3 ночи в Хасанском районеиюль – сентябрь72 00093 200
Мини-отель (без завтрака) + 3 ночи в Хасанском районеиюль – август75 850100 800
Моряк 2* + 3 ночи в Хасанском районе03.07 – 15.07.202279 650104 700
16.07 – 16.09.202282 300107 700
Версаль 3* + 3 ночи в Хасанском районеиюль86 850112 050
1-15 августа 202295 850126 450
Экватор 3* + 3 ночи в Хасанском районеиюль88 650119 250
август – сентябрь92 250126 450
AZIMUT- Владивосток 4* + 3 ночи в Хасанском районеиюль – август98 700123 150

Стоимость тура на 1 человека без гостиницы во Владивостоке:

  • 61 650 руб. с человека при двухместном размещении в Хасанском районе (3 ночи)
  • 72 450 руб. с человека при одноместном размещении в Хасанском районе (3 ночи)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле выбранного уровня 6 ночей + 3 ночи в Хасанском районепитание: 6 завтраков в гостинице Владивостока (кроме проживания в мини-отеле, хостеле)транспортное и экскурсионное обслуживание по программестраховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратнотрансфер аэропорт – отель – 2 000 руб. трансфер отель – аэропорт – 1 500 руб. питаниедополнительные экскурсии:музей «Подводная лодка С-56»обед из морепродуктовморская прогулка с морепродуктами –стоимость доставки катером 3 000 руб.
  • Заказ морепродуктов на месте по менюпосещение парка львов
  • Стоимость входного билета:взрослые (с 14 лет) – 400 руб. дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб. до 3-х лет – бесплатно (цена может корректироваться)Приморский Океанариум. Поможем с предварительной покупкой входных билетов с представлением морских животных:взрослые – 1 400 руб. дети – 800 руб
Место начала и завершения?
г. Владивосток
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплые вещи на случай холодной или ветреной погоды;
  • плащ от дождя, зонтик;
  • кроссовки или туристические ботинки для походов, резиновые сапоги для сырой погоды;
  • сменную обувь и носки на случай промокших ног;
  • принадлежности для личной гигиены;
  • индивидуальные лекарства, если имеете какие-либо заболевания;
  • фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр);
  • репелленты от клещей и мошек;
  • солнцезащитные средства.

Форма одежды спортивная; удобная, по-погоде. Обувь – лучше кроссовки. Брюки, которые можно закатать до колена, т. к. пирсов в заповеднике нет, может быть, нужно будет высаживаться в мелкое море. Рекомендуем хороший плащ. Не только от дождя, но и от морских брызг, которые в ветреную погоду захлестывают в катер.

Для экскурсий по экологическим тропам заповедника специального снаряжения не требуется, но необходимы удобная для походов одежда и обувь, головной убор. Для защиты от клещей — брюки и футболка с длинным рукавом, репелленты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Летом погода преимущественно теплая, средняя температура равняется +20,7°C. Самый холодный летний месяц июнь с температурой (+17,0°C), самый теплый – август (+23,0°C). Среднее количество осадков весной составляет до 6 дней с дождем за месяц. Относительная влажность 23%. Ветер летом слабый и равен 3м/с.

В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12,0°C. Наиболее холодный осенний месяц - ноябрь со значениями температуры (+3,0°C), теплый - сентябрь (+20,0°C).

Где происходит встреча на экскурсии?

Место встречи каждой экскурсии указано в программе. За 1 час до начала экскурсии (или вечером накануне) туристам приходит смс-оповещение с именем и телефоном гида для оперативной связи. Автобусные экскурсии – встреча с группой на центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры), ул. Светланская 22.

Транспорт: автобус/микроавтобус, быстроходный катер.

Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и правилам поведения туристов на маршруте
  1. На протяжении всего маршрута просим вас следовать рекомендациям экскурсовода.
  2. Во время движения автобуса запрещено курение и распитие спиртных напитков. Время и место санитарных остановок определяет руководитель группы.
  3. Если у вас имеются дорогие предметы, документы, нахождение которых на маршруте не обязательно, то рекомендуется оставить их дома. Организаторы тура не несут ответственность за сохранность ваших вещей. Если вы берете на маршрут дорогостоящую фото-видеоаппаратуру - позаботьтесь о непромокаемой, небьющейся упаковке!
  4. Уважительно относитесь к культурно-историческим ценностям, окружающей природной среде. Запрещается разжигание костров вне специально оборудованного для этого места.
  5. Пребывая на маршруте с детьми, не оставляйте их без присмотра! Ответственность за несовершеннолетних детей несут родители.
  6. Не рекомендуем брать на данный маршрут детей младше 10 лет и физически слабых. Тур требует большой выносливости, а у детей до 14 лет это качество развито слабо! В случае если ребенок не может продолжать движение, обратитесь к экскурсоводу. Он снимет вас с маршрута. Ребенок и один из родителей остаются в безопасном месте на отдых. Ждут группу, присоединяются к ней на обратном пути.
  7. Соблюдайте элементарные правила личной гигиены. Своевременно информируйте руководителя группы об ухудшении состояния здоровья, травмах, фобиях, особенностях развития своих или ваших спутников. Обо всем, что может помешать безопасному прохождению маршрута, необходимо сообщить руководителю группы! Помните, что вы идете на маршрут в группе. Вы вместе входите в лес и вместе выходите. Вы – команда! Здесь один за всех и все за одного! Помогите слабому, проявите терпение, будьте сильным! Думайте о своем здоровье прежде, чем решиться на необдуманный шаг. Ваши действия (травмы) могут нарушить планы всей группы!
  8. Путешествия по заповедным местам непривычны для городских жителей. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя. И, конечно, нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды, чтобы в случае необходимости можно было запить лекарства.
  9. Если вы переоценили свои силы и ваша физическая форма не позволяет продолжать маршрут – скажите об этом руководителю группы. Он знает, что делать. Иногда лучше остановиться, отдохнуть, может быть даже отказаться от дальнейшего прохождения маршрута. Помните о своем здоровье! Оно дороже, чем стоимость турпутевки.
  10. На маршруте запрещено употребление спиртных напитков. Помните, что в состоянии алкогольного опьянения человек становится беззащитным перед опасными ситуациями и тогда какая-нибудь мелкая неприятность может стать критической.
  11. Не употребляйте в пищу незнакомые плоды и растения.
  12. При возникновении несчастного случая немедленно сообщите об этом руководителю.
  13. В тайге встречаются змеи и дикие животные. Будьте внимательны, увидев животное, не трогайте его, отойдите подальше. Помните! - дикие животные у себя дома, а вы у них в гостях. В случае укуса, немедленно обратитесь к руководителю.
  14. е следует отдаляться от группы, без уведомления руководителя. Помните, что вы поехали в групповой тур и должны находиться в составе группы, на виду у руководителя и следовать общей программе. Не сходите с маршрута указанного инструктором. «Не срезайте угол» по незнакомой местности.
  15. Природные туры являются метеозависимыми, сотрудники турфирмы всегда отслеживают погоду в местах отдыха наших групп, но «солнце» продать мы вам не можем… Решение о выпуске группы на маршрут или отмене тура всегда взвешенное. Просим наших туристов быть готовыми к изменениям погоды – всегда иметь с собой плащ-дождевик.
  16. Вы должны выполнять распоряжение только своего инструктора! «Рекомендации» иных - игнорируем! Только слаженная группа, выполняющая инструкции, проходит маршрут без происшествий!
  17. Если вы потеряли своих инструкторов, обратите внимание на туристов вашей группы. Держитесь вместе! Ни в коем случае не примыкайте к «чужой» группе и тем более не садитесь с ними в машину или автобус. Ваш инструктор не выйдет из леса без вас! Все дополнительные затраты по вашим поискам – за ваш же счет!
Ограничения на въезд в приграничную зону

На маршрут по Хасанскому району допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
19 июня 2022
Поставить честные 5 не позволяют 2 момента
1. Понятно, что июнь не пик сезона и группы небольшие, но на дальние экскурсии (Хасанский р-н) с учетом дорог не стит ставить "маршрутки" с отсутствием кондиционера, сиденьями "спиной вперед" и слабой аммортизацией на задней оси. Дорога превращается в пытку
2 Экскурсию на О. Попова либо надо заменить, либо сократить её время в некупальный сезон. Очень обидно тратить впустую полдня из 7…..
В остальном и организация и своевременность информировпния и поддержка, и уровень гидов -все отлично
О
18 июня 2022
Хочу поблагодарить за прекрасно организованное знакомство с Владивостоком, о. Русский и национальными парками. Особо тёплые слова хочется выразить экскурсоводам Лидии Андреевне (обзорная экскурсия по Владивостоку) и Сергею Викторовичу (экскурсия по о. Русский) за их профессионализм. Одно впечатление от поездки в целом - ВОСТОРГ! Но, прошу обратить внимание на безопасность. 9 июня "Морская экскурсия" была проведена без спасательных жилетов.
Еще раз спасибо Большой стране за отличный отпуск!
О
14 июня 2022
Со мной работала менеджер в Большой стране Юлия Токарева. Всегда была со мной на связи. Любые вопросы и пожелания решались быстро и качественно.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

🧒Можно с детьмиОстров русский🗽Популярные места🧳Экскурсионные турыТуры на 10 дней🍤Гастрономические🔭ОбзорныеДегустационные туры

Похожие туры во Владивостоке

Путешествие на Юг Приморья - Полуостров Брюса
7 часов
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 3 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Путешествие на Юг Приморья - Полуостров Брюса
Мыс Брюса - одно из самых фотографируемых мест Приморья. Обрывистый, с вертикальными стенами из базальтовых колонн
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
18 500 за всё до 3 чел.
Жемчужины города V
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
Жемчужины города V
Город V - от старинных пушек до современных мостов. Самые красивые места города, которые не оставили равнодушным ни
9 000 за всё до 4 чел.
Всё самое интересное на юге Приморья
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Andrey
Andrey
Нет отзывов
Всё самое интересное на юге Приморья
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и прокатиться на катере
6 июля
12 июля
18 июля
1 авг
27 000 за 1 человека
Из Владивостока - на юг Приморья
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
10 отзывов
Очень популярно сейчас
Из Владивостока - на юг Приморья
Пляж, живописные бухты, остров Томящегося сердца и морская ферма на авто-пешеходной экскурсии
Завтра
26 июня
1 июля
2 июля
21 500 за всё до 5 чел.
Знакомство с севером Приморья
5 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Andrey
Andrey
Нет отзывов
Знакомство с севером Приморья
Исследовать ущелья, озёра и водопады, погулять по Дальнегорску и взобраться на гору
6 июля
19 июля
2 авг
85 000 за 1 человека
Драйв на юге Приморья: прогулка на сапах, релакс на природе и развлекательный фестиваль
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
Драйв на юге Приморья: прогулка на сапах, релакс на природе и развлекательный фестиваль
Провести 2 дня в весёлой тусовке на фестивале и ощутить романтику ночёвок на морском берегу
11 июля
58 830 за 1 человека
Прогулка на изнанку жизни портового города
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Лидия
Лидия
Нет отзывов
Прогулка на изнанку жизни портового города
Эту свою авторскую прогулку я посвятила о тому, что редко услышишь на классической экскурсии, но что делает объёмнее
28 июня
5 июля
12 июля
19 июля
1 000 за 1 человека
Владивосток - город у моря
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
Нет отзывов
Владивосток - город у моря
Я приглашаю всех желающих познакомиться с чудесным и неповторимым городом Владивосток на увлекательную обзорную
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
6 500 за всё до 3 чел.
Мыс Тобизина + Мореферма с дегустацией + катание на сапах
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Евгения
Евгения
Нет отзывов
Мыс Тобизина + Мореферма с дегустацией + катание на сапах
Владивосток - город на Дальнем Востоке на берегу моря. Здесь интересно не только
5 000 за 1 человека
«Путеводная звезда» (автобусная обзорная по городу)
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Мосты
Мосты
4.6
18 отзывов
«Путеводная звезда» (автобусная обзорная по городу)
Как на Дальнем Востоке на берегу Японского моря появился город-порт Владивосток
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
1 200 за 1 человека
Джип-тур на о. Шкота
5 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Евгения
Евгения
Нет отзывов
Джип-тур на о. Шкота
Отправляйтесь в увлекательный авто-тур на остров Шкота - необитаемый остров, расположенный близ острова Русский
12 000 за всё до 4 чел.
Таинственная Миллионка: город в городе
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Диана
Диана
4.6
28 отзывов
Таинственная Миллионка: город в городе
Исследовать колоритную архитектуру квартала, раскрыть его загадки и узнать о легендарных персонажах
28 июня
2 июля
5 июля
9 июля
650 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владивостоке
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ