Привет, Владивосток

Бюджетный тур во Владивосток, который отлично подходит для первого знакомства с городом.

В программе: пешеходная экскурсия по центру города и вечерняя автобусная экскурсия, океанариум и пляжи Владивостока!
4.67
3 отзыва
Привет, Владивосток
Привет, Владивосток
Привет, Владивосток
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Вечерний Владивосток

Прибытие во Владивосток.

Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за доп. плату (заказ заранее).

Размещение в гостинице. Гарантированное заселение с 14:00.

19:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

19:00 Вечерний Владивосток, 2 часа.

В программе: центральная площадь, Корабельная набережная, видовая площадка, Золотой мост.

Вечерний ВладивостокВечерний ВладивостокВечерний ВладивостокВечерний ВладивостокВечерний Владивосток
2 день

Пляжи Владивостока

Завтрак в гостинице (кроме проживания в хостеле).

11:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

11:00 Знакомство с самыми популярными пляжами Владивостока.

Бухта Шамора (Лазурная) — 2 км песка, кафе, прокаты.

Пляж Стеклянный — разноцветные стеклышки, обточенные морем, вперемешку с мелкой галькой.

Купальный сезон во Владивостоке с середины июля до середины сентября. В этот период рекомендуем взять с собой купальник, коврик, пляжные принадлежности.

Будем гулять и купаться в Японском море!

К 18 часам доставка во Владивосток.

Пляжи ВладивостокаПляжи ВладивостокаПляжи ВладивостокаПляжи ВладивостокаПляжи ВладивостокаПляжи Владивостока
3 день

Приморский океанариум

Завтрак в гостинице (кроме проживания в хостеле).

10:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Доставка в Приморский океанариум, расположенного на острове Русский в бухте Житкова.

В стоимость входит: трансфер до океанариума и обратно + входной билет.

Приморский океанариум — один из крупнейших океанариумов мира.

Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска.

В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-метровым подводным тоннелем.

В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей.

Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и др.

Гости самостоятельно осматривают экспозиции океанариума.

По желанию можно присоединиться к бесплатной экскурсии (расписание можно узнать на стойке администраторов).

Вокруг океанариума прекрасная зона отдыха с выходом к морю.

14:00 Выезд от КПП океанариума, возвращение на Центральную площадь.

Приморский океанариумПриморский океанариумПриморский океанариумПриморский океанариум
4 день

Пешеходная экскурсия по историческому центру

Завтрак в гостинице (кроме проживания в хостеле).

Место сбора — Приморский Арбат, у третьего фонтана (рядом адрес ул. Фокина, д. 5).

15:00–16:30 Пешеходная экскурсия по историческому центру Владивостока.

Пешеходная экскурсия по историческому центруПешеходная экскурсия по историческому центруПешеходная экскурсия по историческому центруПешеходная экскурсия по историческому центруПешеходная экскурсия по историческому центруПешеходная экскурсия по историческому центру
5 день

Завершение программы

Завтрак в гостинице (кроме проживания в хостеле).

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Проживание

Стоимость экскурсионного пакета без проживания — 15 100 руб. /чел.

Внимание! На август не осталось свободных мест в отелях, поэтому возможен только тур с самостоятельным размещением, без проживания.

Также вы можете забронировать тур с проживанием во Владивостоке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

ГостиницаДействие ценыДвухместный номерТрехместный номерОдноместный номер

Хостел в центре
(без завтрака)

  • 1-местный номер DBL
  • койко-место в 4-6-8 местном номере
29 мая – 30 июня,
октябрь		29 150
17 950 — койко-место
3 июля – 01 сентября31 950
20 750 — койко-место
Хостел «Облака»
(без завтрака)
койко-место в 4-6-8 местном
номере
1-2-3-местное размещение в 3-
местном номере
1 – 30 июня23 55018 90031 950
17 400 – койко-место
3 июля – 15 сентября28 60022 25042 100
19 100 – койко-место
18 сентября –
13 октября
23 55018 90031 950
16 300 – койко-место

«Моряк» 2*

  • стандартный номер
  • 3-местное в номере Полулюкс
29 мая – 30 июня24 40024 30035 550
июль – октябрь27 00028 70039 200

Мини-отель «Добрый»

  • 1-2-местный номер TWIN
29 мая – 30 июня,
2 – 13 октября		24 40037 000
3 – 28 июля28 60045 400
31 июля – 27 августа,
11 – 29 сентября
30 85049 900

«Жемчужина» 3*

  • стандартный номер
  • 3-местное в Стандарт Двухкомнатный
1 мая – 31 августа,
9 сентября – 31
октября
27 05027 90039 550

«Экватор» 3*

  • стандартный номер
  • 3-местное в номере Полулюкс
29 мая – 28 июля28 90026 90041 200
31 июля – 27 августа,
18 сентября – 13 октября		32 80028 60048 200

Варианты проживания

«Моряк» 2

4 ночи

Отель располагается в центральной части города Владивостока, в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.

Номера представлены различной категории. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания. Также предоставляется постельное белье.

В снэк-баре можно приобрести закуски или напитки. Рядом имеется кафе и ресторан, где можно пообедать или поужинать.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа.

«Моряк» 2«Моряк» 2«Моряк» 2«Моряк» 2

Мини-отель «Добрый»

4 ночи

Мини-отель «Добрый» расположен в центре Владивостока на улице Адмирала Фокина, в историческом спортивном комплексе Динамо.

Мы предлагаем уютные комфортабельные двухместные номера, номера повышенной комфортности и класса «Люкс». Интерьер мини-отеля выполнен в теплых светлых тонах, дизайн разработан при сотрудничестве с южнокорейской фирмой.

На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. В пешей доступности все основные достопримечательности города.

Мини-отель «Добрый»Мини-отель «Добрый»Мини-отель «Добрый»Мини-отель «Добрый»

«Жемчужина» 3

4 ночи

Гостиница «Жемчужина» расположена в исторической части города, рядом с администрацией. Это образец верности профессиональным стандартам сети отелей «Славянка». Здесь гостям предоставляется весь спектр деловых и гостиничных услуг высокого класса, обеспечивающих успешную рабочую деятельность и качественный отдых.

На выбор доступно несколько вариантов размещения, различных по вместимости и уровню комфорта. Все уютные номера оснащены удобной мебелью, электрическим чайником и холодильником, телевизором и персональным санузлом с современной сантехникой. Также Вы сможете воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой.

На территории гостиницы располагаются кафе «29 крабов» и бар, также гости смогут воспользоваться такими дополнительными услугами как камера хранения и гладильная комната.

В непосредственной близости находятся железнодорожный и морской вокзалы.

«Жемчужина» 3«Жемчужина» 3«Жемчужина» 3«Жемчужина» 3

«Экватор» 3

4 ночи

Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.

Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.

«Экватор» 3«Экватор» 3«Экватор» 3«Экватор» 3«Экватор» 3«Экватор» 3«Экватор» 3«Экватор» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранного уровня (при выборе тарифа с проживанием)
  • Завтраки со второго дня проживания (кроме проживания в хостеле и тарифа без проживания)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владивостока и обратно
  • Трансфер из аэропорта (1-3 пассажира, легковое авто) - 2 500 руб
  • Трансфер в аэропорт (1-3 пассажира, легковое авто) - 2 000 руб
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии
  • Дополнительные ночи проживания
  • Питание
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем взять с собой головной убор, плащ-пончо на случай дождя, личные лекарства.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где происходит встреча на экскурсии?

Место встречи указано в программе для каждой экскурсии.

Если экскурсия начинается после обеда, то за 1 час до каждой экскурсии гостям приходит смс или WhatsApp-оповещение с телефоном гида.

Если экскурсия начинается с утра, то смс-оповещение будет за день до экскурсии с 16 до 19 часов.

Как организовано питание?

Завтрак со второго дня проживания. В мини-отеле континентальный завтрак в ланч-боксе! В хостеле завтрак не предоставляется (самостоятельно).

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы.

Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

О чем нужно помнить, подбирая гостиницу во Владивостоке самостоятельно?

Все групповые экскурсии начинаются на центральной площади Владивостока (ул. Светланская 22, 29), остановка общественного транспорта Центр или Семеновская.

Ищите гостиницы, откуда будет удобно добираться до центра города.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
2 авг 2024
Все отлично! Организация, помощь! Город прекрасен. Тур понравился, отзывчивые и доброжелательные администраторы отеля.
Все отлично! Организация, помощь! Город прекрасен. Тур понравился, отзывчивые и доброжелательные администраторы отеля.Все отлично! Организация, помощь! Город прекрасен. Тур понравился, отзывчивые и доброжелательные администраторы отеля.
Р
7 авг 2024
Организация тура была на хорошем уровне, гиды профессионалы, все вовремя. Хотелось бы более комфортный транспорт при возвращении из Хасанского района во Владивосток и побольше время в бухте Рында.
В
2 авг 2024
Организация одним словом на отлично! Всегда звонят или пишут, предупреждают об времени и месте встречи.
Организация одним словом на отлично! Всегда звонят или пишут, предупреждают об времени и месте встречи.Организация одним словом на отлично! Всегда звонят или пишут, предупреждают об времени и месте встречи.

Тур входит в следующие категории Владивостока

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