Джип-туры во Владивостоке

Найдено 3 тура в категории «Джип-туры» во Владивостоке, цены от 51 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Море-хит. Тур по Приморью
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Море-хит. Тур по Приморью
Начало: г. Владивосток
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 64 600 за человека
Четыре истории Владивостока. Лето
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Четыре истории Владивостока. Лето
Начало: г. Владивосток
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 51 400 за человека
Четыре истории Владивостока
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Четыре истории Владивостока
Начало: г. Владивосток
26 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 51 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Четыре истории Владивостока
    Большое спасибо организаторам!
    Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Море-хит. Тур по Приморью
    Самые что ни на есть наилучшие впечатления от поездки. Восхищение красотами нашей Страны. Поездка еще больше убедила нас,что наша Страна
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    самая разнообразная, интереснейшая. Любовь лезла со всех щелей глаз, ушей… Еще и еще раз убеждаемся в том, что надо и дальше развивать туризм в своей Стране и гордиться тем,чем Бог нас наградил.

  • Т
    Татьяна
    16 сентября 2023
    Море-хит. Тур по Приморью
    Позитивное: Тур позволил мне побывать там, где я хотела - на острове Фуругельма, на островах Римского-Корсакова, на полуострове Гамова. Это, действительно,
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    места, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни! Уникальные пейзажи, бухты с кристально чистой водой… Возможность увидеть живых морских звезд и морских ежей, тюленей…. Первые 2 дня с нами был гид Александр Петрович. В дороге из Владивостока в Хасанский район он рассказал нам много интересного. Большое ему спасибо! На третий день, когда нас на внедорожниках везли от Андреевки в сторону бухты Теляковского, хочется отметить виртуозную работу нашего водителя-гида. Спасибо ему! Жили в гостинице "Паллада" в Славянке. В целом нормальные условия, просторный номер со всеми удобствами. Однако есть и негативные впечатления: 1) От Посьета до Славянки нас (21 пассажир) посадили на 21 место в микроавтобус, где совершенно нет мест для рюкзаков. А мы при этом везли с собой в рюкзаках все вещи, которые по инструкции туроператора мы должны были взять с собой на 4 дня (запасные кроссовки, теплый свитер или толстовку, дождевик, купальные принадлежности, вьетнамки и/или коралловые тапочки, маленькое пляжное полотенце, запасные брюки, смену футболок и балья на 4 дня, головной убор, 1 л воды, термос с чаем, крем от загара, кошелек, паспорт), кстати, очень полезно взять с собой маску с трубкой. А еще мы везли с собой обед сухим пайком. Все эти вещи, действительно, необходимо взять с собой. Они занимают приблизительно рюкзак объемом 50 л + дамская сумка или пакет (для обеда сухим пайком). Все пассажиры вынуждены были везти такой немаленький рюкзак у себя на коленях около полутора часов. Это просто пытка! Нужно либо сначала заселять туристов в гостиницу (чтобы они оставили часть вещей в номере), либо оставлять в автобусе несколько незанятых мест для того, чтобы на них можно было разместить рюкзаки. Мы с сестрой представили себе, что в последний день тура нас вот так набьют в микроавтобус и повезут от Славянки до места пересечения 3 границ, а вечером - во Владивосток (больше 3.5 часов в дороге), и решили просто отказаться от последней экскурсии - взяли такси из Славянки и сами доехали до Владивостока. (Иначе ужасная дорога обратно испортила бы все впечатление от природных красот.) К тому же экскурсионный микроавтобус мог бы быть не таким обшарпанным внутри (края некоторых сидений были ободраны, и из них торчал металлический каркас). 2) В гостинице "Паллада" можно было бы практически без всяких капиталовложений сделать следующие улучшения, которые бы сильно изменили впечатление к лучшему: - к шторке в душе нужно пришить утяжелители, чтобы вода из душа не разливалась по всему полу сан. узла - сиденье на унитаз нужно подбирать по форме унитаза (это стоит совсем не дорого) - когда сиденье на унитазе начинает пахнуть мочой, его нужно снимать и мыть с дезинфицирующими средствами этого не делалось! - не только мне, но и другим туристам, хотелось бы, чтобы завтрак "шведский стол" включал какую-нибудь кашу и/или творог - официанты в ресторане (и даже в столовой!) должны стремиться скорее обслужить клиента, а не поболтать со своими знакомыми - все-таки, официант работает для клиента, а не клиент для официанта Вообще очень хочется, чтобы в ПРиморском крае туристический бизнес развивался. Там есть столько привлекательного для туриста! Столько уникальных объектов, которые не увидишь больше нигде на просторах нашей большой страны! Вот поучиться бы туроператорам Приморья у крымчан! Кстати, как прекрасно было бы, если бы из Владивостока в Славянку ходил паром и/или быстрые суда на подводных крыльях (это бы решало проблему долгой некомфортной дороги), но я понимаю, что это требует больших капиталовложений

  • Ю
    Юлия
    23 августа 2023
    Море-хит. Тур по Приморью
    Поездка прошла очень хорошо, большое вам спасибо.
  • Л
    Лидия
    10 мая 2023
    Четыре истории Владивостока
    Понравились дни с поездками на остров Русский и полуостров Гамова, очень интересные и красивые локации, гид рассказывает увлекательно и занятно,
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    виды открываются шикарные. Земля леопарда + водопады - интересные истории от гида, но сами локации довольно посредственные, особенно обидно узнавать, что леопардов то и не увидишь. 5 сопок Владивостока - у нас было очень туманно и не видно ничего, было бы классно, если бы была предусмотрена замена на случай не "видовой" погоды. Гид старался, но поспорить с "молоком", окутавшим город он не мог. В итоге 2 дня восхитительны и прекрасны, 2 дня посредственны.

  • И
    Ирина
    31 марта 2022
    Четыре истории Владивостока
    Отличная организация тура. Индивидуальный подход. Вежливые, заинтересованные гиды. Посетили интереснейшие места, получили массу положительных эмоций.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Джип-туры»

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Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Джип-туры" можно забронировать 3 тура от 51 400 до 64 600. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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