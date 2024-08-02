2 день

Пляжи Владивостока

Завтрак в гостинице (кроме проживания в хостеле).

11:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

11:00 Знакомство с самыми популярными пляжами Владивостока.

Бухта Шамора (Лазурная) — 2 км песка, кафе, прокаты.

Пляж Стеклянный — разноцветные стеклышки, обточенные морем, вперемешку с мелкой галькой.

Купальный сезон во Владивостоке с середины июля до середины сентября. В этот период рекомендуем взять с собой купальник, коврик, пляжные принадлежности.

Будем гулять и купаться в Японском море!

К 18 часам доставка во Владивосток.