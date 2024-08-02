В программе: пешеходная экскурсия по центру города и вечерняя автобусная экскурсия, океанариум и пляжи Владивостока!
Программа тура по дням
Вечерний Владивосток
Прибытие во Владивосток.
Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за доп. плату (заказ заранее).
Размещение в гостинице. Гарантированное заселение с 14:00.
19:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
19:00 Вечерний Владивосток, 2 часа.
В программе: центральная площадь, Корабельная набережная, видовая площадка, Золотой мост.
Пляжи Владивостока
Завтрак в гостинице (кроме проживания в хостеле).
11:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
11:00 Знакомство с самыми популярными пляжами Владивостока.
Бухта Шамора (Лазурная) — 2 км песка, кафе, прокаты.
Пляж Стеклянный — разноцветные стеклышки, обточенные морем, вперемешку с мелкой галькой.
Купальный сезон во Владивостоке с середины июля до середины сентября. В этот период рекомендуем взять с собой купальник, коврик, пляжные принадлежности.
Будем гулять и купаться в Японском море!
К 18 часам доставка во Владивосток.
Приморский океанариум
Завтрак в гостинице (кроме проживания в хостеле).
10:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Доставка в Приморский океанариум, расположенного на острове Русский в бухте Житкова.
В стоимость входит: трансфер до океанариума и обратно + входной билет.
Приморский океанариум — один из крупнейших океанариумов мира.
Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска.
В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-метровым подводным тоннелем.
В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей.
Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и др.
Гости самостоятельно осматривают экспозиции океанариума.
По желанию можно присоединиться к бесплатной экскурсии (расписание можно узнать на стойке администраторов).
Вокруг океанариума прекрасная зона отдыха с выходом к морю.
14:00 Выезд от КПП океанариума, возвращение на Центральную площадь.
Пешеходная экскурсия по историческому центру
Завтрак в гостинице (кроме проживания в хостеле).
Место сбора — Приморский Арбат, у третьего фонтана (рядом адрес ул. Фокина, д. 5).
15:00–16:30 Пешеходная экскурсия по историческому центру Владивостока.
Завершение программы
Завтрак в гостинице (кроме проживания в хостеле).
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Проживание
Стоимость экскурсионного пакета без проживания — 15 100 руб. /чел.
Внимание! На август не осталось свободных мест в отелях, поэтому возможен только тур с самостоятельным размещением, без проживания.
Также вы можете забронировать тур с проживанием во Владивостоке.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Гостиница
|Действие цены
|Двухместный номер
|Трехместный номер
|Одноместный номер
Хостел в центре
|29 мая – 30 июня,
октябрь
|—
|—
|29 150
|17 950 — койко-место
|3 июля – 01 сентября
|—
|—
|31 950
|20 750 — койко-место
Хостел «Облака»
(без завтрака)
койко-место в 4-6-8 местном
номере
1-2-3-местное размещение в 3-
местном номере
|1 – 30 июня
|23 550
|18 900
|31 950
|17 400 – койко-место
|3 июля – 15 сентября
|28 600
|22 250
|42 100
|19 100 – койко-место
18 сентября –
13 октября
|23 550
|18 900
|31 950
|16 300 – койко-место
«Моряк» 2*
|29 мая – 30 июня
|24 400
|24 300
|35 550
|июль – октябрь
|27 000
|28 700
|39 200
Мини-отель «Добрый»
|29 мая – 30 июня,
2 – 13 октября
|24 400
|—
|37 000
|3 – 28 июля
|28 600
|—
|45 400
31 июля – 27 августа,
11 – 29 сентября
|30 850
|—
|49 900
«Жемчужина» 3*
1 мая – 31 августа,
9 сентября – 31
октября
|27 050
|27 900
|39 550
«Экватор» 3*
|29 мая – 28 июля
|28 900
|26 900
|41 200
|31 июля – 27 августа,
18 сентября – 13 октября
|32 800
|28 600
|48 200
Варианты проживания
«Моряк» 2
Отель располагается в центральной части города Владивостока, в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
Номера представлены различной категории. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания. Также предоставляется постельное белье.
В снэк-баре можно приобрести закуски или напитки. Рядом имеется кафе и ресторан, где можно пообедать или поужинать.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа.
Мини-отель «Добрый»
Мини-отель «Добрый» расположен в центре Владивостока на улице Адмирала Фокина, в историческом спортивном комплексе Динамо.
Мы предлагаем уютные комфортабельные двухместные номера, номера повышенной комфортности и класса «Люкс». Интерьер мини-отеля выполнен в теплых светлых тонах, дизайн разработан при сотрудничестве с южнокорейской фирмой.
На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. В пешей доступности все основные достопримечательности города.
«Жемчужина» 3
Гостиница «Жемчужина» расположена в исторической части города, рядом с администрацией. Это образец верности профессиональным стандартам сети отелей «Славянка». Здесь гостям предоставляется весь спектр деловых и гостиничных услуг высокого класса, обеспечивающих успешную рабочую деятельность и качественный отдых.
На выбор доступно несколько вариантов размещения, различных по вместимости и уровню комфорта. Все уютные номера оснащены удобной мебелью, электрическим чайником и холодильником, телевизором и персональным санузлом с современной сантехникой. Также Вы сможете воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой.
На территории гостиницы располагаются кафе «29 крабов» и бар, также гости смогут воспользоваться такими дополнительными услугами как камера хранения и гладильная комната.
В непосредственной близости находятся железнодорожный и морской вокзалы.
«Экватор» 3
Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.
Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранного уровня (при выборе тарифа с проживанием)
- Завтраки со второго дня проживания (кроме проживания в хостеле и тарифа без проживания)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владивостока и обратно
- Трансфер из аэропорта (1-3 пассажира, легковое авто) - 2 500 руб
- Трансфер в аэропорт (1-3 пассажира, легковое авто) - 2 000 руб
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии
- Дополнительные ночи проживания
- Питание
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять с собой головной убор, плащ-пончо на случай дождя, личные лекарства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где происходит встреча на экскурсии?
Место встречи указано в программе для каждой экскурсии.
Если экскурсия начинается после обеда, то за 1 час до каждой экскурсии гостям приходит смс или WhatsApp-оповещение с телефоном гида.
Если экскурсия начинается с утра, то смс-оповещение будет за день до экскурсии с 16 до 19 часов.
Как организовано питание?
Завтрак со второго дня проживания. В мини-отеле континентальный завтрак в ланч-боксе! В хостеле завтрак не предоставляется (самостоятельно).
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы.
Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
О чем нужно помнить, подбирая гостиницу во Владивостоке самостоятельно?
Все групповые экскурсии начинаются на центральной площади Владивостока (ул. Светланская 22, 29), остановка общественного транспорта Центр или Семеновская.
Ищите гостиницы, откуда будет удобно добираться до центра города.