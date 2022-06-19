Классическая программа для знакомства с городом и с отдыхом на юге Приморья! Изюминкой тура станут: дегустация морепродуктов, сафари-парк, катерные прогулки с отдыхом на берегу и купанием, а также бухты морского заповедника и прекрасные панорамы.

Отдохнем на берегу изумительно бирюзового моря с белым песком

Нас ждет обзорная экскурсия по красивому городу с проездом по двум мостам

Познакомимся с историей острова, по желанию прогуляемся по очаровательной набережной или посетим знаменитый Океанариум

Понаблюдаем за тиграми и леопардами без решеток, а также познакомимся с ручными обитателями парка, их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом

Съездим на внедорожнике на полуостров Гамова – красивейший уголок Хасанского района, самого южного в Приморье

Программа тура по дням

1 день Прибытие во Владивосток. Отдых

Вы приезжаете во Владивосток и добираетесь до гостиницы: • заказав трансфер за доп.плату к указанному Вами времени с ж/д вокзала или аэропорта (заказ заранее); • самостоятельно. Гарантированное время заселения в отель – 14:00. Свободное время. Отдых.

2 день Музей трепанга. Мастер-класс по разделыванию моллюсков. Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице. 10:00 – сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции. Посадка в автобус, выезд на маршрут. Посещение единственного в мире Музея трепанга. Экскурсия рассказывает о морском организме, живущем на дне Японского моря, имеющего много полезных свойств. Во Владивостоке трепанга называют «морским женьшенем». Сувениры и подарочная продукция для укрепления иммунитета. Доставка на оконечность полуостров Шкота, к мысу Эгершельд. Здесь расположено небольшое уютное кафе с прекрасным видом на пролив Босфор Восточный, остров Русский и Токаревский маяк. Мы расположимся на веранде второго этажа. Небольшой рассказ о морепродуктах. Мастер-класс по разделыванию моллюсков. Дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа. За дополнительную плату обед из морепродуктов. 13:30 возвращение на центральную площадь города. 14:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока. 14:00 – 18:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку с двумя мостами. В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56», памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост, пролив Босфор Восточный, Русский мост, Уссурийский залив, проездом кампус ДВФУ. Возвращение на центральную площадь к 18:00.

3 день Экскурсия по Сафари-парку

Завтрак в гостинице. 14:00 Сбор группы на центральной площади. Выезд из Владивостока на автобусе, путевая информация. 15:30 Прибытие в Шкотовский район. 15:30 – 18:30 Экскурсия по Сафари-парку, посещение Парка амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей, Парка хищников и птиц. В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т.п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно. Гости гарантированно наблюдают тигров (с моста без решёток, прямо перед глазами). По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира. Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой. Прибытие во Владивосток к 20:00. За дополнительную плату: посещение парка львов. Экскурсия за дополнительную плату (бронировать при покупке тура): Во вторник с 10 до 13 часов морская прогулка с морепродуктами. Доставка катером на остров Русский в кафе на берегу моря, здесь подают самые свежие морепродукты, прямо из моря.

4 день Экскурсия на остров Русский

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока. 10:00 – 14:00 - экскурсия на остров Русский. Маршрут: центральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея – кампус ДВФУ (проездом) – музей «Ворошиловская батарея» – центральная площадь. По окончании экскурсии возможно посещение Университетской набережной на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты) или посещение Океанариума (входной билет за дополнительную плату, оплачивать билет необходимо заранее, на месте наличие билетов не гарантируется). Возвращение в гостиницу самостоятельное на общественном транспорте или такси.

5 день Морская экскурсия – Три острова

Завтрак в гостинице. 8:00 – сбор группы. Морская экскурсия – Три острова. Маршрут: Корабельная набережная – остров Пахтусова, остров Желтухина, остров Рикорда – Корабельная набережная Выход в море на быстроходном катере. Морская прогулка, в пути около 1,5 часов. Высадка на необитаемые острова архипелага Императрицы Евгении. Пешеходная прогулка по островам Желтухина и Пахтусова занимает 40-60 минут на каждом. Продолжительный отдых запланирован на острове Рикорда, с обедом и купанием. На необитаемых островах нет пирса, высаживаемся на необорудованный берег, спуск по крутому трапу-лестнице. Обед-пикник берём с собой из Владивостока. К 19:00 часам – доставка катером во Владивосток.

6 день Морская экскурсия «Берег каменной сказки». Прибытие в Хасанский район

Выселение из номера во Владивостоке, ненужные вещи оставляем в камере хранения при гостинице. Завтрак рекомендуем запросить в гостинице на вынос в ланч-боксе. 6:30 – выезд из Владивостока на автобусе. Во время движения – интересная путевая информация от экскурсовода, доставка в пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы – России, Китая и Северной Кореи. Рассказ об истории и природе этих мест. Остановка у озера Лотос. К 14 часам доставка в пос. Посьет. Посадка в катер. Морская экскурсия «Берег каменной сказки» – красивые морские панорамы, гроты, кекурсы, ларги (тюлени). Высадка на берег чистого моря. Отдых и купание. Обед-пикник берём с собой. 17:30 – посадка в катер, доставка к автобусу. ВНИМАНИЕ! На данный маршрут допускаются только россияне (требования пограничников) и обязательно иметь на маршруте российский паспорт. Проверки на дорогах! По окончании маршрута вы не возвращаетесь во Владивосток. Размещение в гостинице в посёлке Хасанского района. Ужин за дополнительную плату.

7 день Заповедный остров Фуругельма

10:30 – посадка в микроавтобус/автобус, доставка в пос.Посьет Хасанского района. Посадка в быстроходный прогулочный катер. Доставка в течение часа на заповедный остров Фуругельма, самый южный остров России. Пешеходная экскурсия по острову занимает 2.5 часа. Здесь изумительно бирюзовое море с белым песком, птичий базар чернохвостой чайки, красивые заросли островного леса, история освоения и защиты земли русской. Обед-пикник из собственных продуктов, отдых на берегу моря. Доставка катером в пос. Посьет, в пути ориентировочно 1 час. 18:00 – 20:00 час. – доставка микроавтобусом/автобусом в гостиницу в Хасанском районе.

8 день Дальневосточный морской заповедник

11:00 Доставка в пос.Славянка Хасанского района. Посадка в быстроходный катер. 11:00 – 13:00 – морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого по территории Дальневосточного морского заповедника, восточный участок: вдоль островов Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново

мыс Льва, мыс Сосновый, кекуры Бакаланьи, недалеко от лежбища тюленя ларга, роща сосны густоцветковой, кекур-арка «Штаны». Выход на берег, обед-пикник из собственных продуктов. Отдых на берегу. Посадка в катер, доставка в пос.Славянка, по дороге любование прибрежными гротами и кекурами полуострова Клерка. 18:00 – размещение в гостинице в Хасанском районе.

9 день Полуостров Гамова

Выселение из гостиницы в Хасанском районе. 10:00 – посадка во внедорожник, доставка на полуостров Гамова – красивейший уголок Хасанского района, самого южного в Приморье. Маршрут проходит с остановками на видовых площадках для любования живописными панорамами островов и мысов, бухт и пляжей Восточного участка Дальневосточного морского заповедника. Посещение побережья заповедных бухт, отдых на берегу моря, обед-пикник из собственных продуктов. Прогулка вдоль побережья полуострова, любование обрывистыми скалами, поросшими вечнозелёными густоцветковыми соснами, видом на легендарный островок «Томящегося сердца». Знакомство с домом-замком в пос. Витязь и историей знаменитой семьи Янковских – пионеров освоения Приморья. Возвращение во Владивостоке к 23:00 час. Заселение в гостиницу Владивостока.

10 день Отъезд