Обзорные и познавательные туры Владивостока

Найдено 5 туров в категории «Обзорные» во Владивостоке, цены от 17 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
9 отзывов
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Расписание: См. расписание
13 июня в 05:00
15 июня в 05:00
от 71 120 за человека
Знакомство с Владивостоком
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Владивостоком
Начало: г. Владивосток
«В этом туре вас ждет приятное знакомство с Владивостоком»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 21 100 за человека
Вкусное знакомство с Владивостоком
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вкусное знакомство с Владивостоком
Начало: Приморский край, Владивосток
«15:30–18:30 Пешеходная прогулка по центру Владивостоку с местным жителем, знакомство с любимыми местам владивостокцев»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 39 500 за человека
Привет, Владивосток
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Привет, Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
«Бюджетный тур во Владивосток, который отлично подходит для первого знакомства с городом»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 17 950 за человека
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Начало: Владивосток, аэропорт, утро
«После обеда начинаем знакомство с русским Сан-Франциско»
26 июня в 10:00
2 окт в 10:00
8800079 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Привет, Владивосток
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Привет, Владивосток
    Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
  • Т
    Тамара
    12 декабря 2023
    Привет, Владивосток
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой
  • Г
    Галина
    17 октября 2023
    Вкусное знакомство с Владивостоком
    Замечательный город, красивое море, чудесные люди) И это- Владивосток. Повезло с погодой. А вкусно как было! Однозначно рекомендую.
  • Г
    Галина
    17 октября 2023
    Вкусное знакомство с Владивостоком
    Замечательная поездка и лучшая неделя 2023- Владивосток. Спасибо, ребятки. Довольна и счастлива.
  • Е
    Елена
    14 октября 2023
    Знакомство с Владивостоком
    Спасибо большое за тур! Все очень понравилось. Организация на высшем уровне!!!!! Даже в отеле по приезду заселили сразу, пошли навстречу. Моя поездка удалась. Уже смотрю новые туры на сайте😄😄😄😄😄
  • Д
    Данькина
    14 октября 2023
    Знакомство с Владивостоком
    Мне очень понравился тур Знакомство с Владивостоком!!!! Посетили красивые локации, самые интересные места. Очень понравился сафари парк и океанариум. Ни на минуту не пожалела о своей поездке. Планирую дальнейшее сотрудничество!
  • А
    Анна
    11 октября 2023
    Знакомство с Владивостоком
    Тур насыщенный и очень интересный! Прекрасные экскурсоводы, Сергей Викторович и Татьяна Ивановна, любящие свой город, и интенсивная программа. Увидели Токаревский
    читать дальше

    маяк и остров Русский, попробовали гребешка и морского ежа, посмотрели на дальневосточных тигров и леопардов, покормили изюбря, прокатились на фуникулере, побывали в музее трепанга.

  • N
    Natalia
    29 сентября 2023
    Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
    Здравствуйте, очень хорошая программа была, спасибо большое)
  • О
    Олег
    2 сентября 2023
    Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
    Спасибо!! самый необычный тур

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Обзорные»

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Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Обзорные" можно забронировать 5 авторских туров от 17 950 до 79 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Изучение достопримечательностей города Владивостока нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Владивостоке много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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