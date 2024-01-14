Т Татьяна Привет, Владивосток Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.

Г Галина Привет, Владивосток Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.

Т Тамара Привет, Владивосток Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.

Г Галина Вкусное знакомство с Владивостоком Замечательный город, красивое море, чудесные люди) И это- Владивосток. Повезло с погодой. А вкусно как было! Однозначно рекомендую.

Г Галина Вкусное знакомство с Владивостоком Замечательная поездка и лучшая неделя 2023- Владивосток. Спасибо, ребятки. Довольна и счастлива.

Е Елена Знакомство с Владивостоком Спасибо большое за тур! Все очень понравилось. Организация на высшем уровне!!!!! Даже в отеле по приезду заселили сразу, пошли навстречу. Моя поездка удалась. Уже смотрю новые туры на сайте😄😄😄😄😄

Д Данькина Знакомство с Владивостоком Мне очень понравился тур Знакомство с Владивостоком!!!! Посетили красивые локации, самые интересные места. Очень понравился сафари парк и океанариум. Ни на минуту не пожалела о своей поездке. Планирую дальнейшее сотрудничество!

А Анна Знакомство с Владивостоком читать дальше маяк и остров Русский, попробовали гребешка и морского ежа, посмотрели на дальневосточных тигров и леопардов, покормили изюбря, прокатились на фуникулере, побывали в музее трепанга. Тур насыщенный и очень интересный! Прекрасные экскурсоводы, Сергей Викторович и Татьяна Ивановна, любящие свой город, и интенсивная программа. Увидели Токаревский

N Natalia Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей Здравствуйте, очень хорошая программа была, спасибо большое)