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Авторский тур
4 дня
Море-хит. Тур по Приморью
Начало: г. Владивосток
«Два дня на джипах, два дня на катерах»
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 64 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Четыре истории Владивостока. Лето
Начало: г. Владивосток
«11:00 Посадка в джип, начало экскурсии Вокруг острова Русский»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 51 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Четыре истории Владивостока
Начало: г. Владивосток
«11:00 Посадка в джип, начало экскурсии Вокруг острова Русский»
26 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 51 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга13 мая 2024Большое спасибо организаторам!
- ГГалина3 января 2024Самые что ни на есть наилучшие впечатления от поездки. Восхищение красотами нашей Страны. Поездка еще больше убедила нас,что наша Страна
- ТТатьяна16 сентября 2023Позитивное: Тур позволил мне побывать там, где я хотела - на острове Фуругельма, на островах Римского-Корсакова, на полуострове Гамова. Это, действительно,
- ЮЮлия23 августа 2023Поездка прошла очень хорошо, большое вам спасибо.
- ЛЛидия10 мая 2023Понравились дни с поездками на остров Русский и полуостров Гамова, очень интересные и красивые локации, гид рассказывает увлекательно и занятно,
- ИИрина31 марта 2022Отличная организация тура. Индивидуальный подход. Вежливые, заинтересованные гиды. Посетили интереснейшие места, получили массу положительных эмоций.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Джиппинг»
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