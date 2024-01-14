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Авторский тур
10 дней
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 71 120₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Владивостоком
Начало: г. Владивосток
«В этом туре вас ждет приятное знакомство с Владивостоком»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 21 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вкусное знакомство с Владивостоком
Начало: Приморский край, Владивосток
«15:30–18:30 Пешеходная прогулка по центру Владивостоку с местным жителем, знакомство с любимыми местам владивостокцев»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 39 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Привет, Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
«Бюджетный тур во Владивосток, который отлично подходит для первого знакомства с городом»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 17 950₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Начало: Владивосток, аэропорт, утро
«После обеда начинаем знакомство с русским Сан-Франциско»
26 июня в 10:00
2 окт в 10:00
8800079 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна14 января 2024Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
- ГГалина3 января 2024Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
- ТТамара12 декабря 2023Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
- ГГалина17 октября 2023Замечательный город, красивое море, чудесные люди) И это- Владивосток. Повезло с погодой. А вкусно как было! Однозначно рекомендую.
- ГГалина17 октября 2023Замечательная поездка и лучшая неделя 2023- Владивосток. Спасибо, ребятки. Довольна и счастлива.
- ЕЕлена14 октября 2023Спасибо большое за тур! Все очень понравилось. Организация на высшем уровне!!!!! Даже в отеле по приезду заселили сразу, пошли навстречу. Моя поездка удалась. Уже смотрю новые туры на сайте😄😄😄😄😄
- ДДанькина14 октября 2023Мне очень понравился тур Знакомство с Владивостоком!!!! Посетили красивые локации, самые интересные места. Очень понравился сафари парк и океанариум. Ни на минуту не пожалела о своей поездке. Планирую дальнейшее сотрудничество!
- ААнна11 октября 2023Тур насыщенный и очень интересный! Прекрасные экскурсоводы, Сергей Викторович и Татьяна Ивановна, любящие свой город, и интенсивная программа. Увидели Токаревский
- NNatalia29 сентября 2023Здравствуйте, очень хорошая программа была, спасибо большое)
- ООлег2 сентября 2023Спасибо!! самый необычный тур
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Обзорные»
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